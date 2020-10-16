На Приазовье подавлен беспилотник противника, за сутки - шесть вражеских обстрелов, боевых потерь нет, - штаб ОС
За прошедшие сутки, 15 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано шесть нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Так, на Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Украинский средствами радиоэлектронной борьбы вражеский беспилотник был подавлен.
Кроме того, провозглашенный режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили неподалеку от Причепиловки. На этом участке противник применил автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие. Кроме того, огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг дважды открывал вблизи Авдеевки и дважды - в районе Новотошковского.
Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было.
С начала текущих суток, 16 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - отметили в пресс-центре ОС.
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"· ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню та повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників;
· створення та задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК в чинному складі;"
А если без сарказма - просматривается прямая указивка категорически молчать о любых потерях.