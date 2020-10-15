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Нацсовет проверит Newsone, "112 Украина" и ZIK из-за трансляции встречи Медведчука с Путиным

Нацсовет проверит Newsone,

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканалов, которые транслировали встречу главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Об этом сообщается на сайте Нацсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"15 октября Национальный совет назначил трем лицензиатам – ООО "Новости 24 часа" (логотип "Newsone"), ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ" ("112 УКРАИНА") и ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации "("Z ZIK") - внеплановые проверки из-за зафиксированной трансляции встречи председателя политсовета и стратегического совета политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Украины Медведчука с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, состоявшейся в Москве", - говорится в сообщении.

Так, в эфире телеканала Newsone 6-8 октября было зафиксировано три трансляции передачи Newstime с "полной" версией этой встречи и еще 11 трансляций передачи Newstime, где показывали фрагменты встречи с редакционным комментарием телеканала. Общий хронометраж всех передач составил 1 час 30 минут. Темой обсуждения стали налаживание взаимоотношений Российской Федерации с Украиной, поставки вакцины от СОVID-19 в Украину и празднование 75-летия Победы над нацистами, отмечают в Нацсовете.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Проект "Без цензуры": Медведчук впаривает фуфломицин. Как кум Путина хочет заработать на коронавирусе. ВИДЕО

Сама встреча на телеканале "112 Украина" также транслировалась 6-8 октября в передаче под названием "Важно" (всего - 23 раза с хронометражем 3 часа 25 минут).

6-7 октября на телеканале "ZIK" было зафиксировано два включения в передаче "Детали дня" (6 октября) и две трансляции в рубрике "У нас много новостей" (7 октября). Общий хронометраж всех передач составил 57 минут. Они также касались состоявшейся в Москве встречи.

Также на Цензор.НЕТ: Медведчук сделал себе прививку российской вакциной и приехал рассказать об этом своему куму Путину

В Нацсовете отметили, что высказывания Путина "по своему стилистическому и семантическому значению являются утверждениями, которые могут создать сильное впечатление в убеждении аудитории в положительном отношении главы страны-агрессора к Украине и украинскому народу, желании наладить отношения между странами, несмотря на "сложный" характер отношений".

Автор: 

Медведчук Виктор (1788) Нацсовет ТРВ (572) проверка (819) путин владимир (31214) СМИ (3833) телевидение (897) 112 Украина (174) Newsone (175) ZIK (122)


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Топ комментарии
+24
Проверит... Вешать их пора, ровными рядами, и ничего кровожадного в этом нет, поверьте. Была бы их воля, они давно развесили бы всех нас, и вытоптали всякое напоминание про Украину и Украинцев...
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15.10.2020 22:45
+22
Чому не сидить Медведчук?
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15.10.2020 22:42
+18
Скоро будет уже 8-й год, как проверяют, а воз и ныне там... Никому не нужная и бессмысленная проверялка не устала еще?
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15.10.2020 22:45
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Правила форума Совет форумчан
А чого там 24 -ий з плюсами висить ? У них протилежна думка з ригами. Немає 5-го і кривого? "ІСТВ "пінчука, або "України" рудої гниди? Де у нас є дійсно незалежний ТВ канал?
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15.10.2020 22:59 Ответить
ЬІнтьйоррь--харошєй?Лє?
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15.10.2020 23:18 Ответить
ictv та Україна це к'анали "папучиков рєвалюциі",а кривий - главного котлокомандуючого
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15.10.2020 23:20 Ответить
Воно то канєшно смішно, але страшно. "Четверта влада" у нас повністю належить олігархам. Жодного незалежного ЗМІ не існує.
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15.10.2020 23:27 Ответить
100% жодного.і це жах
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15.10.2020 23:30 Ответить
Це просто наука. Як більше не робити помилок.
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15.10.2020 23:48 Ответить
Нацрада перевірить Newsone, "112 Україна" і ZIK через трансляцію зустрічі Медведчука з Путіним - Цензор.НЕТ 6630 https://censor.net/ru/user/310038

