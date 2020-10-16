Сейчас для подтверждения диагноза COVID-19 не нужно иметь положительный ПЦР-тест, достаточно клинических признаков, - Степанов
Сейчас для подтверждения диагноза COVID-19 не нужно иметь положительный ПЦР-тест - для предоставления соответствующей медицинской помощи достаточно поставить диагноз по клиническим признакам.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире программы "Право на власть" сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
"Нет вопрос подтверждения COVID-19. У нас уже полтора или два месяца нет такой опции, как подтверждение обязательно по ПЦР-тестирование. По клиническим признакам подтверждается ковид и происходит госпитализация и процесс лечения. Это тот вопрос, который должны решать на месте врачи. Это все у нас внесены в стандарт и этот вопрос в том числе маршрутизации. Маршрутизация - это не только доставки больного за помощью в конкретную больницу. Маршрутизация - это широкий вопрос, который называется от начала и до конца довести больного", - сказал Степанов.
По его словам, такое решение было принято из-за того, что по мировой статистике до 30% ПЦР-тестов являются отрицательными при подтвержденном диагнозе COVID-19, что связано с особенностями этого типа тестирования и физиологическими особенностями человека.
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А признаки совпадают с грипозными...
По этому, больного гриппом кладут в палату с ковидными, там они друг-дружку перезаражают и дружной толпой отправляются на кладбище.
Так, что ли, товарищ министр?!
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Тепер для встановлення діагнозу клінічного ідіотизму не потрібен висновок лікаря, - достатньо сказати, що ти голосував за Зєлю...
Хто на першому, треба писати?
Судячи з реакції аудіторії, ПЕРШИМ очолив список клінічних ідіотів ... Па-бам, ви вгадали, звісно це головний ЗЕбіл.
73(46). І корвід тут ні до чого!
- Кхе-кхе... ой зуйово, лікарю...
- Ясно. Ковід. У палату. Наступний!..
писяем плохо? - анализы нам на хер не нужны... - скальпели давай
тут клиника у министера...
я бы ему, после дня рождения жены, когда у него с похмела голова болит,
без анализов ее бы снял... - бо то явный признак идиотизма....
COVID-19ПРЕДАТЕЛЬ УКРАИНЫ не нужно иметь положительный ПЦР-тестЗАКЛЮЧЕНИЯ СУДА, достаточно клинических признаков, - Степанов".
Степанов, гражданство еще какое, кроме украинского, есть?
Бежать то будете куда?
И последующие действия Макрона должны были быть имплементированы в Мельбурне, Австралия, да вот только сопротивление было оказано, а в Франции сопротивляться некому - овощи там все.
Мы будем следить тщательно, с микроскопом, что позволит умным людям, патриотам Австралии, воспользоваться этой информацией для уничтожения нашей ковидобесной шайки-лейки.
P.S. Как и предсказывалось, Мельбурн будут у нашего Премьера штата Виктория, коммуняки Эндрюса, забирать район за районом. Из Морнингтон Пенинсулы в суд подали на зайчика нашего за нарушение Конституции, в Бервике открыли одежный магазин, в Нобл Парке на оффисе премьера написали, что геть его. Дальше другие районы подключатся, граничащие с сельской местностью на западе, севере, и так далее города Мелбурна. И останется у нашего коммуняки в конце-концов только здание парламента, где он и будет держаться "до последнего булыжника"(С).
Степашку на премию Нобеля в медицине!
Во ВСЕМ мире тестирование нужно, а у нас определять коронавирус будет слесарь-акушер сельского медпоста НА ГЛАЗ! Тогда и лечить надо ЗЕленкой!
По всім ознакам у цього ЗеБіла ковід, ампутуйте йому голову.
Ось частковий список захворювань, безпосередньо спричинених мікрохвильовим випромінюванням (Є ще сотні, які не включені до цього списку.)
[Особливо опромінення 5Gпризводить до мільярдів трильйонів додаткових мікрохвильових захворювань.]
Щоб позбутися симптомів, позбудьтеся мікрохвиль.
(внизу числа - кількість людей в яких зафіксована патогенна аномалія )
Втома 1567
Болі в м'язах або тілі 1046
Задишка або утруднене дихання 1020
Труднощі з концентрацією або фокусуванням 924
Неможливість робити фізичні вправи (спорт), стан неактивності 916
Біль голови 902
Труднощі зі сном 782
Тривога 746
Проблеми з пам'яттю 714
Запаморочення 656
Постійний біль або тиск у грудях 609
Кашель 577
Біль у суглобах 566
Серцебиття 509
Діарея (розлад кишковика) 506
Біль у горлі 496
Нічне потіння 475
Часткова або повна втрата нюху 460
Тахікардія 448
Лихоманка або озноб 441
Випадання волосся 423
Нечіткий зір 418
Закладений ніс або нежить 414
Стан смутку 413
Невропатія ніг і кистей 401
Рефлюкс або печія 385
Зміна симптомів 381
Часткова або повна втрата смаку 375
Мокрота в задній частині горла 361
Біль у животі 344
Біль у попереку 319
Задишка чи неможливсіть дихати при прогині назад 318
Нудота або блювота 314
Збільшення ваги 300
Закладені вуха 267
Сухість очей 264
Судоми в литках 258
Тремтіння 257
Сон довший, ніж зазвичай 254
Біль у верхній частині спини 253
Спалахи світла в очах 249
Висипи 247
Постійна спрага 246
Нервові відчуття 243
Шум у вухах або гудіння у вухах 233
Зміни у відчутті смаку 221
Різкий або раптовий біль у грудях 210
Плутанина 205
Посмикування м'язів 204
Почуття дратівливості 197
Втрата ваги 195
Пост назальний крапельний 191
Сухість у горлі 190
Високий кров'яний тиск 181
Суха або лущена шкіра 179
Опухлі руки або ноги 167
Непереносимість тепла 165
Виразки у роті або хворий язик 162
Біль у м'язах шиї 155
Озноб, але відсутність температури 154
"Гарячий" приплив крові 152
Примарний запах 152
Болі в кістках 139
Відчуття печіння шкіри 135
Сильний тиск на основу голови або потиличного нерва 128
Набряклі лімфатичні вузли 125
Мозковий тиск 119
Біль у нирках 115
Стрибки артеріального тиску 104
Костохондрит 98
Біль у кистях або зап'ястях 96
Опуклі кровоносні жили 95
Аномально низька температура 91
Біль у середині спини в зоні нижніх ребер 84
Відчуття печіння 83
Біль у щелепі 80
Хвороблива шкіра голови 80
Аритмія 78
Низький вміст кисню в крові 77
Відчуття холодноїпечії в легенях 74
Потріскані або сухі губи 73
Зоб або шишка в горлі 70
Біль у стопі 69
Ячмінь очей або інфекція 63
Витончення, слабкість, крихкість нігтів на пальцях 59
Низький кров'яний тиск 58
Суха шкіра голови або лупа (грибок) 52
Проблеми з нирками або білок у сечі 47
UTI 45
Гормональний дисбаланс 44
Молочниця 42
Герд з надмірним слиновиділенням 41
Зміна особистості (різка) 41
***, або невралгія трійчастого нерва 38
Анемія 37
Гіперактивність щитовидної залози 33
Двостороння пульсація шиї навколо лімфатичних вузлів 32
В Европе тоже убрали поголовное тестирование на Ковид.
выбачте вже....
- Ну, поперло!