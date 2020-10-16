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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 106 человек, 2 269 - выздоровели, выявлены рекордные 5 992 новых случая

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 106 человек, 2 269 - выздоровели, выявлены рекордные 5 992 новых случая

В Украине по состоянию на утро пятницы, 16 октября, зафиксированы 5 992 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 15 октября, выявили 5 062 новых случая COVID-19, 14 октября зафиксировали 5 590 новых случаев заболевания, 13 октября - 5 133, 12 октября - 4 420 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, 11 октября - 4 768 новых случаев заболевания COVID-19, 10 октября были лабораторно подтверждены 5 728 новых инфицированных коронавирусом, 9 октября - рекордные 5 804 больных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для испытаний вакцины против COVID-19 привлекут 4,2 тыс. украинских добровольцев, - Минздрав

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 287 231 человека.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (544), Одесской области (502), Киеве (455), Днепропетровской области (423), Хмельницкой области (414) и Львовской области (365).

За сутки выздоровели 2 269 пациентов, всего с начала пандемии - 121 919 человек. В течение минувших суток умерли 106 ранее заболевших, всего с начала пандемии - 5 408 человек. Всего в Украине по состоянию на утро 16 октября COVID-19 болеют 159 904 человека, что на 3 617 больше, чем сутками ранее.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 106 человек, 2 269 - выздоровели, выявлены рекордные 5 992 новых случая 01
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 106 человек, 2 269 - выздоровели, выявлены рекордные 5 992 новых случая 02
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 106 человек, 2 269 - выздоровели, выявлены рекордные 5 992 новых случая 03
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 106 человек, 2 269 - выздоровели, выявлены рекордные 5 992 новых случая 04
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 106 человек, 2 269 - выздоровели, выявлены рекордные 5 992 новых случая 05
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 106 человек, 2 269 - выздоровели, выявлены рекордные 5 992 новых случая 06

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
В Трускавці цьому не вчили.
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16.10.2020 08:57
+5
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 106 человек, 2 269 - выздоровел, выявлены рекордные 5 992 новых случая - Цензор.НЕТ 8383
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16.10.2020 08:54
+3
рекорд или нет?
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 92 человека, выявлены рекордные 5 992 новых случая - Цензор.НЕТ 9955
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16.10.2020 08:47
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рекорд или нет?
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 92 человека, выявлены рекордные 5 992 новых случая - Цензор.НЕТ 9955
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16.10.2020 08:47 Ответить
Всё выше и выше, и выше...
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16.10.2020 08:47 Ответить
Не, для гимна (хотя, ударение лучше на последнюю букву) СН лучше подойдет это:

