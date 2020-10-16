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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В водохранилищах оккупированных Крыма и Севастополя запасы воды не превышают 15%, - СМИ

В водохранилищах оккупированных Крыма и Севастополя запасы воды не превышают 15%, - СМИ

В главных водохранилищах Крыма и Севастополя осталось только 9,8 млн м³ воды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 15 октября сообщает "Новая газета".

По информации издания, из 64,2 млн м³ воды в Чернореченском водохранилище, которое питает Севастополь, для использования осталось только 9,8 млн м³. То есть 15%. Межгорное водохранилище пересохло, качать из него воду для населения невозможно.

Летом садовые товарищества, где живут десятки тысяч человек, получали воду с перебоями. В осенне-зимний сезон подавать ее будут один-два раза в неделю, сообщили журналисты.

Пресс-служба так называемого городского правительства заявляла, что воды хватит еще на 81 день.

По данным оккупационных властей, запасы Чернореченского водохранилища, от которого получает воду большая часть города, составляют 16,8 млн м³ воды. При этом 7 млн м³ – это "неприкосновенный запас, ниже которого опускаться нельзя".

В аннексированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. Оккупанты хотели даже привлечь авиацию для искусственного увеличения осадков на полуострове.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России анонсировали проект плана "надежного водоснабжения" оккупированного Крыма

Автор: 

Крым (26365) водоснабжение (722) вода (918)


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Топ комментарии
+31
Тут є лише одне рішення:
В водохранилищах оккупированных Крыма и Севастополя запасы воды не превышают 15%, - СМИ - Цензор.НЕТ 3714
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16.10.2020 01:03
+23
крысы. ну что, помогла вам ваша кацапня?

не будет вам воды не из земли ни с неба. ибо вы иуды и прокляты вы народом украинским и всевышним на небесах.
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16.10.2020 01:21
+23
В Африці дуже різноманітні способи боротьби з нестачею води...

В водохранилищах оккупированных Крыма и Севастополя запасы воды не превышают 15%, - СМИ - Цензор.НЕТ 494
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16.10.2020 01:33
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Правила форума Совет форумчан
Тут є лише одне рішення:
В водохранилищах оккупированных Крыма и Севастополя запасы воды не превышают 15%, - СМИ - Цензор.НЕТ 3714
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16.10.2020 01:03 Ответить
А как насчёт африканского пути ?
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16.10.2020 01:12 Ответить
Голову свою дурную под писающей коровкой мыть?
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16.10.2020 01:14 Ответить
То они так бреются пока тепленькая и давление хорошее. Сейчас запостят иллюстрацию.
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16.10.2020 01:16 Ответить
Так как недавно в Крыму были представители то ли Зимбабве, то ли Бурунди, кароче тех замечательных краёв, считаю что африканские коллеги просто обязаны поделиться с дорогими крымчанами своими достижениями в области водопользования, как дИды завещали, согласно их традициям и скрепам
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16.10.2020 01:25 Ответить
В Африці дуже різноманітні способи боротьби з нестачею води...

В водохранилищах оккупированных Крыма и Севастополя запасы воды не превышают 15%, - СМИ - Цензор.НЕТ 494
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16.10.2020 01:33 Ответить
Рекурсия...
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16.10.2020 01:52 Ответить
Можно подобным способом решить проблему и недостатка еды.
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16.10.2020 08:26 Ответить
Наскільки я пам"ятаю, в жовтні, коли сезон поливу закінчувався, Україна перекривала Північно-Кримський канал і він стояв пустий до весни... Там, де влітку нісся потік води висотою більше двох метрів, що зривав з дна свинцеве грузило вагою 200 гр., пізньої осені спанієль перебрідав, замочивши лише живіт... Зараз уже середина жовтня... Хай стоїть...
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16.10.2020 04:24 Ответить
крысы. ну что, помогла вам ваша кацапня?

