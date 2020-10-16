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Новости Опрос Зеленского
16 041 199

Зеленский: Легализация оружия, двойное гражданство, еврономера - что включить в следующие опросы?

Зеленский: Легализация оружия, двойное гражданство, еврономера - что включить в следующие опросы?

Президент Украины Владимир анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что "все политики критикуют идею опроса", потому что боятся мнения граждан, "убеждают, что украинцы какие-то глупые, необразованные и, не дай бог, их что-то спрашивать".

"И ничто не мешает нам каждый месяц или даже каждую неделю говорить о важном и узнавать твое мнение", - добавил президент.

Президент призвал украинцев в комментариях на официальных страницах высказаться, о чем еще они хотят высказаться и какие вопросы хотят услышать.

"Легализация оружия, двойное гражданство, продолжительность учебы в школе, еврономера, парламентская республика и многое многое другое. Пиши, какие вопросы стоит включить в следующие опросы", - отметил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.

В заявлении Офиса Президента говорится, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

Ранее Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса, который состоится 25 октября.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса.

Также читайте: Стефанчук уверяет, что финансирование "опроса Зеленского" будет законным: "Мы будем приятно удивлены"

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) местные выборы (2752) опрос (2821)


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Топ комментарии
+46
Включи вопрос - можно ли тебе нарушать избирательное и другое законодательство
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16.10.2020 10:05
+32
Зеленський: Легалізація зброї, подвійне громадянство, єврономери - що внести в наступні опитування? - Цензор.НЕТ 6529
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16.10.2020 10:13
+31
Зеленский: Легализация оружия, двойное гражданство, еврономера - что включить в следующие опросы? - Цензор.НЕТ 3618
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16.10.2020 10:11
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Страница 2 из 2
Справедливости ради замечу:
Растаможку ждут не люди, а буратины.
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16.10.2020 10:47 Ответить
Потрібно подати петицію, за внесення питання про звільнення Зеленського
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16.10.2020 10:34 Ответить
Віслюку, до наступних опитувань ти можеш не дожити.
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16.10.2020 10:37 Ответить
убрать пост презедента. А с остальным громады сами порешают когда научаться. За землю шо молчишь,канабис важнее для некоторых штатских.
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16.10.2020 10:37 Ответить
В следующие опросы необходимо включить избрание нового президента и запрет избирать клоунов
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16.10.2020 10:40 Ответить
как это не печалько, но фсе эти "опросы" не что иное, как создание аксиоматики для построения новой психологической реальности у юзеров с целью закладки базиса и построения на нём "нового государства"- постнеосовка. не секрет, что казалось бы просто прикольную штуку - нейролингвистику, любые власти сегодня юзают и в хвост и в гриву для перепрошивки своего элохтората. им дошло, что "в начале было Слово,..., и Слово было бог" )). но Слово то Машинное!. взомнили себя Програмером, но забыли, что Hybris у Шефа, самое наказуемое преступление. а прога мониторинга у него великолепнейшая. Програмер не фраер - он всё мониторит )).
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16.10.2020 10:41 Ответить
Добавь один простой вопрос: может-ли быковатый клоун быть президентом европейской страны ?
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16.10.2020 10:41 Ответить
Досрочная отставка Зеленского
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16.10.2020 10:42 Ответить
Обещание "новых опросов" - морковка для Зе-ослов которой их ведут на избирательные участки.
Обсуждать вкус и цвет морковки ("какие вопросы хотите видеть") - удел ослов.
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16.10.2020 10:44 Ответить
Да че ты хрень какую то спрашиваешь. Лучше спроси хочет ли украинец получать минимальную зп в 50000 грн. И у тебя будет явка 100% и да 100%.
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16.10.2020 10:44 Ответить
явка будет 73%.
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16.10.2020 19:00 Ответить
Вопрос об импичменте президента
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16.10.2020 10:45 Ответить
У нас нет закона об импичменте. Зеленая букашка сделала себе "закон о невозможности импичмента" (по факту)
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16.10.2020 11:02 Ответить
Водій автобуса задає питання пасажирам в яку сторону крутити руля і куди їхати. Вже вибачте за безтактність, але якщо не может срати, то не мучай сраку без зайвої балаканини.
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16.10.2020 10:46 Ответить
да овцы хавают все.
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16.10.2020 10:46 Ответить
правильно. оружие, учеба, нормальные вопросы.
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16.10.2020 10:52 Ответить
Надо включить все, что подрывает государственность и экономику. Тебя ж для этого избрали-ТЕ...
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16.10.2020 10:53 Ответить
Напиши заявление об отставке все что ты можешь сделать хорошее Украине
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16.10.2020 10:56 Ответить
