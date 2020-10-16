У Минздрава есть подтверждение на получение первых 100 тысяч доз вакцины от гриппа, - Степанов

Министерство здравоохранения получило подтверждение о завоза в Украину 100 тысяч доз вакцины от гриппа, ожидается подтверждение еще на 150 тысяч доз.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире программы "Право на власть" сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Месяц назад были выделены средства на закупку вакцин для групп риска - все медработники, работники образования, Нацгвардия, Госпогранслужба. Общее количество вакцин которую мы закупаем - 1410 тысяч доз. Сейчас закупка идет через одну из международных организаций. Уже есть подтверждение около 100 тысяч доз, ожидаем подтверждения на 150 тысяч доз по завоза в Украину. Это за бюджетные средства, для вакцинации групп риска ", - сказал Степанов.

По обеспечению другими лекарственными средствами, такими как дексаметазон, глюкокортикоиды, то по словам Степанова, они на рынке.

"Мы постоянно общаемся с поставщиками лекарственных средств, чтобы они постоянно были в максимальном количестве. В дополнение, мы еще дополнительно закупаем лекарственные средства, которые есть в протоколе, но дорогостоящие, такие как ремдесевир. Заключенных уже соглашение на поставку для лечения 28тысяч больных этого лекарственного средства, уже на следующей неделе мы должны получить первые 18 тысяч доз, которые сразу будут распределены по регионам", - сказал Степанов.

Также Степанов вспомнил украинский препарат "Биовен", клинические исследования которого недавно завершились. Он добавил, что его внесут в протокол и будут закупать централизованно.

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