Мемориальную доску погибшей в зоне ООС старшему солдату ВСУ Ярославе Никоненко открыли в Миргороде. ФОТОрепортаж

В Миргороде (Полтавская область) открыли мемориальную доску погибшей год назад в зоне ООС старшему солдату Ярославе Никоненко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Ровно год назад пуля вражеского снайпера трагически оборвала жизнь старшего солдата 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба ВСУ старшего солдата Ярославы Никоненко.

Памятный знак был открыт на фасаде Миргородской общеобразовательной школы №1, где с 1995 по 2000 год училась Ярослава.

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В митинге-реквием приняли участие представителей органов местной власти, боевые побратимы, командование гарнизона, родные и друзья героини.

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