не будет вам воды не из земли ни с неба. ибо вы иуды и прокляты вы народом украинским и всевышним на небесах.
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16.10.2020 01:21 Ответить
бога нету,либо он издох давно,поэтому дело такой важности на него складать ну никак невозможно.русня должна страдать-в муках рождатся,жить и дохнуть,в идеале особо не задерживаясь
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16.10.2020 01:34 Ответить
А каміння з неба всім хоч достатньо?
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16.10.2020 01:21 Ответить
Каміння сухим не з'їсти - вода потрібна, щоб запивати...
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16.10.2020 01:37 Ответить
нехай смокчуть ... каміння !
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16.10.2020 01:51 Ответить
А от за "запивачкою" - до Генадія Генадійовича нехай звертаються!
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16.10.2020 01:53 Ответить
Хай змащують списаним солідолом
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16.10.2020 07:07 Ответить
Чего тему поднимать. Их проблемы нам не нужно решать.
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16.10.2020 01:32 Ответить
в этом суровом мире не так много поводов для радости,поэтому такие темы поднимать нужно
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16.10.2020 01:37 Ответить
Какие темы? В середине октября канал перекрывали каждый год. Ибо время полива заканчивалось.
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16.10.2020 06:22 Ответить
Погугліть, які водосховища наповнювалися з каналу.
Звісно необхідність в каналі взимку відпадала - повні водосховища і як ви правільно зауважили, відсутність необхідності поливу.
Ну і не забувайте, що води каналу насичували підземні горизонти прісною водою.
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16.10.2020 08:17 Ответить
Странно, что данный вопрос, "зе-*****" не решила обсудить на фиктивном опросе....
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16.10.2020 01:39 Ответить
Спасибо Порошенко, что надоумил запад вообще ввести санкции против рабсии. Иначе все было бы еще хуже. Разве не так?
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16.10.2020 01:46 Ответить
1-2 года и Крым уже ни кому не будет нужен.Даже если сейчас пустить воду окупантам будет хана всему.Канал уже розвален.Его нада укреплять и переделывать это время годы а это время.Не говоря о самих водохранилищах и почве.Им крышка.
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16.10.2020 02:58 Ответить
Дурик тупой. иногда лучше молчать. Канал чуть южнее Джанкоя и сейчас полностью наполнен водой. Его питают водохранилища и пару рек туда завернули. Керчь и окрестности канал питает и сейчас. Симферополь и Севастополь никогда не были запитаны от канала - у них свои водохранилища
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16.10.2020 06:21 Ответить
А які водосховища знаходяться коло Джанкоя? Назви мені, будь ласка... Я там жив у 90-ті, мені цікаво, про які саме мова іде... Мабуть, про Сиваш...
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16.10.2020 06:34 Ответить
Зачотний пєндєль! Смакую)))
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16.10.2020 07:42 Ответить
Мне по барабану как эти 5 водохранилищ называются. Только на протяжении 140 км канала южнее Джанкоя - вода есть
Видео конца июля 2020 года
https://www.youtube.com/watch?v=EeT-uMSyhv8
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16.10.2020 07:51 Ответить
Или вот еще.
https://www.youtube.com/watch?v=TQsrB4ogPxE&t=709s
Ютуб забит подобными роликами и съемками с дрона
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16.10.2020 07:54 Ответить
Ну хорошо, дурило ты ватное, выкачаете запас пресной воды из так называемых линз, образовавшихся за десятилетия протечек днепровской воды из канала, а потом что?
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16.10.2020 08:40 Ответить
Та він бреше!!! Там калюжі - курці по коліно, і очерет росте прямо на дні... Я ж не полінився, відкрив його "ссиль"... Та й хлопці у мене там залишилися - часом прориваються, розказують...
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16.10.2020 08:57 Ответить
Ти кому казки розказуєш? Це ти називаєш "заполнен водой"?!!! Ну тоді дзюрок з мого члена - Ніагара... Так канал був "заполнєн" взимку, коли закривали шлюз в Каховці і канал пустів. Там "курці по коліно, і то, місцями... Тріпач...
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16.10.2020 08:54 Ответить
Дурик. вода в канале есть на видео или нет? И это июль - жара под 40. Откуда она там берется, если не секрет? Смотри пост выше. Такой же дурик . как ты. утверждает . что канал развален и воды в нем нет
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16.10.2020 18:11 Ответить
Крымчане! С целью экономии воды, пейте пиво! Можно с раками!
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16.10.2020 02:58 Ответить
Не "с раками", а "сраками"
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16.10.2020 07:11 Ответить
