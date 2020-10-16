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Новости Репрессии в Беларуси
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Из Беларуси депортировали украинца за якобы участие в протестах: его сильно били и припоминали Майдан. ФОТО

Из Беларуси принудительно выслали 36-летнего украинца за то, что был задержан на акции протеста. Как сообщили в прокуратуре, сделано это в интересах защиты общественного порядка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТUT.by.

Мария и Евгений Кириченко приехали в Беларусь из Донецкой области шесть лет назад. Бежали от войны. Устроились на работу, получили комнату в общежитии, здесь в первый класс пошел их сын Кирилл. Сейчас парень в шестом - и школу снова придется менять.

Из Беларуси депортировали украинца за якобы участие в протестах: его сильно били и припоминали Майдан 01
Фото: семейный архив Кириченко/TUT.by

По закону иностранец может быть выслан из Беларуси в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан Республики Беларусь и других лиц, а также после освобождения из арестного дома или исправительного учреждения, если он не может быть подвергнут депортации.

Семья возвращается в Мирноград (пока семьи не было, так переименовали город Димитров в Донецкой области). Глава семейства уже уехал.

11 августа мужчину задержали на улице Советской в Гомеле недалеко от магазина "Копеечка" и увезли в РОВД. Супруга говорит, что ни в каких массовых мероприятиях он в тот вечер не участвовал: стоял у магазина и разговаривал по телефону с сыном. Но суд решил иначе: 12 августа за "нарушение порядка проведения массовых мероприятий" и "неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий" мужчине дали 12 суток ареста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержанных в Беларуси журналистов Ромалийскую и Гребенюка депортировали в Украину, - МИД

Правда, через трое суток Евгения, рассказывает Мария, выпустили.

"Муж пришел весь синий. Жаловался на боли в голове и спине, рассказывал, что сильно били. И когда везли в РОВД, и уже в самом РОВД. Особенно когда узнали, что украинец. Вспоминает, что говорили ему: "Так это ты меня, падла, жег на Майдане!" Муж ни на каком Майдане не был", - говорит Мария.

Евгений снял побои и написал заявление в Следственный комитет. Это, по мнению Марии, и повлияло на дальнейший ход развития событий.

22 сентября Евгения вызвали в отдел по гражданству и миграции и сообщили, что ему придется отсидеть еще те девять суток, которые он недосидел в августе. А после сообщили, что принято решение о высылке его из страны с установлением запрета на въезд сроком на 3 года.

На днях мужчину высадили на белорусско-украинской границе. Вскоре придется уехать из Беларуси и его супруге с сыном: семья расставаться не намерена.

беженцы (1637) Беларусь (7887) депортация (678) Лукашенко Александр (3611) репрессии (2766) украинцы (3861)


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Топ комментарии
+31
Человек всеми силами пытался остаться в мире убогого совка - уехал из Донбасса, но не в Украину, где шли реформы, а в Беларусь, где принципиально провозглашали преемственность совдепа. Получил то, чего добивался. Теперь ему нужно быть последовательным и эмигрировать - в российскую глубинку. Подальше. *****.
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16.10.2020 09:03
+27
Из Беларуси депортировали украинца за якобы участие в протестах: его сильно били и припоминали Майдан - Цензор.НЕТ 5088
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16.10.2020 09:01
+20
Вчера доблестные сябры кинули в бой марш инвалидов. Но и это не помешало ОМОНовцам их разогнать. Зато без бандер и майдановцев
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16.10.2020 09:02
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Из Беларуси депортировали украинца за якобы участие в протестах: его сильно били и припоминали Майдан - Цензор.НЕТ 5088
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16.10.2020 09:01 Ответить
Щоб не було маскаля потрібно боротись, а не водить хороводи.
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16.10.2020 09:04 Ответить
Когда белорусу в 9-миллионной Беларуси казалось, что в Украине что-то не так, он паковал дорожную сумку и ехал защищать Украину.

Кто-то - от совкового имперского неонацизма. Кто-то, увы, обсмотревшись российских телеканалов, которые щедро транслирует продажная оккупантская власть, - от мифических "бендер"

Когда украинцу, нет, позвольте, хохлу, решившему называть себя украинцем, в 41-миллионной Украине кажется, что в Беларуси что-то не так, он идет юродствовать и гадить в комментах на Цензоре.

