Зеленский: Легализация оружия, двойное гражданство, еврономера - что включить в следующие опросы?
Президент Украины Владимир анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.
Об этом глава государства сообщил в видеообращении на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Зеленский отметил, что "все политики критикуют идею опроса", потому что боятся мнения граждан, "убеждают, что украинцы какие-то глупые, необразованные и, не дай бог, их что-то спрашивать".
"И ничто не мешает нам каждый месяц или даже каждую неделю говорить о важном и узнавать твое мнение", - добавил президент.
Президент призвал украинцев в комментариях на официальных страницах высказаться, о чем еще они хотят высказаться и какие вопросы хотят услышать.
"Легализация оружия, двойное гражданство, продолжительность учебы в школе, еврономера, парламентская республика и многое многое другое. Пиши, какие вопросы стоит включить в следующие опросы", - отметил Зеленский.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.
В заявлении Офиса Президента говорится, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.
Ранее Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса, который состоится 25 октября.
15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.
16 октября глава государства назвал три финальных вопроса.
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Растаможку ждут не люди, а буратины.
Обсуждать вкус и цвет морковки ("какие вопросы хотите видеть") - удел ослов.
Дела реальные за полтора года где, тварь безмозглая???
О чём, на самом деле говорит возникновение этого опроса ? О неминуемой катастрофе зелёных 25-го числа. И они даже наркоманов зовут на избир участки ..ну-ну...
нам надо легализация короткоствола, но с обязательным принятием новых законов о самообороне с оружием, с разрешением ношения и применения. принятием законов о упрощении открытий стрельбищь возле каждого села.
а то сей час как? всё легально... купил ствол, документы, все дела...
где с него стрельнуть? за селом, городом на пустырях нельзя. надо только ехать на полигоны, стрельбища. а они есть далеко не в каждой области, не говоря про города. и стоят очень не дёшево. берите пример с америки как там это всё организовано, если сами ничего путнего не придумать...
второе - лезут в дом воры. применять оружие против них нельзя - посадють за превышение мер самообороны. мальчик в трусиках лез в окно водички попить, а пособник хунты его убил.
ну и зачем нам тогда только легализация оружия, если можно только пыль снего сдувать? нам надо там всё кардинально менять. менты всё обложили запретами.
разница только кто с какой целью эти фантазии озвучивает и как это будут реализовывать.
пока что у нас очень уродская(орочья) система легализации оружия со всеми законами около этой темы. так же по авто.
пока что товарищи при власти не хотят особо для народа чё то делать.
порох к стати тоже эту тему не двигал. так ото... для виду чё то там реформировал а остальное - ,,не на часі,,
так и живём...
Создайте петицию чтобьі в опрос включили 6-й вопрос: "считаете ли вьі что президенту Зеленскому необходимо досрочно сложить полномочия?"
- 100% психиатрическое обследование кандидатов в выборные органы и госслужащих.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
А я монетку я тут на днях кинула, кто объявит дефолт первым: наш коммуняка, Премьер штата Виктория, Эндрюс, или бубочка" Зеленский?
Выпал "бубочка".
Ждем-с.
1. Зняв штани, зправив потребу, одів штани.
2 Зправив потребу, зняв штани, одів штани
3.Одів штани, зправив потребу, зняв штани
4. Зняв штани, одів штани, зправив потребу
5.Одів штани, зняв штани, зправив потребу
6. Зправив потребу, одів штани, зняв штани
*примітка - гігіеничні вправи входять в поняття "зпавив потребу"
Так от ваші запитання як і діїї у владі та і попередніх владолюбців чомусь схожі з варіантами до 2 - 6 варіантів. Влада в Україні завжди чомусь то в штани наробить, то з спушеними штаньми ходить бо приджурки.
Чому ви - влада завжди уникаїнете 1 варіанту - правильного.
Моя порада виборцям. Якщо побачите листочки з «опитуваннями» від Зеленського, забирайте їх із собою.
Пам'ятайте, що лише закон, в тому числі Виборчий кодекс, а не чиясь захцянка, визначає, що таке виборчий документ.
А Кримінальний кодекс (в свою чергу щодо виборчих документів чи документів референдуму) також ************** лише від закону.
Тому сміливо беріть цей папірчик із собою - знадобиться для розпалу дров чи для інших побутових потреб.
Заодно зможете поцікавитися, звідки в організаторів «опитування» ваші захищені законом персональні дані.
І, безумовно, маєте повне право викликати поліцію.
Сделай на своём сайте специальное окошко и собирай вопросы круглый год!
Спитай людей
1. Чи хочуть вони зменьшити податки вдвічі?
2. Чи хочуть вони зменьшити комуналку вдвічі?
3. Чи хочуть вони розмитнення авто за 100 євро?
4. Чи хочуть вони безкоштовне медичне забезпечення?
5. Чи хочуть вони пенсіі по 500 євро?
Слабо?
шмаркля, так за тебе саме такi i голосували... хiба нормальна, притомна та освiчена людина могла голосувати за таке лайно?
та ти i сам такий, вicлюк, проФФесор криворiжський, юриЗд пiлять...
комментатору на фотке теж саме
"Президент підписав указ щодо передачі сільгоспземель з державної до комунальної власності"
https://www.president.gov.ua/news/mi-povertayemo-zemlyu-lyudyam-prezident-********-ukaz-shodo-64613
Починається дерибан земельки ...
Что такое свободная экономическая зона, они не знают.
Что такое еврономера, тоже. Как и двойное гражданство.
Что такое каннабис - тем более.
1.Нужно ли ставить в угол депутата, который плохо себя ведёт?
2.Нужно ли сократить всё население Украины до 300 депутатов?
3.Поддерживаешь ли ты легализацию медицинского каннабиса в Украине для тяжелобольных политиков?
4.В 1687 году был опубликован первый закон Ньютона - Закон всемирного тяготения. Нужно ли поднять на международном уровне вопрос о том, или все люди выполняют этот закон, или никто?
5.Может ли президент проводить такой референдум каждую неделю или только перед выборами?
ГОЛОВНЕ ПИТАННЯ І ЄДИНЕ ПИТАННЯ - КОЛИ ТИ ЗЕЛЕНА ПАДЛА ВЖЕ ПІДЕШ З ПОСАДИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