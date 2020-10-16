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Новости Коронавирус и карантин
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Сейчас для подтверждения диагноза COVID-19 не нужно иметь положительный ПЦР-тест, достаточно клинических признаков, - Степанов

Сейчас для подтверждения диагноза COVID-19 не нужно иметь положительный ПЦР-тест, достаточно клинических признаков, - Степанов

Сейчас для подтверждения диагноза COVID-19 не нужно иметь положительный ПЦР-тест - для предоставления соответствующей медицинской помощи достаточно поставить диагноз по клиническим признакам.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Укринформ, об этом в эфире программы "Право на власть" сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Нет вопрос подтверждения COVID-19. У нас уже полтора или два месяца нет такой опции, как подтверждение обязательно по ПЦР-тестирование. По клиническим признакам подтверждается ковид и происходит госпитализация и процесс лечения. Это тот вопрос, который должны решать на месте врачи. Это все у нас внесены в стандарт и этот вопрос в том числе маршрутизации. Маршрутизация - это не только доставки больного за помощью в конкретную больницу. Маршрутизация - это широкий вопрос, который называется от начала и до конца довести больного", - сказал Степанов.

По его словам, такое решение было принято из-за того, что по мировой статистике до 30% ПЦР-тестов являются отрицательными при подтвержденном диагнозе COVID-19, что связано с особенностями этого типа тестирования и физиологическими особенностями человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас вообще есть 52 тыс. коек, которые мы можем выделить под COVID-19: уже заняты 20,4 тыс., - Степанов. ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+28
Да-да.
А признаки совпадают с грипозными...
По этому, больного гриппом кладут в палату с ковидными, там они друг-дружку перезаражают и дружной толпой отправляются на кладбище.
Так, что ли, товарищ министр?!
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16.10.2020 01:34
+14
Сейчас для подтверждения диагноза COVID-19 не нужно иметь положительный ПЦР-тест, достаточно клинических признаков
*********
Тепер для встановлення діагнозу клінічного ідіотизму не потрібен висновок лікаря, - достатньо сказати, що ти голосував за Зєлю...
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16.10.2020 01:43
+11
ЭТО "ПРОРЫВ" В МИРОВОЙ МЕДИЦИНЕ!
Степашку на премию Нобеля в медицине!
Во ВСЕМ мире тестирование нужно, а у нас определять коронавирус будет слесарь-акушер сельского медпоста НА ГЛАЗ! Тогда и лечить надо ЗЕленкой!
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16.10.2020 07:20
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«Дебилы б*ять» - Лавров.
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16.10.2020 01:32 Ответить
Да-да.
А признаки совпадают с грипозными...
По этому, больного гриппом кладут в палату с ковидными, там они друг-дружку перезаражают и дружной толпой отправляются на кладбище.
Так, что ли, товарищ министр?!
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16.10.2020 01:34 Ответить
Якщо легені на рентгені вже "мутні", то це з великою ймовірністю Ковід. Бо звичайний сезоний грип значно ріже ускладнюється двосторонньою пневмонією. В Німеччині теж рентген роблять одразу після скарг про труднощі дихання та через декілька хвилин мають картину хвороби. Хворого починають лікувати антібіотіками, хворобу називають "Ковід-підозра", а тест прийде через 2 доби... Доречі, якщо тест негативний, "Ковід-підозру" залишають, бо тест з носа чи гортані показує вірус лише нетривалий час. Коли хвороба переміщується в легені, вже треба робити тести на білок у крові...
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16.10.2020 01:53 Ответить
Ты даже представить себе не можешь, сколько раз в жизни у тебя были "мутные" легкие.
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16.10.2020 07:00 Ответить
Этот Министр напоминает мне инспектора СЭС, который не обходит мимо малого и среднего бизнеса
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16.10.2020 02:03 Ответить
Да там любые симптомы подходят: от слабости до поноса.
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16.10.2020 07:01 Ответить
Сейчас для подтверждения диагноза COVID-19 не нужно иметь положительный ПЦР-тест, достаточно клинических признаков
*********
Тепер для встановлення діагнозу клінічного ідіотизму не потрібен висновок лікаря, - достатньо сказати, що ти голосував за Зєлю...
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16.10.2020 01:43 Ответить
Таки да.
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16.10.2020 07:22 Ответить
Зі своїми заявами пан Степанов на другому місці списку, на третьому Ляшко з 6 процентами від 100 тисяч.
Хто на першому, треба писати?

