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Госспецсвязь и "Huawei Украина" заключили меморандум о партнерстве в сфере кибербезопасности

Госспецсвязь и

Госспецсвязь и компания "Huawei Украина" заключили меморандум о государственно-частном партнерстве и взаимодействии в сфере кибербезопасности, киберзащиты и телекоммуникаций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госслужбы.

"Госспецсвязь будет рада сотрудничать с компанией мирового уровня в проектах в сфере безопасности информации. Убежден, что наше взаимодействие укрепит возможности для защиты от киберугроз", - отметил глава глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

Директор "Huawei Украина" Ма Ци поблагодарил за сотрудничество и выразил надежду на успешные будущие проекты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госспецсвязь начала расследование из-за сбоя в работе сайтов президента и СБУ

Автор: 

Госспецсвязь (175) Huawei (7) кибербезопасность (673)


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Топ комментарии
+21
Довбні, безліч скандалів пов'язаних з Huawei щодо шпіонажу, не розглядали перед укладенням меморандуму?
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16.10.2020 09:27
+16
Привлекать китайцев к нашей кибербезопасности это нормально?
Вряд ли это нормально воспримут наши партнеры из США, НАТО.
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16.10.2020 09:30
+12
Huawei і кібербезпека? Це той Huawei який під санкціями в США? Залишилось ще Хамас і Аль-Каїду підключити і все в безпеці країни піде як по маслу.
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16.10.2020 09:36
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Связь все Huawei и Huawei
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16.10.2020 09:24 Ответить
Пістець, пустити китайців в державну закриту систему зв'язку це самим віддати китайцям та путіну доступ до всіх державних секретів! Чи є взагалі мізки у керівників Держспецзв'язку? Як можуть такі дебіли потрапляти на державні посади?
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16.10.2020 10:01 Ответить
Завдяки *********** якого ви обрали.
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16.10.2020 10:36 Ответить
Первый раз согласен https://censor.net/ru/user/347491
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16.10.2020 10:36 Ответить
Довбні, безліч скандалів пов'язаних з Huawei щодо шпіонажу, не розглядали перед укладенням меморандуму?
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16.10.2020 09:27 Ответить
Наивно думать, что Google или Apple шпионят меньше.
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16.10.2020 09:31 Ответить
Та за деньги можно любой меморандум укласти,не?
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16.10.2020 10:52 Ответить
https://twitter.com/travel_ANDdream

https://twitter.com/travel_ANDdream Olduser

пліснява тягне Україну до антизахідної коаліції з ******** і газпромами з роснєфтями
у шмарклі нав'язлива ідея - всіх контролювати через інтернет, хувей це обіцяв, мабуть, бо іншої логікі тут нема - ніхто нормальний не буде укладати угод з країною, яка управляється Китаєм
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16.10.2020 09:29 Ответить
Привлекать китайцев к нашей кибербезопасности это нормально?
Вряд ли это нормально воспримут наши партнеры из США, НАТО.
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16.10.2020 09:30 Ответить
Дело в том что Huawei подобные меморандумы подписала даже с Германией, Испанией и пр
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16.10.2020 10:01 Ответить
18 августа 2020Санкции против Huawei ужесточили.