ictv та Україна це к'анали "папучиков рєвалюциі",а кривий - главного котлокомандуючого
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16.10.2020 09:41 Ответить
сиди смотри свой zik
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16.10.2020 10:38 Ответить
А 24-й чим завинив? Це ж патріотичний львівський канал. Власник Садовий - він специфічний, але точно не є адептом русскава міра чи зелені...
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15.10.2020 23:41 Ответить
http://www.bagnet.org/news/accidents/1294256/ukraintsa-deportirovali-iz-belarusi-za-uchastie-v-protestah-protiv-diktatora-lukashenko Украинца депортировали из Беларуси "за участие" в протестах против диктатора Лукашенко , а у нас в Украине только могут гантоны на прищепках вешать ,ну чтобы Кремль не обидеть
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16.10.2020 00:27 Ответить
проверяющие , как и суды , все куплены перекуплены владельцами этих 🤖📺помоек ! Баклановское СБУ в упор не хочет видеть ,что дерьмак - враг
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16.10.2020 02:21 Ответить
Нифига себе Совет прет!
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15.10.2020 22:41 Ответить
Чому не сидить Медведчук?
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15.10.2020 22:42 Ответить
Ще як сидить! Так одразу й не зрозумієш, хто з тих двох більшеє х№№йло..
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15.10.2020 22:50 Ответить
Це питання ********* задавати зебіли. Тепер я запитую у них.
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15.10.2020 22:57 Ответить
Не наказуемо.
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15.10.2020 22:44 Ответить
Проверит... Вешать их пора, ровными рядами, и ничего кровожадного в этом нет, поверьте. Была бы их воля, они давно развесили бы всех нас, и вытоптали всякое напоминание про Украину и Украинцев...
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15.10.2020 22:45 Ответить
Скоро будет уже 8-й год, как проверяют, а воз и ныне там... Никому не нужная и бессмысленная проверялка не устала еще?
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15.10.2020 22:45 Ответить
Надо не проверять,а закрывать.И компашку в котолашку!!!!
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16.10.2020 00:57 Ответить
Что любопытно. так то что любитель пинджаков в клетку, и чемпион по произношению в эфире тв каналов фразы:*Люди добрые и поверьте мне*---вадик-гадик-постаревший, как то принишк. Чует тварёныш что жареным нет-нет и запахнет! Шифруется мразючёк! Похоже скоро тоже вдруг заболеет и лечится свалит.
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15.10.2020 22:46 Ответить
проверит?!да эти кацапские помойки давно уже должны быть закрыты!
или спалены к херам!
а так и будет сделано!дело времени
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15.10.2020 22:46 Ответить
а як же перевірять ще премію дадуть !
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15.10.2020 22:47 Ответить
І поцьомають тричі в дупку.Кожного.
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15.10.2020 23:19 Ответить
Пока парламент не примет закон о коллаборантах, или "неизвестный Патриот" не влепит пулю в мерзкую рожу Мертвечука, такое "кино" будут снимать регулярно.
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15.10.2020 22:47 Ответить
Нацсовет не может отобрать лицензию без суда, как не может запретить трансляцию каналов на какой-то период; он может только посвистеть...
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15.10.2020 22:47 Ответить
Так он только этим постоянно и занимается...
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15.10.2020 22:49 Ответить
тогда на фиг такой совет нужен?
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15.10.2020 22:51 Ответить
чтобы зарплату с 2-х сторон получать
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16.10.2020 09:57 Ответить
***** вам тупо по губам водит, а вы только что-то там собираетесь проверять...
Аби не Порох.
Д.Б.
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15.10.2020 22:49 Ответить
хтоб пи..л?!
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15.10.2020 23:23 Ответить
Зелемрази вы убийцы Украины !
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16.10.2020 02:25 Ответить
При Порохе тоже водил. И что поменялочь?
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16.10.2020 09:58 Ответить
Не надо пи..еть!
При Порохе не показывали ***** с Мертветчуком где они рассказывают как они собираются "спасать" Украину.
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16.10.2020 16:21 Ответить
На, подавись чучело тупое. Это все было при президенте Порошено
https://tsn.ua/ru/politika/v-kremle-podtverdili-regulyarnye-vstrechi-putina-i-medvedchuka-1254141.html

