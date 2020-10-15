КПВВ "Станица Луганская" закрыли на карантин, полсотни украинцев не могут попасть домой на оккупированную территорию

До ноября пересечь линию разграничения через КПВВ "Станица Луганская" можно только при наличии документов, подтверждающих социально-гуманитарный характер поездки. Расселять застрявших на КПВВ людей не планируют, потому что сама Станица Луганская - в оранжевой карантинной зоне.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське радіо".

На КПВВ собрались около 50 человек, которые требовали пропустить домой на оккупированные территории. Им отказали - до конца месяца пункт пропуска закрыт на карантин.

"Главным условием для пересечения линии разграничения является наличие документов, подтверждающих социально-гуманитарный характер (поездки. - Ред.), которые дали бы командующему Объединенных сил основания для принятия решения относительно пропуска через линию разграничения лица в обе стороны", - пояснила пресс-секретарь Луганского пограничного отряда Неля Доценко.

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При этом расселять тех, кто не может попасть домой на оккупированную территорию, на территории самой Станицы Луганской местные власти не планируют.

"На сегодняшний день инфицированы COVID более 40 человек на территории именно Станицы Луганской. То есть, мы же не будем наших жителей, а также жителей временно оккупированных территорий подвергать опасности", - пояснила заместитель председателя Станично-Луганской районной государственной администрации Ирина Костан.

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Сегодня никто из желающих попасть домой на оккупированную территорию так и не смог этого сделать.