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У Минздрава есть подтверждение на получение первых 100 тысяч доз вакцины от гриппа, - Степанов

У Минздрава есть подтверждение на получение первых 100 тысяч доз вакцины от гриппа, - Степанов

Министерство здравоохранения получило подтверждение о завоза в Украину 100 тысяч доз вакцины от гриппа, ожидается подтверждение еще на 150 тысяч доз.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Укринформ, об этом в эфире программы "Право на власть" сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Месяц назад были выделены средства на закупку вакцин для групп риска - все медработники, работники образования, Нацгвардия, Госпогранслужба. Общее количество вакцин которую мы закупаем - 1410 тысяч доз. Сейчас закупка идет через одну из международных организаций. Уже есть подтверждение около 100 тысяч доз, ожидаем подтверждения на 150 тысяч доз по завоза в Украину. Это за бюджетные средства, для вакцинации групп риска ", - сказал Степанов.

По обеспечению другими лекарственными средствами, такими как дексаметазон, глюкокортикоиды, то по словам Степанова, они на рынке.

"Мы постоянно общаемся с поставщиками лекарственных средств, чтобы они постоянно были в максимальном количестве. В дополнение, мы еще дополнительно закупаем лекарственные средства, которые есть в протоколе, но дорогостоящие, такие как ремдесевир. Заключенных уже соглашение на поставку для лечения 28тысяч больных этого лекарственного средства, уже на следующей неделе мы должны получить первые 18 тысяч доз, которые сразу будут распределены по регионам", - сказал Степанов.

Также Степанов вспомнил украинский препарат "Биовен", клинические исследования которого недавно завершились. Он добавил, что его внесут в протокол и будут закупать централизованно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы планируем проводить вакцинацию от гриппа в аптеках, - Степанов

Автор: 

вакцина (3815) грипп (573) Степанов Максим (2062)


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https://www.facebook.com/pogano.cv.ua/posts/670995946859011?__xts__%5B0%5D=68.ARAKHio-PpiR0jkZX4UbItqQjLpUg6yqImctEjIUxF4gN4LBRLcb-xbaqou2dk0bwr3b-3lhxzzVWHiy_msTF_qQvpzK1c3q-prLZSsr3-WeopAfTjPXBrv1eJbgQp-eVgSZXfdZkKf0vefIDQsTjmmaSdJdizmKc9WZm6jv5HrQ_UdxJ1s8j52fKLfLGGDEjhI6WF8aYw4tD01Y7Jo4ceDSW5IpUXTEXTO8HnBp2Fl4PX9jqRIQNXAbwFTB3VqqS_ragAZaRyg61hGwF7qEFnYWn1rNDEWLS6tbRwkaDOeFma8gqzxFOnRia66BXle8X4rPVfMYlSmKjjNleEM&__tn__=-R 12 октября в 09:34 · https://www.facebook.com/pogano.cv.ua#

Вхід в одну з поліклінік міста. На вході медсестричка перевіряє температуру в кожного, «пікаючи» зап'ясток спеціяльним термометром.
Огрядна панна в барвистому вбранні трішки вагається, потім підставляє зап'ястка.
«Пік!» - робить термометром медсестричка.

