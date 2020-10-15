Трамп не планирует в США жесткий карантин при второй волне COVID-19
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вводить жесткий карантин в США даже в случае второй волны заражения коронавирусом.
Об этом он сказал в интервью Fox Business, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы больше не будем вводить локдаун", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о второй волне пандемии и повторном жестком карантине в некоторых странах Европы.
Трамп заверил, что правительство США справляется с локальными вспышками заболеваемости COVID-19, как это было в штатах Аризона и Техас. Он также осудил действия некоторых губернаторов от Демократической партии, которые ввели сильные ограничения для своих общин, в частности, в штатах Мичиган и Пенсильвания.
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Также Трамп отметил, что его сын Бэррон легко преодолел коронавирус, а сам президент регулярно проходит тестирование на COVID-19 после выздоровления.
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"большой спорт большим спортом, но елементарная физическая подготовка должа быть"
заявы типа - "не бойтесь ковида" - ето именно рыжая придурковать.
деда переболевший, и до етого мысли в кучу собрать не мог,
а сейчас так вообще напряг и с мыслями и с кучей....
"suburbs women, please find a way to like me"
Разгоняет программу ************ на самісінькій українській мові
"И только я покинул дэбильное подсознание-новая волна меня накрыла з головой".
Люд потихеньку починає розуміти, що вся ця каша заварена щоб демонократична партія таки захопила владу в США а ліві в цілому світі.
Ось тут про 100млрд та відео реакцію населення
https://www.rebelnews.com/pandemic_wage_subsidies_expected_to_top_100_billion https://www.rebelnews.com/pandemic_wage_subsidies_expected_to_top_100_billion
https://youtu.be/DO4uZPeUqBM
И только когда кремлевская гэбня стала отмывать через него бабло - ему "поперло"
Самое интересное - что в республиканских штатах эпидем обстановка много лучше.
и слишком переоцениваешь зависимость губернаторов штатов от президента...
3:15 для тебя унтерменша настоящий WASP