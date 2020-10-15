Трамп не планирует в США жесткий карантин при второй волне COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вводить жесткий карантин в США даже в случае второй волны заражения коронавирусом.

Об этом он сказал в интервью Fox Business, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы больше не будем вводить локдаун", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о второй волне пандемии и повторном жестком карантине в некоторых странах Европы.

Трамп заверил, что правительство США справляется с локальными вспышками заболеваемости COVID-19, как это было в штатах Аризона и Техас. Он также осудил действия некоторых губернаторов от Демократической партии, которые ввели сильные ограничения для своих общин, в частности, в штатах Мичиган и Пенсильвания.

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Также Трамп отметил, что его сын Бэррон легко преодолел коронавирус, а сам президент регулярно проходит тестирование на COVID-19 после выздоровления.