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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Коронавирус и карантин
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КПВВ "Станица Луганская" закрыли на карантин, полсотни украинцев не могут попасть домой на оккупированную территорию

КПВВ

До ноября пересечь линию разграничения через КПВВ "Станица Луганская" можно только при наличии документов, подтверждающих социально-гуманитарный характер поездки. Расселять застрявших на КПВВ людей не планируют, потому что сама Станица Луганская - в оранжевой карантинной зоне.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське радіо".

На КПВВ собрались около 50 человек, которые требовали пропустить домой на оккупированные территории. Им отказали - до конца месяца пункт пропуска закрыт на карантин.

"Главным условием для пересечения линии разграничения является наличие документов, подтверждающих социально-гуманитарный характер (поездки. - Ред.), которые дали бы командующему Объединенных сил основания для принятия решения относительно пропуска через линию разграничения лица в обе стороны", - пояснила пресс-секретарь Луганского пограничного отряда Неля Доценко.

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При этом расселять тех, кто не может попасть домой на оккупированную территорию, на территории самой Станицы Луганской местные власти не планируют.

"На сегодняшний день инфицированы COVID более 40 человек на территории именно Станицы Луганской. То есть, мы же не будем наших жителей, а также жителей временно оккупированных территорий подвергать опасности", - пояснила заместитель председателя Станично-Луганской районной государственной администрации Ирина Костан.

Также на Цензор.НЕТ: КПВВ "Станица Луганская" в октябре приостановит работу (обновлено)

Сегодня никто из желающих попасть домой на оккупированную территорию так и не смог этого сделать.

Автор: 

