Новый раунд переговоров о расследовании катастрофы самолета МАУ в Иране начнется в Тегеране в понедельник, - Мамедов

Украинская сторона будет настаивать на прямых коммуникациях в рамках расследования и о судьбе 6 подозреваемых в авиакатастрофе украинского лайнера иранцах.

Об этом заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов сообщил в комментарии Цензор.НЕТ.

На переговоры в Иран, по словам Мамедова, отправятся представители Офиса Генпрокурора, СБУ, МИДа, Минюста и представители МАУ.

Представители украинской делегации будут настаивать на прямой коммуникации прокуратуры и следственных органов с компетентными органами Ирана.

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"Мы четко руководствуемся украинским законодательством и международным правом, которое наделяет Украину юрисдикцией в вопросе расследования этого преступления. Но пока мы видим, что дело ведется без учета интересов украинского следствия и с нарушением норм международного права", - отметил Мамедов.

По его словам, делегация Украины уже говорила о необходимости прямых коммуникаций с правоохранительными органами Ирана во время первого раунда переговоров.

"Но за почти 3 месяца иранская сторона так и не вышла на прямую связь и по этому предложению, и в рамках международной правовой помощи, в частности в отношении 6 подозреваемых в сбивании самолета в Иране человек. И это недопустимо", - подчеркнул Мамедов.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.