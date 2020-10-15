Полиция Запорожья задержала гражданина, стрелявшего по автомобилю кандидата в депутаты горсовета

В Запорожье задержали злоумышленника, стрелявшего в автомобиль кандидата в депутаты городского совета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

В сообщении отмечается: "15 октября около 18-20 в дежурную часть Коммунарского отделения полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от кандидата в депутаты городского совета, 1965 года о том, что на улице Приватной неизвестный из неустановленного предмета осуществила выстрел в сторону ее автомобиля "Фольксваген Кадди" .

Для выяснения обстоятельств на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа отделения полиции во главе с руководством.

Пострадавших нет, в автомобиле повреждено правое пассажирское окно.

В ходе проведения первоочередных мероприятий личность нарушителя была установлена. Им оказался местный житель 1979 года рождения. При проведении неотложных осмотров, с его домовладения по улицеПриватной изъята пневматическая винтовка, из которой, по предварительным данным, повреждены автомобиль кандидата в депутаты".