В большинстве регионов "красной зоны" не будут останавливать общественный транспорт, - Ляшко

В большинстве административных территорий, которые попали в "красную зону" карантина, не будут останавливать общественный транспорт. Также в некоторых регионах не будут останавливать работу заведений торговли.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"В большинстве административных территорий, которые я озвучил, было принято решение не останавливать общественный транспорт. В некоторых админтерриториях будут работать детские сады", - заявил он.

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