Судячи з реакції аудіторії, ПЕРШИМ очолив список клінічних ідіотів ... Па-бам, ви вгадали, звісно це головний ЗЕбіл.
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16.10.2020 08:46 Ответить
Оказалось, что COVID-19 может оказывать негативное воздействие на человеческий мозг, причем как у пациентов с тяжелой формой заболевания, так и бессимптомных больных. Результаты исследования показали, что вирус способствует значительным изменениям в структуре коры головного мозга и областям, отвечающим за память, внимание и речь... ..Может на время эпидемии отстранить Депутатов верховной рады от принятия решений?
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16.10.2020 02:00 Ответить
Он оказывает негативное воздействие и на не больных ковидом. На Степанова, например. Ковид на самом деле показал, сколько у нас больных на голову людей
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16.10.2020 08:15 Ответить
Ні, ви не праві, це було до корвіду!
73(46). І корвід тут ні до чого!
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16.10.2020 08:48 Ответить
- Пацієнте, вам зуйово?
- Кхе-кхе... ой зуйово, лікарю...
- Ясно. Ковід. У палату. Наступний!..
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16.10.2020 02:20 Ответить
Так можна залікувати в лікарні.Напевне,так і робиться.
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16.10.2020 02:26 Ответить
зеленое ноухау - удивления ноль.
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16.10.2020 03:52 Ответить
а може всех и сразу прооперировать на пересдаку почек?
писяем плохо? - анализы нам на хер не нужны... - скальпели давай
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16.10.2020 03:56 Ответить
редкий *******-профессиоанал тов.степанов ....
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16.10.2020 04:00 Ответить
Тут все такие, квартал95 отдыхает))
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16.10.2020 13:58 Ответить
пиндец у вас лечилово - хоть не кашляй....
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16.10.2020 04:05 Ответить
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16.10.2020 09:27 Ответить
не я все понимаю - посмеялись забыли, но ето же целый министер здравоохранения!

тут клиника у министера...
я бы ему, после дня рождения жены, когда у него с похмела голова болит,
без анализов ее бы снял... - бо то явный признак идиотизма....
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16.10.2020 04:16 Ответить
"Сейчас для подтверждения диагноза COVID-19 ПРЕДАТЕЛЬ УКРАИНЫ не нужно иметь положительный ПЦР-тест ЗАКЛЮЧЕНИЯ СУДА, достаточно клинических признаков, - Степанов".

Степанов, гражданство еще какое, кроме украинского, есть?
Бежать то будете куда?
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16.10.2020 05:21 Ответить
Мы очень внимательно будем следить за тем, что будет творит Макрон во Франции со своим ковидобесием. Комендантский час Макрон уже ввел, как и было в Мельбурне, что означает, что сценарий один для всех написан, под копирку.
И последующие действия Макрона должны были быть имплементированы в Мельбурне, Австралия, да вот только сопротивление было оказано, а в Франции сопротивляться некому - овощи там все.
Мы будем следить тщательно, с микроскопом, что позволит умным людям, патриотам Австралии, воспользоваться этой информацией для уничтожения нашей ковидобесной шайки-лейки.

