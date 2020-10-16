Сейчас для подтверждения диагноза COVID-19 не нужно иметь положительный ПЦР-тест, достаточно клинических признаков, - Степанов

Сейчас для подтверждения диагноза COVID-19 не нужно иметь положительный ПЦР-тест - для предоставления соответствующей медицинской помощи достаточно поставить диагноз по клиническим признакам.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире программы "Право на власть" сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Нет вопрос подтверждения COVID-19. У нас уже полтора или два месяца нет такой опции, как подтверждение обязательно по ПЦР-тестирование. По клиническим признакам подтверждается ковид и происходит госпитализация и процесс лечения. Это тот вопрос, который должны решать на месте врачи. Это все у нас внесены в стандарт и этот вопрос в том числе маршрутизации. Маршрутизация - это не только доставки больного за помощью в конкретную больницу. Маршрутизация - это широкий вопрос, который называется от начала и до конца довести больного", - сказал Степанов.

По его словам, такое решение было принято из-за того, что по мировой статистике до 30% ПЦР-тестов являются отрицательными при подтвержденном диагнозе COVID-19, что связано с особенностями этого типа тестирования и физиологическими особенностями человека.

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