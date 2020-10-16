Полиция Вены задержала гражданина Украины, разыскиваемого за присвоение 9 млн евро во время работы в одном из украинских банков

Венская полиция задержала гражданина Украины, который находился в международном розыске по подозрению в присвоении около 9 млн евро (почти 300 млн грн) при работе в одном из банков в Украине в течение 2012-2014 годов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает австрийская газета Der Kurier.

"Следователи Венского управления криминальной полиции задержали в районе Внутреннего города мошенника, который скрывался с 2014 года. Относительно разыскиваемого мужчины был выдан международный ордер на арест по подозрению в хищении кредитов на общую сумму около 9 млн евро во время работы работником банка в Украине в 2012- 2014 годы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина бежал из Украины после совершения преступления и использовал для пересечения границы поддельные документы. Задержанный доставлен в тюрьму, ожидается его выдача украинской стороне.

Других деталей, как и имя и фамилия мужчины, венская полиция не сообщает. Отмечается лишь, что ему 45 лет.

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