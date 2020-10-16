ВОЗ прогнозирует рост смертности от коронавируса в Европе в 4-5 раз
Директор Всемирной организации здравоохранения по европейскому региону Ханс Клюге прогнозирует рост смертности от коронавируса в Европе в 4-5 раз по сравнению с апрельскими показателями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ООН
Клюге отметил, что сейчас в Европе наблюдается увеличение ежедневных заболеваний в 2-3 раза по сравнению с апрелем, но сократилась смертность в пять раз. Это связано с тем, что увеличилось количество тестирований, а большинство заболеваний выявляют у молодежи, у которой не возникает тяжелых симптомов. Однако сейчас люди разных поколений все больше будут проводить время в закрытых помещениях, что может привести к росту смертности.
По словам Клюге, прогнозы, основанные на эпидемиологических моделях, не дают повода для оптимизма. В случае длительного ослабления ограничений в январе 2021 года ежедневные показатели смертности будут в 4-5 раз выше, чем в апреле.
Он считает необходимым введение более жестких ограничений во многих европейских странах. При этом простые меры, такие как ношение масок и строгий контроль при скоплении людей, могут сохранить 281 тыс. жизней в 53 странах.
"Эти прогнозы только подтверждают то, о чем мы говорили все это время: пандемия не отступит сама по себе, но мы можем этого добиться", - заключил глава Европейского бюро ВОЗ.
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Незважаючи на те що летальність нової інфекції опустилася до мінімальних 2,8%, за сім днів через коронавируса на планеті померли близько 45 тис. Чоловік - більше, ніж за будь-який інший аналогічний період з початку пандемії. Колишній максимум - приблизно 43 тис. Померлих - був зафіксований в середині липня.
У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) прогнозували, що зростання захворюваності в світі призведе і до зростання смертності.
Більше половини смертей на планеті припадає на чотири країни - США (218 тис.), Бразилію (153 тис.), Індію (111 тис.) І Мексику (85 тис.). Добові показники вище за все в Сполучених Штатах і Індії, де як і раніше вмирають по 700-800 заразилися в день. У Росії цей показник вже кілька днів тримається вище 200.
У відносному вираженні найскладніша ситуація складається в Перу, де на кожні 100 тис. Жителів вже припадає близько 100 смертей, Бельгії - 89, Іспанії та Бразилії - 72 і 71 відповідно.