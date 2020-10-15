РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11953 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 310 47

Несмотря на "красную зону" в Харькове будет ходить общественный транспорт, работать рынки и заведения общепита, - вице-мэр Терехов

Несмотря на

Общественный транспорт в Харькове продолжит работу в обычном режиме, несмотря на то, что город отнесен к "красной" карантинной зоне, заявил первый заместитель городского головы Игорь Терехов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении Терехова к горожанам, опубликованном на официальном сайте Харьковского горсовета в четверг вечером.

"Транспорт будет работать в полном объеме, как и работал - метро, наземный электротранспорт, маршрутные такси городские власти останавливать не будут", -  отмечается в тексте. 

Он также заявил, что не будут закрываться рынки, продовольственные магазины и заведения общественного питания.

"Я также уверен в том, что в данной экономической ситуации мы не имеем права закрывать рынки, продовольственные магазины, ТРЦ (кроме развлекательных зон), заведения общественного питания, торгового и бытового обслуживания", - говорится в обращении Терехова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 19 октября в Украине устанавливается новое эпидемическое зонирование, в "красную" зону попали 8 областных центров, - Немчинов

При этом он призвал харьковчан соблюдать карантинные ограничения, а правоохранительные органы - следить за их соблюдением в транспорте.

"Обращаюсь к правоохранительным органам. На вас сейчас ложится ответственность за то, чтобы жизнь в городе не замерла. Прошу вас, не перекладывайте на водителей общественного транспорта контроль за количеством пассажиров - помогите родному Харькову не остаться без общественного транспорта, а значит, помогите ему и дальше жить, работать и развиваться.. При этом мы, харьковчане, должны понимать и жестко требовать друг от друга - соблюдения масочного режима и социальной дистанции горожан", - говорится в обращении Терехова.

Также читайте: Зампредседателя Харьковского облсовета Скоробагач главе Харьковской ОГА Кучеру: "Работа провалена, однозначно"

Автор: 

карантин (16729) Харьков (7449) Терехов Игорь (255) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Федерализация.. да нет по ходу конфедерация... Начинается с малого.. скажем с игнорирования решений центра, а дальше больше.
показать весь комментарий
15.10.2020 21:01
+8
Якщо не обмежити людей у Харкові буде спочатку "червона зона", а потім "біла дорога".
Харків це місто, що межує з сепарськими територіями, з якого щоденно прибувають заражені особи.
Харків це місто яке досі дивиться рашиські канали, де живуть люди які "не вірять в коронавірус".
В Харкові треба вводити комендантську годину аби "любітелі *****", а їх там достатньо сиділи вдома та їли сухарі а не вершталися вулицями та по концертах.
показать весь комментарий
15.10.2020 21:03
+6
Нам пофигу красная зона, идем к черной зоне, когда трупы на улицах будут валяться(
показать весь комментарий
15.10.2020 21:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А кто ответит за смерть тысяч чьих-то родных людей, заразившихся от по.уистов?
показать весь комментарий
15.10.2020 21:40 Ответить
Они, как ни странно, почти все на вашей совести, истерички, как и те, кто сейчас не имеет доступа к медицине.
показать весь комментарий
15.10.2020 23:11 Ответить
Ты сам-то понял, что написал ? Смерть тысяч людей от короны на совести тех, кто носил маски и соблюдал социальную дистанцию? Таких как ты в свое время испанка выкосила неплохо, но, вижу, что естественный отбор должен еще поработать.
показать весь комментарий
15.10.2020 23:18 Ответить
Памперсы себе не забывай менять.
показать весь комментарий
15.10.2020 23:21 Ответить
Закроют все, когда людей будут в парках хоронить...
показать весь комментарий
15.10.2020 23:49 Ответить
Некому будет хоронить, все умрут.
показать весь комментарий
16.10.2020 00:17 Ответить
не надо обращать особенное внимание на лахтинских ублюдков -"дурантинофилов"...


ВИКИДУЙТЕ ЇХ ВІДРАЗУ У СПАМ.
показать весь комментарий
16.10.2020 09:39 Ответить
Та чьо там, СОТЄН ТИСЯЧ! Хто отвєтіт за померлих від туберкульозу, сніду, кіру та інших заразних хвороб? Харе паніку за гроші роздмухувати. Ніякої пандемії немає. Є зла воля організаторів паніки та коронавірус головного мозку у її жертв.
показать весь комментарий
16.10.2020 05:58 Ответить
туберкульоз не вірус.а бактерія...
І ліки на нього є.