карантин (16729) Донбасс (26955) КПВВ (330) Станица Луганская (189) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+15
Зеленский вторым вопросом на *референдуме* поставил, хотим ли мы дать окупантам и сепарам даунбаситским сделать свободной економической зоной( фактически Автономная Республика Дамбаса). А почему на референдум не выносится вопрос, хотят ли украинцы платить даунбаситам пенсии и пускать на территорию неокупированной Укарины? Ето все что нужно знать о ваших рехверендумах. Власть будет в любом случае манипулировать постановкой вопроса интересующих только саму власть а не народ.
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15.10.2020 23:13
+12
Украинцев там нет...
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15.10.2020 23:08
+12
КПВВ "Станица Луганская" закрыли на карантин, полсотни украинцев не могут попасть домой на оккупированную территорию - Цензор.НЕТ 7759
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15.10.2020 23:13
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КПВВ "Станица Луганская" закрыли на карантин, полсотни украинцев не могут попасть домой на оккупированную территорию - Цензор.НЕТ 7759
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15.10.2020 23:13 Ответить
КПВВ "Станиця Луганська" закрили на карантин, пів сотні українців не можуть потрапити додому на окуповану територію - Цензор.НЕТ 2448
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15.10.2020 23:54 Ответить
Потороча ти , поторочене твоє життя , - і питання твої також дурні і беззмістовні . Я з тих , хто вважає порошенка зрадником через занадто лояльне ставлення до подібних до тебе .
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15.10.2020 23:15 Ответить
Так, це того варте! По-перше, ніхто нікого не примушував дома та в побуті спілкуватися лише українською. І Тягнибок на цьому наголошував не раз. А от в державних закладах та в громадських місцях будь добрим - поважай національну мову ТИТУЛЬНОЇ нації! А по-друге, тому, що українська мова - це як лакмусовий папірець для виявлення кацапської гнидоди. І, крім того, у нас в Україні державна мова лише ОДНА - Українська. Спробуйте заявити прибалтам, що їм потрібно ввести рюський ізік як ще одну державну мову. Думаю, що до вокзалу не встигните добігти І да, я не порохобот і не ЗЕлуполиз, просто солідарний із націоналістичним світоглядом.
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15.10.2020 23:27 Ответить
Какого х***я они вообще лазят через ЛИНИЮ ФРОНТА?
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15.10.2020 23:06 Ответить
https://censor.net/ru/news/3225061/kpvv_stanitsa_luganskaya_zakryli_na_karantin_polsotni_ukraintsev_ne_mogut_popast_domoyi_na_okkupirovannuyu
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15.10.2020 23:21 Ответить
КПВВ "Станица Луганская" закрыли на карантин, полсотни украинцев не могут попасть домой на оккупированную территорию - Цензор.НЕТ 5431
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15.10.2020 23:07 Ответить
Дададада!!! Мы помним. Только мирным шляхом переговоров всех Петя переможет
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15.10.2020 23:14 Ответить
Альтернативи дипломатичному шляху - немає , спостерігати і не піддаватися на провокації !
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15.10.2020 23:17 Ответить
Украинцев там нет...
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15.10.2020 23:08 Ответить
Взад пускати. На бік України - кордон перекрити.
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15.10.2020 23:09 Ответить
Тобі це бидло потрібне, а мені ні. В крематорій їх нахер
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15.10.2020 23:18 Ответить
Кому потрібне? "Дадому, до хати"... Що б ще в Києві зникли імбецили на дорогах з номерами АН і ВВ...
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15.10.2020 23:21 Ответить
Зеленский вторым вопросом на *референдуме* поставил, хотим ли мы дать окупантам и сепарам даунбаситским сделать свободной економической зоной( фактически Автономная Республика Дамбаса). А почему на референдум не выносится вопрос, хотят ли украинцы платить даунбаситам пенсии и пускать на территорию неокупированной Укарины? Ето все что нужно знать о ваших рехверендумах. Власть будет в любом случае манипулировать постановкой вопроса интересующих только саму власть а не народ.
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15.10.2020 23:13 Ответить
Смачного, вам ще куштувати зелену субстанцію 4роки.
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15.10.2020 23:35 Ответить
Скоро будет Майдан.
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16.10.2020 08:16 Ответить
пусть пробиваются к "своим "козьими тропами, с оружием в руках, они ж об этом всю жизнь мечтали, романтика...
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15.10.2020 23:15 Ответить
Да пускай здохнут собаки. Нахер этих гондонов вообще пропускать. ***** им поможет за отсос. Быдло не умытое
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15.10.2020 23:16 Ответить
Всього пів сотні?
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15.10.2020 23:23 Ответить
Официально! Россия приступает к преступным медицинским эксперементам над людьми на оккупированной ею территории Украины без согласия украинского правительства. Последний раз в истории массово этим занимались нацистская Германия и Япония во время Второй мировой войны, а также СССРКПВВ "Станиця Луганська" закрили на карантин, пів сотні українців не можуть потрапити додому на окуповану територію - Цензор.НЕТ 8768
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15.10.2020 23:27 Ответить
а не для того ли они бежали (после Крыма) на пуйловский рейхферендум, чтобы стать подопытными абезьянами в свайом наротном зверинце?
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15.10.2020 23:51 Ответить
Подопытными они стали еще шесть лет назад
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15.10.2020 23:59 Ответить
Ахахаха)))
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15.10.2020 23:28 Ответить
Из текста новости - " .. и не могут попасть ДОМОЙ на оккупированную территорию "
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15.10.2020 23:28 Ответить
Так за пенсією ж треба. Хоча всі матеріальні витрати, по міжнародному законодавству, несе країна-окупант. А тепер нам кажуть, що пенсій скоро не вистачить. Так згадайте Закон. Не виплачуйте сумнівним і окупованим територіям. Я з задоволенням подивлюсь, як кармільці будуть щось вимагати від країни, від якої вони добровільно відмовивились.
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15.10.2020 23:35 Ответить
Зачем закрывать??. разбомбить к ипеней матери.. вернее - продезинфицировать огнём и напалмом..
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15.10.2020 23:40 Ответить
шизофрения ....
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15.10.2020 23:41 Ответить
по й
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15.10.2020 23:45 Ответить
Нечего лазить из "процветающего лугандона" в "загибающуюся Украину."
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15.10.2020 23:52 Ответить
Карантин - это же не наказание, это в интересах людей, чтоб не заразились, чтоб не заболели. Забота. Ну, все, карантин, сидите і не рипайтесь.
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16.10.2020 00:19 Ответить
Нехрен шастать.Граница с ОРДИЛо должна работать в режиме ниппель,туда свободно назад -хрен на рыло.Тоже с крымом-хотели в составе кацапии сидите и не рыпайтесь.Вам бы туда еще и ЖОПО блок переправить в полном составе,вобще красота.
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16.10.2020 01:00 Ответить
😅😅😅😅🤔🤭😂😂😂
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16.10.2020 05:53 Ответить
Так через росію і Казахстан нехай їдуть . Теж мені , проблему знайшли .
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16.10.2020 07:20 Ответить
Десь тихо, але стурбувалася ОБСЄ.
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16.10.2020 07:25 Ответить
Все КПВВ надо закрыть на 20 лет.
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16.10.2020 08:09 Ответить
Не хр-н шастать. КПП должны быть открыты только в одну строну, в сторону Украины для беженцев с оккупированной территории ( если таковые еще есть после 7 лет войны). В ту строну .. в строну врага ..пропуск осуществляться изначально не должен был быть.. Уж если кому "припекло" по важной причине, то пускай через Белгород добираются и то с пометкой в паспорте не чаще одного раза в год в зимний период ( кстати неплохо тоже сделать и с Крымом)
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16.10.2020 11:58 Ответить
 
 