Хто "вміє" читати, той зрозуміє і без виправлення
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16.10.2020 12:20 Ответить
Звичайно. Просто то було поясненя для тих хто не вміє)
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16.10.2020 21:57 Ответить
- Владимир Александрович, собственный корреспондент РИА "Новости". "Как вы относитесь к возможной подаче воды Днепра в Северо-Крымский канал, как к предотвращению гуманитарной катастрофы?"
- Отрицательно!
- Как?! Вам не жаль людей в Крыму?
- Мне, конечно, жаль людей в Крыму... Но ещё больше мне жаль самого себя... Как только я наполню Северо-Крымский канал водой, украинцы «наполнят» его водой меня!...
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16.10.2020 04:16 Ответить
А по сути что-то есть?
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16.10.2020 04:55 Ответить
Какая суть у кацапа? Пукнуть да смотаться.
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16.10.2020 06:17 Ответить
Просто я жив у Криму, в 92-94 (по грудень), так що я і і водну обстановку знаю, і соціально-політичну... Головна "мислЯ" кацапів, після анексії: "Ми ж думали, що будем мать російські пенсії і зарплати, а ціни залишаться "хахляцькі"!" Про воду вони взагалі не думали... Вважали, що вона продовжить текти сама собою... А чого? Та того що не було покоління, яке-б передало спомини про те, ЩО і ЯК було ДО каналу... Адже в Криму, по суті, більшість населення з"явилася лише після його відкриття... Жарт ходив:
- Хто такий корінний кримчанин?
- Людина, що прожила в Криму більше п"яти років...
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16.10.2020 06:31 Ответить
Ты что,не патриот?
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16.10.2020 06:12 Ответить
Аминь.
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16.10.2020 06:14 Ответить
Аминь, это истинность, подтверждение произнесённых слов.
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16.10.2020 06:19 Ответить
Это когда слова выбиты у кого-то на могиле.
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16.10.2020 06:25 Ответить
Засуха закончится в понедельник через три дня.
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16.10.2020 09:17 Ответить
Угу,засуха закінчиться після дощщика у четвер,але ж проблеми із водопостачанням все одно залишуться.До будівницива ПКК Крим був вельми і вельми зачуханою напівпустелею і ніякі дощики не допомагали отій території стати квітучим оазисом,яким вона стала опісля подачі води із Дніпра. Але кацапам начхати на Дніпро,їх напоїть і накормить власною (кримською) сільгосппродукцією ПУЦЦІН,що не спить,не їсть,а тільки й думає про те,щоби зробити кримчан товстими і щасливими.
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16.10.2020 09:47 Ответить
А собственно, зачем из шкуры выпрыгивать, добиваясь урожая в Крыму? Что ли в России больше места нет, где можно сеять рис? Неделю назад был в Севастополе, никаких сбоев с подачей воды в душ и туалет не наблюдал.
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16.10.2020 09:55 Ответить
В водохранилищах оккупированных Крыма и Севастополя запасы воды не превышают 15%, - СМИ - Цензор.НЕТ 6723
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16.10.2020 06:31 Ответить
В водохранилищах оккупированных Крыма и Севастополя запасы воды не превышают 15%, - СМИ - Цензор.НЕТ 7572
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16.10.2020 06:36 Ответить
Хай з каміння воду чавлять))
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16.10.2020 06:56 Ответить
нас рать
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16.10.2020 07:01 Ответить
У водосховищах окупованих Криму і Севастополя запаси води не перевищують 15%, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1295
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16.10.2020 07:49 Ответить
Греция за 200 баксов? Фотошоп галимый
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16.10.2020 08:07 Ответить
Цьому фото багато років! Тому все вірно.
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16.10.2020 08:28 Ответить
сам ты фоташоп галимый за 200 рублей
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16.10.2020 08:47 Ответить
Нічого Ви не розумієте... Ціна тому така, що це "ексклюзив", "екзотика". Тур називається "Рукотворная говень "Русскава мира", дабравольно созданная идиотами"... Де Ви ще таке побачите? Тому і ціни вдвічі вищі...
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16.10.2020 09:17 Ответить
Нехай пишуть скарги на окупаційну адміністрацію в московію Х#йлу .
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16.10.2020 08:01 Ответить
Потерпіть кримчанє Фокін з Кравчуком вже вийшли з Києва і везуть багато води на кравчучках .
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16.10.2020 08:06 Ответить
руцкий мир такой.
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16.10.2020 08:54 Ответить
http://polit.reactor.cc/user/%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9E%D0%BB%D0%B4%D1%84%D0%B0%D0%B3 ЮныйОлдфаг

