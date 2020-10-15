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Мы против повторного закрытия границ из-за пандемии коронавируса, - МИД Германии

Мы против повторного закрытия границ из-за пандемии коронавируса, - МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предостерег от попыток повторения закрытия границ Германии учитывая нынешнюю пандемию COVID-19.

Об этом Маас заявил в четверг, 15 октября, в Париже после встречи с французским и польским коллегами - Жаном-Ивом Ле Дрианом и Збигневом Рау, передает Цензор.НЕТ,  со ссылкой на DW.

"Думаю, что этой весной все мы имели негативный опыт по крайне быстрого закрытия границ - как на немецко-польской, так и на немецко-французской границе", - сказал Маас.

"Нам известно, что есть много людей, которые ездят через границу между нашими странами с целью работать. Поэтому мы не хотим повторять допущенные ошибки", - продолжил Маас. Особенно это важно для людей, живущих в пограничном регионе, добавил немецкий чиновник.

Маас отметил, что важно не допустить возникновения практических проблем с пересечением границы и ненужных дискуссий между жителями приграничных регионов по обе стороны границы.

В начале пандемии COVID-19 Германия ввели строгий пограничный контроль, фактически закрыв границы. Это привело к хаосу на многих участках границы с соседними странами. Хотя жителям приграничных регионов, работавших на территории другой страны, разрешалось пересекать границу, возникали длительные пробки, и людям приходилось тратить много времени на границе, ведь большинство пограничных пунктов пропуска были закрыты. Кроме того, для пересечения границы нужно было иметь при себе справки и документы, подтверждающие место работы или проживания. Лишь в середине июня правила пересечения границ были вновь смягчены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ: Рост заболеваемости COVID-19 в Европе вызывает большие опасения

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Германия (6927) граница (5258) Маас Хайко (213) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Бундес уже притёрся к болячке... ...поляков, чехов и прочих бывших демократов-работяг, правда повышибало почти начисто, но потихоньку экономика очухивается.
До эпидемии безработица было ок. 2% -- это было плохо -- бо нехватка рабочей силы.

Теперь слегка ок. 7% -- это на чуток выше, чем норма в 5%.
Так, вообще, обстановка и на душе не тускло -- всё правильно среагировали немцы.
Опыта набрались, успокоились, разработались...
Штраф за нарушения режима понизили в 10 раз, до 250 евр.

А было, что и на карантин забили, особенно вначале -- полицаям гонять приходилось нарушителей.
64% населения одобряют карантинную политику Государства.
Пример с Германии берите, олухи всех стран...*)
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15.10.2020 20:44
+1
"64% населения одобряют карантинную политику Государства."

Не буду спорить, но есть сомнения по этому поводу
https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/29/7264588/ Десятки тисяч без масок і дистанції протестують у Берліні проти карантину
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15.10.2020 21:40
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Зебіли!
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15.10.2020 20:34 Ответить
Бундес уже притёрся к болячке... ...поляков, чехов и прочих бывших демократов-работяг, правда повышибало почти начисто, но потихоньку экономика очухивается.
До эпидемии безработица было ок. 2% -- это было плохо -- бо нехватка рабочей силы.

Теперь слегка ок. 7% -- это на чуток выше, чем норма в 5%.
Так, вообще, обстановка и на душе не тускло -- всё правильно среагировали немцы.
Опыта набрались, успокоились, разработались...
Штраф за нарушения режима понизили в 10 раз, до 250 евр.

А было, что и на карантин забили, особенно вначале -- полицаям гонять приходилось нарушителей.
64% населения одобряют карантинную политику Государства.
Пример с Германии берите, олухи всех стран...*)
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15.10.2020 20:44 Ответить
"64% населения одобряют карантинную политику Государства."

Не буду спорить, но есть сомнения по этому поводу
https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/29/7264588/ Десятки тисяч без масок і дистанції протестують у Берліні проти карантину
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15.10.2020 21:40 Ответить
Германия - это образцово-показательный совок! Там действительно коренное население законопослушно до безумия. Чем с успехом пользуются кремляди и понаехавшие чурки
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21.10.2020 00:28 Ответить
С таких оболваненых дебилов как немцы только пример и брать, ага
Мы примером американцев обойдемся, если вы там не против
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21.10.2020 00:26 Ответить
там, где пехота не пройдет,
где броненосец не промчится,
хохол на брюхе проползет
и ничего с ним не случится
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15.10.2020 21:02 Ответить
Да пусть сдохнут слабые и немощные. Так по вашему мнению?
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15.10.2020 21:10 Ответить
Там вообще особо никто не соблюдает, вранье для мировых Средств Массовой Дезинформации
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15.10.2020 21:32 Ответить
Щось не зрозуміло... Чому проти? Бабло просіло? Та ні... давайте пандемії скажемо, що ми ДУЖЕ ЗАСМУЧЕНІ, потім СТУРБОВАНІ, потім ДУЖЕ ЗАБЕСПОКОЄНІ, потім ВСЕ ВИКЛИКАЄ СТУРБОВАНІСТЬ... ну якось так, чи в іншому порядку... ОБІСРАТИСЯ...
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15.10.2020 21:35 Ответить
Хайль,бундес,но только в этом...
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15.10.2020 21:39 Ответить
Странная новость. Немцы давно позакрывали границы на въезд для стран из оранжевокрасной зоны. А сегодня они толи порекомендовали толи запретили и своим гражданам туда пхаться.
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15.10.2020 23:55 Ответить
 
 