23 ноября 2018 года

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/12/21/7201964/

21 деабря 2018 года

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/03/22/7209955/

22 марта 2019 года

Продолжить?
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16.10.2020 19:23 Ответить
Чучело тупое, ты внатуре разницы не видишь, между новостью о том что это произошло и телевизионной трансляцией этого???!
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16.10.2020 22:12 Ответить
только очень наивный обыватель может не понять, что эту "проверку" заказал сам мертвечук
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15.10.2020 22:50 Ответить
Нє... так не піде. Герам"юк в інтерв"ю підтвердила, що нацрада не має ніяких повноважень. Це як будапештський меморандум внутрі країни. Тут пряма справа СБУ.
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15.10.2020 22:50 Ответить
Медведчук враг Украины 50 лет,ему сабаке просто голову нужно отрезать
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15.10.2020 22:51 Ответить
ну зачем так жестоко, пожизнено топтаь камеру самое то. с конфискацией всего награбленного.
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15.10.2020 22:57 Ответить
Сколько людей стреляет и гибнет на Донбассе и не нашлось одной пули для твари которая эту кашу варит с ******.
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16.10.2020 00:03 Ответить
Чиновникам сказали "фас"!
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15.10.2020 22:52 Ответить
Прийшов час фізично позбуватись в Україні тих кто заперечує саму ідею незалежності України.
Для початку це буде фізична ізоляція від суспільства у спеоб єктах які називаються тюрмами, більш м яка міра - анулювання громадянства України і видача картки на право проживання в Україні без праву голоса і займання будь яких держпосад і володіння медіа ресурсами самому або через підставних осіб
МЕДВЕДЧУКУ АНУЛЯЦІЮ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ для початку і НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЙОГО ТБ КАНАЛІВ
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15.10.2020 22:53 Ответить
Головы пусть в дурке комиссия себе проверит. На задницу соль себе насыплят. Нацпридурки.
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15.10.2020 22:53 Ответить
Єта.Ти апь сваєй Рабсєє?Лє?
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15.10.2020 23:21 Ответить
Медведчук всю жизнь воровал и грабил Украинский народ. Он хочет своей дочке награбленное оставить. Лучший способ уничтожить тварь это сначала детей уничтожить а потом его сабаку
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15.10.2020 22:54 Ответить
Его собаку и собаку его?
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16.10.2020 00:29 Ответить
пипец, что там проверять. каналы пятой колоны давно пора закрыть нах а владельцев отправить топтать зону. иначе эта мразота не успокоится.только *********** это не нужно, как же своих то закрыть. а что )(уйло то скажет, ведь у глазах )(уйла зебаран увидел мир
че только не увидишь под кокосом. короче нюхачи знают.
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15.10.2020 22:54 Ответить
Злой ви очінь. Анє там вєть всє то жі русккєє.
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15.10.2020 23:22 Ответить
ага проверит .. когда те уже одурачили 18% ватников
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15.10.2020 22:55 Ответить
Детей этих медведчуков коломойских ахметовых слабо охраняют.максимум два охранника.сначала детей мажоров тварей нужно валить.им тварям больнее будет
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15.10.2020 22:59 Ответить
Злой ви очінь. Анє там вєть всє то жі русккєє.
https://censor.net/ua/comments/locate/3225058/019214af-3b52-722c-8f0e-c32c2adb1278
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15.10.2020 23:23 Ответить
ОПЗЖ обнаглели
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15.10.2020 23:01 Ответить
Канали Медведчука зараз масивно рекламують Пальчевського на мера Києва і для виду ****** Зеленського. Пальчевський - це потомствений КГБіст, якого прилаштували в Києві як власника медлабораторії. У них із Зелею і Медведчуком все договорено. Якщо Пальчевського зроблять мером, то Києвом буде правити Медведчук, який не постесняється навіть розстрілювати людей.
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15.10.2020 23:04 Ответить
А що колись було інакше? Жиди завжди жида рекламує. Взагалі якщо жид когось хвалить то відразу зрозуміло що то за "фаворит".
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15.10.2020 23:40 Ответить
А от дивно, мертвечук ж Жопова висунув в мери, але при цьому піарить Пальчевського... тупе рішення,я що чесно, але нам вигідно - хай Жопов із Пальчевським зіжруть один одного!
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15.10.2020 23:43 Ответить
Ну типа проверят и на этом всё закончится.
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15.10.2020 23:05 Ответить
ПЕРВЫЙ ВОПРОС ЗЕленского незаконного "опроса" должен звучать так :
"Вы за то, чтобы немедленно закрыть пропагандистские , пророссийские каналы ньюзван, 112, страна юа, 24, интер , г+г, и пр., как средства, подрывающие основы украинской государственности и суверенитета, способствующие развязыванию полномасштабной войны на территории Украины ? "