Опросы, вопросы, планы, намерения, воздушные замки, светлое будущее...
Дела реальные за полтора года где, тварь безмозглая???
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16.10.2020 10:59 Ответить
Дела відомі -- все гірше й гірше.
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16.10.2020 13:51 Ответить
Вова, тобі вже все давно в кремлі написали.
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16.10.2020 11:00 Ответить
шоу для лохов
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16.10.2020 11:01 Ответить
Оно вообще-то понимает, что такими "опросами" полностью подтверждает, что оно не президент и понятия не имеет что волнует народ? Но самое главное, это то, что даже если ему четко и однозначно ответят что и как надо делать, оно все равно ничего не сделает. Ибо работать не преучен с детсва.
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16.10.2020 11:05 Ответить
Интересует стерилизация зебилов.
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16.10.2020 11:09 Ответить
Кто ответит на эти вопросы, тот поддерживает Зеленского, 95 квартал и больных на голову "слуг народа".
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16.10.2020 11:11 Ответить
ЧТО-ТО У ПРЕЗЕДЕНТА И ЕГО КОМАНДЫ СЛУЧИЛОСЬ С ГОЛОВОЙ-ГОЛОВУШКОЙ....
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16.10.2020 11:11 Ответить
ЧУШЬ! Заведи себе сайт или мобильное приложение (вроде уже есть) и спрашивай что угодно хоть каждый день (благо методы верификации существуют разные), но никогда не спихивай свою ответсвенность на "народ" и не ссылайся на такие "опросы", когда выносится то или иное решение, или принимается тот или иной закон!
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16.10.2020 11:12 Ответить
"Вошь ли я,как все,или человек?" "Тварь ли я дрожащая,или право имею?" Як щодо таких запитань? Хоча,далеко куцому до зайця, а Вовану до Раскольнікова...
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16.10.2020 11:16 Ответить
Оно реально дурное, тут и обсуждать нечего.
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16.10.2020 11:17 Ответить
1000%, и это, с-уко, президент воюющей страны, решило в день выборов накурить воздушных, актуально нелепых вопросиков для Альцгеймера.
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16.10.2020 11:48 Ответить
Типа если народ скажет НЕТ двойному ( тройному.. и т.д.) гражданству, наши депутаты, олигархи, и просто зажиточные люди и люди от власти и политики ( всех времен), а также народы стран ЕС ( к примеру венгры, поляки и.т.д) или "счастливые обладатели " паспортов рашистана, а паспорта любимого Израиля, а также Великобритании, США, Канады, Германии и т.д. побегут сдавать паспорта и начнут отказываться от других "гражданств".. Не смешите.. Народ то естественно будет против наличия другого гражданства.. тут и опрос проводить не к чему ( вопрос ясен 90%), только кто ж послушается этого народоизъявления. Шутить изволите. КловУны. По другим вопросам, например легализация оружия.. да у нас его и так пруд пруди плюс наградное ( что сейчас модно) у нас сейчас через день гранаты на улицах рвутся, а при легализации оружия у нас наступит Дикий Запад, ( идиотами нужно быть что бы это разрешать) Еврономера.. борются, борются и все на месте это прерогатива государства, смотрите как правильно и выгодно стране и людям. ( тут не скажу, не владею пониманием как правильно)
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16.10.2020 11:20 Ответить
своего мнения нет, пиар перед выборами типа посоветуемся
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16.10.2020 11:25 Ответить
ЗЕ сцикло. А каждое сцикло перед тем как сделать какую то гадость хочет "перевести стрелки" с личной ответственности на коллективную.
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16.10.2020 12:08 Ответить
Чё там мудрить ?! Рецепты популизма давно выписаны "земля крестьянам" "фабрики рабочим" "хлеб голодным" "мир народам" .... И последствия этого популизма тоже всем известны: террор, расстрел Новочеркаска., голодомор, 200грамм хлеба по карточкам и "мир" Испании, Германии, Прибалтике, Венгрии, Чехословакии, Корее, Анголе, Кубе, Сирии, Афгану, Ливии, Финляндии, Польше, Венесуэле Чечне , Грузии, Абхазии, Молдове, Украине...
О чём, на самом деле говорит возникновение этого опроса ? О неминуемой катастрофе зелёных 25-го числа. И они даже наркоманов зовут на избир участки ..ну-ну...
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16.10.2020 11:29 Ответить
ЗЕ - смішне опудало, ні краще кацапською "чучело". Так ось чучело півтора року просерало все що можна, жерло, т ранжирило народні кошти і "терлося дупою об ***** в пошуках миру в його очах", тут раптом тиць-гриць "я вам задам пять питань"... Дегенерат... Бойкотуємо цей жидобільшовицький фарс! Молодь! Дубасьте тих "ЗЕ-соціолухів" по зубах та по печінці!
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16.10.2020 11:54 Ответить
что такое легализация оружия? что за постановка вопроса? типо у нас в магазине можно купить не легальный ствол?
нам надо легализация короткоствола, но с обязательным принятием новых законов о самообороне с оружием, с разрешением ношения и применения. принятием законов о упрощении открытий стрельбищь возле каждого села.
а то сей час как? всё легально... купил ствол, документы, все дела...
где с него стрельнуть? за селом, городом на пустырях нельзя. надо только ехать на полигоны, стрельбища. а они есть далеко не в каждой области, не говоря про города. и стоят очень не дёшево. берите пример с америки как там это всё организовано, если сами ничего путнего не придумать...
второе - лезут в дом воры. применять оружие против них нельзя - посадють за превышение мер самообороны. мальчик в трусиках лез в окно водички попить, а пособник хунты его убил.

