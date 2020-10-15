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"Второй вопрос" Зеленского уже более года блокирует его собственное монобольшинство, - Шахов

Вопрос, который Президент анонсировал для "общенародного опроса" - создание свободной экономической зоны на Донбассе - уже второй год на рассмотрении Верховной Рады. Законопроект №2070, поданный нардепом Сергеем Шаховым, блокирует парламентское монобольшинство, то есть президентская фракция "Слуга народа". Законопроект предусматривает создание свободной экономической зоны на территории Луганской и Донецкой областей с целью развития и стимулирования бизнеса.

Об этом Сергей Шахов, который в Раду избран от Луганщины, написал на своей странице в Фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.

Он намекает - президент присвоил его идею только для предвыборного пиара.

"Вот какие дела: сначала полное игнорирование со стороны монобольшинства и правительства .. а перед выборами - это вопрос номер два от Зеленского. Очень хорошо, что власть готова слышать и поддерживать разумные мысли. Очень плохо, что она делает это только перед выборами и только для пиара", - написал Шахов.

14 октября Зеленский озвучил первый вопрос. Он звучит так: Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах? Сегодня Президент озвучил вопрос номер два: "Пришло время для вопроса номер два. Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?", - написал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабного пожара на Луганщине можно было избежать, если бы чиновники просто делали свою работу, - нардеп Шахов

Напомним, законопроект № 2070 был зарегистрирован в сентябре прошлого года, однако на голосование так и не попал, поскольку его блокировали в профильных комитетах Рады. Он предусматривает временное освобождение от налогов на добавленную стоимость и на землю, предприятий, которые зарегистрированы и работают в Луганской и Донецкой областях и на которых работают местные жители. В то же время такие предприятия обязуются увеличить заработную плату своим работникам, к размеру который как минимум вдвое превышает минимальную зарплату, а также потратить сэкономленные от налогов средства на развитие инфрастуктуры региона.

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) опрос (2820) СЭЗ (38) Донбасс (26955) Шахов Сергей (110)


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Топ комментарии
+25
Он предусматривает временное освобождение от налогов на добавленную стоимость и на землю, предприятий, которые зарегистрированы и работают в Луганской и Донецкой областях и на которых работают местные жители.

Пошли идиоты в сраку !!! Местные жители которые бросались под БТР и принесли войну в Украину хотят еще налоги не платить ? Да НА-ЕР
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15.10.2020 21:18
+14
Каннабис! Пожизненная свободная зона! На Будапешт! Триста! Еще парочку!
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15.10.2020 21:18
+14
Це питання від мєртвєтчука, тобто від путєна... Навіть зелені дєпутани не бажають виносити це питання в Раду. Але схоже путєн давить на бубочку компроматом і той тече, як остання хвойда...
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15.10.2020 21:25
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Правила форума Совет форумчан
Каннабис! Пожизненная свободная зона! На Будапешт! Триста! Еще парочку!
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15.10.2020 21:18 Ответить
Как может Зеленского блокировать его же зеленое гнилое болото? Это наглая брехня, это цирк, игра на лохов, лживая постановка. Не хочет Зеля того, что предлагает и этого никогда не будет. Он слуга криминала и не сделает ничего против криминала.Насчет каннабиса, то если государство издевается над онкобольными уже многие десятки лет и они не имеют доступа до достаточного количества эффективных обезболивающих наркотиков, то пусть хоть легализуют каннабис, твари.
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15.10.2020 21:38 Ответить
У Зеленского никогда не было своего идейного большинства, хотя бы потому, что у него не было и нет программы (идеи). А случайно набранный сброд, который ничего не смыслит в законотворчестве (пример - Юрченко) легко покупается олигархами или другими заинтересованными особами.
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15.10.2020 22:48 Ответить
Каннабис, это вопрос лично от Зели, остальное его особо не колыхает,шо подсунули то и озвучил
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15.10.2020 23:15 Ответить
Он предусматривает временное освобождение от налогов на добавленную стоимость и на землю, предприятий, которые зарегистрированы и работают в Луганской и Донецкой областях и на которых работают местные жители.

Пошли идиоты в сраку !!! Местные жители которые бросались под БТР и принесли войну в Украину хотят еще налоги не платить ? Да НА-ЕР
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15.10.2020 21:18 Ответить
Зелені вносять смуту в голови українців, відволікаючи від основного, для чого був обраний президент - для захисту Конституції та забезпечення незалежності під час війни.
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15.10.2020 21:19 Ответить
выбирая этого в президенты вы серьезно думали что он будет защищать Конституцию и независимость? Ну вы даете!
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15.10.2020 21:32 Ответить
У дамбасятолугандонів там і так була вільна зона. Інколи і економічна. Коли труп в терикони треба відвезти. А це ж витрати на бензин і амортизація.
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15.10.2020 21:20 Ответить
походу у нас штирлиц нарисовался..
"штирлиц, знал, пройдет немного времени и мюллер выдаст его мысль за свою идею и он, штирлиц, ее поддержит..."
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15.10.2020 21:20 Ответить
вообще-то там вроде речь шла о Шелленберге.
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15.10.2020 21:24 Ответить
та их даже фюлер путал
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15.10.2020 21:27 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZUOPFYJRxdyrZxNQZ0gjpNaZKmf2glpe458CljJUmb_nIPM2VIY7GvR0VbNQcF8hfqkwF4KAUxtoBH_Owk5TTAG4AxnRJs2ELIbkDAjYIHH6qN9j_Y6-v4O9wm5Tzyr3ME&__tn__=-]C%2CP-R
Helgi Sharp

-Самое страшное заблуждение у женщин: «Он изменится».