https://lenta.ru/tags/organizations/administratsiya-ssha/ Администрация президента США https://lenta.ru/tags/persons/tramp-donald/ Дональда Трампа объявила об ужесточении санкций против Huawei. Власти расширили количество ограничений и добавили в санкционный список новые филиалы китайской компании, сообщает CNBC.
В заявлении госсекретаря США Майка Помпео говорится, что в санкционный список добавлены еще 38 филиалов корпорации из Китая по всему миру. Таким образом, число попавших под санкции связанных с Huawei организаций достигло 152 единиц. «Администрация Трампа рассматривает Huawei такой, какая она есть - это орган государственной слежки Коммунистической партии Китая (КПК), и мы приняли соответствующие меры», - подчеркнул чиновник.
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16.10.2020 10:04 Ответить
Помпео отметил, что США не потерпит попыток китайской корпорации подорвать конфиденциальность граждан, интеллектуальную собственность бизнеса, целостность сетей пятого поколения по всему миру.
Новые ограничения подразумевают получение лицензии для компании, действующей как покупатель, промежуточный или конечный покупатель, конечный пользователь.
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16.10.2020 10:05 Ответить
китай=рф,брат и сестра по шпионажу и ментальности)) эта фирма аутсайдер а европе и америке,какое достижение))
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16.10.2020 09:32 Ответить
Huawei і кібербезпека? Це той Huawei який під санкціями в США? Залишилось ще Хамас і Аль-Каїду підключити і все в безпеці країни піде як по маслу.
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16.10.2020 09:36 Ответить
Це той Huawei, який поставляє більшість базових станцій стільникового зв`язку, в т.ч. в США та Україні. До речі, презентований на днях айфон 12 з 5G не буде повноцінно працювати в Штатах, оскільки під санкції попали і нові станції Huawei з 5G.
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16.10.2020 09:42 Ответить
Хуавей гонят ссаными тряпками отовсюду. США ввели санкции против них. Гугл ограничил использование Андроида и других приложений для новых моделей. С 1 января прекращается поддержка Андроида для моделей которые были выпущены раньше.
А Украина "расширяет сотрудничество"...
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16.10.2020 09:38 Ответить
Идиоты непуганые. Пустили козлов в огород и еще хвалятся этим.
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16.10.2020 09:38 Ответить
ну да, в то время как США разрывает государственные контракты с этой китайской компанией изза шпионажа, Украина решила крепко себя привязать к китайским спецслужбам.

Ну что это как не вредительство ?
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16.10.2020 09:43 Ответить
это тупо-умие главы Госспецсвязи. Надо еще, для полноты картины "маслом", заключить еще контракты с "Ростелекомом" и "Глонас"
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16.10.2020 11:41 Ответить
1984// мир - це війна.. Huawei - кіберзахист..
Україна - країна викривлених дзеркал
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16.10.2020 09:47 Ответить
Это может поставить точку в сотрудничестве с НАТО в рамках совместной работы. Я не преувеличиваю, США обосновано считают что Хуавей занимается шпионажем, и как вы представляете амеры будут работать с нами когда мы всю инфу сливаем китайцам(и их друзьям) все правильно, никак.
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16.10.2020 09:50 Ответить
Ну поздравляем...весь трафик , в т.ч. и голосовой, будет онлайн транслироваться в Пекин а транзитом, например и в Москву....
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16.10.2020 09:57 Ответить
да, че там, сразу репликоидам....
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16.10.2020 10:06 Ответить
***, штаты и Британия гонят их сраными метлами, а эти - меморандомы пишут.
Дубилеты, штопаные!
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16.10.2020 09:55 Ответить
помоему такого рода контракты с госспецсвязью, прежде чем они будут заключены, должны очень внимательно и скрупулезно изучаться украинскими спецслужбами. А зная китайцев, я бы еще контракт и на предмет коррупции проверил...
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16.10.2020 10:02 Ответить
Безпека від хуавея це злити всі дані мережі китаю а потім і раші
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16.10.2020 10:04 Ответить
В мене колись планшет хуавей біля нього щось скажеш через пів години реклама на цю тему, а тут вони про безпеку з цією компанією домовляються
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16.10.2020 10:06 Ответить
Не найкращий вибір партнера, особливо з питань кібербезпеки. На скільки я пам'ятаю вони знаходяться під санкціями США. До того ж, потрапивши під санкції США Huawei почав розвивати відносини з ерефією.
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16.10.2020 10:14 Ответить
Китай давно уже стратегический партнер РФ. И его покупка украинских стратегических предприятий, как например "МоторСич", вполне может вестись из подачи Кремля.
Я думаю для Китая Украина очень вкусный кусок, особенно наша земля, которую Зе власть разрешила распродавать...
К сожалению у Зеленского опасности в Китае не видят и готовы широко распахнуть для них ворота
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16.10.2020 10:20 Ответить
Китайська фірма і кібербезпека - це те саме що лукашенко і демократія.
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16.10.2020 10:22 Ответить
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZUo2mB5ksVZ9n2WusGnwPe6s9z5gOhSEVFZt_eKQkNTCxQ5B_7qPuedJ-lV2as6h6SaFsUQqtSVIGDM1EVZrFf0lV71f_GGaLmUaHwj8uH705SZpOgoNYGcM12vM1O-Htw&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1188970394808597?__cft__[0]=AZUo2mB5ksVZ9n2WusGnwPe6s9z5gOhSEVFZt_eKQkNTCxQ5B_7qPuedJ-lV2as6h6SaFsUQqtSVIGDM1EVZrFf0lV71f_GGaLmUaHwj8uH705SZpOgoNYGcM12vM1O-Htw&__tn__=%2CO%2CP-R 12 ч. ·

