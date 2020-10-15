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Новости Коронавирус и карантин
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Трамп не планирует в США жесткий карантин при второй волне COVID-19

Трамп не планирует в США жесткий карантин при второй волне COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вводить жесткий карантин в США даже в случае второй волны заражения коронавирусом.

Об этом он сказал в интервью Fox Business, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы больше не будем вводить локдаун", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о второй волне пандемии и повторном жестком карантине в некоторых странах Европы.

Трамп заверил, что правительство США справляется с локальными вспышками заболеваемости COVID-19, как это было в штатах Аризона и Техас. Он также осудил действия некоторых губернаторов от Демократической партии, которые ввели сильные ограничения для своих общин, в частности, в штатах Мичиган и Пенсильвания.

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Также Трамп отметил, что его сын Бэррон легко преодолел коронавирус, а сам президент регулярно проходит тестирование на COVID-19 после выздоровления.

Автор: 

карантин (16729) США (26409) Трамп Дональд (5089) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+3
Коли навіть офіційно намальовані цифри падають - збільшують кількість тестів (які згідно офійних джерел дають ймовірність як при підкиданні копійки) - відповідно росте цифра cases-виявлень - посилюють карантин, маски ітд. А тим часом, в Канаді наприклад, економіка стоїть, 250 тис малих бізнесів безворотньо закрилися. Народ на соц-допомозі: за 6 міс. 10-літній резерв спалили.
Люд потихеньку починає розуміти, що вся ця каша заварена щоб демонократична партія таки захопила владу в США а ліві в цілому світі.
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15.10.2020 22:08
+3
Верное решение. Трамп 2020!
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16.10.2020 03:24
+2
А рыжему плешивому от чукотки до самых кеннинсбергов в бункер по барабану..
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15.10.2020 21:54
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битва века-сможет ли астматик одолеть маразматика
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15.10.2020 21:46 Ответить
А рыжему плешивому от чукотки до самых кеннинсбергов в бункер по барабану..
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15.10.2020 21:54 Ответить
виртуозная игра на рояле ценилась во все времена
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15.10.2020 21:56 Ответить
уболтал - хоть в етом без рыжей придурковатости, но -
"большой спорт большим спортом, но елементарная физическая подготовка должа быть"
заявы типа - "не бойтесь ковида" - ето именно рыжая придурковать.
деда переболевший, и до етого мысли в кучу собрать не мог,
а сейчас так вообще напряг и с мыслями и с кучей....
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15.10.2020 21:50 Ответить
а мне кажется он после госпиталя заметно посвежел - я сегодня в полглаза смотрел его выступление в north carolina он был в хорошем присутствии духа весел и чихвостил демократов с Байденом
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15.10.2020 22:05 Ответить
а он всеґда в хорошем присутстви духа, коґда не кашляет...
"suburbs women, please find a way to like me"
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15.10.2020 22:18 Ответить
Це ти про байдена, убогий? Який дійсно не може закінчити почате речення? Те, що кандидат від комуністів вистояв 1,5 години на дебатах - заслуга медицини. Якщо корупціонера, який продавав і збирається й далі продавати свою країну китайцям, іще раз так накачають стимулянтами, то воно може коньки відкинути іще до виборів. Ти, убоге, часом не замислювалося, чому на останню зустріч з чжоу байденом прийшло 20 людей 20(!), а до Трампа - 110 тисяч? Твої бздури як почитати, так це їх всемогутній пуйло зазомбував, не інакше.
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16.10.2020 09:25 Ответить
Класс! Новый вид форумных пропагандонов - "україномовний набутылочник"
Разгоняет программу ************ на самісінькій українській мові
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21.10.2020 00:14 Ответить
3,15 - це ти, Яковино?
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16.10.2020 09:28 Ответить
Читая про Короновирс,вспоминаются слова песни гр."Алиса"/Я меломан:
"И только я покинул дэбильное подсознание-новая волна меня накрыла з головой".
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15.10.2020 22:00 Ответить
Коли навіть офіційно намальовані цифри падають - збільшують кількість тестів (які згідно офійних джерел дають ймовірність як при підкиданні копійки) - відповідно росте цифра cases-виявлень - посилюють карантин, маски ітд. А тим часом, в Канаді наприклад, економіка стоїть, 250 тис малих бізнесів безворотньо закрилися. Народ на соц-допомозі: за 6 міс. 10-літній резерв спалили.
Люд потихеньку починає розуміти, що вся ця каша заварена щоб демонократична партія таки захопила владу в США а ліві в цілому світі.
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15.10.2020 22:08 Ответить
Люд потихеньку починає розуміти шо ти україномовний набутылочник
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21.10.2020 00:15 Ответить
Я не знаю що таке "набутылочник" (алкаш?). Не варто дивитися на світові проблеми виключно через призму України.

Ось тут про 100млрд та відео реакцію населення
https://www.rebelnews.com/pandemic_wage_subsidies_expected_to_top_100_billion https://www.rebelnews.com/pandemic_wage_subsidies_expected_to_top_100_billion
https://youtu.be/DO4uZPeUqBM
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21.10.2020 23:40 Ответить
Дофіга зброї на руках, ага...
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15.10.2020 22:08 Ответить
Трампу нечего сказать. Трамп по телевизорной молодости в Америке из телевизора еще 70-начало 80 годов, когда еще небыло инета в американском телевизоре только и пытался пропиарить себя на фоне своего отца - настоящего миллиардера достижения. Кстати, отличные сапоги "Трамп" -отец поставлял в Швецию,которые выпускала фабрика отца Трампа.
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15.10.2020 22:09 Ответить
Додик - типичный дебильный мажор, который полностью просрал отцовское состояние!
И только когда кремлевская гэбня стала отмывать через него бабло - ему "поперло"
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21.10.2020 00:17 Ответить
В США вопрос карантина решают на местах. каждый штат по своему. Исходя из политических соображений демо - штаты кичатся своим карантином, Но если карантин введет президент, то эти же дем штаты будут орать про диктат, про то. что карантин не нужен. про то, что президент - диктатор.
Самое интересное - что в республиканских штатах эпидем обстановка много лучше.
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15.10.2020 22:13 Ответить
брешеш.

и слишком переоцениваешь зависимость губернаторов штатов от президента...
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15.10.2020 22:31 Ответить
Це статистика, ст'юпід. Прапорець гамериканський зніми.
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16.10.2020 09:27 Ответить
А ты украинский флажок сними, чучело лишнехромосомное
3:15 для тебя унтерменша настоящий WASP
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21.10.2020 00:19 Ответить
Так до виборів ніде не планують - ні в Штатах, ні в нас. Одні новозеландці наважилися. Тепер і лохдаун відмінили і вибори провели (успішно). Ну, є два нових випадки, але на сьогодні всіх хворих там менше семидесяти...
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15.10.2020 22:30 Ответить
Трампон делает геноцид))
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15.10.2020 22:31 Ответить
В США дуже важко все закрити і ввести війська,як в Мадриді.Причана зброї дофіга.Багато хто має її цілі склади.Навіть наш Павло Далекобійник має декілька пушок.Це і є прояви демократії.
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15.10.2020 22:51 Ответить
Верное решение. Трамп 2020!
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16.10.2020 03:24 Ответить
 
 