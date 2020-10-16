В ВОЗ рассказали о влиянии ремдесивира, гидроксихлорохина, лопинавира и интерферона на лечение COVID-19

Наибольшее исследование врачебной практики лечения больных COVID-19, организованное ВОЗ, выявило недостающую или недостаточную эффективность целого ряда лекарств, которые считались наиболее успешными препаратами для борьбы с коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в официальном сообщении Всемирной организации здравоохранения.

"Промежуточные результаты терапевтического исследования "Солидарность", которое координировала ВОЗ, свидетельствуют о том, что схемы применения ремдесивира, гидроксихлорохина, лопинавира/ритонавира, а также интерферона имели незначительное влияние на показатель смертности или на течение заболевания COVID-19 в течение 28 дней у госпитализированных пациентов", - отмечается в заявлении.

Исследование охватывало опыт больниц в более чем 30 странах. При этом рассматривалось влияние указанных методов лечения на общую смертность, начало вентиляции и продолжительность пребывания в больнице госпитализированных пациентов. Другие способы применения этих препаратов, например, для лечения пациентов вне госпиталей или для профилактики, должны изучаться отдельно, с применением других способов исследований, подчеркивается в сообщении.

Как отметили в ВОЗ, глобальная платформа исследований "Солидарность" сейчас охватывает не менее 500 больниц и готова быстро оценить перспективные новые варианты лечения.

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Напомним: препарат ремдесивир был одним из компонентов комплексного лечения президента США, на прошлой неделе заявил о полном выздоровлении.