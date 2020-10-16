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Новости Коронавирус и карантин
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В мире зафиксирован новый рекорд заражений COVID-19 за сутки - 399 тыс. случаев, умерли 6,1 тыс. человек. ИНФОГРАФИКА

В мире зафиксирован новый рекорд заражений COVID-19 за сутки - 399 тыс. случаев, умерли 6,1 тыс. человек. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 16 октября в мире зарегистрировали 399 093 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 113 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 39 175 466 случаев инфицирования, из них 381 466 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 102 941 человек, из них 6 113 за минувшие сутки.

В мире зафиксирован новый рекорд заражений COVID-19 за сутки - 399 тыс. случаев, умерли 6,1 тыс. человек 01

Успешно преодолели болезнь и вылечились 29,3 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загрузка коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Киеве и 18 областях: в среднем по стране заняты 59,7%, - Минздрав

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Испания. Украина находится на 25-м месте мирового рейтинга и на 7-м в Европе.

В мире зафиксирован новый рекорд заражений COVID-19 за сутки - 399 тыс. случаев, умерли 6,1 тыс. человек 02

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Ральф Барік і Білл Гейтс задоволені.
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16.10.2020 08:08 Ответить
Чё то мало нарисовали цифр, дорисуйте чтобы было по миллиону.
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16.10.2020 08:27 Ответить
Гепатиты в год - 1 250 000
Тубик - 1 300 000

Ковид, поднажми ! Ты пока на 3м с 1 100 000!
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16.10.2020 09:53 Ответить
 
 