Прочитал про Хуавей.

А денек-то сегодня ничего. Кажется по отношению к США Офис Президента решил применять ту же тактику, что и по отношению к нам.

Просто нужно совершать новый зашквар еще до того как успели отреагировать и ********* от предыдущего. Ты даже возмутиться не успеваешь, просто стоишь с открытым ртом и фалломорфируешь.

упд. Для тех кто не в курсе добавил скрин. Хаувей и 152 связанные с ней компании находятся под санкциями в США. Причина - США считает Huawei органом государственной слежки Коммунистической партии Китая.

Госспецсвязь это наши правительственные коммуникации.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) - є державним органом, який призначений для забезпечення функціонування і розвитку державної системи урядового зв'язку, Національної системи конфіденційного зв'язку, формування та реалізації державної політики у сферах технічного та криптографічного захисту інформації, кіберзахисту, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв'язку спеціального призначення, урядового фельд'єгерського зв'язку, а також інших завдань відповідно до закону.
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16.10.2020 10:22 Ответить
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris


https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1316967549880455169 2 ч Китайская разведка и так живет у нас как кот в сметане, теперь наши специалисты по связи решили сдать всю систему связи Думаю Запад и американцы очень "обрадуются" Зато наши поимеют на карман не плохо!
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16.10.2020 10:43 Ответить
надо было с кремлем на прямую подписывать, овцам все равно какая разница.
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16.10.2020 10:50 Ответить
Долбодятлы, а не власть.
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16.10.2020 10:54 Ответить
Это не государство, а "Квартал Украина"!
Эти долбодятлы будут с Ми-6 разговопавать по мобилам российских операторов Водафон и Киевстар с шифрованием/дешифрованием с помощью китайской Хуавей....
Уроды сраные - если губы красите то и жопу нужно подтирать!
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16.10.2020 11:00 Ответить
Сергей, ну набочинил дядя, слегка... Но для меня - Квартал Украина однозначно намного лучше, чем Рошен-Украина и будкостроители.
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16.10.2020 11:44 Ответить
Ахххахахаха Пустили козла в огород
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16.10.2020 11:26 Ответить
это тупо-умие главы Госспецсвязи. Надо, для полноты картины "маслом", заключить еще контракты с "Ростелекомом" и "Глонас".
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16.10.2020 11:45 Ответить
А как же Запад?
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16.10.2020 11:48 Ответить
При Рошен-Украина хотя бы дедушку Горбулина спрашивали - что такое хорошо, а что не очень.
А сейчас - детский сад, насмотревшийся порнушки и решивший, шо они уже взрослые, раз могут дотянуться до кухонного буфета с бюджетными пряниками.
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16.10.2020 11:49 Ответить
Покупать такое оборудование у союзника нашего врага, это предательство та Зрада Батькивщин1!
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16.10.2020 12:21 Ответить
 
 