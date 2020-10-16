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Новости Агрессия России против Украины
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"Взять в плен Пушилина - задача, которую можно выполнить!" - замсекретаря СНБО Кривонос

Замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос заявил, что ВСУ могут провести спецоперацию, в ходе которой возьмут в плен главаря так называемой ДНР Дениса Пушилина.

Об этом генерал Кривонос заявил в интервью "Обозревателю", передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, могут ли Силы специальных операций взять в плен одного из главарей "ДНР" или "ЛНР", Кривонос сказал: " Да, это задача, которую можно выполнить. И один из примеров успешной работы наших воинов – в феврале 2017 двое военнослужащих наших частей выполнили задачу по уничтожению полковника Анащенко, который был начальником "народной милиции" "Луганской народной республики". Эта задача была успешно выполнена".

По словам Кривоноса, потерь со стороны украинских воинов не было.

"Они остались живы, попали в плен. Но через три года, в декабре прошлого года, мы их обменяли", - добавил генерал.

"Наши способности позволяют выполнить любую задачу в любой точке страны, если на то будет политическое решение и оно будет принято в соответствии с существующими документами", - объяснил Кривонос.

Читайте: Украина - проигравшая сторона и не может диктовать нам условия. Курс на объединение с РФ неизменен, - главарь террористов Пушилин

Автор: 

Пушилин Денис (134) Кривонос Сергей (97) ВСУ (6546)