ну и зачем нам тогда только легализация оружия, если можно только пыль снего сдувать? нам надо там всё кардинально менять. менты всё обложили запретами.
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16.10.2020 12:03 Ответить
вся прелесть в том, что народ уже полтора года назад дал властям право и мандат решить эти вопросы тем или иным путем, а сейчас предвыборный пиар пошел просто... софистика... попытка поднять снова зе-электорат с диванов, заставить их нафантазировать себе снова "країну мрій" и довести их до избирательных урн с "правельным" выбором... пробуют повторить схематоз весны 2019
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16.10.2020 12:12 Ответить
"правельным" выбором - такое скажете. - довести их до избирательных урн с выбором "по приколу" .
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16.10.2020 12:30 Ответить
это и есть "правельный выбор" по мнению зеленых жуликов
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16.10.2020 13:00 Ответить
ну фантазировать заставить - это понянятие сильно условное. мордор заставляет фантазировать по своему, амеры - по своему, европа по своему. всё по большому счёту - фантазии.
разница только кто с какой целью эти фантазии озвучивает и как это будут реализовывать.
пока что у нас очень уродская(орочья) система легализации оружия со всеми законами около этой темы. так же по авто.
пока что товарищи при власти не хотят особо для народа чё то делать.
порох к стати тоже эту тему не двигал. так ото... для виду чё то там реформировал а остальное - ,,не на часі,,
так и живём...
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16.10.2020 16:20 Ответить
Що ТИ всім тикаєш, папіку своєму тикай! Ми що, разом до школи ходили чи нюхали з тобою, придурок!
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16.10.2020 12:06 Ответить
я не фанат Зеленского,но тоже считаю что Вы ето у кацапов,а вот в английском языке все говорят на ТЫ
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16.10.2020 12:31 Ответить
Кацапи у нас навчилися говорити "Ви", бо у нас було заведено навіть батька з матір'ю називати на "ви".
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16.10.2020 13:58 Ответить
До речі,у кацапів більш ніж в українців поширене звернення "ти",цікаво було спостерігати,як на Московії десятирічні хлопчаки звертаються до сивих дідів "ти" і добавляють "для связки слов" пару-трійку матюків.
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16.10.2020 14:00 Ответить
А в іспанців на дочку часто замість "іха"(дочка) -- кажуть "ембра" (самка).
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16.10.2020 14:04 Ответить
Неуч, это у касапов на ты, украинцы даже к отцу и матери всегда обращались на вы.
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16.10.2020 14:05 Ответить
Кто зарегистрирован на сайте https://petition.president.gov.ua/
Создайте петицию чтобьі в опрос включили 6-й вопрос: "считаете ли вьі что президенту Зеленскому необходимо досрочно сложить полномочия?"
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16.10.2020 12:08 Ответить
Требую узаконить самоубийство пенсионеров с помощью яда, котрый можно получить бесплатно в аптеке по рецепту от Пенсионного фонда. Старики вешаются, выбрасываются из окон, погибают мучительной смертью. Требуем милосердия. Так жить нельзя. Мы заслужили легкую смерть. ,,Узаконить эвтаназию украинским пенсионерам,,-это должен быть пятый вопрос!
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16.10.2020 12:09 Ответить
Немає питань. Є таблетки для ліків, якщо завищити норму, то на ранок результат...
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16.10.2020 14:17 Ответить
За єврономера вже давно питання висить і не вирішується!! Навіщо знову запитувати?! Вирішуйте.
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16.10.2020 12:15 Ответить
За импичмент президента!!!