Мы рождены, чтоб ******** от скуки
Преодолеть естественный отбор
Нам разум дал стальные руки-крюки
А вместо мозга - каменный топор.
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16.10.2020 10:39 Ответить
("разум" тут - это погоняло Разумкова )
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16.10.2020 10:40 Ответить
Потрібен воєнний стан, мобілізація медиків, розгортання військових шпиталів на територіях опорних лікарень, будівництво нових лабораторій та збільшення потужностей існуючих лабораторій, введення тотального тестування ПЛР тестами та введення сертифікації здоров'я, щоб кожен міг пред'явити свій діючий сертифікат здоров'я на вході в транспорт, торговий центр чи офіс.
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16.10.2020 11:10 Ответить
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 106 человек, 2 269 - выздоровел, выявлены рекордные 5 992 новых случая - Цензор.НЕТ 8383
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16.10.2020 08:54 Ответить
Интресно, а Степашка с Ляшко умеют чертить наглядные графики , чтобы люди видели реальную картину , а не Бла бла Бла .
Вот график второй волны в Чехии
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 106 человек, 2 269 - выздоровел, выявлены рекордные 5 992 новых случая - Цензор.НЕТ 437
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16.10.2020 08:55 Ответить
В Трускавці цьому не вчили.
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16.10.2020 08:57 Ответить
Щось давно не видно всих цих Поїдателів зябликів і ко.
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16.10.2020 09:03 Ответить
Можливо вже й перехворіли. В мене деякі знайомі, які скептично ставились до цього, вже відчули на собі цю заразу.
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16.10.2020 09:42 Ответить
Открывайте новые лаборатории ,сводите срок получения результатов тестирования
до суток ! Вот что экстренно надо делать ,а не завозить российскую вакцину ,мы вам не
подопытные кролики !
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16.10.2020 09:07 Ответить
Теперь ни тесты ни лаборатории не нужны выявляют глядя в глаза степашины шаманы. Специалисты по сусликам . А тесты врут на 30% -стапаша заявил. У нас возможно все в стране слабоумных.
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16.10.2020 09:14 Ответить
Слышала ,этот его бред ,что диагноз будут ставить по клиническим признакам.
А сейчас время сезонного гриппа !
Вы представляете ,что это будет ?
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16.10.2020 09:21 Ответить
Это не бред.
Это действующая практика в США, разработанная CDC.
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16.10.2020 09:33 Ответить
Метод тестування на цей вірус (якщо такий є, бо я не чув аби його хто виявив і показав) не витримує ніякої критики...
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16.10.2020 09:14 Ответить
тесты для иследований для диагностики они не годятся заявление самих производителей.
Ну теперь ляшко разовернется это не прохожих по паркам гонять. Выявлять будут больных здоровых неугодных и за деньги. Коронобесы решают все. Но есть конституция для свидомых
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16.10.2020 10:29 Ответить
И какие страны отказались от этого метода тестирования?
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16.10.2020 11:05 Ответить
5992 новых заражённых, это всё результат https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html#_blank призывов Зеленского к украинцам вернуться в Украину , невзирая на то, что прекрасно знал о невозможности миллионам вернувшимся обеспечить двухнедельную изоляцию, чтобы выявить больных COVID-19.
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16.10.2020 09:15 Ответить
Про яку пандемію йде мова в Україні? І від чого померли насправді ці люди, яким приписують смерть від COVID-19? І наскільки збільшилась (зменшилась) природна смертність в країні в порівнянні з 2018 роком? Досить вже засерати незміцнілий дитячий розум імбецилів-обивателів.
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16.10.2020 09:21 Ответить
Мы никогда не узнаем правды. Кто это будет расследовать ,ещё с советского времени наша статистика липовая.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Маски ,дистанция ,дезинфекция рук. Это поможет и от сезонного гриппа и от
других вирусных инфекций.
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16.10.2020 09:28 Ответить
"... а был ли мальчик?"
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16.10.2020 09:29 Ответить
за первые пол-года 2020 смертность упала на 17000 человек по сравнению с 2019. Госстат
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16.10.2020 10:11 Ответить
Смертность в Украине каждый год меньше по сравнению с предыдущим, тк население сокращается. В 2019 тоже была меньше, чем в 2018.
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16.10.2020 10:42 Ответить
Психиатру и кварталу 95 расскажешь . численность 42010063 (6мес 2019) делим на 41762138 (6мес 2020) = на 1.005936 уменьшение населения. Смертность 304330 (6мес 2019) делим на 287010 (6мес 2020) = 1,0603 уменьшение смертности. Можно по другому посчитать, суть не изменится. Считай считовод и не позорься
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16.10.2020 13:19 Ответить
Спроси лучше у своего психиатра сколько наших мигрантов сейчас за границей и кто учитывает их смерти, заодно о вечноживых пенсионерах Донбабве спроси. А есть еще и различные африканские и прочие мигранты (относительно молодые люди, часто с детьми, приезжали, получали гражданство и мотали по безвизу в ЕС, это для нихлучше, чем тонуть в средиземном море или пробираться через границу нелегалами).
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16.10.2020 15:34 Ответить
набор слов блаблабла ))
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16.10.2020 15:44 Ответить
Вам что, трудно сообразить, что незарегистрированные в Украине смерти трудовых мигрантов за рубежом, пенсионеров в ОРДЛО и регисрация людей, которые получив паспорта навсегда умотали, будут серьезно влиять на статистику смертности и тем, что Вы там насчитали, можете радовать разве что психиатра. Чтобы это скомпенсировать периодически проводят переписи. Последняя была в Украине 19 лет назад.
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16.10.2020 16:34 Ответить
Это еще нормально, сейчас везде вверх рвануло, во Франции уже 30 тыс в сутки.
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16.10.2020 09:23 Ответить
Згадую, Великдень, Зелені свята, поминальні дні : що тоді творилося після жорсткого карантину. Транспорт переповнений, людей у магазинах, на ринках, у церквах, на кладовищах було море. От із того часу все й пішло у нестримний ріст
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16.10.2020 09:45 Ответить
Что примечательно, тернопольскую область, где через день выздоравливает больше, чем заболевает - запроторили в красную зону.
Есть мозги у дебилов?
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16.10.2020 09:47 Ответить
Каждый день новый "ЗЕрекорд"!
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16.10.2020 09:50 Ответить
Кто производит тесты? Где сертификаты? Простуду они считают лжецы
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16.10.2020 10:06 Ответить
Если беня прикажет, однозначно!
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16.10.2020 10:18 Ответить
https://minval.az/news/124044432 Карантин ужесточается: закрывается метро и образовательные учреждения

