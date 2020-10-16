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В мире зафиксирован новый рекорд заражений COVID-19 за сутки - 399 тыс. случаев, умерли 6,1 тыс. человек. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 16 октября в мире зарегистрировали 399 093 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 113 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 39 175 466 случаев инфицирования, из них 381 466 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 102 941 человек, из них 6 113 за минувшие сутки.
Успешно преодолели болезнь и вылечились 29,3 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Испания. Украина находится на 25-м месте мирового рейтинга и на 7-м в Европе.
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