И ответ должен быть один : "ДА"
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15.10.2020 23:10 Ответить
Егеж! і 73% --ЗА.За ЗЄ.
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15.10.2020 23:24 Ответить
кто тебе сказал за 73 %?
73 % с самого начала было наглой кацапской ложью, согласно методичке, полученной из кремля
не более 37 % было и то в марте 2019 года, поверь мне
(просто поменяй цифры местами и расскажи всем зебилам, что их "имеют" с марта 2019 года)
Удачи, ЗЄ !
вчи курва українську мову !
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15.10.2020 23:39 Ответить
кто тебе сказал за 73 %?
вчи курва українську мовуСамє та адкуда са сваєю куррьваю?
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16.10.2020 22:14 Ответить
Вовочка не будет вовочкой, если этих чертей не пропиарит..
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15.10.2020 23:16 Ответить
Що значить перевірить, трансляція відбулась, відео є треба забирати ліцензії, за ворожу пропаганду.
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15.10.2020 23:19 Ответить
ну енто жестока, ужь слишкам па закону , па канститусии, а закон, как известно не для друзей...
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15.10.2020 23:26 Ответить
Нічого Мертвечуку не буде.Він всі наші органи безпеки,вертить на члені.
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15.10.2020 23:23 Ответить
та енти "органы" с ним за одним столом не брезгують шашлык хавать и даже старой массандрой запивать , сопровождая енту паважну особу у Крыму
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15.10.2020 23:28 Ответить
зеленые кацапы зеленых кацапов на проверялово поставили? - ето дружественный
кацапский запой с баней и "батяней камбатом" на неделю минимум...
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15.10.2020 23:27 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/Rannje-holosyvannja/30895449.html Вибори президента США: Понад 16 мільйонів американців вже проголосували ,из них ...не наверно правильно будет ЗА НИХ ПРОГОЛОСОВАЛИ 1 390 000 голосов с Расии,такое впечатление что Рассия выбирает свого пРезидента.
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15.10.2020 23:53 Ответить
Эти каналы являются кротовыми норами ***** в нашем пространстве, их не проверять, а уничтожать надо, так они несут несусветную ложь и пропаганду объединения опять в преступный тоталитарный совок с узурпацией власти.
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15.10.2020 23:55 Ответить
Слуги Народа говорят что на оккупированном шесть лет и Донбассе и в Крыму один народ и нет им разницы кому служить.
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16.10.2020 00:03 Ответить
Кто, хвойда каламойского герасимючка «проверит»?! )))
Не смешите мои тапочки, она и у мертвого также на зарплате, ведь беня с кумом хйла много времени как партнеры по общему бизнесу.
А вы думали кто является связующим мостикой между беней и хйлом и почему хйло обещает щедро отблагодарить зелемойскую банду?
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16.10.2020 02:17 Ответить
Вот и пруф соответсвующий нашёлся для зЭ-ватных рыбок-гуппи )))
https://gordonua.com/ukr/blogs/berezovets/-kolomojskij-ne-zbrehav-pro-100-mlrd-vid-rf-tsju-sumu-putin-vzhe-proponuvav-u-2014-rotsi-v-obmin-na-vidmovu-vid-krimu-nato-i-jes-1425621.html
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16.10.2020 02:18 Ответить
Для тех ватных имбецилов, у кого руки кривые

