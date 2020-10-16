Госспецсвязь и "Huawei Украина" заключили меморандум о партнерстве в сфере кибербезопасности

Госспецсвязь и компания "Huawei Украина" заключили меморандум о государственно-частном партнерстве и взаимодействии в сфере кибербезопасности, киберзащиты и телекоммуникаций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госслужбы.

"Госспецсвязь будет рада сотрудничать с компанией мирового уровня в проектах в сфере безопасности информации. Убежден, что наше взаимодействие укрепит возможности для защиты от киберугроз", - отметил глава глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

Директор "Huawei Украина" Ма Ци поблагодарил за сотрудничество и выразил надежду на успешные будущие проекты.

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