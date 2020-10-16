Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки выявили на Харьковщине - 544, Одесчине - 502 и в Киеве - 455. В столице - рекорд по смертности

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано Харьковской, Одесской областях и г. Киеве.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 16 октября в Харьковской области коронавирусом заболели 544 человека.

Общее количество инфицированных составляет 27 457 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 434 человека, за последние сутки - 4. С начала эпидемии выздоровели 5 535 пациентов.

По состоянию на 16 октября количество активных больных в Харьковской области составляет 21 488 человека.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Одесская область и г. Киев.

Так, на Одесчине коронавирусом заболели 502 человека. Общее количество инфицированных составляет 18 013 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 279 человек, за минувшие сутки - 14. С начала эпидемии выздоровели 2 835 пациентов. Количество активных больных в Одесской области составляет 14 881 человек.

В Киеве суточный прирост заболевших коронавирусом составил 455 человек. Общее количество заболевших - 29 412. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 557 человек, за сутки - 22. С начала эпидемии выздоровели 10 475 пациентов. Количество активных больных в Киеве - 18 380.