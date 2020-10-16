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Новости Борьба с коронавирусом
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В ВОЗ рассказали о влиянии ремдесивира, гидроксихлорохина, лопинавира и интерферона на лечение COVID-19

В ВОЗ рассказали о влиянии ремдесивира, гидроксихлорохина, лопинавира и интерферона на лечение COVID-19

Наибольшее исследование врачебной практики лечения больных COVID-19, организованное ВОЗ, выявило недостающую или недостаточную эффективность целого ряда лекарств, которые считались наиболее успешными препаратами для борьбы с коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в официальном сообщении Всемирной организации здравоохранения.

"Промежуточные результаты терапевтического исследования "Солидарность", которое координировала ВОЗ, свидетельствуют о том, что схемы применения ремдесивира, гидроксихлорохина, лопинавира/ритонавира, а также интерферона имели незначительное влияние на показатель смертности или на течение заболевания COVID-19 в течение 28 дней у госпитализированных пациентов", - отмечается в заявлении.

Исследование охватывало опыт больниц в более чем 30 странах. При этом рассматривалось влияние указанных методов лечения на общую смертность, начало вентиляции и продолжительность пребывания в больнице госпитализированных пациентов. Другие способы применения этих препаратов, например, для лечения пациентов вне госпиталей или для профилактики, должны изучаться отдельно, с применением других способов исследований, подчеркивается в сообщении.

Как отметили в ВОЗ, глобальная платформа исследований "Солидарность" сейчас охватывает не менее 500 больниц и готова быстро оценить перспективные новые варианты лечения.

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Напомним: препарат ремдесивир был одним из компонентов комплексного лечения президента США, на прошлой неделе заявил о полном выздоровлении.

ВОЗ (777) лекарства (1223) лечение (922) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+7
препараты для лечения и вакцина-это разные вещи.вакцинируют здоровых людей,чтоб не заболели,млм легче перенесли.
а лекарственные препараты для заболевших,причем разные для различных форм тяжести заболевания.
они не заменяют друг друга.
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16.10.2020 09:08
+3
исследование "Солидарность"

И тут этот клятый Барыга, да зебобы?
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16.10.2020 08:29
+2
Ну-ну. А в ФБ маса рецептів, як вилікувати ковід курячим послідом
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16.10.2020 09:59
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исследование "Солидарность"

И тут этот клятый Барыга, да зебобы?
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16.10.2020 08:29 Ответить
Слишком много денег уже вложено в вакцину. ВОЗ уже не одобрит ни каких препаратов для лечения насколько эффективными б они не были.
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16.10.2020 08:36 Ответить
А у Трампа нормальное плацебо и бесплатно - шоб истерички не сильно истерили.
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16.10.2020 08:55 Ответить
препараты для лечения и вакцина-это разные вещи.вакцинируют здоровых людей,чтоб не заболели,млм легче перенесли.
а лекарственные препараты для заболевших,причем разные для различных форм тяжести заболевания.
они не заменяют друг друга.
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16.10.2020 09:08 Ответить
Ми, з дружиною, замість вакцини, регулярно(в лікувальній дозі) вживаємо настоянку балабану(гадючник шестипелюстковий), він посилює захисні функції організму. А, як лікарство, за обідом фужер каберне(власне виготовлення з нами вирощеного винограду). Живе червоне вино сприяє здоров'ю гемоглобіну.
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16.10.2020 09:49 Ответить
Ну-ну. А в ФБ маса рецептів, як вилікувати ковід курячим послідом
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16.10.2020 09:59 Ответить
Вільному воля, а спасенному Рай. Кому куриний послід, а кому фужер доброго червоного вина.
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16.10.2020 11:06 Ответить
Спасибо кеп.
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16.10.2020 17:59 Ответить
нема за що
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16.10.2020 18:07 Ответить
ВООООООЗ

ВОЗ
ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ЗДОРОВ"Я
У ВООЗ розповіли про вплив ремдесивіру, гідроксихлорохіну, лопінавіру та інтерферону на лікування COVID-19 - Цензор.НЕТ 8007


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16.10.2020 09:36 Ответить
Всесвітньо здорова організація.
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16.10.2020 10:04 Ответить
World Health Organization - непрямий переклад https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F Всесві́тня організа́ція охоро́ни здоро́в'я , але передає зміст краще.
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17.10.2020 13:22 Ответить
 
 