Известны имена белорусов, которые стояли (и погибали на киевском Майдане), которые сражались на фронте на Донбассе, не щадя ни здоровья своего, ни жизни, сознавая, что они решают свою судьбу, что за помощь в трудную минуту народу соседней страны, скорее всего, не смогут вернуться домой, в собственную страну.

Мы слышали, и весь мир слышал про белорусов в Украине. Пардон, а где украинцы в Беларуси? Двадцать лет, не меньше наша лукашенковская охранка без устали пугает нас "украинскими боевиками". Теми самыми, которые в интернете взахлеб поучают нас, вещают нам, белорусам, что нам делать и как нам быть, которые все знают про то, как бороться с незаконной властью, восстанавливать справедливость и брать ситуацию в свои руки. У них же столько опыта. У Жизневского, у Тилиженко, у многих других в свое время такого опыта не было, а они вышли и встали с украинцами плечом к плечу.

Так еще раз, где они, воинственные, смелые и готовые помочь не только словом украинцы, ау? Покажите хоть одного. Хоть чтобы тоже посмеяться. Скромные полдесятка перепуганных стремных левых типов, которым после августовских событий случайно прилетело от озверевшего ОМОНа за украинский паспорт, не предлагать.
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16.10.2020 10:23 Ответить
Так протестующие не против *****, отнюдь. Они против бацьки - ***** им подходит, а вот хохлам, как вы выразились нет. Може тому?
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16.10.2020 12:33 Ответить
Может потому, что хохлам (не украинцам) сойдет любая, самая шаткая отговорка, чтобы сделать вид, будто они стоят над битвой? Я еще помню, как они в самом начале хором проводили сеансы самовнушения, убеждая себя, что люди в Беларуси выходят на улицы протестовать не с БЧБ (как на самом деле), а с российским триколором (что есть эксклюзивная, специально предназначенная для вожделенной ими "Окраины" деза от кремлевских троллей).
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16.10.2020 15:56 Ответить
А мне кажется, что Руслан Сварожич верно выразил настроения украинцев. Вы же действительно только против Лукашенко, а на нашем Майдане выступили не против выборов Януковича, а против его прокацапского курса и того, что он стал ложить Украину под Путина.
А у вас пока разговор о неприятии фальсификаций на выборах. Собственно у нас так было на Майдане 2004-го года, с которым и надо сравнивать ваши сегодняшние митинги. И Янукович тогда отправил ВВ расстреливать тот Майдан, но вот армия и СБУ ультимативно пресекли действия Януковича.

Корень проблемы в том, что акциями "Украина без Кучмы", наш народ не пустил Данилыча на третий срок, а вы, беларусы, Луку пропустили на третий, потом на четвертый.... И когда Кучма создавал политический союз ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова), для противостояния экономическим войнам со стороны Кремля, ваш Лукашенко, совместно с Вяхеревым, открывал трубу обходного (вокруг Украины) газопровода в Германию, тем самым помогая Кремлю. Вот не помню тогда протестов братского, беларуского народа, против такого строительства.

В результате теперь ситуация, когда вы действительно не можете сопротивляться Луке силой - вас просто будут массово расстреливать, значит остаются массовые мирные протесты и как не прискорбно, массовые избиения протестующих. Надеюсь, что вам удастся взять Луку измором. Вот только кроме этого, вы должны помнить, что Смоленск, это исконно ваши земли и Московия ваш стратегический враг.

Прошу не считать мой пост издевательством. это лишь моя попытка оценить сложившийся порядок вещей.
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16.10.2020 19:21 Ответить
Вчера доблестные сябры кинули в бой марш инвалидов. Но и это не помешало ОМОНовцам их разогнать. Зато без бандер и майдановцев
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16.10.2020 09:02 Ответить
Диванный патриот "пидлога" героически срет на форуме.
Постоять в пикете в Севостополе, отхватить "двадцаточку" как Сенцов и надеяться на обмен - "нiма дурных".
Бодбадривать азербайджанцев, смеяться с беларусов - вот это его великий путь патриота.
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16.10.2020 09:11 Ответить
ябацёк:?
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16.10.2020 09:17 Ответить
Осталось ещё грудным детишкам помаршировать и отгрести.
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16.10.2020 09:12 Ответить
Вспоминает, что говорили ему: "Так это ты меня, падла, жег на Майдане!"Источник: https://censor.net/ru/n3225092

