Мы против повторного закрытия границ из-за пандемии коронавируса, - МИД Германии
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предостерег от попыток повторения закрытия границ Германии учитывая нынешнюю пандемию COVID-19.
Об этом Маас заявил в четверг, 15 октября, в Париже после встречи с французским и польским коллегами - Жаном-Ивом Ле Дрианом и Збигневом Рау, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на DW.
"Думаю, что этой весной все мы имели негативный опыт по крайне быстрого закрытия границ - как на немецко-польской, так и на немецко-французской границе", - сказал Маас.
"Нам известно, что есть много людей, которые ездят через границу между нашими странами с целью работать. Поэтому мы не хотим повторять допущенные ошибки", - продолжил Маас. Особенно это важно для людей, живущих в пограничном регионе, добавил немецкий чиновник.
Маас отметил, что важно не допустить возникновения практических проблем с пересечением границы и ненужных дискуссий между жителями приграничных регионов по обе стороны границы.
В начале пандемии COVID-19 Германия ввели строгий пограничный контроль, фактически закрыв границы. Это привело к хаосу на многих участках границы с соседними странами. Хотя жителям приграничных регионов, работавших на территории другой страны, разрешалось пересекать границу, возникали длительные пробки, и людям приходилось тратить много времени на границе, ведь большинство пограничных пунктов пропуска были закрыты. Кроме того, для пересечения границы нужно было иметь при себе справки и документы, подтверждающие место работы или проживания. Лишь в середине июня правила пересечения границ были вновь смягчены.
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До эпидемии безработица было ок. 2% -- это было плохо -- бо нехватка рабочей силы.
Теперь слегка ок. 7% -- это на чуток выше, чем норма в 5%.
Так, вообще, обстановка и на душе не тускло -- всё правильно среагировали немцы.
Опыта набрались, успокоились, разработались...
Штраф за нарушения режима понизили в 10 раз, до 250 евр.
А было, что и на карантин забили, особенно вначале -- полицаям гонять приходилось нарушителей.
64% населения одобряют карантинную политику Государства.
Пример с Германии берите, олухи всех стран...*)
Не буду спорить, но есть сомнения по этому поводу
https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/29/7264588/ Десятки тисяч без масок і дистанції протестують у Берліні проти карантину
Мы примером американцев обойдемся, если вы там не против
где броненосец не промчится,
хохол на брюхе проползет
и ничего с ним не случится