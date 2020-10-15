Мы против повторного закрытия границ из-за пандемии коронавируса, - МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предостерег от попыток повторения закрытия границ Германии учитывая нынешнюю пандемию COVID-19.

Об этом Маас заявил в четверг, 15 октября, в Париже после встречи с французским и польским коллегами - Жаном-Ивом Ле Дрианом и Збигневом Рау, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на DW.

"Думаю, что этой весной все мы имели негативный опыт по крайне быстрого закрытия границ - как на немецко-польской, так и на немецко-французской границе", - сказал Маас.

"Нам известно, что есть много людей, которые ездят через границу между нашими странами с целью работать. Поэтому мы не хотим повторять допущенные ошибки", - продолжил Маас. Особенно это важно для людей, живущих в пограничном регионе, добавил немецкий чиновник.

Маас отметил, что важно не допустить возникновения практических проблем с пересечением границы и ненужных дискуссий между жителями приграничных регионов по обе стороны границы.

В начале пандемии COVID-19 Германия ввели строгий пограничный контроль, фактически закрыв границы. Это привело к хаосу на многих участках границы с соседними странами. Хотя жителям приграничных регионов, работавших на территории другой страны, разрешалось пересекать границу, возникали длительные пробки, и людям приходилось тратить много времени на границе, ведь большинство пограничных пунктов пропуска были закрыты. Кроме того, для пересечения границы нужно было иметь при себе справки и документы, подтверждающие место работы или проживания. Лишь в середине июня правила пересечения границ были вновь смягчены.

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