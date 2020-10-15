Нацсовет проверит Newsone, "112 Украина" и ZIK из-за трансляции встречи Медведчука с Путиным
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканалов, которые транслировали встречу главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.
Об этом сообщается на сайте Нацсовета, информирует Цензор.НЕТ.
"15 октября Национальный совет назначил трем лицензиатам – ООО "Новости 24 часа" (логотип "Newsone"), ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ" ("112 УКРАИНА") и ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации "("Z ZIK") - внеплановые проверки из-за зафиксированной трансляции встречи председателя политсовета и стратегического совета политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Украины Медведчука с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, состоявшейся в Москве", - говорится в сообщении.
Так, в эфире телеканала Newsone 6-8 октября было зафиксировано три трансляции передачи Newstime с "полной" версией этой встречи и еще 11 трансляций передачи Newstime, где показывали фрагменты встречи с редакционным комментарием телеканала. Общий хронометраж всех передач составил 1 час 30 минут. Темой обсуждения стали налаживание взаимоотношений Российской Федерации с Украиной, поставки вакцины от СОVID-19 в Украину и празднование 75-летия Победы над нацистами, отмечают в Нацсовете.
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Сама встреча на телеканале "112 Украина" также транслировалась 6-8 октября в передаче под названием "Важно" (всего - 23 раза с хронометражем 3 часа 25 минут).
6-7 октября на телеканале "ZIK" было зафиксировано два включения в передаче "Детали дня" (6 октября) и две трансляции в рубрике "У нас много новостей" (7 октября). Общий хронометраж всех передач составил 57 минут. Они также касались состоявшейся в Москве встречи.
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В Нацсовете отметили, что высказывания Путина "по своему стилистическому и семантическому значению являются утверждениями, которые могут создать сильное впечатление в убеждении аудитории в положительном отношении главы страны-агрессора к Украине и украинскому народу, желании наладить отношения между странами, несмотря на "сложный" характер отношений".
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ictv та Україна це к'анали "папучиков рєвалюциі",а кривий - главного котлокомандуючого
или спалены к херам!
а так и будет сделано!дело времени
Аби не Порох.
Д.Б.
При Порохе не показывали ***** с Мертветчуком где они рассказывают как они собираются "спасать" Украину.
https://tsn.ua/ru/politika/v-kremle-podtverdili-regulyarnye-vstrechi-putina-i-medvedchuka-1254141.html
23 ноября 2018 года
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/12/21/7201964/
21 деабря 2018 года
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/03/22/7209955/
22 марта 2019 года
Продолжить?
Для початку це буде фізична ізоляція від суспільства у спеоб єктах які називаються тюрмами, більш м яка міра - анулювання громадянства України і видача картки на право проживання в Україні без праву голоса і займання будь яких держпосад і володіння медіа ресурсами самому або через підставних осіб
МЕДВЕДЧУКУ АНУЛЯЦІЮ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ для початку і НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЙОГО ТБ КАНАЛІВ
че только не увидишь под кокосом. короче нюхачи знают.
https://censor.net/ua/comments/locate/3225058/019214af-3b52-722c-8f0e-c32c2adb1278
"Вы за то, чтобы немедленно закрыть пропагандистские , пророссийские каналы ньюзван, 112, страна юа, 24, интер , г+г, и пр., как средства, подрывающие основы украинской государственности и суверенитета, способствующие развязыванию полномасштабной войны на территории Украины ? "
И ответ должен быть один : "ДА"
73 % с самого начала было наглой кацапской ложью, согласно методичке, полученной из кремля
не более 37 % было и то в марте 2019 года, поверь мне
(просто поменяй цифры местами и расскажи всем зебилам, что их "имеют" с марта 2019 года)
Удачи, ЗЄ !
вчи курва українську мову !
вчи курва українську мовуСамє та адкуда са сваєю куррьваю?
кацапский запой с баней и "батяней камбатом" на неделю минимум...
Не смешите мои тапочки, она и у мертвого также на зарплате, ведь беня с кумом хйла много времени как партнеры по общему бизнесу.
А вы думали кто является связующим мостикой между беней и хйлом и почему хйло обещает щедро отблагодарить зелемойскую банду?
https://gordonua.com/ukr/blogs/berezovets/-kolomojskij-ne-zbrehav-pro-100-mlrd-vid-rf-tsju-sumu-putin-vzhe-proponuvav-u-2014-rotsi-v-obmin-na-vidmovu-vid-krimu-nato-i-jes-1425621.html
Український бізнесмен Ігор Коломойський вважає, що Росія для відновлення відносин хотіла б дати Україні $100 млрд.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-kolomojskij-zajaviv-shcho-krediti-mvf-mozhna-zaminiti-finansuvannjam-z-rosiji-1422613.html
У вас фуйлові канали ретранслюють кремлівську пропаганду.
Напевно Путіна там шукатимуть.