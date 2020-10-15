Несмотря на "красную зону" в Харькове будет ходить общественный транспорт, работать рынки и заведения общепита, - вице-мэр Терехов
Общественный транспорт в Харькове продолжит работу в обычном режиме, несмотря на то, что город отнесен к "красной" карантинной зоне, заявил первый заместитель городского головы Игорь Терехов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении Терехова к горожанам, опубликованном на официальном сайте Харьковского горсовета в четверг вечером.
"Транспорт будет работать в полном объеме, как и работал - метро, наземный электротранспорт, маршрутные такси городские власти останавливать не будут", - отмечается в тексте.
Он также заявил, что не будут закрываться рынки, продовольственные магазины и заведения общественного питания.
"Я также уверен в том, что в данной экономической ситуации мы не имеем права закрывать рынки, продовольственные магазины, ТРЦ (кроме развлекательных зон), заведения общественного питания, торгового и бытового обслуживания", - говорится в обращении Терехова.
При этом он призвал харьковчан соблюдать карантинные ограничения, а правоохранительные органы - следить за их соблюдением в транспорте.
"Обращаюсь к правоохранительным органам. На вас сейчас ложится ответственность за то, чтобы жизнь в городе не замерла. Прошу вас, не перекладывайте на водителей общественного транспорта контроль за количеством пассажиров - помогите родному Харькову не остаться без общественного транспорта, а значит, помогите ему и дальше жить, работать и развиваться.. При этом мы, харьковчане, должны понимать и жестко требовать друг от друга - соблюдения масочного режима и социальной дистанции горожан", - говорится в обращении Терехова.
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ВИКИДУЙТЕ ЇХ ВІДРАЗУ У СПАМ.
І ліки на нього є.
ОСОБЛИВО ТУПИМ...
Харків це місто, що межує з сепарськими територіями, з якого щоденно прибувають заражені особи.
Харків це місто яке досі дивиться рашиські канали, де живуть люди які "не вірять в коронавірус".
В Харкові треба вводити комендантську годину аби "любітелі *****", а їх там достатньо сиділи вдома та їли сухарі а не вершталися вулицями та по концертах.
та одним своим присутствием там они ********* киевлян.
понял - ответа внятного не дождусь.
Какие у него полномочия? Его кто то избирал? Гепа фсё и подкладку выкинкиуть!
- Прокуратор намісника? Чи як?
Харків це місто, що межує з сепарськими територіями, з якого щоденно прибувають заражені особи.
Харків це місто яке досі дивиться рашиські канали, де живуть люди які "не вірять в коронавірус".(Ты тварь живёшь в Харькове?)
В Харкові треба вводити комендантську годину аби "любітелі *****", а їх там достатньо сиділи вдома та їли сухарі а не вершталися вулицями та по концертах.
https://censor.net/ru/comments/locate/3225048/019214af-4250-732c-9b06-b7ae1094449d. Ты конченная тварь знаешь хоть сколько пацанов с Харькова погибло на Донбассе чтоб такое ты *******?Чтоб тебе падло и сухарей не было поесть!!!Жри своё гамно которое у тебя со рта льёться тварь!!!https://censor.net/ru/comments/locate/3225048/019214af-4250-732c-9b06-b7ae1094449d
как и мэр их города поедут лечится в "Шарите"...
вони надіться на російську "вакцину" "спутнік 5".