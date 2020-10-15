РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12509 посетителей онлайн
Новости
1 108 10

Киев призвал страны-участницы ОБСЕ присоединиться к "Крымской платформе" по деоккупации полуострова

Киев призвал страны-участницы ОБСЕ присоединиться к

Украина призывает страны-участницы ОБСЕ поддержать усилия Киева в рамках новой Крымской платформы, в том числе во время Совета министров ОБСЕ в декабре в Тиране.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг Вене,передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Позвольте проинформировать вас, что Украина выступила с предложением нового консультационного и координационного формата - Крымской платформы - с целью повышения эффективности международной ответы на длительную оккупацию Крыма", - заявил дипломат.

По его словам, инициатива направлена ​​на то, чтобы собрать под ее "зонтиком" все тематические мероприятия и инициативы по крымскому вопросу в рамках международных организаций, включая ОБСЕ, другие международные правительственные и неправительственные форумы.

"Мы надеемся, что государства-участники присоединятся к нашим усилиям в рамках этой платформы, в том числе во время предстоящего Совета министров в Тиране", - заявил Цымбалюк.

Дипломат отметил, что пока ОБСЕ вовлечена в урегулирование конфликта на Донбассе из-за деятельности СММ и в ТКГ, однако "этого нельзя сказать о Крыме, в доступе международных мониторинговых механизмов которому российская оккупационная власть продолжает отказывать".

"Публичные заявления и позиции важны, чтобы государство-агрессор знала, что о ее действия не забывают и их ждет адекватная реакция", - отметил Цимбалюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз принципиально готов присоединиться к Крымской платформе по деоккупации полуострова, - Зеленский

Автор: 

ОБСЕ (4871) Крымская платформа (308)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
А мо віднесе вітром до Ердогана.
показать весь комментарий
15.10.2020 22:27
+1
Ну давайте ще тут сліпоглухоніме ОБСЄ на чолі з кацапами прилаштуєм. І буде прорив!
показать весь комментарий
15.10.2020 21:54
+1
Відштовхнути його від материка подалі в море. Нехай дрейфує.
показать весь комментарий
15.10.2020 22:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Відштовхнути його від материка подалі в море. Нехай дрейфує.
показать весь комментарий
15.10.2020 22:02 Ответить
Хай таки потоне,мої тітка з дядьком гарно плавають.
показать весь комментарий
15.10.2020 22:25 Ответить
А мо віднесе вітром до Ердогана.
показать весь комментарий
15.10.2020 22:27 Ответить
Ну давайте ще тут сліпоглухоніме ОБСЄ на чолі з кацапами прилаштуєм. І буде прорив!
показать весь комментарий
15.10.2020 21:54 Ответить
ну все... зараз обсе почне збігатися до платформи зе... воно дійсно *******...пожиттєво. Цікаво буде, коли посадять всю цю кодлу...
показать весь комментарий
15.10.2020 22:17 Ответить
Раньше за неправильную платформу могли в лагеря сослать.
показать весь комментарий
15.10.2020 22:30 Ответить
напоминает импотентные протесты в Беларусии
показать весь комментарий
15.10.2020 22:30 Ответить
С Турцией нужно платформу создавать, а не с импотентами. Но зеленому чму это не интересно.
показать весь комментарий
16.10.2020 09:17 Ответить
 
 