ОСОБЛИВО ТУПИМ...
показать весь комментарий
16.10.2020 09:49 Ответить
Федерализация.. да нет по ходу конфедерация... Начинается с малого.. скажем с игнорирования решений центра, а дальше больше.
показать весь комментарий
15.10.2020 21:01 Ответить
Азы управления, никогда не давай приказы которые не будут выполнены. Но слугам это неизвестно. К тому же они не законны постановления. В суд шмыгаль почему на меров не подает?
показать весь комментарий
15.10.2020 21:52 Ответить
Эт правильное замечание. Точно так же нельзя государству принимать законы если оно ( государство) не в силах обеспечить их неукоснительное выполнение. ( для самого простого наглядного, несколько утрированного примера - запрет курения на лестничных клетках жилых домов и в лифтах) точно как "обязательная" дистанция в 1,5 метра ( скажем на рынке..) и т.д.
показать весь комментарий
15.10.2020 22:02 Ответить
Цілком згоден з рішенням тєрєхова, хоча він та решта кернесів - гівнюки.
показать весь комментарий
16.10.2020 06:00 Ответить
Якщо не обмежити людей у Харкові буде спочатку "червона зона", а потім "біла дорога".
Харків це місто, що межує з сепарськими територіями, з якого щоденно прибувають заражені особи.
Харків це місто яке досі дивиться рашиські канали, де живуть люди які "не вірять в коронавірус".
В Харкові треба вводити комендантську годину аби "любітелі *****", а їх там достатньо сиділи вдома та їли сухарі а не вершталися вулицями та по концертах.
показать весь комментарий
15.10.2020 21:03 Ответить
Вы абсолютно правы. Многим харьковчанам надо лечить мозг. Слишком много заезжей кацапни, котораяосела, пустила корни .... И гадит, гадит, гадит....И на паРашу их не вытолкаешь, и жизнь в Украине им противна... Сидят - ждут путена....
показать весь комментарий
15.10.2020 21:43 Ответить
Не верзіть муйні. До чого тут близькість до рахи і невіра в всемогутній ковід? Просто люди бачуть, що ніякої пандемії немає, і що дурантін - це засіб маніпуляції.
показать весь комментарий
16.10.2020 06:01 Ответить
а чем отличается "красная" зона от "оранживой" ну по зеленому так?
показать весь комментарий
15.10.2020 21:06 Ответить
Главное Киев в правах не ущемить, на остальные города Степанову, Зеленскому и всем по хе...
показать весь комментарий
15.10.2020 21:13 Ответить
ето криворогатые Киев не ущемляют?
та одним своим присутствием там они ********* киевлян.
понял - ответа внятного не дождусь.
показать весь комментарий
15.10.2020 21:37 Ответить
-- зелёным тарифом...*)
показать весь комментарий
15.10.2020 21:16 Ответить
Короче действует главный закон природы + выживет сильнейший
показать весь комментарий
15.10.2020 21:07 Ответить
а еще все должны обниматься, лобзаться и обзываться, гендерность, понимаешь, супротив нее не попрешь
показать весь комментарий
15.10.2020 21:12 Ответить
Шо за "вицин-мєр", гепина подкладка?
Какие у него полномочия? Его кто то избирал? Гепа фсё и подкладку выкинкиуть!
показать весь комментарий
15.10.2020 21:17 Ответить
У власти как всегда в Харькове кацапские выродки.
показать весь комментарий
15.10.2020 21:39 Ответить
Нам пофигу красная зона, идем к черной зоне, когда трупы на улицах будут валяться(
показать весь комментарий
15.10.2020 21:22 Ответить
А тим часом хворі вже навіть у коридорах лікарень не вміщуються...
показать весь комментарий
15.10.2020 21:32 Ответить
...і трупи на вулицях валяюцця.
показать весь комментарий
16.10.2020 06:02 Ответить
Трупи валяються не на вулицях, а в моргах.
показать весь комментарий
16.10.2020 12:17 Ответить
Носятся с этой простудой в намордниках и страшилки травят
показать весь комментарий
15.10.2020 21:38 Ответить
когда тебе аппарата не хватит (или твоим родным), тогда и будешь про страшилки рассказывать
показать весь комментарий
15.10.2020 22:16 Ответить
Не забывай всегда добавлять: через 2 недели.
показать весь комментарий
15.10.2020 23:13 Ответить
Многие пи.дят до тех пор, пока не заражаются. Потом засовывают языки в одно место и боятся лишний паз пукнуть. Кого-то проносит без цитокинового шторма и антителозависимого усиления инфекции, кто-то попадает на двустороннее воспаление легких, у кого-то начинаются большие проблемы с дыханием, а кто-то и копыта откидывет. А те, что вылечиваются, снова начинают вые.ываться, до тех пор, пока не заразится близкий пожилой человек и не отбросит коньки.
показать весь комментарий
15.10.2020 21:45 Ответить
В Киеве уже черная зона, больницы переполнены, скорые в последние секунды вытягивают из лап смерти 24/7, больницы переполнены, живые очереди из больных растянулись на несколько сотен метров за территории медучреждений в надежде получить кислород. Больные погибают прямо по дороге вдоль дороги, везде полицейские оформляют погибших больных.. Приблизительно так
показать весь комментарий
15.10.2020 21:49 Ответить
Ты так шутишь только потому, что не знаешь, что больницы на самом деле уже на 70% заполнены, а эпидемия усиливается. Вот если бы ты сейчас носился в поисках возможности отправить свою больную мать в Германию, чтоб ее там вытянули с того света, думаю ты бы так не шутил.
показать весь комментарий
15.10.2020 23:12 Ответить
платних тролів з Лахті не стосується.. навіть перехворівши ковідом вони будуть писати -"це все змова продавців масок"
показать весь комментарий
16.10.2020 09:47 Ответить
А што многие сделать могут? Маску носить? Ну носят, тока чото не помогает.
показать весь комментарий
16.10.2020 12:21 Ответить
Як перекласти "віце-мер"?...
- Прокуратор намісника? Чи як?
показать весь комментарий
15.10.2020 22:05 Ответить
Сбу-поинтересуйтель этим гандоном Игнатьев фион-который разжигает вражду:цитата:

