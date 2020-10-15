Зампредседателя Харьковского облсовета Скоробагач главе Харьковской ОГА Кучеру: "Работа провалена, однозначно"

Заместитель председателя Харьковского областного совета Владимир Скоробагач считает работу Департамента здравоохранения Харьковской ОГА во время пандемии COVID-19 проваленной.

С таким заявлением он выступил на последней сессии Харьковского областного совета. Позже оно переросло в словесную перепалку с главой Харьковской областной государственной администрации Алексеем Кучером, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Скоробагача, ХОГА не справляется с пандемией. На протяжении многих месяцев в департаменте нет руководителя, в больницах панцирные сетки вместо комфортных кроватей, кислорода не хватает. Он отметил, что за полгода руководство областной администрации сделало лишь малую часть, от того что должно было предпринять в таких условиях.

"Почему вы не скажете, что сегодня утром давали на "скорую" только 8 коек для принятия? У нас просто катастрофическая ситуация, вызванная, я считаю, именно работой Департамента здравоохранения. Что вы собираетесь делать? Куда везут людей? Людей оставляют дома, больных, с двусторонним воспалением легких", - сказал Скоробагач заместителю главы ХОГА и руководителю штаба по противодействию коронавирусу Тарасу Пастуху.

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Также он подчеркнул, что людям нужна помощь прямо сейчас, а не в будущем, конкретные действия, а не обещания. "Работа провалена, однозначно. И все, что вы говорите, в будущем будете делать, - это все херня чистой воды. Отписка. Я считаю, что нужно принимать решительные меры, создать штаб. Пусть его возглавит губернатор нашей области", - отметил заместитель председателя облсовета.

Напомним, что Владимир Скоробагач в числе первых переболел коронавирусом. Течение болезни было очень тяжелым.

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