У Минздрава есть подтверждение на получение первых 100 тысяч доз вакцины от гриппа, - Степанов
Министерство здравоохранения получило подтверждение о завоза в Украину 100 тысяч доз вакцины от гриппа, ожидается подтверждение еще на 150 тысяч доз.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире программы "Право на власть" сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
"Месяц назад были выделены средства на закупку вакцин для групп риска - все медработники, работники образования, Нацгвардия, Госпогранслужба. Общее количество вакцин которую мы закупаем - 1410 тысяч доз. Сейчас закупка идет через одну из международных организаций. Уже есть подтверждение около 100 тысяч доз, ожидаем подтверждения на 150 тысяч доз по завоза в Украину. Это за бюджетные средства, для вакцинации групп риска ", - сказал Степанов.
По обеспечению другими лекарственными средствами, такими как дексаметазон, глюкокортикоиды, то по словам Степанова, они на рынке.
"Мы постоянно общаемся с поставщиками лекарственных средств, чтобы они постоянно были в максимальном количестве. В дополнение, мы еще дополнительно закупаем лекарственные средства, которые есть в протоколе, но дорогостоящие, такие как ремдесевир. Заключенных уже соглашение на поставку для лечения 28тысяч больных этого лекарственного средства, уже на следующей неделе мы должны получить первые 18 тысяч доз, которые сразу будут распределены по регионам", - сказал Степанов.
Также Степанов вспомнил украинский препарат "Биовен", клинические исследования которого недавно завершились. Он добавил, что его внесут в протокол и будут закупать централизованно.
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Вхід в одну з поліклінік міста. На вході медсестричка перевіряє температуру в кожного, «пікаючи» зап'ясток спеціяльним термометром.
Огрядна панна в барвистому вбранні трішки вагається, потім підставляє зап'ястка.
«Пік!» - робить термометром медсестричка.
- І мене теж чіпуйте. - підставляючи зап'ясток, каже студент, що зайшов услід за панною.
- То ви чіпували? - раптом лякається панна. - А ну виймайте назад!
І пхає під носа сестричці зап'ястка.
«Пік!» - робить термометром медсестричка.
- Вітаю, тепер у вас два чіпи. - каже студент.
- ЩООО? - лякається панна. - А ну, виймай обидва!
І тицяє трохи не в обличчя сестричці своїм зап'ястком.
«Пік! Пік!» - робить термометром сестричка.
- А тепер чотири чіпи. - каже студент.
Барвиста панна відкриває рота, готуючись влаштувати істерику.
- Божечки, це ж просто термометр! - намагається уникнути шкандалю лікарка з реєстратури.
- Так, термометр. - каже студент. - Спеціяльний чіпуючий термометр виробництва Мікрософт.
- Так! - каже лікарка панні. - А ну дайте руку!
Жінка покірно тягне руку. Лікарка бере зі стола магніта для скріпок, знімає з нього якійсь металевий дріб'язок і прикладає магніта жінці до зап'ястка.
- Всьо. - каже лікарка, дорахувавши до п'яти. - За пару днів чіпи мають вийти з калом, перевіряйте. Якщо не вийдуть за три дні, приходьте, будемо руку різати.
Барвиста панна відходить, розтираючи і уважно роздивляючись зап'ястка. Лікарка показує студентові кулака.
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Немецкая? Британская?
Или рассейская? Та, которую Медведчук рекламировал?
Интересно, почему так получается?
Часть из них сразу получает статус "безрецептурное лекарственное средство", а значит - можно приступать к телевизионной рекламе, и мотивировать покупателей сметать в аптеках яркие упаковки с надписью "от гриппа".--------По заявлению директора компании Ниармедик Плюс, "мы взяли целлюлозу, это полимер из хлопка, взяли еще определенное вещество, получаемое из хлопка, соединили его с целлюлозой и получили полимер. Он и называется кагоцелом".Кагоцел - это соединение госсипола с карбоксиметилцеллюлозой (КМЦ). Госсипол - противозачаточное средство для мужчин с доказанной антисперматогенной активностью.При этом примерно в 20% случаев влияние препарата на сперматогенез носило необратимый характер, что предполагало его применение только у мужчин, "завершивших образование семей или тех, кто допускает необратимое бесплодие.
по риториці можемо зробити висновок що у ..паРаші.
по риториці можемо зробити висновок що у ..паРаші.