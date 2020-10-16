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Пентагон планирует оснастить военных США гиперзвуковым оружием к 2023 году, - Эспер

Пентагон планирует оснастить военных США гиперзвуковым оружием к 2023 году, - Эспер

Гиперзвуковое оружие поступит на вооружение американских сухопутных войск в 2023 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Известия, об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер на ежегодном заседании неправительственной Ассоциации сухопутных войск США 15 октября.

"Мы будем увеличивать наши инвестиции в гиперзвуковую технику в течение следующих пяти лет, чтобы наращивать испытания и развить эти возможности для истребителей как можно быстрее", - сообщил Эспер.

Министр обороны рассказал, что в марте армия и флот провели испытания гиперзвукового планирующего блока. Технологию намерены внедрить в войска в 2023 году.

"Сегодня новые технологии расширяют геометрию поля боя и трансформируют наше представление об этом", — сказал он.

Причина этой трансформации, по словам Эспера, заключается в том, что соперники США — Китай и Россия — "стремятся подорвать" военные преимущества Соединенных Штатов с помощью передовых военных инноваций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина уже может производить ракетные комплексы "Нептун" серийно. Это очень хорошая единица экспортного вооружения, - "слуга народа" Завитневич

Ранее, 15 октября, стали известны технические характеристики будущей американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon. Так, снаряд сможет развивать скорость в 6,5–8 Махов и будет способен за 10–12 мин. поразить цель на расстоянии в 1,6 тыс. км.

В феврале в Пентагоне заявили о неспособности американской ПРО перехватить российские гиперзвуковые ракеты.

В связи с этим США ускорили программу гиперзвукового вооружения, а американский президент Дональд Трамп объявил о создании "супер ракет", которые будут страшнее российских.

оружие (10198) США (26409) Эспер Марк (33)


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Кацапы уже оснастили...в мультфильмах.
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16.10.2020 08:16 Ответить
На днях "Циркон" запускали. Пощёчина американцам.
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16.10.2020 09:47 Ответить
Ты запускал? Или смотрел кино?
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16.10.2020 09:53 Ответить
Россияне запускали. Видео в сети найдёте вы.
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16.10.2020 10:05 Ответить
Я уже вышел из того возраста когда смотрят мультики)))))))))))Армату уже запустили?Циркону приготовиться)))))))))))
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16.10.2020 10:38 Ответить
Пентагон планує оснастити військових США гіперзвуковою зброєю до 2023 року, - Еспер - Цензор.НЕТ 9623

Расєйська гіперзвукова ракета лєпьошка. Шах вам і мат.
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16.10.2020 08:17 Ответить
 
 