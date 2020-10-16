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Новости Агрессия России против Украины
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На Приазовье подавлен беспилотник противника, за сутки - шесть вражеских обстрелов, боевых потерь нет, - штаб ОС

На Приазовье подавлен беспилотник противника, за сутки - шесть вражеских обстрелов, боевых потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 15 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано шесть нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, на Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Украинский средствами радиоэлектронной борьбы вражеский беспилотник был подавлен.

Кроме того, провозглашенный режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили неподалеку от Причепиловки. На этом участке противник применил автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие. Кроме того, огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг дважды открывал вблизи Авдеевки и дважды - в районе Новотошковского.

Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия применяет на территории Украины почти все типы БПЛА, которые есть на вооружении армии РФ, - ГУР Минобороны

С начала текущих суток, 16 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - отметили в пресс-центре ОС.

На Приазовье подавлен беспилотник противника, за сутки - шесть вражеских обстрелов, боевых потерь нет, - штаб ОС 01

беспилотник (3541) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+8
Какой там день "мира" уже?
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16.10.2020 07:56
+8
улетел, подавленный и расстроенный , весь в слезах
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16.10.2020 08:12
+7
Очень интересное наблюдение - уже который месяц стреляют и _никаких потерь_ ! Там что - в страйкбол играют ?
А если без сарказма - просматривается прямая указивка категорически молчать о любых потерях.
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16.10.2020 08:09
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Ну это же "перемирия"-не нарушает?
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16.10.2020 07:43 Ответить
Интересно как єто еще нашим воинам не запретили подавлять беспелотники противника. Офис презедента, аууу
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16.10.2020 08:36 Ответить
Какой там день "мира" уже?
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16.10.2020 07:56 Ответить
и после создания свободной экономической зоны, оттуда будет прилетать
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16.10.2020 08:02 Ответить
это ж самый мирский мир, мирнее не бывало еще, спасибо величайшему президенту всех времен и народов
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16.10.2020 08:05 Ответить
Подавили і шо далі?
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16.10.2020 08:09 Ответить
улетел, подавленный и расстроенный , весь в слезах
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16.10.2020 08:12 Ответить

"· ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню та повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників;
· створення та задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК в чинному складі;"
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16.10.2020 08:57 Ответить
Очень интересное наблюдение - уже который месяц стреляют и _никаких потерь_ ! Там что - в страйкбол играют ?
А если без сарказма - просматривается прямая указивка категорически молчать о любых потерях.
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16.10.2020 08:09 Ответить
Преступные указы 🤢🤡💩🎪🐀🐁 иуд , выполняемые … - неуважение самих себя и предательство народа Украины ! Сколько похоронили за эти 80 дней?
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16.10.2020 08:36 Ответить
свободную экономическую зону обследовал
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16.10.2020 08:13 Ответить
В "прислуги" хомчака вже стереотип брехні . Зірвати з нього погони--це буде справедливо,бо разом з шутом знищать армію.
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16.10.2020 08:45 Ответить
Та Щас. Бубочка його нагородив, подарувавши Чернігівщину.
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16.10.2020 09:00 Ответить
Дозвольте,які шість обстрілів?Зеленський запевняє,що там тиша.Він що,бреше?Так він же найчесніша людина в світі!😛
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16.10.2020 08:47 Ответить
 
 