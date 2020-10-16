Зеленский: Легализация оружия, двойное гражданство, еврономера - что включить в следующие опросы?

Президент Украины Владимир анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что "все политики критикуют идею опроса", потому что боятся мнения граждан, "убеждают, что украинцы какие-то глупые, необразованные и, не дай бог, их что-то спрашивать".

"И ничто не мешает нам каждый месяц или даже каждую неделю говорить о важном и узнавать твое мнение", - добавил президент.

Президент призвал украинцев в комментариях на официальных страницах высказаться, о чем еще они хотят высказаться и какие вопросы хотят услышать.

"Легализация оружия, двойное гражданство, продолжительность учебы в школе, еврономера, парламентская республика и многое многое другое. Пиши, какие вопросы стоит включить в следующие опросы", - отметил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.

В заявлении Офиса Президента говорится, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

Ранее Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса, который состоится 25 октября.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса.

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