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16.10.2020 12:16 Ответить
"Нет налогов без представительства" - это единственный актуальный вопрос который объединяет все. Если у меня нет ни единой политической и экономической возможности выбрать представителя власти и влиять на его работу , так как эти возможности отсечены специально, какого мне платить типа налоги банде ворья ? Если американские колонисты 18-го века задали этот вопрос и реализовали ответ, может и мы сможем ?
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16.10.2020 12:17 Ответить
Такое ощущение что он не в курсе что уже полтора года как президент. У зебилов предвыборная компания растянулась на весь это период. Ментально они еще там весной 2019 го. Обещалки, лозунги и борьба с властью .. ой так они же власть... ну да им то пох. тут главное процесс.
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16.10.2020 12:17 Ответить
Свабоду папугаям!!!!!!!!!!!!
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16.10.2020 12:18 Ответить
Насколько это наглое и беспардонное создание. Оно в открытую дерзит народу Украины. Мабуть четырежды уклонист про ответку не слышало, думает , что мимо сусал народ промахнется.
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16.10.2020 12:22 Ответить
вижу вижу, вердикт будет строгим - использование служебного положения для навязывания народу наркотиков, оружие и двойного гражданства, которое перечит устоям соборности Украины , а значит Конститутции.
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16.10.2020 12:27 Ответить
Ну, ось. А ви кажете, що у Слуг народа немає стратегії, вона є, конкретна...
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16.10.2020 14:25 Ответить
А можна - Зенахер?
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16.10.2020 12:30 Ответить
Нужно включить:
- 100% психиатрическое обследование кандидатов в выборные органы и госслужащих.
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16.10.2020 12:37 Ответить
легализация проституции
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16.10.2020 12:47 Ответить
а я хочу запитання------чи зіграти зеленському на піаніно на площі в центрі Києва 1 квітня 2021 року.І обов'язково з трансляцією.
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16.10.2020 12:52 Ответить
Народ--чому ви дивуєтесь. Воно все життя жило по написаним сценаріям--то своїх мізгів немає. Так і з питаннями --йому пишуть а він озвучує. Але для лохів --це ж класно.нас питають.
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16.10.2020 12:52 Ответить
Зараз питання не в тому, що виставить Зеленський в своєму опитнику чи звідки буде фінансування, а в здатності українського політикуму об'єднатися і виробити спільну політику стосовно данного опитування. Всяка політсила, яка не виступить єдиним фронтом проти цього дійства може вважатися союзником Зеленського та ерефії.
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16.10.2020 12:59 Ответить
Если собираетесь вводить техосмотр, сделайте такой который в ес допускает езду(виньетки)
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16.10.2020 13:07 Ответить
"Фактическим результатом переговоров главы НБУ Шевченко с МВФ по поводу дефицита бюджета явилось заявление НБУ о категорическом отказе от дальнейшего финансирования банковским сектором государственного долга Украины. Нынешний показатель этого составляет 35%. Последний источник "пополнения" бюджета - ОВГЗ исчерпало свой потенциал. В руках Зеленского остается только наращивание объема государственных гарантий. Учитывая огромный объем государственных долговых гарантий, объем которых уже составляет около 8% государственного бюджета, ограничения для которых сняты голосованием "слуг народа" в ВР, к концу 2021 года стране грозит внутренний дефолт. "
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