***** нашу беркутню на всі гарячі точки посилає...
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16.10.2020 09:02 Ответить
Там есть своя беркутня. Наши не все сбежали к Путину, часть сбежала к Луке, я как раз и предполагал, что именно они и кацапские спецназовцы зверствуют особенно изощрённо, а не сами беларусы, как и у нас тогда особо зверствовали именно кацапчики.. А свидетель лишь подтвердил мои предположения своими показаниями.
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16.10.2020 19:26 Ответить
Человек всеми силами пытался остаться в мире убогого совка - уехал из Донбасса, но не в Украину, где шли реформы, а в Беларусь, где принципиально провозглашали преемственность совдепа. Получил то, чего добивался. Теперь ему нужно быть последовательным и эмигрировать - в российскую глубинку. Подальше. *****.
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16.10.2020 09:03 Ответить
Твои измышления имбецила утомляют. Возможно в Беларуси есть родственники и ему проще было наладить быт.
Парень выходил на протесты - умница. Не то, что ты, недоделаный.
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16.10.2020 09:15 Ответить
Супруга говорит, что ни в каких массовых мероприятиях он в тот вечер не участвовал: стоял у магазина и разговаривал по телефону с сыном.Источник: https://censor.net/ru/n3225092
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16.10.2020 09:16 Ответить
Естественная линия защиты, которая не сработала при полном отсутствии права у лукашенковских судилищ.
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16.10.2020 09:21 Ответить
Статью прочитать, нє?
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16.10.2020 09:17 Ответить
Теперь будет налаживать быт на родине)))
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16.10.2020 09:19 Ответить
а може то с тобой чего не так,ябацёк?весь мир не вногу идет-один ты с янучарой,****** и лукадрыщевым в ногу...
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16.10.2020 09:19 Ответить
Весь Мир поддерживает беларуские протесты, лапоть.
Но кому я доказываю - ты же Гыг, имя на этом форуме нарицательное, символ долбо.бизма.
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16.10.2020 09:23 Ответить
Походу,твой братский кацапский народ не поддерживает белорусские "протесты".
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16.10.2020 10:50 Ответить
Тут вопрос другой: в Донбассе от войны он от кого конкретно убегал? От русского мира? Почему в Украине не остался?
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16.10.2020 12:03 Ответить
Полностью согласна.
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16.10.2020 12:13 Ответить
То, что не принимал участия в акциях протеста - бредовая отмазка, подсказання адвокатом. А, вот, то, что уехал из пост-майданной страны и пошел на новый майдан - говорит о невысоких умственных способностях. Если ты за ценности майдана - то едь жить во Львовскую область, где в каждом будешь видеть единомышленника. А так хочет быть и умным и красивым.
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16.10.2020 09:18 Ответить
Не понял, почему во Львовскую область? Единомышленники Майдана - вся Украина, причем тут Львовская область конкретно? мог бы ехать в Сумскую, Полтавскую, Черкасскую, любую другую.
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16.10.2020 10:55 Ответить
Ему так приказано писать.
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16.10.2020 12:40 Ответить
Эх, Кондрат Филимоныч, ничего не укрыть от твоего зоркого глаза. Вывел ты меня на чистую воду))))
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16.10.2020 12:59 Ответить
Я оцениваю по голосованию-2019. На тот момент из проходных кандидатов полностью за ценности майдана был Порошенко (по крайней мере, он себя так позиционировал, в отличие от того же Зеленского, пытавшегося играть на риторике двух лагерей). И единственная область, где это прокатило, была Львовская. По поводу озвученных тобой областей - там для участия в штурме облгосадминистраций приходилось привозить целые отряды с киевского майдана, что говорит о том, что местных для участия в таких действах было мягко говоря недостаточно. И чем все окончилось? Ничем, здания были удержаны "Беркутом". Поэтому говорить о майдановости этих областей я не стал бы. Да и составы местных и облсоветов как бы намекают, что откровенно промайдановская риторика на выборах в этих регионах не самый удачный выбор, лучше крутиться вокруг экономических обещаний типа "дороги, детские садики, пенсии".
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16.10.2020 12:58 Ответить
какая-то чушь, честно говоря. Как сумчанин прекрасно знаю, что весь период Майдана Облрада была в руках протестующих и никаких "привезенных отрядов с майдана" там не было и близко! - местные пенсионеры и простые люди, куча моих знакомых, маминых подружек-пенсионерок. А ваши рассказы больше похожи на продукт рашапропаганды.
Да и ценности Майдана полностью разделяли практически все силы, учавствовавшие в выборах 2019 - ЕС, Слуга народа, Батькивщина, Голос. Не разделял только жопоблок, получивший 17%.
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16.10.2020 13:13 Ответить
Это тоже рашапропаганда? "В Сумах Ковпаковский районный суд избрал меру пресечения в отношении семерых протестующих, задержанных у здания Сумской областной государственной администрации, в виде домашнего ареста на срок от одного до двух месяцев.