-Самое страшное заблуждение у мужчин: «Она никуда не денется».

-Самое страшное заблуждение у мужчин и женщин: «Зеленский - президент».

Остальное - решаемо и поправимо.
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15.10.2020 21:24 Ответить
Це питання від мєртвєтчука, тобто від путєна... Навіть зелені дєпутани не бажають виносити це питання в Раду. Але схоже путєн давить на бубочку компроматом і той тече, як остання хвойда...
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15.10.2020 21:25 Ответить
Не хотят, бо не знают, как люди отреагируют. Но вот и "вуаля", решение, люди сами ответят на этот вопрос на выборах и "вуаля", законопроект примут, кто виноват? Правильно. Манипуляция, штука тонкая, ведь никто и не знает, как подсчитают.
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15.10.2020 22:29 Ответить
вы сами себе противоречите. с одной стороны говорите, что они хотят узнать реакцию людей, с другой - кто знает как посчитают. какой тогда в этом смысл?
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15.10.2020 22:52 Ответить
Если указать, что большинство За, то часть людей (не моя выдумка, из психологии), включит стадный инстинкт и покиваю головой, поскольку не захотят показаться дурнее большинства, хоть в реальности будет меньшиство, при этом, власть будет знать точный расклад для себя для определения риска кипения народного гнева. Не принимают этот Закон 2 год? Так ведь какой кипиш может подняться? Такую же хрень впихнули Молдове по окупированному Преднистровью, результат можно наглядно видеть сейчас.
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16.10.2020 00:32 Ответить
Після вільної зони в намкришу і автономій - НАХ. Коли повернем наші землі, кармільців на відновлювальні роботи того, що вони просрали. Без компенсацій. Можна на кацапію в рабство здавати.
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15.10.2020 21:27 Ответить
Всё это манипуляции шмаркли чтобы продавить в украине волю Путлера.
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15.10.2020 21:28 Ответить
сама шмаркля це маніпуляція путєна.
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15.10.2020 21:34 Ответить
зебилы, не понимаю какой смысл вам был выбрать Зеленского вместо Порошенко?
хотели приколоться?
прикалывайТЕсь!
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15.10.2020 21:28 Ответить
Спитай у порошенка чому його не схотів народ України і не хоче.
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15.10.2020 21:42 Ответить
я спитав, але Порошенко попросив спитати, у тебе зебіла чого ти відповідаешь за народ, а не за себе?
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15.10.2020 21:54 Ответить
Я забув спитати у тебе свинорилого за кого мені відповідати.
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15.10.2020 22:00 Ответить
подивись на себе, може й ти свинорилий, але зебіл...
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15.10.2020 22:07 Ответить
Подививсь і що? З тобою козлом не маю нічого спільного.
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15.10.2020 22:40 Ответить
какой же ж я козёл? я и на козла то не похож...
як не маєш нічо спільного? то може ти жиєшь на кацапщині, а тут тільки їси ?
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15.10.2020 22:46 Ответить
Тобі видніше який ти козел.
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15.10.2020 22:52 Ответить
Ты стадо зебилов за народ принимаешь ?
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15.10.2020 22:20 Ответить
шо за вопрос, это масса, токо зельоного кольору ... как говаривал адольф : народ -это масса, а с массой нужно обращаться как с женщиной, а женщина любит ласку...
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15.10.2020 22:27 Ответить
Стадо може бути тільки в свинарчуків.
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15.10.2020 22:36 Ответить
Ну например при порошенко количество игральніх свинарников віросло в 10 раз по сравнению с правлением рігоаналов
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15.10.2020 23:14 Ответить
а при тебе дебил зелёный выравстет в сто ишо?
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15.10.2020 23:18 Ответить
Так Лугандон зараз - вільна економічна зона. Хто хоче цю зону - ніхто в Україні нікого не тримає. Зібравсь і вперед.
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15.10.2020 21:31 Ответить
100 відсотків,вільний оберт наркотиків та зброї,а ще контрабас цигарок та сурогату,а ще торгівля людьми!
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15.10.2020 22:34 Ответить
"Второй вопрос" Зеленского уже более года блокирует его собственное монобольшинство, - Шахов - Цензор.НЕТ 832
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15.10.2020 21:32 Ответить
ПРАВИЛЬНО !!! ГОЛОСУЕМ ЗА ТВАРЫН )))
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15.10.2020 21:52 Ответить
"На Донбасє" це конкретно де, хтось може дати координати?
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15.10.2020 21:33 Ответить
"Друге питання" Зеленського вже понад рік блокує його власна монобільшість, - Шахов - Цензор.НЕТ 7309 Особисто шахову.
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15.10.2020 21:41 Ответить
А вот и домбасюрский союзничек-рускамирец ЗЕлупы выскочил, как чирей на сраке Нели Штепы.
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15.10.2020 21:48 Ответить
И КАЖДОМУ БАБУИНУ ПО НОУТБУКУ )))
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15.10.2020 21:51 Ответить
друге питання іде в дупу разом з донбасом і шаховим.
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15.10.2020 21:52 Ответить
https://www.facebook.com/oleg.sharp.1?__cft__[0]=AZV9nlYiYVjbfsngeZ2uNkvAMjMudyb7QBDLPyDQMMrmoQYAaE7jTzGmt9HWGtszVK7iW5whwN1_x-_M3e2MpGPDQ4CiqS82jzfn6hQlTuWtz1p_bx8sYUb5gYWbDj6BKps&__tn__=-]C%2CP-R
Ol Sharp Вільна економічна зона в ОРДЛО. Візуалізація.