А я монетку я тут на днях кинула, кто объявит дефолт первым: наш коммуняка, Премьер штата Виктория, Эндрюс, или бубочка" Зеленский?
Выпал "бубочка".
Ждем-с.
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16.10.2020 13:20 Ответить
Пан Зеленський... не Українці глупі.. а ваші питання, або їх формулювання... А де які взагалі не треба здавать. Мені ваші питання нагадують анкдот. Бо вони якісь непотрібні. Пан Зеленськийайте відповідь на таке питання в якій послідовності ви потребу зправляєте? Варіанти відповідей:
1. Зняв штани, зправив потребу, одів штани.
2 Зправив потребу, зняв штани, одів штани
3.Одів штани, зправив потребу, зняв штани
4. Зняв штани, одів штани, зправив потребу
5.Одів штани, зняв штани, зправив потребу
6. Зправив потребу, одів штани, зняв штани
*примітка - гігіеничні вправи входять в поняття "зпавив потребу"

Так от ваші запитання як і діїї у владі та і попередніх владолюбців чомусь схожі з варіантами до 2 - 6 варіантів. Влада в Україні завжди чомусь то в штани наробить, то з спушеними штаньми ходить бо приджурки.
Чому ви - влада завжди уникаїнете 1 варіанту - правильного.
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16.10.2020 13:23 Ответить
Про продажу с/х земли не хочешь узнать мнение народа, зюзя?
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16.10.2020 13:25 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3310557.html А.Магера:
Моя порада виборцям. Якщо побачите листочки з «опитуваннями» від Зеленського, забирайте їх із собою.
Пам'ятайте, що лише закон, в тому числі Виборчий кодекс, а не чиясь захцянка, визначає, що таке виборчий документ.
А Кримінальний кодекс (в свою чергу щодо виборчих документів чи документів референдуму) також ************** лише від закону.
Тому сміливо беріть цей папірчик із собою - знадобиться для розпалу дров чи для інших побутових потреб.
Заодно зможете поцікавитися, звідки в організаторів «опитування» ваші захищені законом персональні дані.
І, безумовно, маєте повне право викликати поліцію.
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16.10.2020 13:34 Ответить
Речь идет о массовой фальсификации и подтасовки ответов граждан по опросам Зеленским и его бандой, потому что контроля никакого. Это тоже самое, что сделал Путин в России. Так что от украинцев, как всегда ничего не будет зависеть.
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16.10.2020 13:34 Ответить
Тю, то-то нащо нам ваш хутiн з його КВНщиками? ...ХМЫ...
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16.10.2020 14:04 Ответить
Млять!
Сделай на своём сайте специальное окошко и собирай вопросы круглый год!
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16.10.2020 14:06 Ответить
Уже есть сайт с петициями и что???
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16.10.2020 15:53 Ответить
Легализация оружия тебеже хуже клоун, а вообще-то уже была питиция об отставке и что, а ничего.
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16.10.2020 14:19 Ответить
Ок.
Спитай людей
1. Чи хочуть вони зменьшити податки вдвічі?
2. Чи хочуть вони зменьшити комуналку вдвічі?
3. Чи хочуть вони розмитнення авто за 100 євро?
4. Чи хочуть вони безкоштовне медичне забезпечення?
5. Чи хочуть вони пенсіі по 500 євро?
Слабо?
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16.10.2020 14:19 Ответить
Обычно о мечтах идиота у самого идиота не спрашивают. Но я бы поддержал проведение такого опроса, потому что он дал бы ответ на вопрос: Сколько у нас в стране неосоветских идиотов?
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16.10.2020 14:56 Ответить
украинцы какие-то глупые, необразованные