http://polit.reactor.cc/tag/%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC крым http://polit.reactor.cc/tag/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8+%D1%81+%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0 камни с неба ...
В Крыму тотально исчезает вода
Электричество, газ, продовольствие, транспортное сообщение - это проблемы Крыма? Да, конечно. Но все они меркнут по сравнению с главной, фундаментальной проблемой.
Вода.
Вода - это не только «попить», «постирать» и «помыться». Это не только заводы, канализация и сельское хозяйство.
После войны население Крыма составляло 379 тыс. человек, правда, с учетом того, что до этого было депортировано все крымско-татарское население. И тем не менее, задумайтесь о цифре - 379 тыс. против сегодняшних около 2,5 млн.
Причина малочисленности послевоенного Крыма до безобразия проста - была заселена лишь узкая приморская полоска, да еще предгорья Крымских гор. Потому что только здесь происходило накапливание осадков в горах, которые источниками и реками, стекая к побережью и в долины, давали людям пресную воду.
Вся остальная территория представляла собой обширные солончаковые степи не только не пригодные для сельского хозяйства, но и для мало-мальского существования людей, поскольку пресной воды в степном Крыму не было. Вообще. Совсем. В колодцах и скважинах - рассолы. Собственно, как и положено быть на засушливом и жарком острове, окруженном со всех сторон морем.
И вот в Крым пришел Северо-Крымский канал. Как сказать, пришел... Сначала на Днепре построили Каховское водохранилище. Затем построили собственно канал и каскад насосных станций, затем оборудовали иригационную сеть. Почти два десятка лет, неимоверные затраты.
И степной Крым начали промывать. По 1 кубическому километру воды в год. 1 миллиард тонн.
Есть такой термин, называется он «рассоление» почв. Если долго-долго лить на солончаки пресную воду, то соли постепенно будут из почвы вымываться, а над подземными рассолами сформируется купол пресной воды, препятствующий обратному капиллярному засолению. Почва станет пригодной для сельскохозяйственного использования, а из пресного купола можно будет отбирать некоторое количество воды для питьевого водоснабжения. Значит, можно возделывать поля, сады и виноградники, строить села, завозить людей.
Именно так и произошло с Крымом. Со строительством Северо-Крымского канала, а затем и передачей Крыма Украине началась гигантская программа рассоления почв, преобразования их в пашни и виноградники, десятками тысяч поехали переселенцы с Украины, в основном - хлеборобы и животноводы. Население Крыма начало стремительно увеличиваться. 800 (Восемьсот) сел и поселков в степном Крыму получили автономное водоснабжение.
И, конечно же - взрывной рост промышленности. Все основные предприятия Крыма обязаны своим ростом или вообще появлением воде Северо-Крымского канала. Потому что заводы - это не только производственные мощности, зачастую с большим потреблением технической пресной воды, но и люди, тысячи, десятки и сотни тысяч людей, которые должны иметь возможность нормально жить, пить, есть, мыться, стирать, извините - ходить в туалет, попросту говоря - постоянно тратить пресную воду.
И вот Северо-Крымский канал закрылся. А население Крыма осталось. И промышленность осталась. И водопотребление осталось почти на уровне 2013 года, за исключением части сельскохозяйственных площадей с искусственным орошением.
Крым начал стремительно «пропивать» свои запасы пресной воды, которые накапливались десятилетиями. Опустошаются водохранилища, варварски разбуриваются и откачиваются остатки линз пресных вод с участков, где они почти 50 лет формировались за счет пролива воды из канала и системных ирригации и площадного орошения.
И, конечно, тут же зазвенели первые звоночки. То тут, то там из скважин уже пошла засоленная вода, кое-где появились уже и рассолы.
Наука гидрогеология говорит, что Крым без массированного пролива пресных вод в любом случае вернется к своему первоначальному солончаковому состоянию, поскольку капиллярное поднятие рассолов постепенно засолит линзы пресных вод, сделав их непригодными к использованию. Но это процесс длиной лет в 12-15, если его, конечно, не ускорять. Но его ускорили, раза в 3.
А теперь о главном.
Чем будут заниматься люди в 800 сельских поселках Крыма, когда вокруг них возродятся солончаки, и не сможет расти не только хлеб и виноград, но и даже кустарниковая акация? Что будут пить эти люди?