Отметим, что задержанных Романа Чурилова, Александра Товстуху, Георгия Игнатьева, Владислава Медушевского, Олега Шарыя, Юрия Ткаченко и Александра Ревенко привезли в суд вчера поздно вечером.

Примечательно, что следствие просило об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, однако прокурор не смог доказать судьям необходимость такого действия.

Сегодня ночью были задержаны десятки сумчан во время милицейского штурма Дома советов, где на первом этаже ночевали активисты. В этом здании также располагается Сумская областная государственная администрация.

Ранее сообщалось, что солдаты внутренних войск Министерства внутренних дел зачистили от участников акции https://ukraine.fakty.ua/175619-v-sumah-zachistili-sumskuyu-obladministraciyu протеста здание Сумской ОГА. " https://ukraine.fakty.ua/175692-v-sumah-posadili-pod-domashnij-arest-semeryh-aktivistov-za-shturm-oga
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16.10.2020 13:31 Ответить
ага, ага, и шо - вот эти вот все - это "привезенные отряды с киевского майдана"??
наоборот сумской майдан отправлял регулярно людей на киевский Майдан, как и все другие города Украины, включая и Донецк, Луганск, Симферополь. Это был действительно всеукраинский Майдан.
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16.10.2020 13:37 Ответить
Скажи, если достаточно было сумских, то почему администрацию не захватили?
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16.10.2020 23:43 Ответить
Я из Черкасс и прекрасно помню все события. У нас ОГА штурмовали два раза. Первый раз - приехал "десант" с майдана во главе с депутатом Чумаком. Получили люлей от десяти беркутов (остальные были в Киеве). Пока были ППС-ники, все шло нормально, захватили два этажа. Потом появился "Беркут" и правосеки вместе с приезжими с криками "Беркут! Беркут!" разбежались, оставив остальных участников под раздачу. На следующий день по улицам города ездили автобусы, в которые затягивали всех, кто был с майдановской символикой. Через пару часов в городе майданом и не пахло.
Следующий штурм был 27 января. Тогда приехали бОльшие силы, но их ждал... переброшенный в Черкассы Луганский "Беркут". Протестующим дали побить стекла в ОГА, после чего "Беркут" получил команду. Это была лютая жесть. Машины автомайдана, кто не успел сбежать, крушили, а некоторые - поджигали. Город был зачищен за часы. И все это силами одного луганского отряда "Беркута".
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16.10.2020 13:36 Ответить
Убежал с подконтрольной территории, наверное шоб в армию не взяли. Думал к белорусам, заживёт без биндер, но Майдан его и там достал. Мораль такова, за свободу надо сражаться.
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16.10.2020 09:20 Ответить
Уносимые ветром.
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16.10.2020 09:30 Ответить
Меня забавляют регулярные комментарии на цензоре, которые появляются под ником "https://censor.net/ru/user/384224". Какую цель преследует здесь эта персона? Пытается облагородить образ беларуского рЭволюционера? Если задача такая - он делает медвежью услугу всей Беларуси. Может быть, просто троллит? Слишком толсто - даже для платного "за еду" наемного комментатора. Скорее всего он тут просто пытается осуществить фрейдовское замещение своего комплекса - выйти на улицы вместе с народом и добиваться справедливости в собственной стране ему боязно. Но - чтобы не ощущать себя трусливым ничтожеством - он "воюет" на форумах страны, которая добилась куда большего в правах своих граждан, чем он может мечтать. Причем - добилась силами тех людей, с которыми он пытается полемизировать на страницах цензора. Случай тривиальный, меня больше удивляет то внимание, которое ему уделяют.
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16.10.2020 09:30 Ответить
Если "украинцы сидят на диванах", как вы выражаетесь, кто же осуществляет все Майданы и последующие события, включая поддержку армии, волонтерское движение и т.п.? Что там у вас в методичке написано на этот счет? "Американское влияние мировой закулисы"? Можете не отвечать, вопросы подобным оппонентам я задаю исключительно риторические.
