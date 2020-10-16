Стефанчук уверяет, что финансирование "опроса Зеленского" будет законным: "Мы будем приятно удивлены"

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что украинцы могут быть "удивлены" источником финансирования опроса, инициированного главой государства Владимиром Зеленским.

"Это будет не из Госбюджета... Кто это будет финансировать – вы далеко не все способы перечислили. Я думаю, что все мы будем приятно удивлены, потому что и способ проведения, и способ финансирования будут подностью соответствовать закону", – сказал Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



На вопрос, означает ли это, что опрос профинансирует Зеленский, вице-спикер ответил: "Это возможный вариант".

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