В водохранилищах оккупированных Крыма и Севастополя запасы воды не превышают 15%, - СМИ

В главных водохранилищах Крыма и Севастополя осталось только 9,8 млн м³ воды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 15 октября сообщает "Новая газета".



По информации издания, из 64,2 млн м³ воды в Чернореченском водохранилище, которое питает Севастополь, для использования осталось только 9,8 млн м³. То есть 15%. Межгорное водохранилище пересохло, качать из него воду для населения невозможно.



Летом садовые товарищества, где живут десятки тысяч человек, получали воду с перебоями. В осенне-зимний сезон подавать ее будут один-два раза в неделю, сообщили журналисты.



Пресс-служба так называемого городского правительства заявляла, что воды хватит еще на 81 день.



По данным оккупационных властей, запасы Чернореченского водохранилища, от которого получает воду большая часть города, составляют 16,8 млн м³ воды. При этом 7 млн м³ – это "неприкосновенный запас, ниже которого опускаться нельзя".



В аннексированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. Оккупанты хотели даже привлечь авиацию для искусственного увеличения осадков на полуострове.

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