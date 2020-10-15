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Украина в ОБСЕ: Россия множеством процедурных вопросов пытается затормозить работу ТКГ

Украина в ОБСЕ: Россия множеством процедурных вопросов пытается затормозить работу ТКГ

Российская делегация в ТКГ продолжает шантажировать Украину и пытается заставить пойти на свои требования, замораживая практическую работу ТКГ множеством процедурных вопросов.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Россия продолжает шантажировать Украину, блокируя любой прогресс в области безопасности, на политическом и гуманитарном треках. Требования Кремля внести изменения в постановление Верховной Рады Украины о местных выборах или проводить так называемые "совместные инспекции" для проверки заключений СММ ОБСЕ ... в настоящее время сопровождаются постоянными попытками утопить работу ТКГ во множестве процедурных вопросов", - сказал Цымбалюк.

Читайте на Цензор.НЕТ: Вытеснение всего украинского на оккупированном Донбассе может существенно затруднить реинтеграцию этих территорий, - Украина в ОБСЕ

Дипломат указал, что у РФ "вошло в привычку регулярно вываливать на ТКГ надуманные вопросы, как, например, проведение аудио- и видеозаписей заседаний ТКГ или же изменение давно устоявшейся практики относительно итоговых заявлений специального представителя действующего председателя ОБСЕ после заседаний ТКГ".

"На эти совершенно ненужные дискуссии потрачены долгие часы драгоценного времени ТКГ. Не нужно где-то далеко искать причины, почему все это делается - Российская Федерация не заинтересована в решениях, которые ведут к политико-дипломатическому урегулированию этого вооруженного конфликта, она на самом деле заинтересована в его продолжении", - отметил Цымбалюк.

Также на Цензор.НЕТ: Россия требует организовать на Донбассе "совместные инспекции", - Цымбалюк

Автор: 

ОБСЕ (4871) россия (95365) Донбасс (26955) Трехсторонняя контактная группа (842) Цымбалюк Евгений (47)


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РУБАЙТЕ ГАЗОПРОВОД !!!
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15.10.2020 21:48 Ответить
Та чо там заявлять. Ясно же, что прекращение войны на Донбассе не в интересах татаро-мордовской орды. Это тактика загона Украины в деградирующий ТС.
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15.10.2020 22:51 Ответить
Ну что бы ещё 100500 лет комиссии создавать ...безрезультатно!
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15.10.2020 23:06 Ответить
Цымбалюк не сделал открытия , отнюдь. Хотя все верно сказал. Корень в том, что этот "конфликт", а на самом деле гибридная война против Украины, не для того начат, чтобы закончить его просто так. Цель агрессора - изматывать Украину морально и физически, раскалывать ее, дестабилизировать. Это ведь понятно всем! А процедурные вопросы - примитивная ширма для нацистского кремля. Слава Украине! Героям слава!
P.S. Специально пишу по русски, чтобы эта северная туча москитов прочитала и убедилась в том, что мы все понимаем, все видим и что еще наступит час возмездия!
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16.10.2020 12:55 Ответить
 
 