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Топ комментарии
+39
Ермак опять стуканет в фсб
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16.10.2020 09:14
+20
Взять в плен пушилина, и обменять его как цемаха на таксистов
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16.10.2020 09:21
+13
Не просто взять в плен, а взять в плен положив 5х наших воинов, а потом обменять на 3х ватных таксистов, после чего похвастаться про выгодный обмен, параллельно рассказывая как ему удалось так облопошить Путина
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16.10.2020 09:32
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Ермак опять стуканет в фсб
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16.10.2020 09:14 Ответить
Взять в плен пушилина, и обменять его как цемаха на таксистов
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16.10.2020 09:21 Ответить
Не просто взять в плен, а взять в плен положив 5х наших воинов, а потом обменять на 3х ватных таксистов, после чего похвастаться про выгодный обмен, параллельно рассказывая как ему удалось так облопошить Путина
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16.10.2020 09:32 Ответить
Навіщо нам Пушилін, нам потрібно вбити путіна!
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16.10.2020 10:03 Ответить
Спасибо кэп!
Только это нихрена не поможет, нам нужно чтобы развалилась империя! А убийство императора ничего не решит, придет следующий, который так же не будет спешить отдавать "бутерброд" владельцу!!!!
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16.10.2020 10:26 Ответить
А що нам дасть захоплення Пушиліна? Більш ідіотської ідеї я навіть уявити не можу! Не захоплення російських офіцерів та генералів які реально керують ОРДЛО, а захоплення якоїсь мавпи яка нічого не вирішує? Конкуренти Пушиліна по дерибану ОРДЛО заплатили Кривоносу?
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16.10.2020 10:28 Ответить
Это называется контрпропаганда! В условиях войны она необходима
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16.10.2020 10:38 Ответить
Це називається ідіотизм Кривоноса. Пушилін не є військовою ціллю для ЗСУ і його вбивство може бути розцінене як військовий злочин! Армія має воювати проти терористів які зі зброєю в руках воюють проти України, а Пушилін це людина яку Україна не визнає представником терористів, бо Україна не визнає політичну владу терористів. Пушилін це цивільна особа яка спіробітнічає з терористами, його потрібно арештувати та судити, але він не може бути ціллю для війскових операцій! Така операція зі вбивства безглуздого Пушиліна принесе пользу тільки путіну! Воювати потрібно проти російських терористів в ОРДЛО, підривати їх казарми, знищувати їх командирів, вивозити російських генералів та ФСБшників для проведення публічних судових процесів проти російського міжнародного тероризму! А Пушиліна навіть не можна назвати російським терористом бо він має українське громадянство!
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16.10.2020 10:43 Ответить
При этом один 200-й и один безногий 300-й с нашей стороны. Высоко мотивированные настоящие Герои.
И они еще удивляются почему мы так ненавидим зе-мразей...
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16.10.2020 09:44 Ответить
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16.10.2020 09:22 Ответить
Треба сформувати загін під керівництвом Ківі і Ляшка (Олега). Вони з Пушиліна зроблять Петушиліна...
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16.10.2020 09:32 Ответить
он уже стуканул
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16.10.2020 10:05 Ответить
А смысл, Пушилин это просто марионетка, вместо него тут же поставят другого.
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16.10.2020 09:16 Ответить
Согласна,лучше кацапскую военную шишку,но не при зежабе -сольет операцию или обменяет на дыровского таксиста
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16.10.2020 09:33 Ответить
Нужно офицера от подполковника, они же приезжают по ротации, у самое то, це канэшно гена какой- то
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16.10.2020 09:20 Ответить
И менять не одного на одного, а одного к 20
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16.10.2020 09:22 Ответить
Это крамола. Клован с ермаком будут недовольны. Уволить.
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16.10.2020 09:22 Ответить
Политическое решение было, когда вагнера про...ли.
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16.10.2020 09:22 Ответить
а кому он нужен?что на него путного можно приобрести?
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16.10.2020 09:23 Ответить
Облигации МММ.)
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16.10.2020 09:26 Ответить
Лучше уберите (или уничтожте) прямых врагов и агентов рашки из власти. Всяких кумов, сватьёв, братьёв и т. д.
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16.10.2020 09:25 Ответить
да кабана этого жирного тупого МММ щика пора бы привлечь к ответственности... разожрался на гуманитарке тварь...что захар как колобок катался что этот, во до корыта долезли и жрут вкусности и деликатесы через силу наверное.... как на убой свинушки... такого кабана тянуть скрытно не просто будет...увесистая хрюшка...
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16.10.2020 09:25 Ответить
"Наши способности позволяют выполнить любую задачу в любой точке страны, если на то будет политическое решение и оно будет принято в соответствии с существующими документами", - объяснил Кривонос."
пЕніс душилін може спати спокійно. Миролюбна бубочка не захоче гнівити всоє фуйло.
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16.10.2020 09:25 Ответить
Треш
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16.10.2020 09:28 Ответить
Смешно...Вагнеровцев уже задержали
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16.10.2020 09:30 Ответить
Засланных казачков Путлера 73 %,а не только дЕрмак...
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16.10.2020 09:31 Ответить
Операция была проведена успешно , убить простого офицера и попасть в плен. Поэтому мы можем теперь взять в плен пушилина . Вот как его после этого назвать ?
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16.10.2020 09:32 Ответить
Стесняюсь спросить: это предупреждение Пушилину, что его могут взять в плен?