Что будут пить крымчане в городах, чем смывать в своих туалетах, когда водохранилища опустеют окончательно, а в скважины окончательно придет рассол?
О промышленности не буду, и так все ясно.
Крым приговорен к возврату в далекий 1947г., когда населению в 379тыс. человек с их тогдашними сверхскромными потребностями вполне хватало воды. Но тогда и в Армянске жило около 3тыс. человек, а не более 20тыс. как сейчас, да и на заводе «Залив» в Керчи работало от силы сотни полторы работников, и не был он ни каким градообразующим предприятием, как сейчас...
Машина времени со скрипом понеслась на 60 лет назад, и крымчане ее несчастные пассажиры.
Никакие водоводы из России, даже если они и будут, не в состоянии сравниться с мощностью переброса воды из Днепра, из которого на нужды Крыма отбиралось около 20% стока этой великой реки.
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16.10.2020 09:01 Ответить
ну так они ждали только камни с неба а они еще и из под воды повылазили...
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16.10.2020 09:17 Ответить
Бедные Мальтийцы. Как они там страдают, как страдают вообще без воды!
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16.10.2020 09:25 Ответить
А почему они страдают. На Мальте техническая вода в основном дождевая. Питьевая вся привозная, и так уже сотни лет. Они приспособились, вот и жители крымнаша должны приспособиться.
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16.10.2020 10:32 Ответить
Абсолютно верно.
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16.10.2020 10:42 Ответить
Это конечно ужас, но Крым должен стать солочаковой пустыней, так сказать возвратится к своим скрепам.
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16.10.2020 09:32 Ответить
Спасибо за отличное изложение. Хочется только добавить, что Крым всегда был Украиной и без Украины он не может существовать и развиваться, так решила природа. Чем быстрее Крым возвратиться в Украину, тем лучше будет для него.
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16.10.2020 10:08 Ответить
Господи Боже ж ти мій,скільки Україні потрібно буде часу,коштів,праці,щоби відбудувати зруйнований і пограбований Донбас,розсолити кримські солончаки,відбудувати зруйноване сільське господарство і промисловість Криму ,знову заселити села і містечка працьовитими людьми?! Невже парашія надіється відбутись тільки вибачливими "реверансами"(а вибачатись таки буде потрібно і необхідно!) за скоєні в Україні злодіяння,які тепер витворяє у нашій країні під проводом "великого кормчого" пУЦЬКОГАДА? Козломорди ж самі його і будуть проклинати аж до сьомого покоління за ПРИМУСОВУ виплату репарацій Україні під тиском міжнародної спільноти,якій дуже не подобаються держави Шарикових і Швондєрів. "Повагу" до оної ми могли наочно спостерігати під час зустрічі очільників провідних світових держав в Австралії,де із бідним пуцею ніхто не захотів навіть сісти за один гостєвий стіл,хоча Ск(урва)облеєва із своїми гавкалами на кшталт обсСолов"йова розпинались про те,що царі завжди обідали "В гордом одиночестве!),во-о-о,як! Але платити потрібно буде всерівно,ще й по повній програмі!
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16.10.2020 11:53 Ответить
Все, шо ни делается, к лучшему. Просто не всегда, к вашему. А представьте себе как бы Вы разорились, если бы эти Мокши, Эрзя, Вепсы и прочая Чудь, потребовала с вас репарации за аннексию их земель и компенсацию за тысячелетнюю эксплуатацию и недополученную выгоду в результате той оккупации. К примеру ихние ближайшие соплеменники, Суоми, построили фирму Нокиа, а Вы им не дали такой возможности, заставляли их вкалывать за трудодни на всяких бездарных всесоюзных стройках типа строительства Днепрогэса, всяких там металлургических комбинатов и прочих Запорожских Авто Заводов. Но я думаю, что после Крыма, эта опасность, таки Украину миновала.
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16.10.2020 14:19 Ответить
Як гарно читати новини, коли кримські псячоязичні виродки пють мочь!
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16.10.2020 09:25 Ответить
А для кого протоукры выкопали Черное море ? там воды на всех хватит, пусть Путлер опреснители закупит всем жаждущим.
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16.10.2020 17:02 Ответить
 
 