- І мене теж чіпуйте. - підставляючи зап'ясток, каже студент, що зайшов услід за панною.
- То ви чіпували? - раптом лякається панна. - А ну виймайте назад!
І пхає під носа сестричці зап'ястка.
«Пік!» - робить термометром медсестричка.
- Вітаю, тепер у вас два чіпи. - каже студент.
- ЩООО? - лякається панна. - А ну, виймай обидва!
І тицяє трохи не в обличчя сестричці своїм зап'ястком.
«Пік! Пік!» - робить термометром сестричка.
- А тепер чотири чіпи. - каже студент.
Барвиста панна відкриває рота, готуючись влаштувати істерику.
- Божечки, це ж просто термометр! - намагається уникнути шкандалю лікарка з реєстратури.
- Так, термометр. - каже студент. - Спеціяльний чіпуючий термометр виробництва Мікрософт.
- Так! - каже лікарка панні. - А ну дайте руку!
Жінка покірно тягне руку. Лікарка бере зі стола магніта для скріпок, знімає з нього якійсь металевий дріб'язок і прикладає магніта жінці до зап'ястка.
- Всьо. - каже лікарка, дорахувавши до п'яти. - За пару днів чіпи мають вийти з калом, перевіряйте. Якщо не вийдуть за три дні, приходьте, будемо руку різати.
Барвиста панна відходить, розтираючи і уважно роздивляючись зап'ястка. Лікарка показує студентові кулака.
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAKHio-PpiR0jkZX4UbItqQjLpUg6yqImctEjIUxF4gN4LBRLcb-xbaqou2dk0bwr3b-3lhxzzVWHiy_msTF_qQvpzK1c3q-prLZSsr3-WeopAfTjPXBrv1eJbgQp-eVgSZXfdZkKf0vefIDQsTjmmaSdJdizmKc9WZm6jv5HrQ_UdxJ1s8j52fKLfLGGDEjhI6WF8aYw4tD01Y7Jo4ceDSW5IpUXTEXTO8HnBp2Fl4PX9jqRIQNXAbwFTB3VqqS_ragAZaRyg61hGwF7qEFnYWn1rNDEWLS6tbRwkaDOeFma8gqzxFOnRia66BXle8X4rPVfMYlSmKjjNleEM&__tn__=%2ANK-R #Чернівецькіісторії
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16.10.2020 00:10
+3
Только Украинским солдатам контрактникам не вводите эту российскую вакцину,а то они начнут выполнять команду российского оккупационного военного командования.
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16.10.2020 00:15
+3
Это от обычного гриппа.
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16.10.2020 01:31
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https://www.facebook.com/pogano.cv.ua/?hc_ref=ARRBPCpbxtoykKywRl9OO1dhYl8Rs8NVQDYmZ74BEFO8l3xKbBU5mEv-gS4bjiAb2Lc&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAKHio-PpiR0jkZX4UbItqQjLpUg6yqImctEjIUxF4gN4LBRLcb-xbaqou2dk0bwr3b-3lhxzzVWHiy_msTF_qQvpzK1c3q-prLZSsr3-WeopAfTjPXBrv1eJbgQp-eVgSZXfdZkKf0vefIDQsTjmmaSdJdizmKc9WZm6jv5HrQ_UdxJ1s8j52fKLfLGGDEjhI6WF8aYw4tD01Y7Jo4ceDSW5IpUXTEXTO8HnBp2Fl4PX9jqRIQNXAbwFTB3VqqS_ragAZaRyg61hGwF7qEFnYWn1rNDEWLS6tbRwkaDOeFma8gqzxFOnRia66BXle8X4rPVfMYlSmKjjNleEM&__tn__=kC-R Рівне місце на Руданського
https://www.facebook.com/pogano.cv.ua/posts/670995946859011?__xts__%5B0%5D=68.ARAKHio-PpiR0jkZX4UbItqQjLpUg6yqImctEjIUxF4gN4LBRLcb-xbaqou2dk0bwr3b-3lhxzzVWHiy_msTF_qQvpzK1c3q-prLZSsr3-WeopAfTjPXBrv1eJbgQp-eVgSZXfdZkKf0vefIDQsTjmmaSdJdizmKc9WZm6jv5HrQ_UdxJ1s8j52fKLfLGGDEjhI6WF8aYw4tD01Y7Jo4ceDSW5IpUXTEXTO8HnBp2Fl4PX9jqRIQNXAbwFTB3VqqS_ragAZaRyg61hGwF7qEFnYWn1rNDEWLS6tbRwkaDOeFma8gqzxFOnRia66BXle8X4rPVfMYlSmKjjNleEM&__tn__=-R 12 октября в 09:34 · https://www.facebook.com/pogano.cv.ua#

Вхід в одну з поліклінік міста. На вході медсестричка перевіряє температуру в кожного, «пікаючи» зап'ясток спеціяльним термометром.
Огрядна панна в барвистому вбранні трішки вагається, потім підставляє зап'ястка.
«Пік!» - робить термометром медсестричка.