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16.10.2020 09:34 Ответить
Ну да. Это как в том мультфильме, где Марио собирался грабить банк. "Ограбление по итальянски" называется.
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16.10.2020 10:06 Ответить
нах он в плену???... в лифт его!!!
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16.10.2020 09:35 Ответить
Найслабше місце ССО України - Верховний Головнокомандувач, що зводить нанівець високий рівень наших профі.
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16.10.2020 09:36 Ответить
Гиви Моторолллов Дремовых и прочее быдло Путлер давно перестрелял,Плешивый следов не оставляет....
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16.10.2020 09:36 Ответить
Не при зеленій владі.
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16.10.2020 09:37 Ответить
можно выполнить или можно было бы выполнить... потому что до сих пор то мэра Горловки выставили великим шыпиёном, то разведчиков погубили при переправе утырка в Украину... лучше бы утырок подох...
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16.10.2020 09:37 Ответить
Гиркина нельзя убивать....он подробно рассказал ВСЕ художества Рюцкага Мира...
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16.10.2020 09:39 Ответить
Лучшая цитата Гиркина из Ютьюба...
при Порошенко мы просрали Донбасс....
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16.10.2020 09:41 Ответить
Опять слив.
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16.10.2020 09:42 Ответить
А кому нужен этот Чепушилин? Возьмёте этого, завтра кремлёвский маразматик назначит другую шестёрку, опять брать в плен? 😊
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16.10.2020 09:44 Ответить
Украдите лучше Маргариту Симоньян,в интервью с Лавровым она отктрыто говорит,напастиь на Донбасс снова и отобрать...,тупая Симоньян даже не думает,что Донбасс это 4 области...Ростовская,Днепровская,Донецкая и Луганская...
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16.10.2020 09:50 Ответить
А зачем ? Гораздо полезнее в Киеве порядок навести .
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16.10.2020 09:53 Ответить
все можливо, але не при цій сцикливій владі
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16.10.2020 09:55 Ответить
Украсть человека из другой страны элементарно просто,спецлужбы Британии в свое время этот трюк с бывышими совками делали не раз,ни два и не три...,пример? Виктор Суворов,Олег Гордиевский,Скрипали,Литвиненки...и тд...
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16.10.2020 09:59 Ответить
шо оно лепит???
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16.10.2020 10:06 Ответить
О,быдло вылезло,типа Шапокляк
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16.10.2020 10:09 Ответить
"Взяти в полон Пушиліна - завдання, яке можна виконати!" - заступник Секретаря РНБО Кривонос - Цензор.НЕТ 8523а Вас профессор надо арестовать...вы не любите детей братской Германии и ПРОЛЕТАЙрят....
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16.10.2020 10:13 Ответить
одне питання - нахіба? Щоб його виміняли на алкаша з горлівського генделика?
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16.10.2020 10:19 Ответить
в плен берут врагов, террористов или уничтожают или арестовывают.
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16.10.2020 10:20 Ответить
А Єрмака і мертвечука?
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16.10.2020 10:21 Ответить
Маршал советского союза Лаврентий Берия оказался врагом народа,хоть по сути и придумал атомную бомбу,но служил немецкой и британской разведкам расстрелян беспощадно...
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16.10.2020 10:24 Ответить
Там тих пушиліних, хоч греблю гати, кремль нового призначить. Хіба що для свідчення у міжнародному суді проти рашки, так обміняють жи на таксиста. Не варто ризикувати життями спецури
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16.10.2020 10:36 Ответить
Іду на Ви.... Пушилін - чекай гостей і ховайся. А ще цілий генерал, таке наплести в інтерв"ю, для чого? А запитання від журналіста не вкладаються в здоровий глузд. А ще всім розповідати про таємну спецоперацію і ліквідацію одного з ватажків ЛНР, видно у голові одні пташки-цвірки. Про такі речі можна роздумувати на кухні, але не викладати у ЗМІ. Для ОПЗЖ та інших представників "руцького міра" чим не грунт розповідати про українську армію як про терористів, а не захисників. Генерал повинен думати яку можна видавати інформацію і кому.
І не треба більше нікому нічого здавати, біда у відсутності ай-к"ю.
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16.10.2020 10:37 Ответить
А після ліквідації Анащенка більше керівників міліції в недореспубліках не було? А якщо викрасти Пушиліна,то ця ракова пухлина зникне, чи війна закінчиться? І це рівень мислення керівника сил спецоперацій! Власне, тому він і в ПЕСі, бо рівень стратегічного мислення - на щаблі кухарки. Звісно, є випадки, коли терор виправданий, але.....шкода свого часу та читачів обговорювати нездару.
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16.10.2020 11:00 Ответить
зачем об этом говорить? можете, так делайте.
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16.10.2020 11:21 Ответить
Взять ( но не в плен) а сразу же повесить на ближайшем дереве, с табличкой " Він зрадив Украіну", фото выложить в сеть с допиской " так буде с кожним" ( что бы обменять не успели)
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16.10.2020 11:48 Ответить
А толку? Щоб його на якогось там лугандонського таксиста поміняли? Просто знищити цю нечить,так воно набагато простіше та ефективніше буде.
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16.10.2020 12:03 Ответить
А може треба було спочатку зробить, а вже потім розказати?
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16.10.2020 12:07 Ответить
Может, он оговорился, и речь шла о поимке Путина, а не клоуна по фамилии Пушилин?
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16.10.2020 15:36 Ответить
Навіщо полон? Хіба в Донецьку ліфтів мало чи ресторанів.
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16.10.2020 16:13 Ответить
Через 3,5 года буду за него голосовать.
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16.10.2020 17:07 Ответить
те люди, которые могут это сделать не пи.дят об этом, а делают...
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17.10.2020 16:22 Ответить
 
 