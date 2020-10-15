Украина в ОБСЕ: Россия множеством процедурных вопросов пытается затормозить работу ТКГ

Российская делегация в ТКГ продолжает шантажировать Украину и пытается заставить пойти на свои требования, замораживая практическую работу ТКГ множеством процедурных вопросов.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Россия продолжает шантажировать Украину, блокируя любой прогресс в области безопасности, на политическом и гуманитарном треках. Требования Кремля внести изменения в постановление Верховной Рады Украины о местных выборах или проводить так называемые "совместные инспекции" для проверки заключений СММ ОБСЕ ... в настоящее время сопровождаются постоянными попытками утопить работу ТКГ во множестве процедурных вопросов", - сказал Цымбалюк.

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Дипломат указал, что у РФ "вошло в привычку регулярно вываливать на ТКГ надуманные вопросы, как, например, проведение аудио- и видеозаписей заседаний ТКГ или же изменение давно устоявшейся практики относительно итоговых заявлений специального представителя действующего председателя ОБСЕ после заседаний ТКГ".

"На эти совершенно ненужные дискуссии потрачены долгие часы драгоценного времени ТКГ. Не нужно где-то далеко искать причины, почему все это делается - Российская Федерация не заинтересована в решениях, которые ведут к политико-дипломатическому урегулированию этого вооруженного конфликта, она на самом деле заинтересована в его продолжении", - отметил Цымбалюк.

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