- І мене теж чіпуйте. - підставляючи зап'ясток, каже студент, що зайшов услід за панною.
- То ви чіпували? - раптом лякається панна. - А ну виймайте назад!
І пхає під носа сестричці зап'ястка.
«Пік!» - робить термометром медсестричка.
- Вітаю, тепер у вас два чіпи. - каже студент.
- ЩООО? - лякається панна. - А ну, виймай обидва!
І тицяє трохи не в обличчя сестричці своїм зап'ястком.
«Пік! Пік!» - робить термометром сестричка.
- А тепер чотири чіпи. - каже студент.
Барвиста панна відкриває рота, готуючись влаштувати істерику.
- Божечки, це ж просто термометр! - намагається уникнути шкандалю лікарка з реєстратури.
- Так, термометр. - каже студент. - Спеціяльний чіпуючий термометр виробництва Мікрософт.
- Так! - каже лікарка панні. - А ну дайте руку!
Жінка покірно тягне руку. Лікарка бере зі стола магніта для скріпок, знімає з нього якійсь металевий дріб'язок і прикладає магніта жінці до зап'ястка.
- Всьо. - каже лікарка, дорахувавши до п'яти. - За пару днів чіпи мають вийти з калом, перевіряйте. Якщо не вийдуть за три дні, приходьте, будемо руку різати.
Барвиста панна відходить, розтираючи і уважно роздивляючись зап'ястка. Лікарка показує студентові кулака.
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAKHio-PpiR0jkZX4UbItqQjLpUg6yqImctEjIUxF4gN4LBRLcb-xbaqou2dk0bwr3b-3lhxzzVWHiy_msTF_qQvpzK1c3q-prLZSsr3-WeopAfTjPXBrv1eJbgQp-eVgSZXfdZkKf0vefIDQsTjmmaSdJdizmKc9WZm6jv5HrQ_UdxJ1s8j52fKLfLGGDEjhI6WF8aYw4tD01Y7Jo4ceDSW5IpUXTEXTO8HnBp2Fl4PX9jqRIQNXAbwFTB3VqqS_ragAZaRyg61hGwF7qEFnYWn1rNDEWLS6tbRwkaDOeFma8gqzxFOnRia66BXle8X4rPVfMYlSmKjjNleEM&__tn__=%2ANK-R #Чернівецькіісторії
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16.10.2020 00:10 Ответить
Только Украинским солдатам контрактникам не вводите эту российскую вакцину,а то они начнут выполнять команду российского оккупационного военного командования.
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16.10.2020 00:15 Ответить
как я понял это для них и закупалось.. не, ну не сцуки кварталовские !!!
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16.10.2020 00:38 Ответить
Чья это вакцина?
Немецкая? Британская?
Или рассейская? Та, которую Медведчук рекламировал?
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16.10.2020 00:24 Ответить
Это от обычного гриппа.
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16.10.2020 01:31 Ответить
Дякую. Я зробив 2 тижні тому від звичайного грипу.
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16.10.2020 01:41 Ответить
Здравствуйте. Какую вакцину кололи? В Киеве не могу найти инфлювак и вакси на 20\21, Ее ещё не завезли....
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16.10.2020 08:34 Ответить
У домашнього лікаря - не знаю, яка назва. Але звичайна, які тут мільонами вакцинірують...
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16.10.2020 13:14 Ответить
Обули на деньги. Грипп не актуален. Все как всегда.
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16.10.2020 01:38 Ответить
Уже чипован? А не знаешь того, что если заболеешь одновременно гриппом и ковидом, твои родные заранее могут заказывать на дом лабухов, чтоб они играли твоему трупу Шопена.
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16.10.2020 07:54 Ответить
как всегда --- что,откуда и зачем --- информации нет.Колитесь все чем-то во время войны, а "мы стараемся"
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16.10.2020 04:24 Ответить
МОЗ отримало підтвердження на одержання перших 100 тисяч доз вакцини від грипу, - Степанов - Цензор.НЕТ 7145
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16.10.2020 08:18 Ответить
в России препаратов, позиционируемых как противовирусные, во много раз больше, чем в Америке и Европе вместе взятых. С 2007 г в РФ зарегистрировано более 20 новых лекарственных препаратов для лечения гриппа.
Интересно, почему так получается?
Часть из них сразу получает статус "безрецептурное лекарственное средство", а значит - можно приступать к телевизионной рекламе, и мотивировать покупателей сметать в аптеках яркие упаковки с надписью "от гриппа".--------По заявлению директора компании Ниармедик Плюс, "мы взяли целлюлозу, это полимер из хлопка, взяли еще определенное вещество, получаемое из хлопка, соединили его с целлюлозой и получили полимер. Он и называется кагоцелом".Кагоцел - это соединение госсипола с карбоксиметилцеллюлозой (КМЦ). Госсипол - противозачаточное средство для мужчин с доказанной антисперматогенной активностью.При этом примерно в 20% случаев влияние препарата на сперматогенез носило необратимый характер, что предполагало его применение только у мужчин, "завершивших образование семей или тех, кто допускает необратимое бесплодие.
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16.10.2020 13:21 Ответить
Чергова хохма "95 кварталу" Закупівля у невідомої фірми невідомо чого .
по риториці можемо зробити висновок що у ..паРаші.
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16.10.2020 12:05 Ответить
Чергова хохма "95 кварталу" Закупівля у невідомої фірми невідомо чого .
по риториці можемо зробити висновок що у ..паРаші.
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16.10.2020 12:06 Ответить
 
 