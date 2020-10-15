С 19 октября в Украине устанавливается новое эпидемическое зонирование, в "красную" зону попали 8 областных центров, - Немчинов
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 19 октября. 8 областных центров отнесены к "красной" зоне эпидемической опасности: Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 19 октября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Киев остается в "оранжевой" зоне", - написал Немчинов.
К красной зоне будут отнесены:
- города Владимир-Волынский и Нововолынск, Луцкий район Волынской области;
- Славянский район Донецкой области;
- город Коростень, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
- город Ивано-Франковск Ивано-Франковской области;
- город Васильков и Бориспольский район Киевской области;
- города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;
- город Беляевка и Татарбунарский район Одесской области;
- город Полтава Полтавской области;
- города Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ривненской области;
- город Сумы и Сумской район Сумской области;
- города Тернополь, Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий и Монастыриський районы Тернопольской области;
- города Харьков и Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области;
- города Хмельницкий, Нетешин, Славута, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Старосинявский и Теофипольский районы Хмельницкой области;
- города Канев и Смела, Смелянский район Черкасской области;
- города Черновцы и Новоднестровск, Кельменецкий и Кицманский районы Черновицкой области;
- города Чернигов и Нежин Черниговской области.
В оранжевую зону попали:
- города Винница, Жмеринка, Казатин, Ладыжин, Могилев-Подольский и Хмельник, Барский, Бершадский, Винницкий, Гайсинский, Жмеринский, Иллинецкий, Калиновский, Козятинский, Крыжопольский, Липовецкий, Литинский, Могилев-Подольский, Мурованокуриловецкий, Немировский, Оратовский, Песчанский, Погребищенский, Теплицкий, Тывровский, Томашпольский, Тростянецкий, Тульчинский, Хмельницкий, Черновицкий, Чечельницкий, Шаргородский и Ямпольский районы Винницкой области;
- города Луцк и Ковель, Владимир-Волынский, Гороховский, Иваничивский, Луцкий, Любашевский, Шацкий, Луцкий и Терейской районы Волынской области;
- города Днепр, Вольногорск, Каменское, Желтые Воды, Кривой Рог, Марганец, Никополь, Новомосковск, Павлоград, Першотравенск, Покров, Синельниково и Терновка, Апостоловский, Васильковский, Верхнеднепровский, Днепровский, Криворожский, Криничанский, Новомосковский, Межевской, Никопольский, Новомосковский, Павлоградский, Петриковский, Петропавловский, Покровский, Пятихатский, Синельниковский, Солонянский, Софиевский, Солонянский, Царичанский, Широковский и Юрьевский районы Днепропетровской области;
- города Авдеевка, Бахмут, Угледар, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск, Соледар и Торецкое, Бахмутский, Великоновоселковский, Волновахский, Добропольский, Константиновский, Мангушский, Марьинский, Никольский, Александровский, Покровский и Ясиноватский районы Донецкой области;
- города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Барановский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростышевский, Малинский, Народицкий, Новоград-Волынский, Овручский, Олевский, Попильнянский, Пулинский, Радомышльский, Романовский, Ружинский и Хорошевский районы Житомирской области;
- города Ужгород и Берегово, Великоберезнянский, Воловецкий, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;
- города Мелитополь и Токмак, Новониколаевский, Ореховский и Пологовский районы Запорожской область;
- город Бурштын, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- города Белая Церковь, Борисполь, Ирпень, Обухов, Переяслав (Переяслав-Хмельницкий) и Фастов, Васильковский, Киево-Святошинский, Обуховский и Фастовский районы Киевской области;
- города Львов и Дрогобыч, Пустомытовский, Сокальский и Яворивский районы Львовской области;
- города Николаев, Вознесенск, Очаков, Первомайск и Южноукраинск, Арбузинский, Баштанский, Березанский, Березнеговатский, Братский, Веселиновский, Витовский, Вознесенский, Врадиевский, Еланецкий, Казанковский, Кривоозерский, Николаевский, Новобугский, Новоодесский, Очаковский, Первомайский и Снигиревский районы Николаевской области;
- города Одесса, Балта, Белгород-Днестровский, Измаил, Черноморск, Подольск, Теплодар и Южный, Ананьевский, Арцизский, Балтский, Березовский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Болградский, Великомихайловский, Захаровская, Ивановский, Измаильский, Килийский, Кодымский, Лиманский, Любашевский, Николаевский, Овидиопольский, Окнянський, Подольский, Ренийский, Раздельнянский, Савранский, Саратский, Тарутинский и Ширяевский районы Одесской области;
- города Гадяч, Горишни Плавни, Кременчуг, Лубны и Миргород, Гадячский, Глобинский, Гребенковский, Диканский, Зеньковский, Карловский, Кобеляцкий, Козельщинский, Котелевский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Машевский, Миргородский, Решетиловский, Оржицкий, Пирятинский, Полтавский , Решетиловский, Семеновский, Хорольский, Чорнухинський, Чутовский и Шишацкий районы Полтавской области;
