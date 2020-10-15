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Новости Коронавирус и карантин
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В большинстве регионов "красной зоны" не будут останавливать общественный транспорт, - Ляшко

В большинстве регионов

В большинстве административных территорий, которые попали в "красную зону" карантина, не будут останавливать общественный транспорт. Также в некоторых регионах не будут останавливать работу заведений торговли.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"В большинстве административных территорий, которые я озвучил, было принято решение не останавливать общественный транспорт. В некоторых админтерриториях будут работать детские сады", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несколько человек в Черновцах заболели одновременно COVID-19 и гриппом, это ведет к смерти, - Ляшко

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Если в городе есть 30 заболевших, они с кем то общались и заразили минимум по одному, дальше уже прогрессия. Чем вы там думаете, филейками?
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15.10.2020 19:54 Ответить
ну и что?
Уже десятки миллионов заразились короновирусом и переболели по всему миру.
Смертность от короновируса - 2-3%. Смертность от голода - 100%
А вот если остановить опять всю страну то умрут от голода гораздо больше людей.
Сейчас в этом году от жёсткого карантина экономика упадёт на 6-7% в годовом исчеслении.
Если и сейчас всё позакрывать, то экономика упадёт хуже чем во время начала войны в 2014 г... и будет хаос.
И уже никогда не выйдем из этого хаоса и экономического коллапса.
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15.10.2020 20:05 Ответить
ляжкапоц,шо хотел этим пукнуть? Что ты реально мудель и на тебя все ложили? Дык это-факт,и что,сам себя обосрал...Иди,дурилкв-незнайка,аптеку ближайшую шмонай на цену от антигриппа,мож хто и реально пейсты те припишет..без рецепа..
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15.10.2020 21:04 Ответить
Коронавирус уйдёт только с мировым правительством.

youtube.com/watch?v=JqVGJdFunSw
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15.10.2020 20:02 Ответить
Коронавірус піде разом з ****** і **************.
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15.10.2020 20:49 Ответить
Депутатам поф на смерті людей з "червоної" зони вони в Шаріте чи Борисі вилікуються, а простим людям, де лікуватися, так як запропонували здихати в себе вдома та чекати, коли приїде швидка?
Має бути введений надзвичайний стан та коменданська година або пенсіонери не вершталися по місту та базарах з ранку до ночі. Всі пенсіонери мають сидіти в дома та виходити лише у визначену години і не далі ніж 100 метрів від місця проживання, а поліція має за цим слідкувати. Вони більше ніж лікарі отримали з коронавірусного фонду.
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15.10.2020 20:07 Ответить
Ну и в чём тогда смысл всех этих зон?
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15.10.2020 20:13 Ответить
показать бурную деятельность в деле заботы о здоровье населения
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15.10.2020 20:23 Ответить
В деле разукрашивания страны в разные цвета
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15.10.2020 20:33 Ответить
 
 