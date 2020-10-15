48 азербайджанских бойцов расстреляны в упор армянской засадой у горы Арега. ВИДЕО 18+

В сети появились подробности боя в Нагорном Карабахе, в котором погибла рота азербайджанской пехоты. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, боестолкновение произошло еще в конце сентября в районе горы Арега. Рота азербайджанской пехоты на северном участке фронта двигалась по дороге в горно-лесистой местности. Заранее заметившие выдвижение противника армяне под командованием Амардзума Адамяна, устроили засаду, оборудовав огневые точки на возвышенностях, на удобном для отступления склоне и прямо на дороге. Азербайджанцы не выставили охранения и шансов спастись у них практически не было. Азербайджанских военных расстреливали практически в упор с расстояния 8-10 метров. Армяне захватили два гранатомета АГС-30 и пулемет "Корд". Они заявляют, что общее количество убитых у противника - более 60, часть тел они успели вынести.

На записи, появившейся в сети, армянский военный рассказывает, что бой был коротким и длился 3-5 минут. 48 азербайджанцев было убито непосредственно у дороги. В боестолкновении погиб всего один боец армии Армении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Азербайджанские военные расстреляли сдавшихся в плен армян. ВИДЕО 18+