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16.10.2020 09:35 Ответить
Что же ты со мной в палемику не вступил - опять из-за угла, как чмо?
Погибшие на Майдане или в боях с оккупантом украинцы навсегда закрепили за тобой, уродом, право чувствовать себя героем? Уничижительно отзываться о других народах?.
Хрен тебе, падаль - ты никакого отношения к подвигу украинского народа не имеешь - ты жалкий форумный хомяк, не более того.
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16.10.2020 09:42 Ответить
Стесняюсь спросить: а у тебя какие дела с Жизневским или с другими беларусами, которые сражаются за Украину?
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16.10.2020 12:10 Ответить
А я Жизневским не прикрываюсь и именами погибших беларусов не спекулирую в отличии от урода - за которого ты вступился и сейчас лайкнул. У нас с ним старая история - он систематически пытается дискредитировать беларуские протесты.
Держи, чучело!
ua Valentin Nasus
Тихановская - пустое место. Как и все протесты в Беларуси. Все их инвективы в адрес Лукашенко завершаются фразой: "Путин, помоги навести порядок!"
06.10.2020 13:51
ОтветитьМне нравится 3
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16.10.2020 13:59 Ответить
Возможно для украинцев любой кандидат, которые не западный - промосковский. Во всяком случае раньше так было. Не забываем, что у нас Тихановский герой и мученик, а в Украине он как-то умудрился попасть в Миротворец! Бабарико для украинцев кандидат от Газпрома! Да и для нас он непонятный, за него отдавали подписи не только потому что за него, а потому что против Лукашенко! Цепкало, еще не став кандидатом, уже декларировал то, что Россия наш основной союзник и нельзя с ней ссорится! Что не помешало той же России сделать ставку на Лукашенко с его закидонами, а не на Цепкало! Думаешь украинцы этого не видят?
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16.10.2020 16:17 Ответить
Что ты мне тут гонишь - ты вообще беларус?!
Не сиделец Тихоновский, а Светлана избранный президент!
Я вижу ты даже не знаешь фамилий - кто присутствовал на "переговорах" в застенках КГБ, кого выпустили. Защищаешь урода, который лжет о пророссийской направленности беларуских протестов.
Прапаную прадоу'жыць размову на мове - каб разставiть кропкi над "i"
Здаецца мне, шьо ты нейкае кацапская падстава.
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16.10.2020 16:28 Ответить
Слушай, ватный, ты в Украине хоть раз бывал? А на марши в Минске или в других городах ходишь? Или ты из диванных войск? А может ты ябацька? Как-то парафином от тебя несет!
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16.10.2020 16:32 Ответить
Я выходжу на пратэсты - не зау'седы, але як атрымлiваецца.
Па тваей iстэрыке, па тваей непiсьменнасьцi - мне стала зразумела.
Кацап пад проксi - пуцiноiдная цi пралукашэнкау'ская "сабатька"
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16.10.2020 16:38 Ответить
Ватный, не зря же тебя украинцы посылают, раскусили тебя что ты за чмо скрепное такое! Кому ты что тут пытаешься навязать? Твою ватную сущность люди видят! Это факт, а не истерика как у тебя в методичке написано! Ну давай, еще раз попробуй всех убедить что ты не ябацько!
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16.10.2020 16:47 Ответить
Смяюся з цябе, байструк - ну хоць слова на мове?!
Лапаць ты разанскi...
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16.10.2020 16:53 Ответить
Что, школота, освоил гугл переводчик? А твоя мама знает, что ты на Цензоре тусуешься?
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16.10.2020 16:55 Ответить
Якi гугл-перакладчык, лапаць?!
Каб ты беларусам быу' - ты павiнен бачыць, што я раблю на мове шмат памылак. Х@йло ты кацапскае, непiсьменнае!
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16.10.2020 17:01 Ответить
Наша оппозиция хочет скинуть Лукашенко, но что бы все осталось как при Лукашенко, вот такой парадокс(оксюрмон).
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16.10.2020 10:29 Ответить
Очень , кстати, правдоподобный сценарий! Таракан уже в СИЗО с кем-то пытается договорится и даже кого-то выпускает!
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16.10.2020 12:12 Ответить
