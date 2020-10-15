Китайцы не смогли построить объездную вокруг Житомира, с ними расторгнут контракт, - Укравтодор
Укравтодор собирается расторгнуть контракт с китайской компанией Sinohydro Corporation Limited, которая строит вокруг Житомира объездную дорогу. Причины этого - нарушения условий контракта, низкие темпы и плохое качество работ.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укравтодора", информирует Цензор.НЕТ.
Sinohydro работает на дороге М-06 м ноября 2017 года и по контракту обязана была реконструировать 22 км дороги до июня 2020 года.
"Подрядчик не продлил срок действия обеспечения исполнения контракта; подрядчик не придерживается обещаний о необходимости исправления результатов работ; подрядчик без разумных объяснений не продлевает работы в соответствии с условиями контракта", - отмечают в "Укравтодоре".
Читайте на Цензор.НЕТ: С 1 ноября в Украине вводят новые стандарты для обеспечения безопасности на дорогах
В "Укравтодоре" также сообщили, что в соответствии с последней программой работ (от 25 мая 2020 года), по состоянию на начало октября процент выполнения строительных работ подрядчиком должен составить около 80%. Фактическое выполнение - 49,17%, при этом, из них большая часть содержит серьезные замечания по качеству исполнения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вооруженные молотком пьяные карлики толпой избили москвича и попали на видео
https://moslenta.ru/news НОВОСТИ /
Кадр: страница Льва Хлыновски во «ВКонтакте»
В подмосковном Ногинске пьяные карлики толпой напали на жителя Москвы, который приехал в гости к другу, и избили его ногами. Об этом пострадавший Лев Хлыновски написал на своей странице в соцсети https://vk.com/khlynowski «ВКонтакте» , прикрепив к публикации видео, снятое до конфликта.
«15 октября 2020. США отказались мириться с кражей технологий Россией и Китаем.
США обнародовали новую национальную стратегию, которая должна обеспечить доминирование американцев в сфере науки и технологий. В документе https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/10/National-Strategy-for-CET.pdf говорится в том числе о защите от кражи инноваций Россией и Китаем.
Как https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-press-secretary-regarding-national-strategy-critical-emerging-technologies/ отмечается в заявлении на сайте Белого дома, противники и конкуренты США мобилизуют огромные ресурсы в сфере науки и технологий. В этой связи подчеркивается, что американское доминирование сейчас «как никогда важно».
«США не будут закрывать глаза на тактику таких стран, как Китай и Россия, которые крадут технологии, подталкивают компании к передаче интеллектуальной собственности», - говорится в сообщении. Российскую и китайскую стороны также уличают в «подрыве свободных и честных рынков и тайной переделке появляющихся гражданских технологий для укрепления своих вооруженных сил».
А це матеріали з сайту: https://lenta.ru/ .
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=oU91bgfXv30&feature=youtu.be «По жертвам вдвое обошел Чикатило» Как ловили самого страшного маньяка в истории России Михаила Попкова .
вы бы исправили все ето - они бы не дорогу, а туннель вокруг Житомира прорыли за выходные.
Объявлен конкурс на строительство супермаркета. Ищут подрядчиков. Ну-с, сидит управляющий и выслушивает предложения. Первым заходит турок.
- Вы ознакомились с проектом?
- Да.
- И за какую сумму готовы построить?
- За 1 млн. долларов
- Хорошо, спасибо, мы рассмотрим ваше предложение.
Затем заходит немец:
- Назовите вашу цену за строительство.
- 2 млн. долларов!
- А почему так много?
- Качество исполнения плюс сроки!
Заходит кацап :
- За какую цену вы готовы построить?
- 3 млн. долларов!
- А почему так много-то!?
- Ну как почему. 1 миллион мне, 1 миллион - тебе, и за 1 миллион турки построят…
видать китайцев достали наши барыжные ублюдки. гребанные барыги хитрожопые страну уничтожают.
Але що ще писати профанам, як не дурні лозунги про бариг.
Самый длинный мост в мире построили, а объездную в Житомире - не смогли. Слабаки!
Постоянно при работе 😀😀😀
приходится трудолюбивых китайцев за копейки нанимать нашим барыгам.
Есть много видео на Ютубе про эту окружную...такое ощущение что они первый раз строят бетонную дорогу...куча косяков и недоработок.
а заключенных они с собой привезли или набрали из местных?
вам бы до "вечернего мудозвона" - ваши бредни очень даже зайдут для той аудитории.