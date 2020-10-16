Отношения Украины и Америки будут укрепляться независимо от результатов выборов в США, - посол Ельченко

Стратегическое партнерство между США и Украиной, а также поддержка украинского народа со стороны Вашингтона будут укрепляться независимо от того, кто победит на американских выборах этого года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое убеждение высказал в четверг посол Украины в США Владимир Ельченко во время вебинара, организованного Manor College.

"Я уверен, что, независимо от того, кто одержит победу на выборах этого года в США, наша дружба и стратегическое партнерство продолжат укрепляться, поскольку и Украина, и Соединенные Штаты твердо настроены на укрепление этих отношений", - подчеркнул дипломат.

В связи с этим он напомнил, что двухпартийная поддержка украинского народа в США сохранялась всегда со времен обретения Украиной независимости, и даже раньше.

"Неважно, кто руководил Белым домом, или какая партия - Республиканская или Демократическая - контролировала Палату представителей или Сенат. Сегодня, когда Украина переживает самые вызовы в своей новейшей истории, поддержка США и двухпартийный консенсус остаются твердыми", - отметил Ельченко.

Посол также выразил благодарность американской стороне за "лидерскую позицию по сохранению трансатлантического единства и повышение давления на Россию за ее агрессивное и злонамеренное поведение". В связи с этим он подчеркнул важность сохранения международных санкций пока Россия не выйдет из Донбасса и Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На выборах в США досрочно проголосовало уже 17 млн американцев

"Крымская декларация, противостояние проекту Nord Stream II, мощная санкционная политика, оказание помощи в сфере безопасности и обороны, в том числе летального оружия, помощь в трансформации наших Вооруженных сил являются примерами того, насколько прочны украинские-американские отношения", - подчеркнул дипломат.

Напомним, 3 ноября в США состоятся выборы главы Белого дома, а также частично в обе палаты Конгресса США.