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Новости Местные выборы-2020
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Полиция Запорожья задержала гражданина, стрелявшего по автомобилю кандидата в депутаты горсовета

В Запорожье задержали злоумышленника, стрелявшего в автомобиль кандидата в депутаты городского совета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

В сообщении отмечается: "15 октября около 18-20 в дежурную часть Коммунарского отделения полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от кандидата в депутаты городского совета, 1965 года о том, что на улице Приватной неизвестный из неустановленного предмета осуществила выстрел в сторону ее автомобиля "Фольксваген Кадди" .

Для выяснения обстоятельств на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа отделения полиции во главе с руководством.

Пострадавших нет, в автомобиле повреждено правое пассажирское окно.

В ходе проведения первоочередных мероприятий личность нарушителя была установлена. Им оказался местный житель 1979 года рождения. При проведении неотложных осмотров, с его домовладения по улицеПриватной изъята пневматическая винтовка, из которой, по предварительным данным, повреждены автомобиль кандидата в депутаты".

Полиция Запорожья задержала гражданина, стрелявшего по автомобилю кандидата в депутаты горсовета 01

Автор: 

Запорожье (2645) местные выборы (2752) стрельба (3251)


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Топ комментарии
+4
Вже відстрілюють зелень?
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16.10.2020 00:10
+4
"За будущее"
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16.10.2020 00:11
+4
председатель с окна выпал, агитаторов бьют не устают, по автомобилям
кандидатов стреляют, пока шо не прицельно....
хлопцы, так вы уже почти в Чикаго 40x
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16.10.2020 00:30
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Вже відстрілюють зелень?
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16.10.2020 00:10 Ответить
"За будущее"
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16.10.2020 00:11 Ответить
Два чоботи пара.
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16.10.2020 00:16 Ответить
Ти щось проти учасника АТО ?
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16.10.2020 01:36 Ответить
председатель с окна выпал, агитаторов бьют не устают, по автомобилям
кандидатов стреляют, пока шо не прицельно....
хлопцы, так вы уже почти в Чикаго 40x
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16.10.2020 00:30 Ответить
в принципе у нас то же самое - губеров уже хотят покиднепать.
от шо значит один промах на выборах...
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16.10.2020 00:34 Ответить
- Куме, Ви чули? «Слуги народу» ідуть на місцеві вибори із новим слоганом: «Україна - це ТИ!». І я от що думаю:
Од слогану "ЗЕ-команда!" люди плюваться почали...
Од слогану "Всі ми - президенти!" люди гірко сміються і матюкаються...
Од слогану "Україна - це ТИ!" що буде?
- Не знаю, куме... Мабуть, будуть бить у морду...
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16.10.2020 04:30 Ответить
Догоним и перегоним Америку!(С)
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16.10.2020 00:37 Ответить
То не ты там зажигал?
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16.10.2020 01:45 Ответить
провокационный вопрос - а ты там зажигал?
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16.10.2020 04:49 Ответить
Мабуть в листопаді почнеться зелений листопад...
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16.10.2020 02:42 Ответить
«Блазень» - Ермаку:
- Меня терзают смутные сомнения - правильно-ли мы выбрали слоган к выборам в местные советы? Что, если украинцы воспримут его буквально, что «Украина - это они», и «прокатят» нас на выборах?...
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16.10.2020 04:29 Ответить
Кандидату в депутаты городского совета уместно поблагодарить стрелявшего в неё гражданина за то, что оный стрелял из пневматической винтовки, а не из РПГ-17 или РППО «Шмель». Но это пока и к тому идёт.
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16.10.2020 05:58 Ответить
Видати грошову премію, нормальну рушницю, набої та відпустити.
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16.10.2020 06:51 Ответить
Ты если шо пульни по тачке разок,всего один разок,тока с пневмата ,не перепутай! А я ща тачку похудшей возьму
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16.10.2020 07:34 Ответить
Іж-61 - це навіть не рушниця, а пукавка для початкового навчання підлітків, більше як на 10м вона практично не стреляє. Дивно, що вона пошкодила шкло.
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16.10.2020 08:52 Ответить
 
 