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Стефанчук уверяет, что финансирование "опроса Зеленского" будет законным: "Мы будем приятно удивлены"
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что украинцы могут быть "удивлены" источником финансирования опроса, инициированного главой государства Владимиром Зеленским.
"Это будет не из Госбюджета... Кто это будет финансировать – вы далеко не все способы перечислили. Я думаю, что все мы будем приятно удивлены, потому что и способ проведения, и способ финансирования будут подностью соответствовать закону", – сказал Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
На вопрос, означает ли это, что опрос профинансирует Зеленский, вице-спикер ответил: "Это возможный вариант".
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Создали фонд поддержки армянской армии в РФ.
Банковский счет раздали россиянам неделю назад и начали собирать деньги.
Сегодня стало известно, что это азербайджанцы создали фонд.
Они обналичили деньги и смылись.
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Хотя собственно обсуждать нечего пока что
Вовочка бумажку еще не написал.
Напишет - будет отвечать лично.
Не напишет - повяжут агитаторов.
Зато их волнует вопрос организации свободно экономической КОНТРАБАНДНОЙ зоны для сепаров ( плюс олигархов типа бени и Ахметова) и ради жтого они остовы потратить очередные налоги украинцев для опроса
ВООБЩЕ ВСЕ ЭТО ПОХОЖЕ НА ОРГАНИЗОВАННЫЙ ГЕНОЦИД УКРАИНЦАМ
Ну вот график нарастания пандемии . Она только на подходе - а у вас уже больницы заполнены
треба уточняти -це чеська статистика..
У ВСЕХ ПАНДЕМИЯ НАРАСТАЕТ ОДИНАКОВО - пусть Степашка свой график нарисует
Звичайно .. бо у бюджеті кошти на це не передбачено.
Стефанчук запевняє, що фінансування "опитування Зеленського" буде законним: "Ми будемо приємно здивовані"
Ахмєтов ?
Коломойський ?
...Стефанчук ? )))))
Потом у человека возникнет второй вопрос: а какой именно тип СЭЗ подразумевает президент? Это будет свободная таможенная зона и (или) порт? Экспортная зона? Транзитная? Таможенный склад? Технологический парк? Технополис? Комплексная производственная зона? Туристско-рекреационная? Страховая? Банковская? А если я поддерживаю технополис, но не поддерживаю таможенный склад, то я "ЗА" или "ПРОТИВ"?
Дальше возникнет третий вопрос: а какова «глубина» и «ширина» свободы в этой самой зоне, о которой вопрошает президент? От чего освободят этот самый пресловуто-неопределенный Донбасс? От НДСа? Ввозной пошлины? От НДФЛа? Кого именно освободят от податей?
Четвертый вопрос, который однозначно возникнет у человека, не отягощенного бременем юридического образования, следующий: «А почему не пытаться решать вопросы с созданием свободной экономической зоны по закону?»
Есть такой Закон Украины: «Об общих принципах создания и функционирования специальных (свободных) экономических зон». Действующий, выдержанный (этому закону позавчера 28 лет исполнилось).
И пятый вопрос, который возникнет у гражданина, примерно следующий: а чем президенту не нравится Закон «О специальных экономических зонах и специальном режиме инвестиционной деятельности в Донецкой области»? Приняли его как раз когда гарант Конституции учился на третьем курсе на юриста. Закон не отменяли, не приостанавливали, не признавали неконституционным. Нормальный такой закон. Вдохнуть в него жизнь, когда за спиной целое моно-большинство, моно за три секунды. Ну вот, вопросов у граждан получилось тоже пять. Хотя, конечно, у юристов их многократно больше, но это все скушно 😉 (c) Тимур Крюков
https://zagittya.com.ua/page/mirnyj_plan/o_svobodnoj_ekonomicheskoj_zone__donbass.html
https://zagittya.com.ua/ Главная › https://zagittya.com.ua/page/mirnyj_plan.html Мирный план › https://zagittya.com.ua/page/mirnyj_plan/o_svobodnoj_ekonomicheskoj_zone__donbass.html О свободной экономической зоне «Донбасс»
О свободной экономической зоне «Донбасс»
Закон Украины
О свободной экономической зоне «Донбасс»
Настоящий Закон определяет особенности осуществления экономической, хозяйственной, инвестиционной и инновационной деятельности, направлен на восстановление агропромышленного комплекса, модернизацию экономической и социальной инфраструктуры, возобновление жизнедеятельности в Автономном регионе Донбасс, создает свободную экономическую зону «Донбасс» (далее - СЭЗ «Донбасс»).
Головне питання зараз є, чи здатні всі адекватні політсили об'єднатися і виробити спільну оплітику протидії цьому дійству. Всяка політсила, яка не війде в загальнонаціональну протидію цьому дійству по-факту є союзником Зеленського і ерефії.
Источник: https://censor.net/ru/n3225105
Совершенно верно, если профинасирует Зеленский, то этот опрос - агитация в день выборов.
Это нарушение закона, это административное правонарушение, потому что В. Зеленский - член партии "Слуга Народа", и потому этот опрос - агитация за партию "Слуга Народа".
Президент Украины, В. Зеленский, совершенно открыто собирается нарушить закон Украины.
Члены партии "Слуга Народа", нардепы Верховной Рады, В.Зеленского в его действиях поддерживают.
В Украине нет законов - вот что это означает, высшие лица в государстве на законы плюют, плюют публично, глумятся над законом.
Уголовники, они просто уголовники, мелкая уголвная гопота.
Поглумитесь и вы, украинцы, над Слугами Народа.
Покажите им дулю на выборах.
Скажите, что хватит с вас "шапкокрадов" и прочих уголовников.
ну тогда и опроса не нужно, результат уже известен
Опитування на замовлення видання https://zaxid.net/sotsiologi_opublikuvali_zhovtnevi_reytingi_kandidativ_na_mera_lvova_n1508699 ZAXID.NET провела соціологічна агенція https://fama.agency/polityka/kogo-lviv-yany-hochut-bachyty-na-posadi-miskogo-golovy-za-try-tyzhni-do-vyboriv/ FAMA (на замовлення Садового)
.Потенціал рейтингу партій-претендентів у Львівську міськраду:
"Європейська солідарність" - 42,4%,
"Самопоміч" - 24,6%,
"Варта" - 13,0%,
"Голос" - 10,6%,
"Свобода" - 9,8%
,"Слуга народу" - 5,9%
,"Батьківщина" - 4,9%
,"Українська галицька партія" - 3,4%,
"Громадянська позиція" - 2,4%
,"Сила і честь" - 1,8%,
"Народний рух України" й "Радикальна партія" - 1,5%
,"Опозиційна платформа - За життя" - 1,1%.