Китайцы не смогли построить объездную вокруг Житомира, с ними расторгнут контракт, - Укравтодор

Укравтодор собирается расторгнуть контракт с китайской компанией Sinohydro Corporation Limited, которая строит вокруг Житомира объездную дорогу. Причины этого - нарушения условий контракта, низкие темпы и плохое качество работ.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укравтодора", информирует Цензор.НЕТ.

Sinohydro работает на дороге М-06 м ноября 2017 года и по контракту обязана была реконструировать 22 км дороги до июня 2020 года.

"Подрядчик не продлил срок действия обеспечения исполнения контракта; подрядчик не придерживается обещаний о необходимости исправления результатов работ; подрядчик без разумных объяснений не продлевает работы в соответствии с условиями контракта", - отмечают в "Укравтодоре".

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В "Укравтодоре" также сообщили, что в соответствии с последней программой работ (от 25 мая 2020 года), по состоянию на начало октября процент выполнения строительных работ подрядчиком должен составить около 80%. Фактическое выполнение - 49,17%, при этом, из них большая часть содержит серьезные замечания по качеству исполнения.