Как выжить негерою в героические времена: выбрать негероя главным.
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16.10.2020 09:32 Ответить
Что возьмёшь с дебила.
Получил приют, квартиру, работу - мало.
Надо ж побузить во славу тихановской.
Теперь сердобольные хохлы будут обеспечивать его быт из своих карманов.
Сейчас станут с женой на биржу и будут требовать жилье.
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16.10.2020 10:56 Ответить
Ну то, что он не участвовал в Майдане, а может даже был и против не помогло ему. Вопрос не в том, жалко его или нет. Вопрос в том, что независимо от твоего личного отношения ты являешься частью народа в глазах противника и хорошо следует подумать о значении страни и государства для народа. Всем нам надо о этом думать. Чужая страна нам не родина. Свою старну для себя мы можем строить только здесь.
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16.10.2020 11:07 Ответить
У нас когда-то работала одна девушка с Донбасса. Я так и не смог добиться от нее внятного ответа, от кого конкретно она убежала! Если житель Донбасса украинец, то по логике вещей он должен перехать в ту часть Украины, где нет войны. Если житель типа украинец, а сам вата ватой, то он он остается в лугандонии и радуется духовным скрепам! Здесь же не понятно, вроде бы от войны, но ни к нашим, ни к вашим!
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16.10.2020 12:09 Ответить
Писать про трусливых белорусов на основании украинского майдана - некорректно. Потому что достаточно вспомнить количество задержанных после первого замеса в Киеве 24.11.13 (АЖ ДВА ЧЕЛОВЕКА) и после первого замеса в Минске (несколько тысяч). Выходя на киевский майдан до середины января самое страшно что с тобой могло случиться - пара плюх от "Беркута" и пару недель в СИЗО в статусе политзаключенного, с обычным отношением администрации. Выходя на майдан в Минске - кроме плюх от ОМОНа, получаешь еще и СИЗО, где тебе устраивают трюмилово, после которого ты ходишь синий с ног до головы, а по информации моих источников - еще и пресс-хату, где петушат. Да, мои смелые революционеры, просто об этом не пишет нехта, понимая, что тогда деморализует своих сторонников окончательно.
На майдане со всего "Беркута" стрелять решилась лишь "черная рота", а в Минске ОМОН, спецназ 3214 (а это маленькие волки, а не те слизняки, которые проходили службу в украинских ВВ), спецназ "Алмаз" и "Альфа" без проблем возьмут в руки калашматы и устроят постал при первых попытках митингующих замутить что-то наподобие Груши.
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16.10.2020 13:11 Ответить
Наивное и глупое рассуждение. Минские события сравнивать с украинскими нужно не на коротком отрезке, а на значительно более масштабном - например, вспомнить наши бунты против Кучмы, вспомнить, как легко народ поднимался и протестовал, когда его пытались нагнуть и обмануть. Вспомнить первый Майдан. И - сравнить эти события с тем, что делали все это время совки-беларусы. Все эти десятилетия они проспали, а точнее - ПРОСРАЛИ. Позволяя системе Лукашенко утвердиться и закостенеть. Странно, что все вокруг видели то болото, в которое они погружались, а они - нет. Они считали, что Лукашенко просто так позволит провести честные выборы? Извините, но если это правда, тогда все беларусы - клинические идиоты. А то, что у нас было значительно меньше количество избитых омоном и убитых в первые дни Майдана - то ЛИШЬ ПОТОМУ, что народ уже неоднократно давал нашей власти понять, что обратка может прилететь, и что эта обратка будет очень болезненной. А чему научили свою власть беларусы? Только тому, что после убийств и избиений они готовы дальше ходить с цветочками по площадям и уговарить власть "мирно уйти". Да таких идиотов нужно 40 лет по пустыне водить, как Моисей делал - пока вымрет последний раб!
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16.10.2020 13:17 Ответить
