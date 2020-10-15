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Мемориальную доску погибшей в зоне ООС старшему солдату ВСУ Ярославе Никоненко открыли в Миргороде. ФОТОрепортаж

В Миргороде (Полтавская область) открыли мемориальную доску погибшей год назад в зоне ООС старшему солдату Ярославе Никоненко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Мемориальную доску погибшей в зоне ООС старшему солдату ВСУ Ярославе Никоненко открыли в Миргороде 01

Ровно год назад пуля вражеского снайпера трагически оборвала жизнь старшего солдата 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба ВСУ старшего солдата Ярославы Никоненко.

Мемориальную доску погибшей в зоне ООС старшему солдату ВСУ Ярославе Никоненко открыли в Миргороде 02

Памятный знак был открыт на фасаде Миргородской общеобразовательной школы №1, где с 1995 по 2000 год училась Ярослава.

Мемориальную доску погибшей в зоне ООС старшему солдату ВСУ Ярославе Никоненко открыли в Миргороде 03

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Мемориальную доску погибшей в зоне ООС старшему солдату ВСУ Ярославе Никоненко открыли в Миргороде 04

В митинге-реквием приняли участие представителей органов местной власти, боевые побратимы, командование гарнизона, родные и друзья героини.

Мемориальную доску погибшей в зоне ООС старшему солдату ВСУ Ярославе Никоненко открыли в Миргороде 05

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Мемориальную доску погибшей в зоне ООС старшему солдату ВСУ Ярославе Никоненко открыли в Миргороде 06

Автор: 

Миргород (60) память (1491) мемориальная доска (217) операция Объединенных сил (6766) Никоненко Ярослава (3)


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Що сказати. Такого ж горя в дім кожному кацапу.
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15.10.2020 23:49 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕМеморіальну дошку загиблій у зоні ООС старшому солдату ЗСУ Ярославі Никоненко відкрили в Миргороді - Цензор.НЕТ 8790
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15.10.2020 23:50 Ответить
Герої не вмирають , а живуть вічно в наших серцях !!
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16.10.2020 00:19 Ответить
Трохи не на кожній школі подібна табличка є... Зокрема, на стіні школи, де вчилися мої діти і тієї, де зараз вчиться внук, вони вже кілька років висять... Хороше виховання патріотизму...
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16.10.2020 07:05 Ответить
Меморіальну дошку загиблій у зоні ООС старшому солдату ЗСУ Ярославі Никоненко відкрили в Миргороді - Цензор.НЕТ 9949
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16.10.2020 08:20 Ответить
 
 