"Друге питання" Зеленського вже понад рік блокує його власна монобільшість, - Шахов - Цензор.НЕТ 6669 "Друге питання" Зеленського вже понад рік блокує його власна монобільшість, - Шахов - Цензор.НЕТ 5427
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15.10.2020 21:59 Ответить
https://twitter.com/EngineerKPI
https://twitter.com/EngineerKPI
https://twitter.com/EngineerKPI


https://twitter.com/EngineerKPI
https://twitter.com/EngineerKPI

Engy Kpi

@EngineerKPI

·https://twitter.com/EngineerKPI/status/1316739021817643008 5 ч

В ответ
https://twitter.com/prelatSimon @prelatSimon
и
https://twitter.com/gladenkoa @gladenkoa

Своими "5-ю вопросами" https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #Зеленский блестяще подтвердил и свою квалификацию и диагноз..
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15.10.2020 22:19 Ответить
"Друге питання" Зеленського вже понад рік блокує його власна монобільшість, - Шахов - Цензор.НЕТ 5243
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15.10.2020 22:25 Ответить
"Друге питання" Зеленського вже понад рік блокує його власна монобільшість, - Шахов - Цензор.НЕТ 8125
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15.10.2020 22:30 Ответить
05.02.2020

Верховная Рада предварительно одобрила сокращение числа депутатов до 300.
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15.10.2020 22:57 Ответить
Идея неплохая - местных жителей закреплять на месте и давать им свободу на развитие местной инфраструктуры. В противном случае там останутся только пенсионеры и бродяги, а Украина будет вываливать миллиарды на содержание тех территорий.
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15.10.2020 22:31 Ответить
второй ответ ЗЕ: ехай на фуй,ехай на фуй навсегда)))
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15.10.2020 22:32 Ответить
Дамбас ето закрытая зона особого режима а не свободная економическая зона. Или вы уроды решили убийц и предателей поощрить за то что они натворили а всех остальных украинцев сделать рабами даунбаситов?
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15.10.2020 22:52 Ответить
Украинцам очередное повышение налогов и тарифов а даунбаситам свободную економическую зону и двойное гражданство. Зашибись бл****дь. Да нах. мне ваше правительство и ваши налоги надо? Идите вы нах. в вашу свободную от Украины зону. Крым уже сделали свободной зоной и что дальше? Даунбас всю жизнь получал деньги и кредиты а отдавать будет Украина без дамбаса? Ето сепаратизм высшей категории разделять Украину на разные зоны, тоесть фактически на отдельные республики и разжигать внутри Украины вражду и ненависть. ***** хлопает вам в ладоши стоя.
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15.10.2020 22:59 Ответить
"Друге питання" Зеленського вже понад рік блокує його власна монобільшість, - Шахов - Цензор.НЕТ 9632
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15.10.2020 23:24 Ответить
Кацапы вон уже сделали с Сибири "свободную экономическую зону" и Китайцы от туда уже не уйдут НИКОГДА !!!
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15.10.2020 23:26 Ответить
Это их земля,а Московия скоро вернётся к своим прежним границам.
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16.10.2020 00:09 Ответить
Вопрос, который Президент анонсировал для "общенародного опроса" - создание свободной экономической зоны на Донбассе - уже второй год на рассмотрении Верховной Рады. На следующий день Кернес подымет харьковчан ,чтобы и у них сделали свободную экономическую зону Источник: https://censor.net/ru/n3225051
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16.10.2020 00:12 Ответить
а чего так все возбудились? депутаты блокируют, ок.
теперь узнаем мнения народа по этому вопросу.
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16.10.2020 03:28 Ответить
От виродки - навіть на звичайному опитуванні влаштували шоу.
Про які ж референдуми можна тоді казати з цими падлюками?!
Для них звичним є казати про "волю народу", не маючи на це ніяких підстав.
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16.10.2020 04:59 Ответить
Зеленского блокирует его монобольшинство? А у Пороха ВР была сплошь и Партии Регионов. И ничего выжил и сколько сделал для Украины!!!!.
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01.01.2021 11:54 Ответить
 
 