P.S. Как и предсказывалось, Мельбурн будут у нашего Премьера штата Виктория, коммуняки Эндрюса, забирать район за районом. Из Морнингтон Пенинсулы в суд подали на зайчика нашего за нарушение Конституции, в Бервике открыли одежный магазин, в Нобл Парке на оффисе премьера написали, что геть его. Дальше другие районы подключатся, граничащие с сельской местностью на западе, севере, и так далее города Мелбурна. И останется у нашего коммуняки в конце-концов только здание парламента, где он и будет держаться "до последнего булыжника"(С).
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16.10.2020 05:29 Ответить
Странно, лягушатники, вроде, все всегда такие революционные...
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16.10.2020 07:04 Ответить
Вероятно, им не подвезли желтые жилеты светоотражающие.
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16.10.2020 07:52 Ответить
Степагуа ,ты лучше объясни ,почему мне люди жалуются ,что лечат только за деньги , ты же обещал бесплатно 😠😠😠
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16.10.2020 05:45 Ответить
Більшу частину грошей щакатали в асфальт( 25 мільярдів
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16.10.2020 08:51 Ответить
Пардон ,Степашка 🤦
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16.10.2020 05:46 Ответить
ЭТО "ПРОРЫВ" В МИРОВОЙ МЕДИЦИНЕ!
Степашку на премию Нобеля в медицине!
Во ВСЕМ мире тестирование нужно, а у нас определять коронавирус будет слесарь-акушер сельского медпоста НА ГЛАЗ! Тогда и лечить надо ЗЕленкой!
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16.10.2020 07:20 Ответить
поки що тільки на премію Шнобеля...
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16.10.2020 07:59 Ответить
У нас народ никогда правительству в полной мере не доверял - этим и опасен.
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16.10.2020 08:40 Ответить
не нужно во всем мире.В Европе тоже отказались от поголовного тестирования.
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16.10.2020 09:27 Ответить
Я так понимаю всех подряд записывают в ковидников
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16.10.2020 07:29 Ответить
Земедецина...*****
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16.10.2020 07:30 Ответить
У меня нога болит, наконец-то я понял от чего!
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16.10.2020 07:31 Ответить
Кандидати в депутати і президенти не зобов*язані проходити психекспертизу, достатньо клінічних проявів чи ознак.
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16.10.2020 07:33 Ответить
Если есть подозрения решать будет не суд а любой чинуша вернее революционная тройка. Так и с ковидом закрывать, штрафовать, изолировать, будут зелины санитары с ковидной челядью. Каронобесы захватывают жизненое пространство украинские гниды на ТВ пугают слабоумных и зарабатывают себе место под солнцем. Наивные.
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16.10.2020 07:38 Ответить
Я перестал удивляться. Ковид это грандиозный коммерческий проект. С размахом сравнится разве что коммерческий проект церьковь. А у нас- пока штраф заоблачный, пипл схавал. Потом можно и на костер))
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16.10.2020 08:29 Ответить
Не,сначала в резервации потом отбор кого на роботы а кого на органы. Выявленые инфицированые не должны мешать оттальным но это будет хавать уже не пипл. а быдло в стойле,котрое потеряло не только разум но и животные инкстинкты. Теперь их програмируют пропогандой которая гебельсу и не снилась и они вот вот захрюкают.
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16.10.2020 08:54 Ответить
Аналізів не потрібно, і так все зрозуміло.
По всім ознакам у цього ЗеБіла ковід, ампутуйте йому голову.
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16.10.2020 08:03 Ответить
Це він говорить серйозно? А чому тоді хворих з підозрою на ковід тримають у відділенні пробації кілька днів до отримання результату тесту? Причому, лікуватися ці дні хворі змушені власним коштом. Безкоштовні препарати надають тільки після позитивного результату тесту на ковід.
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16.10.2020 08:31 Ответить
Маршутизация это не доставить в больницу,это более широкий вопрос... ,довести от начала и до КОНЦА.Лучше не скажкшь.Конец машрута - кладбище
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16.10.2020 08:35 Ответить
А ШВЛ,койка,кислород понятия узкие,не для министра.А 'в морду' понятие,зависящее от ширины морды.
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16.10.2020 08:41 Ответить
а знаете шо самое смешное и страшное ? - зеленые даже не понимают о чем речь....
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16.10.2020 08:44 Ответить
власть дегенератов
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16.10.2020 08:48 Ответить
Мікрохвилі = "covid". Усі симптоми, що приписують "covid", насправді є симптомами мікрохвильової променевої хвороби.
Ось частковий список захворювань, безпосередньо спричинених мікрохвильовим випромінюванням (Є ще сотні, які не включені до цього списку.)
[Особливо опромінення 5Gпризводить до мільярдів трильйонів додаткових мікрохвильових захворювань.]
Щоб позбутися симптомів, позбудьтеся мікрохвиль.
(внизу числа - кількість людей в яких зафіксована патогенна аномалія )