Харків це місто, що межує з сепарськими територіями, з якого щоденно прибувають заражені особи.
Харків це місто яке досі дивиться рашиські канали, де живуть люди які "не вірять в коронавірус".(Ты тварь живёшь в Харькове?)
В Харкові треба вводити комендантську годину аби "любітелі *****", а їх там достатньо сиділи вдома та їли сухарі а не вершталися вулицями та по концертах.
https://censor.net/ru/comments/locate/3225048/019214af-4250-732c-9b06-b7ae1094449d. Ты конченная тварь знаешь хоть сколько пацанов с Харькова погибло на Донбассе чтоб такое ты *******?Чтоб тебе падло и сухарей не было поесть!!!Жри своё гамно которое у тебя со рта льёться тварь!!!https://censor.net/ru/comments/locate/3225048/019214af-4250-732c-9b06-b7ae1094449d
показать весь комментарий
15.10.2020 22:40 Ответить
Перекрыть харьковчанам все дороги, чтобы от туда никто никуда не ездили. И пусть ********** между собой. Как говорят: меньше глупого народа, больше будет кислорода.
показать весь комментарий
15.10.2020 23:37 Ответить
Недавно орали что в Харькове же мест почти нет в больнице и тут. Транспорт будет ходить... Набитый под завязку? а метро тоже? а через пару недель что будут орать? куда будут больных девать?
показать весь комментарий
16.10.2020 00:05 Ответить
UNIT.CITY KHARKIV можна переобладнати у госпіталь на 500 місць,а ще всі криті спортивні майданчики..Попри "червону зону" в Харкові буде ходити громадський транспорт, працюватимуть ринки і заклади громадського харчування, - віцемер Терехов - Цензор.НЕТ 2471
показать весь комментарий
16.10.2020 09:45 Ответить
Думаю,Меру Харкова варто ВЖе звернутись до китайців про завкупівлю кількох мобільних крематоріїв (там носять маски і зберігають соціальну дистанцію під загрозою тюрми)
показать весь комментарий
16.10.2020 09:55 Ответить
Госпиталей можно тысячи организовать. Вот только где набрать врачей?..
показать весь комментарий
16.10.2020 11:35 Ответить
Да чего переживать, жителям Харькова, ведь в случае чего, они как и мэр их города поедут лечится в "Шарите"... Главное потом не забыть поставить пометку в бюлетене.
показать весь комментарий
16.10.2020 01:35 Ответить
Да чего переживать, жителям Харькова, ведь в случае чего, они как и мэр их города поедут лечится в "Шарите"...

вони надіться на російську "вакцину" "спутнік 5".
показать весь комментарий
16.10.2020 09:51 Ответить
 
 