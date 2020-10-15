Нацсовет проверит Newsone, "112 Украина" и ZIK из-за трансляции встречи Медведчука с Путиным

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканалов, которые транслировали встречу главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Об этом сообщается на сайте Нацсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"15 октября Национальный совет назначил трем лицензиатам – ООО "Новости 24 часа" (логотип "Newsone"), ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ" ("112 УКРАИНА") и ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации "("Z ZIK") - внеплановые проверки из-за зафиксированной трансляции встречи председателя политсовета и стратегического совета политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Украины Медведчука с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, состоявшейся в Москве", - говорится в сообщении.

Так, в эфире телеканала Newsone 6-8 октября было зафиксировано три трансляции передачи Newstime с "полной" версией этой встречи и еще 11 трансляций передачи Newstime, где показывали фрагменты встречи с редакционным комментарием телеканала. Общий хронометраж всех передач составил 1 час 30 минут. Темой обсуждения стали налаживание взаимоотношений Российской Федерации с Украиной, поставки вакцины от СОVID-19 в Украину и празднование 75-летия Победы над нацистами, отмечают в Нацсовете.

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Сама встреча на телеканале "112 Украина" также транслировалась 6-8 октября в передаче под названием "Важно" (всего - 23 раза с хронометражем 3 часа 25 минут).

6-7 октября на телеканале "ZIK" было зафиксировано два включения в передаче "Детали дня" (6 октября) и две трансляции в рубрике "У нас много новостей" (7 октября). Общий хронометраж всех передач составил 57 минут. Они также касались состоявшейся в Москве встречи.

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В Нацсовете отметили, что высказывания Путина "по своему стилистическому и семантическому значению являются утверждениями, которые могут создать сильное впечатление в убеждении аудитории в положительном отношении главы страны-агрессора к Украине и украинскому народу, желании наладить отношения между странами, несмотря на "сложный" характер отношений".