Втома 1567
Болі в м'язах або тілі 1046
Задишка або утруднене дихання 1020
Труднощі з концентрацією або фокусуванням 924
Неможливість робити фізичні вправи (спорт), стан неактивності 916
Біль голови 902
Труднощі зі сном 782
Тривога 746
Проблеми з пам'яттю 714
Запаморочення 656
Постійний біль або тиск у грудях 609
Кашель 577
Біль у суглобах 566
Серцебиття 509
Діарея (розлад кишковика) 506
Біль у горлі 496
Нічне потіння 475
Часткова або повна втрата нюху 460
Тахікардія 448
Лихоманка або озноб 441
Випадання волосся 423
Нечіткий зір 418
Закладений ніс або нежить 414
Стан смутку 413
Невропатія ніг і кистей 401
Рефлюкс або печія 385
Зміна симптомів 381
Часткова або повна втрата смаку 375
Мокрота в задній частині горла 361
Біль у животі 344
Біль у попереку 319
Задишка чи неможливсіть дихати при прогині назад 318
Нудота або блювота 314
Збільшення ваги 300
Закладені вуха 267
Сухість очей 264
Судоми в литках 258
Тремтіння 257
Сон довший, ніж зазвичай 254
Біль у верхній частині спини 253
Спалахи світла в очах 249
Висипи 247
Постійна спрага 246
Нервові відчуття 243
Шум у вухах або гудіння у вухах 233
Зміни у відчутті смаку 221
Різкий або раптовий біль у грудях 210
Плутанина 205
Посмикування м'язів 204
Почуття дратівливості 197
Втрата ваги 195
Пост назальний крапельний 191
Сухість у горлі 190
Високий кров'яний тиск 181
Суха або лущена шкіра 179
Опухлі руки або ноги 167
Непереносимість тепла 165
Виразки у роті або хворий язик 162
Біль у м'язах шиї 155
Озноб, але відсутність температури 154
"Гарячий" приплив крові 152
Примарний запах 152
Болі в кістках 139
Відчуття печіння шкіри 135
Сильний тиск на основу голови або потиличного нерва 128
Набряклі лімфатичні вузли 125
Мозковий тиск 119
Біль у нирках 115
Стрибки артеріального тиску 104
Костохондрит 98
Біль у кистях або зап'ястях 96
Опуклі кровоносні жили 95
Аномально низька температура 91
Біль у середині спини в зоні нижніх ребер 84
Відчуття печіння 83
Біль у щелепі 80
Хвороблива шкіра голови 80
Аритмія 78
Низький вміст кисню в крові 77
Відчуття холодноїпечії в легенях 74
Потріскані або сухі губи 73
Зоб або шишка в горлі 70
Біль у стопі 69
Ячмінь очей або інфекція 63
Витончення, слабкість, крихкість нігтів на пальцях 59
Низький кров'яний тиск 58
Суха шкіра голови або лупа (грибок) 52
Проблеми з нирками або білок у сечі 47
UTI 45
Гормональний дисбаланс 44
Молочниця 42
Герд з надмірним слиновиділенням 41
Зміна особистості (різка) 41
***, або невралгія трійчастого нерва 38
Анемія 37
Гіперактивність щитовидної залози 33
Двостороння пульсація шиї навколо лімфатичних вузлів 32
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16.10.2020 08:58 Ответить
Лікар: - Ну, що будемо лікувати, чи хай живе?
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16.10.2020 09:03 Ответить
Не понимаю почему все кидаются какашками.
В Европе тоже убрали поголовное тестирование на Ковид.
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16.10.2020 09:30 Ответить
если мне подняться на 5 этаж с одышкой получается, все значит?
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16.10.2020 09:35 Ответить
5-й? то вас будут лечить от ушной инфекции, спокойно так и без анализов....
выбачте вже....
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16.10.2020 15:32 Ответить
Вот это звезданул!? И сколько же нас останется к веcне? С таким министром-нам,пересичным,капец!
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16.10.2020 09:35 Ответить
Джентльмен джентльмену верит на слово...
- Ну, поперло!
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16.10.2020 09:53 Ответить
Кто производит тесты? Где сертификаты? Простуду они подсчитывают лжецы
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16.10.2020 10:18 Ответить
Скидка 40% на курсы гадалок на COVID-19 для семейных врачей - [ссылка удалена].
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16.10.2020 10:27 Ответить
А тесты где закатали в асфальт
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16.10.2020 10:28 Ответить
 
 