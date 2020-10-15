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Новости Коронавирус и карантин
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Зампредседателя Харьковского облсовета Скоробагач главе Харьковской ОГА Кучеру: "Работа провалена, однозначно"

Зампредседателя Харьковского облсовета Скоробагач главе Харьковской ОГА Кучеру:

Заместитель председателя Харьковского областного совета Владимир Скоробагач считает работу Департамента здравоохранения Харьковской ОГА во время пандемии COVID-19 проваленной.

С таким заявлением он выступил на последней сессии Харьковского областного совета. Позже оно переросло в словесную перепалку с главой Харьковской областной государственной администрации Алексеем Кучером, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Скоробагача, ХОГА не справляется с пандемией. На протяжении многих месяцев в департаменте нет руководителя, в больницах панцирные сетки вместо комфортных кроватей, кислорода не хватает. Он отметил, что за полгода руководство областной администрации сделало лишь малую часть, от того что должно было предпринять в таких условиях.

"Почему вы не скажете, что сегодня утром давали на "скорую" только 8 коек для принятия? У нас просто катастрофическая ситуация, вызванная, я считаю, именно работой Департамента здравоохранения. Что вы собираетесь делать? Куда везут людей? Людей оставляют дома, больных, с двусторонним воспалением легких", - сказал Скоробагач заместителю главы ХОГА и руководителю штаба по противодействию коронавирусу Тарасу Пастуху.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замглавы Харьковской ОГА о ситуации с COVID-19 в области: Коек не хватает, пациентов кладут в коридорах или уплотняют в палатах

Также он подчеркнул, что людям нужна помощь прямо сейчас, а не в будущем, конкретные действия, а не обещания. "Работа провалена, однозначно. И все, что вы говорите, в будущем будете делать, - это все херня чистой воды. Отписка. Я считаю, что нужно принимать решительные меры, создать штаб. Пусть его возглавит губернатор нашей области", - отметил заместитель председателя облсовета.

Напомним, что Владимир Скоробагач в числе первых переболел коронавирусом. Течение болезни было очень тяжелым.

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Автор: 

карантин (16729) Харьков (7449) Харьковщина (5577) Кучер Алексей (64) Скоробагач Владимир (5) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А Гепа, свою койку отдал народу! -- беззаветный гуманист и альтруист...
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15.10.2020 20:24 Ответить
Всяк другого мнит уродом, не смотря, что сам урод ... Или ария "е..ала жаба гадюку" в исполнении харьковского "бо-монда"
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15.10.2020 20:26 Ответить
ЗЕленые импатенты.
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15.10.2020 20:50 Ответить
Тараканы перед выборами зашевелились !
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15.10.2020 21:12 Ответить
а сеорабагач це фамилие или поствременное статистическое явление?
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15.10.2020 21:14 Ответить
cкоробогач, после реакции киева на слова кучера о причинах авиакатастрофы, понял - мочить ога уже можно...может и его заметят...женухомчака же заметили
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15.10.2020 21:15 Ответить
Да этот Кучер полный ноль, вообще не способный ни к какой организационной работе, ставленник нелоха. Поэтому, несмотря на то, кто такой Скоробогач, говорит он правду.
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15.10.2020 22:17 Ответить
член гепинской банды. исполняет наказ.
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15.10.2020 22:39 Ответить
 
 