"Взять в плен Пушилина - задача, которую можно выполнить!" - замсекретаря СНБО Кривонос

Замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос заявил, что ВСУ могут провести спецоперацию, в ходе которой возьмут в плен главаря так называемой ДНР Дениса Пушилина.

Об этом генерал Кривонос заявил в интервью "Обозревателю", передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, могут ли Силы специальных операций взять в плен одного из главарей "ДНР" или "ЛНР", Кривонос сказал: " Да, это задача, которую можно выполнить. И один из примеров успешной работы наших воинов – в феврале 2017 двое военнослужащих наших частей выполнили задачу по уничтожению полковника Анащенко, который был начальником "народной милиции" "Луганской народной республики". Эта задача была успешно выполнена".

По словам Кривоноса, потерь со стороны украинских воинов не было.

"Они остались живы, попали в плен. Но через три года, в декабре прошлого года, мы их обменяли", - добавил генерал.

"Наши способности позволяют выполнить любую задачу в любой точке страны, если на то будет политическое решение и оно будет принято в соответствии с существующими документами", - объяснил Кривонос.

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