- город Ривне, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Дубровицкий, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский, Ровенский, Рокитновский и Сарненский районы Ривненской области;
- города Глухов, Конотоп, Лебедин, Ахтырка, Ромны и Шостка, Белопольский, Буринский, Великописаревский, Глуховский, Конотопский, Краснопольский, Кролевецкий, Лебединский, Липоводолинский, Недригайловский, Ахтырский, Путивльский, Роменский, Середина-Будский, Тростянецкий, Шосткинский и Ямпольский районы Сумской области;
- Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;
- города Изюм, Купянск, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Близнюковский, Боровский, Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Двуречанский, Дергачевский, Зачепиловский, Змиевский, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Купянский, Нововодолажский, Печенежский, Сахновщинский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;
- город Херсон, Высокопольский и Нововоронцовский районы Херсонской области;
- города Каменец-Подольский, Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Деражнянский, Изяславский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Староконстантиновский, Хмельницкий, Чемеровецкий, Шепетовский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
- города Черкассы, Ватутино, Золотоноша и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Каневский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченковский, Лисянский, Маньковский, Монастирищенский, Тальнивский, Уманский, Христиновский, Черкасский, Чигиринский, Чернобаивский и Шполянский районы Черкасской области;
- Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;
- города Новгород-Северский и Прилуки, Бахмач, Бобровицкий, Борзнянский, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Крупский, Корюковский, Куликовский, Менский, Нежинский, Новгород-Северский, Носовский, Прилуцкий, Репкинский, Семеновский, Сновский, Сосницкий, Сребнинский, Талалаевский и Черниговский районы Черниговской области;
- город Киев.
Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.
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Полякова с Билік сделали свое дело!
"Красная зона" -- зона мусорская.
Горіли легені палали
в шпіталях ЗЕбіли ридали!
...начиная со статистики и кончая вливаниями бабла в МВД из "Коронного" фонда...
Там защиту от заразы, очень быстренько перевели из государственной, в зону частной ответственности -- например: На больших фирмах, где есть лифты, этажи и коридоры -- в лифтах ездить нельзя, коридоры переведены на одностороннее движение, общение между этажами только по необходимому минимуму, вход и выход в разных клыльях здания, дезинфекция, дистанция, маски.
Понятно, что не каждая контора может себе это позволить, но тенденция глобальная... -- государство нипричём -- статистика в ажуре, границы открыты... -- только митинги не под контролем. В общем -- капэць там.
...не Германия, всё ж и даже не Швеция... -- а и тут и там разгорается халэпа по-новой.
Белорусские медики выступили с обращением по поводу ситуации с COVID-19 в Беларуси. Видеообращение размещено в YouTube-канале «Медицинские работники Беларуси». Под его текстовой версией подписались почти 3000 медицинских работников.
Медики говорят, что возмущены лицемерием Минздрава.
«Чиновники пытаются воздействовать на мирно протестующих граждан, убеждая, что именно они являются причиной роста заболеваемости COVID-19. Случаев COVID-19 становится все больше. Гораздо больше, чем это показывает официальная статистика. В том числе в небольших городах, а также в деревнях, где нет речи о больших скоплениях людей на протестах», - говорят медики.
Они заявляют, что причина роста заболеваемости - не акции протеста, а начало учебного года, «особенно в условиях недостаточных противоэпидемических мер в учреждениях образования».
«Тем более возмущает лицемерие, когда, говоря о протестах как о причине роста заболеваемости, власти продолжают добровольно-принудительно свозить людей со всей страны для своих идеологических мероприятий. Для этого используются автобусы - эпидемиологически наиболее опасный транспорт. Людей на концерте рассаживают бок о бок, игнорируя все рекомендации о социальном дистанцировании», - говорится в обращении.
При этом уже есть версия, что степень сложности протекания болезни, зависит от количества вирусов, попавших в организм. Это означает, что медики заболевают более серьезно, чем другие категории граждан.
А вот то, что следы заражения Человечества тянуться к фармаколагам, похоже уже не стоит сомневаться.
Вот к примеру, один из фактов - в 2012-м из Украины продали единственный завод по производству вакцин. Продали в РФ и новый владелец вывез на РФ всё до последнего винтика, а не только документацию и патенты. И выходит, что сейчас Путин предлагает нам продукцию нашего же бывшего завода...
Так что Пороженко должен за это быть пожизненно осужден.
А за Иловайск и Дебальцево должен быть повешен.
Слава Нергал-Эрра!
Готовь-те бабло на лекарства. Бегом в ломбарды Разумкова пока там остались деньги!
Ну попали...Щось зміниться ?
Наріт навіть маски вдягати не почне.
Я не розумію, чому європейські країни штрафують за порушення правил карантину, а в нас суцільний пофігізм.
https://youtu.be/NwkcKwBpUMw