В Украине за сутки от COVID-19 умерли 106 человек, 2 269 - выздоровели, выявлены рекордные 5 992 новых случая

В Украине по состоянию на утро пятницы, 16 октября, зафиксированы 5 992 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 15 октября, выявили 5 062 новых случая COVID-19, 14 октября зафиксировали 5 590 новых случаев заболевания, 13 октября - 5 133, 12 октября - 4 420 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, 11 октября - 4 768 новых случаев заболевания COVID-19, 10 октября были лабораторно подтверждены 5 728 новых инфицированных коронавирусом, 9 октября - рекордные 5 804 больных.

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Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 287 231 человека.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (544), Одесской области (502), Киеве (455), Днепропетровской области (423), Хмельницкой области (414) и Львовской области (365).

За сутки выздоровели 2 269 пациентов, всего с начала пандемии - 121 919 человек. В течение минувших суток умерли 106 ранее заболевших, всего с начала пандемии - 5 408 человек. Всего в Украине по состоянию на утро 16 октября COVID-19 болеют 159 904 человека, что на 3 617 больше, чем сутками ранее.















