В Украине за сутки от COVID-19 умерли 106 человек, 2 269 - выздоровели, выявлены рекордные 5 992 новых случая
В Украине по состоянию на утро пятницы, 16 октября, зафиксированы 5 992 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.
Днем ранее, 15 октября, выявили 5 062 новых случая COVID-19, 14 октября зафиксировали 5 590 новых случаев заболевания, 13 октября - 5 133, 12 октября - 4 420 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, 11 октября - 4 768 новых случаев заболевания COVID-19, 10 октября были лабораторно подтверждены 5 728 новых инфицированных коронавирусом, 9 октября - рекордные 5 804 больных.
Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 287 231 человека.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (544), Одесской области (502), Киеве (455), Днепропетровской области (423), Хмельницкой области (414) и Львовской области (365).
За сутки выздоровели 2 269 пациентов, всего с начала пандемии - 121 919 человек. В течение минувших суток умерли 106 ранее заболевших, всего с начала пандемии - 5 408 человек. Всего в Украине по состоянию на утро 16 октября COVID-19 болеют 159 904 человека, что на 3 617 больше, чем сутками ранее.
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Мы рождены, чтоб ******** от скуки
Преодолеть естественный отбор
Нам разум дал стальные руки-крюки
А вместо мозга - каменный топор.
Вот график второй волны в Чехии
до суток ! Вот что экстренно надо делать ,а не завозить российскую вакцину ,мы вам не
подопытные кролики !
А сейчас время сезонного гриппа !
Вы представляете ,что это будет ?
Это действующая практика в США, разработанная CDC.
Ну теперь ляшко разовернется это не прохожих по паркам гонять. Выявлять будут больных здоровых неугодных и за деньги. Коронобесы решают все. Но есть конституция для свидомых
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Маски ,дистанция ,дезинфекция рук. Это поможет и от сезонного гриппа и от
других вирусных инфекций.
Есть мозги у дебилов?
В последние дни в ряде стран, в том числе в Азербайджане, наблюдается резкий рост случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19). По этой причине, учитывая существующую санитарно-эпидемиологическую ситуацию, принято решение о введении ряда ограничений в рамках особого карантинного режима.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации, количества активных больных, инфицированных коронавирусом, и скорости заражения, применяются следующие ограничения:
С 00.00 19 октября 2020 до 06.00 2 ноября прекращается деятельность Бакинского метрополитена;
С 19 октября до 2 ноября 2020 года объявляются каникулы во всех образовательных учреждениях в стране.
Согласно соответствующему поручению Кабинета Министров Азербайджанской Республики, до 30 процентов сокращается количество работников государственных структур, другие сотрудники переходят на дистанционный режим работы
. Рекомендуется применять одинаковые правила для учреждений и организаций, работающих в частном секторе и других сферах.
Лицам старше 65 лет, входящим в группу повышенного риска, не рекомендуется выходить из дома без необходимости.
«Еще раз призываем наших граждан строго соблюдать правила личной гигиены, а также медико-профилактические правила, пользоваться защитными масками, выходить из дома только при необходимости, меньше контактировать с посторонними лицами в общественных местах, соблюдать существующие карантинные условия», - говорится в сообщении.
Я, конечно, дико извиняюсь, но численность ОПУ вместе с Мендель составляет 3995 человек.
Добавьте сюда Венедиктову, Арахамию, парочку корабельных сосен - вот вам и нужное количество испытателей.
Выживут - отлично, не выживут - хоть для науки послужат.
я никакой не добрый - просто
на всех вас не хватает зла !
Неизлечимые болезни, от которых дети умирают.
Вот, Степанов, какой сюжет мне почему-то предложил youtube, о детском хосписе в UK, еще в конце 90-х открытом, то есть 25 лет назад.
https://www.youtube.com/watch?v=uTpmQI0VoSI
Вниметельно смотрите, Степанов, внимательно: это детский хоспис, только для детей, для неизлечимых детей, терминально больных.
Если я понимаю правильно, то в Украине именно детских хосписов нет.
Поразительно, верно?
От рака дети в Украине умирают, от неизлечимых генетических заболеваний умирают, а именно детских хосписов нет.
Вот детский (именно детский) хоспис в Мельбурне:
https://www.vsk.org.au/childrens-hospice/family-accommodation/
Вниметельно смотрите, Степанов, это не больница, хотя в хосписе работает медицинский персонал.
Но ведь вам же за такие детские хосписы не платят, верно, Степанов?
Отчитываться хозяевам за строительство таких хосписов в крупных городах Украине не требуется?
Сволочи, какие же вы все, ротшильдовские сявки, сволочи.