шмаркля, так за тебе саме такi i голосували... хiба нормальна, притомна та освiчена людина могла голосувати за таке лайно?
та ти i сам такий, вicлюк, проФФесор криворiжський, юриЗд пiлять...
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16.10.2020 14:52 Ответить
Пусть включат следующий вопрос: "Хочет ли народ чтобы Зеля совершил половой акт с овцой в прямом эфире?" Уверен что большинство населения, в т.ч. его сторонники, ответят на него утвердительно.
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16.10.2020 14:54 Ответить
Зеленський: Легалізація зброї, подвійне громадянство, єврономери - що внести в наступні опитування? - Цензор.НЕТ 8616
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16.10.2020 17:12 Ответить
фотографу - 5+...
комментатору на фотке теж саме
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16.10.2020 17:18 Ответить
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16.10.2020 18:45 Ответить
"украинцы какие-то глупые, необразованные и, не дай бог, их что-то спрашивать" - якби було інакше, то клоуна президентом ніколи б не обрали...
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16.10.2020 14:55 Ответить
Зеленский в этой Украине ничего не решает и решать не хочет, не может и боится. Типа пусть народ решает, а я не при делах. Ну и гетьмана вы выбрали, панове украинцы.
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16.10.2020 14:57 Ответить
Своим выбором вы осквернили Гетьманську булаву и Острожську библию. Презираю!
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16.10.2020 14:59 Ответить
Ага, а про це ти нікого не питав:
"Президент підписав указ щодо передачі сільгоспземель з державної до комунальної власності"
https://www.president.gov.ua/news/mi-povertayemo-zemlyu-lyudyam-prezident-********-ukaz-shodo-64613
Починається дерибан земельки ...
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16.10.2020 15:16 Ответить
Чи треба брати парасолю під час дощу, коли голосував за зеленського?
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16.10.2020 15:36 Ответить
Свою отставку.
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16.10.2020 15:51 Ответить
Легалізація зброї звучить цікаво, але після судилища над Стерненком за перевищення мір самооборони з ножем це звучить лиш як дешевий піар.
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16.10.2020 16:21 Ответить
ЭТИ ПЯТЬ ВОПРОСОВ ПОПАХИВАЮТ ПЯТИЛЕТКОЙ В СССР !!!
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16.10.2020 16:25 Ответить
Сегодня говорил про "пять вапросаф Вавы" с соседями, пенсионерами.
Что такое свободная экономическая зона, они не знают.
Что такое еврономера, тоже. Как и двойное гражданство.
Что такое каннабис - тем более.
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16.10.2020 16:38 Ответить
Пять вопросов, ответы на которые хочет получить Зеленский.

1.Нужно ли ставить в угол депутата, который плохо себя ведёт?
2.Нужно ли сократить всё население Украины до 300 депутатов?
3.Поддерживаешь ли ты легализацию медицинского каннабиса в Украине для тяжелобольных политиков?
4.В 1687 году был опубликован первый закон Ньютона - Закон всемирного тяготения. Нужно ли поднять на международном уровне вопрос о том, или все люди выполняют этот закон, или никто?
5.Может ли президент проводить такой референдум каждую неделю или только перед выборами?
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16.10.2020 21:59 Ответить
Президент Украины Владимир анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства. Источник: https://censor.net/ru/n3225111

ГОЛОВНЕ ПИТАННЯ І ЄДИНЕ ПИТАННЯ - КОЛИ ТИ ЗЕЛЕНА ПАДЛА ВЖЕ ПІДЕШ З ПОСАДИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
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16.10.2020 22:42 Ответить
Ну рахманин ЖЖЬОТ, грит , типо, опытування напоминает ВЕСIЛЛЯ НЕПОХОВАНОГО НЕБIЖЧИКА.
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17.10.2020 01:25 Ответить
здесь можно и вову увидеть, но и овцы своей в 73% массой - не так просты , как ему может показаться...https://www.youtube.com/watch?v=LldtyaqMI5w&list=RDLldtyaqMI5w&start_radio=1 Pink Floyd - Pigs (Three Different Ones) 1977 legendado

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17.10.2020 01:40 Ответить
(Заколосится конопля) На просторах Украины. Ведь справку ,от врача ,(что ты болен) достань что 2 пальца обосцать.
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17.10.2020 07:08 Ответить
Кто как поступит с этой бумажкой на типа выборах..выбирать то не из кого
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17.10.2020 08:23 Ответить
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