И что было после "Украины без Кучмы"? На вокзале тупо гасили всех, кто шел на львовский поезд, организаторы получили сроки и пошли на нары. В 2004-м все шло при посредничестве представителей Запада, которые дали Кучме гарантии безопасности, а верхушке - отсутствие санкций в случае мирной передачи власти. По поводу "ЛИШЬ ПОТОМУ, что народ уже неоднократно давал нашей власти понять, что обратка может прилететь, и что эта обратка будет очень болезненной." - смешно. У нас народ, как, считает количество избитых? Типа, если до 100 - то проглотит, а если 101 - то даст обратку?
Пообщайся с участниками событий 20-х чисел на майдане. Они тебе расскажут, как Карась и остальные члены будущей С-14 сидели в консульстве Канады и умоляли дать им убежище. Как верхушка майдана планировала перемещаться на Западную Украину.
И тут "Беркуту" дают приказ остановиться. И они стоят до утра, аж пока по ним не начинают стрелять, потом бегут.
А еще ты можешь почитать, как Захарченко дал приказ "Беркуту" и ВВ перемещаться в Харьков, но... до личного состава он просто не дошел, застряв на уровне генералов. И "Беркут" еще пару суток сидел в Киеве, дав себя по сути взять в окружение.
Еще раз: власть овоща была колоссом на глиняных ногах - легонько пнули и она посыпалась.
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16.10.2020 13:29 Ответить
В отличие от тебя, мне не нужно общаться "с теми, кто был на майданах", поскольку я был и на первом, и на втором. И не только в одном городе. Так что сказки про перемещения Беркута расскажи своей девочке. "Легонько пнули"... ну-ну.
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16.10.2020 13:33 Ответить
Да я понимаю, что ты веришь в классическую историю о десятках тысяч вооруженных до зубов "Беркутов", стрелявших во все движущееся, но озвездюленных парой сотней школьников. Верь.
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16.10.2020 13:38 Ответить
Все верно! Именно так и происходит! Добавим еще то, что продажные прокуроры и судьи сейчас осуждают людей на основание показаний фашистов из омона, которые трусливо скрывают свои хари и имена в зале суда! Представляете, человек получает сутки или штраф на основании показаний какого-то хныря в балаклаве, имя и фамилия которого Александрович/петрович/иванович! И судьи и прокуроры на ура пропускают такую откровенную липу!
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16.10.2020 13:56 Ответить
По большому счету, все поняли, что власть овоща обречена, когда появились записи где украинских ментов безнаказанно посылали нахер. А, когда никто не сел за штурм во Врадиевке и Киеве - это поняли даже ментовские начальники, потому и саботировали многие из них приказы, договариваясь за спинами с лидерами майдана (тот же Гриняк - первый пример). К тому же у многих мусорских генералов есть счета и недвига на Западе, а их дети учатся в лондонах. При таких раскладах поддерживать токсичного овоща было глупо. А для белорусских генералов санкции до звезды - Бацька позаботился в свое время, чтоб их потолком были дома под Минском. Поэтому равнять майдан и беломайдан - это все-равно, что третьекласснику биться против первоклашки и против боксера, имеющего юношеский разряд.
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16.10.2020 13:18 Ответить
Да можешь не повторяться, все уже поняли твою роль "адвоката трусливых ничтожеств". Вот только чем больше ты пишешь, тем менее убедительно звучат твои слова. Утверждать, что "властная верхушка не поддержала Януковича лишь потому что их дети учатся в Европе" может только полностью недалекий человек, который не только не владеет информацией, но и не понимает, что в таком случае путинское окружение (да и сам Путин) давно должны отвернуться от кремлевских инициатив. Слушай, ты действительно такой наивный до глупости, или притворяешься? Если это тебе кто-то такие тексты подкладывает - смени инструктора. Не позорьтесь. С вами даже дискутировать лень.
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16.10.2020 13:36 Ответить
Ну, ты тоже не равняй трусливого овоща, при котором олигархи имели возможность иметь собственные ТВ-каналы, где овоща ******** все кому не лень, и режим в РФ, где, если не хвалишь Солнцеликого, то если и не сядешь, то проблемы со спецслужбами поимеешь "мама не горюй" и бизнес накроется медным тазом.
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16.10.2020 13:40 Ответить
 
 