РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10062 посетителя онлайн
Новости
5 797 5

Полиция Вены задержала гражданина Украины, разыскиваемого за присвоение 9 млн евро во время работы в одном из украинских банков

Полиция Вены задержала гражданина Украины, разыскиваемого за присвоение 9 млн евро во время работы в одном из украинских банков

Венская полиция задержала гражданина Украины, который находился в международном розыске по подозрению в присвоении около 9 млн евро (почти 300 млн грн) при работе в одном из банков в Украине в течение 2012-2014 годов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает австрийская газета Der Kurier.

"Следователи Венского управления криминальной полиции задержали в районе Внутреннего города мошенника, который скрывался с 2014 года. Относительно разыскиваемого мужчины был выдан международный ордер на арест по подозрению в хищении кредитов на общую сумму около 9 млн евро во время работы работником банка в Украине в 2012- 2014 годы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина бежал из Украины после совершения преступления и использовал для пересечения границы поддельные документы. Задержанный доставлен в тюрьму, ожидается его выдача украинской стороне.

Других деталей, как и имя и фамилия мужчины, венская полиция не сообщает. Отмечается лишь, что ему 45 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бывшего чиновника "Нафтогаза" поймали на хищении миллионов, - МВД

Австрия (807) арест (10454) банки (1935) хищение (674)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А я уж грешным делом, читая заголовок, подумал, что беню повязали жаль не беню, но и до него доберутся
показать весь комментарий
16.10.2020 08:52 Ответить
А чё за банк?
показать весь комментарий
16.10.2020 08:52 Ответить
Приват походу. это подельник зеленского по офшерам. Вот фамилию и не назвали
показать весь комментарий
16.10.2020 08:53 Ответить
Якийсь риганал.
показать весь комментарий
16.10.2020 09:00 Ответить
Украл бы 9 млдр, то был бы "уважаемым олигархом", купил бы себе ручного президента!
показать весь комментарий
16.10.2020 09:02 Ответить
 
 