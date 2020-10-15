Полиция Запорожья задержала гражданина, стрелявшего по автомобилю кандидата в депутаты горсовета
В Запорожье задержали злоумышленника, стрелявшего в автомобиль кандидата в депутаты городского совета.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
В сообщении отмечается: "15 октября около 18-20 в дежурную часть Коммунарского отделения полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от кандидата в депутаты городского совета, 1965 года о том, что на улице Приватной неизвестный из неустановленного предмета осуществила выстрел в сторону ее автомобиля "Фольксваген Кадди" .
Для выяснения обстоятельств на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа отделения полиции во главе с руководством.
Пострадавших нет, в автомобиле повреждено правое пассажирское окно.
В ходе проведения первоочередных мероприятий личность нарушителя была установлена. Им оказался местный житель 1979 года рождения. При проведении неотложных осмотров, с его домовладения по улицеПриватной изъята пневматическая винтовка, из которой, по предварительным данным, повреждены автомобиль кандидата в депутаты".
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кандидатов стреляют, пока шо не прицельно....
хлопцы, так вы уже почти в Чикаго 40x
от шо значит один промах на выборах...
Од слогану "ЗЕ-команда!" люди плюваться почали...
Од слогану "Всі ми - президенти!" люди гірко сміються і матюкаються...
Од слогану "Україна - це ТИ!" що буде?
- Не знаю, куме... Мабуть, будуть бить у морду...
- Меня терзают смутные сомнения - правильно-ли мы выбрали слоган к выборам в местные советы? Что, если украинцы воспримут его буквально, что «Украина - это они», и «прокатят» нас на выборах?...