Український бізнесмен Ігор Коломойський вважає, що Росія для відновлення відносин хотіла б дати Україні $100 млрд.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-kolomojskij-zajaviv-shcho-krediti-mvf-mozhna-zaminiti-finansuvannjam-z-rosiji-1422613.html
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16.10.2020 02:19 Ответить
Дурь какая то. Зачем проверять сепарские каналы из-за того что они транслировали эту встречу? Там надо Медведчука проверять, а лучше сажать.
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16.10.2020 03:32 Ответить
Нацзрада так вірніше. Україна Україна подивись на себе в твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе. Ніби Тарас Григорович вже тоді знав про українську владу з кротів, колаборантів, опитувачів, агентів впливу і зовнішне управління телепнями від олігархії.
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16.10.2020 06:52 Ответить
Що перевіряти ?
У вас фуйлові канали ретранслюють кремлівську пропаганду.
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16.10.2020 07:10 Ответить
В то время как Нацрада только собирается проверить в очередной раз каналы Newsone, "112 Украина" и ZIK, "руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий рассказал, как в Бюро давали указания следователям принять меры для ареста телеканала "Прямой" в качестве вещественного доказательства, в результате чего https://www.5.ua/ru/polytyka/rukovodstvo-hbr-davalo-ukazanyia-sledovateliam-prekratyt-deiatelnost-telekanala-priamoi-koretskyi-219717.html канал должен был прекратить свою деятельность . В частности, по его словам, это делал первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков."
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16.10.2020 08:07 Ответить
силос для овец
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16.10.2020 08:59 Ответить
Они их уже который год проверяют. Эх был шанс и реальное влияние у рошена раз и навсегда порешать с этими консервами, о не захотел свинюка. Власти **** захотелось. А от нынешнего утырка даже смешно что-то требовать. Оно ничто и ничего не решает. Его даже свои ни во что не ставят. Так, бибизянка цирковая.(
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16.10.2020 09:01 Ответить
рошен - та же консерва. только оппозиционная этой консерве по причине отстранения от кормушек.
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16.10.2020 10:26 Ответить
Я думав закриє!
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16.10.2020 09:23 Ответить
Чім же нацзрадники займаються? На кожну програму зрадницьких каналів вони повинні миттєво реагувати, а вони тільки то розглянуть не відомо у якому році. Нехай вчаться у недопрезидента зеленського: Маруся і Софія виклали звернення до 4-уклоніста в інтернет, а через години вже отримали підозру.
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16.10.2020 09:56 Ответить
БЛА-БЛА-БЛА, БЕ-БЕ-БЕ. А СБУ не бажає прокоментувати зустрічі Медведчука з Путіним? Сцикотно Баканов?
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16.10.2020 10:22 Ответить
Ага... а больше там проверять нечего... только это...
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16.10.2020 10:24 Ответить
А в чому полягатиме перевірка? Нацраді що,зовсім повилазило? І головне- що буде після перевірки? Глибоке занепокоєння виразять?
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16.10.2020 10:57 Ответить
"призначила позапланову перевірку телеканалів, які транслювали зустріч Медведчука з Путіним"
Напевно Путіна там шукатимуть.
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16.10.2020 11:04 Ответить
Що там перевіряти, закрити нах. раз і назавжди!
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16.10.2020 12:02 Ответить
В 2008 та 2014 народ вийшов на протести не проти кучми чи януковоща, а проти гнилої корумпованої, продажної, здодійської системи в яку входять всі державні органи, народ вийшов проти самого себе. І знову програв самому собі, як програвав сотні років. Для нас укранців самий страшний ворог це ворог внутрішній. А бажання вкрасти та халяви, що є якостями переважної більшості дає прекрасні можливості для того, щоб в нас вічно легко розводили на так званих виборах, тих злоіїв, які цим постійно користуються. Зовнішнім ворогам не потрібно навіть прикладати великих зусиль для того, щоб цих "вільнолюбивих" рабів заганяти в стойло коли вони іноді випадково з нього "втікають".
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16.10.2020 12:39 Ответить
Ромео і Джульєтта


Нацрада перевірить Newsone, "112 Україна" і ZIK через трансляцію зустрічі Медведчука з Путіним - Цензор.НЕТ 1715
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16.10.2020 17:59 Ответить
Нацрада перевірить Newsone, "112 Україна" і ZIK через трансляцію зустрічі Медведчука з Путіним - Цензор.НЕТ 4024
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16.10.2020 18:00 Ответить
 
 