В последние дни в ряде стран, в том числе в Азербайджане, наблюдается резкий рост случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19). По этой причине, учитывая существующую санитарно-эпидемиологическую ситуацию, принято решение о введении ряда ограничений в рамках особого карантинного режима.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации, количества активных больных, инфицированных коронавирусом, и скорости заражения, применяются следующие ограничения:
С 00.00 19 октября 2020 до 06.00 2 ноября прекращается деятельность Бакинского метрополитена;
С 19 октября до 2 ноября 2020 года объявляются каникулы во всех образовательных учреждениях в стране.


Согласно соответствующему поручению Кабинета Министров Азербайджанской Республики, до 30 процентов сокращается количество работников государственных структур, другие сотрудники переходят на дистанционный режим работы
. Рекомендуется применять одинаковые правила для учреждений и организаций, работающих в частном секторе и других сферах.
Лицам старше 65 лет, входящим в группу повышенного риска, не рекомендуется выходить из дома без необходимости.
«Еще раз призываем наших граждан строго соблюдать правила личной гигиены, а также медико-профилактические правила, пользоваться защитными масками, выходить из дома только при необходимости, меньше контактировать с посторонними лицами в общественных местах, соблюдать существующие карантинные условия», - говорится в сообщении.
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16.10.2020 10:15 Ответить
Уже идут разговоры об испытании новой вакцины против COVID-19 на более 4 тысячах украинцах - Минздрав.

Я, конечно, дико извиняюсь, но численность ОПУ вместе с Мендель составляет 3995 человек.
Добавьте сюда Венедиктову, Арахамию, парочку корабельных сосен - вот вам и нужное количество испытателей.
Выживут - отлично, не выживут - хоть для науки послужат.

я никакой не добрый - просто
на всех вас не хватает зла !
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16.10.2020 11:43 Ответить
Степанов, ДРУГИЕ БОЛЕЗНИ В УКРАИНЕ ЕСТЬ?
Неизлечимые болезни, от которых дети умирают.
Вот, Степанов, какой сюжет мне почему-то предложил youtube, о детском хосписе в UK, еще в конце 90-х открытом, то есть 25 лет назад.
https://www.youtube.com/watch?v=uTpmQI0VoSI

Вниметельно смотрите, Степанов, внимательно: это детский хоспис, только для детей, для неизлечимых детей, терминально больных.
Если я понимаю правильно, то в Украине именно детских хосписов нет.
Поразительно, верно?
От рака дети в Украине умирают, от неизлечимых генетических заболеваний умирают, а именно детских хосписов нет.
Вот детский (именно детский) хоспис в Мельбурне:
https://www.vsk.org.au/childrens-hospice/family-accommodation/

Вниметельно смотрите, Степанов, это не больница, хотя в хосписе работает медицинский персонал.

Но ведь вам же за такие детские хосписы не платят, верно, Степанов?
Отчитываться хозяевам за строительство таких хосписов в крупных городах Украине не требуется?

Сволочи, какие же вы все, ротшильдовские сявки, сволочи.
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16.10.2020 13:05 Ответить
 
 