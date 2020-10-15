"Второй вопрос" Зеленского уже более года блокирует его собственное монобольшинство, - Шахов
Вопрос, который Президент анонсировал для "общенародного опроса" - создание свободной экономической зоны на Донбассе - уже второй год на рассмотрении Верховной Рады. Законопроект №2070, поданный нардепом Сергеем Шаховым, блокирует парламентское монобольшинство, то есть президентская фракция "Слуга народа". Законопроект предусматривает создание свободной экономической зоны на территории Луганской и Донецкой областей с целью развития и стимулирования бизнеса.
Об этом Сергей Шахов, который в Раду избран от Луганщины, написал на своей странице в Фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.
Он намекает - президент присвоил его идею только для предвыборного пиара.
"Вот какие дела: сначала полное игнорирование со стороны монобольшинства и правительства .. а перед выборами - это вопрос номер два от Зеленского. Очень хорошо, что власть готова слышать и поддерживать разумные мысли. Очень плохо, что она делает это только перед выборами и только для пиара", - написал Шахов.
14 октября Зеленский озвучил первый вопрос. Он звучит так: Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах? Сегодня Президент озвучил вопрос номер два: "Пришло время для вопроса номер два. Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?", - написал Зеленский.
Напомним, законопроект № 2070 был зарегистрирован в сентябре прошлого года, однако на голосование так и не попал, поскольку его блокировали в профильных комитетах Рады. Он предусматривает временное освобождение от налогов на добавленную стоимость и на землю, предприятий, которые зарегистрированы и работают в Луганской и Донецкой областях и на которых работают местные жители. В то же время такие предприятия обязуются увеличить заработную плату своим работникам, к размеру который как минимум вдвое превышает минимальную зарплату, а также потратить сэкономленные от налогов средства на развитие инфрастуктуры региона.
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Пошли идиоты в сраку !!! Местные жители которые бросались под БТР и принесли войну в Украину хотят еще налоги не платить ? Да НА-ЕР
"штирлиц, знал, пройдет немного времени и мюллер выдаст его мысль за свою идею и он, штирлиц, ее поддержит..."
Helgi Sharp
-Самое страшное заблуждение у женщин: «Он изменится».
-Самое страшное заблуждение у мужчин: «Она никуда не денется».
-Самое страшное заблуждение у мужчин и женщин: «Зеленский - президент».
Остальное - решаемо и поправимо.
хотели приколоться?
прикалывайТЕсь!
як не маєш нічо спільного? то може ти жиєшь на кацапщині, а тут тільки їси ?
Ol Sharp Вільна економічна зона в ОРДЛО. Візуалізація.
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Engy Kpi
@EngineerKPI
·https://twitter.com/EngineerKPI/status/1316739021817643008 5 ч
В ответ
https://twitter.com/prelatSimon @prelatSimon
и
https://twitter.com/gladenkoa @gladenkoa
Своими "5-ю вопросами" https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #Зеленский блестяще подтвердил и свою квалификацию и диагноз..
Верховная Рада предварительно одобрила сокращение числа депутатов до 300.
теперь узнаем мнения народа по этому вопросу.
Про які ж референдуми можна тоді казати з цими падлюками?!
Для них звичним є казати про "волю народу", не маючи на це ніяких підстав.