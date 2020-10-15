Мемориальную доску погибшей в зоне ООС старшему солдату ВСУ Ярославе Никоненко открыли в Миргороде. ФОТОрепортаж
В Миргороде (Полтавская область) открыли мемориальную доску погибшей год назад в зоне ООС старшему солдату Ярославе Никоненко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
Ровно год назад пуля вражеского снайпера трагически оборвала жизнь старшего солдата 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба ВСУ старшего солдата Ярославы Никоненко.
Памятный знак был открыт на фасаде Миргородской общеобразовательной школы №1, где с 1995 по 2000 год училась Ярослава.
В митинге-реквием приняли участие представителей органов местной власти, боевые побратимы, командование гарнизона, родные и друзья героини.
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