Киев призвал страны-участницы ОБСЕ присоединиться к "Крымской платформе" по деоккупации полуострова

Украина призывает страны-участницы ОБСЕ поддержать усилия Киева в рамках новой Крымской платформы, в том числе во время Совета министров ОБСЕ в декабре в Тиране.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг Вене,передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Позвольте проинформировать вас, что Украина выступила с предложением нового консультационного и координационного формата - Крымской платформы - с целью повышения эффективности международной ответы на длительную оккупацию Крыма", - заявил дипломат.

По его словам, инициатива направлена ​​на то, чтобы собрать под ее "зонтиком" все тематические мероприятия и инициативы по крымскому вопросу в рамках международных организаций, включая ОБСЕ, другие международные правительственные и неправительственные форумы.

"Мы надеемся, что государства-участники присоединятся к нашим усилиям в рамках этой платформы, в том числе во время предстоящего Совета министров в Тиране", - заявил Цымбалюк.

Дипломат отметил, что пока ОБСЕ вовлечена в урегулирование конфликта на Донбассе из-за деятельности СММ и в ТКГ, однако "этого нельзя сказать о Крыме, в доступе международных мониторинговых механизмов которому российская оккупационная власть продолжает отказывать".

"Публичные заявления и позиции важны, чтобы государство-агрессор знала, что о ее действия не забывают и их ждет адекватная реакция", - отметил Цимбалюк.

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