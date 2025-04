Сейчас в Киеве массовое засилье актеров из РФ: информация с "Миротворца" больше не влияет на их въезд в Украину, - кастинг-директор Самойленко

На сегодняшний день в Украину массово, несмотря на эпидемию, едут российские творческие кадры, не только актеры - и все возвращается к тому состоянию, которое было до войны: украинцы на подтанцовках, второй план, которому милостиво прощается легкая "нечистота" русского произношения.

Об этом сообщила кастинг-директор PRONTO FILM Алла Самойленко, передает Цензор.НЕТ.

"Эту информацию я получила от московской агентки, которая раньше, чем украинское медиасообщество, знает, что "Миротворец" больше не влияет ...

Еще - сейчас в Киеве массовое засилье актеров из РФ. Они переходят из проекта в проект. Производители отслеживают пребывания ИМЕННО российских актеров. Которые всем нужны, неважно, подходят под роль или нет - главное - российские. Есть, конечно, категории, где украинцев не хватает. Но есть категории, в которых наши актеры не то что не уступают - гораздо лучше выглядят, чем их коллеги из-за поребрика.

Так вот, резюмируя - конечно, что кто-то, кто достиг определенного уровня узнаваемости у телепродюсеров, сохранит свою возможность сниматься в главных и больших ролях (много можно таких назвать?) русскоязычных сериалов.

Но что будет с тем замечательным молодым поколением, замену которому тоже везут из Москвы?

Я не делаю сериалы на два рынка. Считаю, что мне невероятно повезло. Я знаю немало актеров, кто уже не в состоянии сниматься в такой продукции - русский язык, обычно невысокое качество сценариев, оторванная от действительности тематика, нарушенная причинно-следственная связь, чужая ментальность, абстрактные признаки материального мира (номера машин, форма полицейских и т .п.) - но я знаю, что это НАШ ХЛЕБ, украинцы платят здесь налоги, они ни в чем не уступают в мастерстве россиянам (особенно сейчас, получив необходимый опыт), а иногда, за счет молодой энергии и широты мировоззрения - превосходят россиян!

Почему приоритет имеют россияне? Кэш, что передается из Москвы? Власть, которая изменила вектор? И мы об этом ничего не знаем, зато почему-то знают россияне.

Когда началась война, россияне боялись сюда ехать, наши актеры разыгрались и начали получать (назначаться) главные роли в этих сериалах, потому что производство не прекращалось.

На сегодня - никто не стесняется, сюда так же массово, несмотря на эпидемию, едут российские творческие кадры, не только актеры - и все возвращается к тому состоянию, которое было до войны. Украинцы на подтанцовках, второй план, которому милостиво прощается легкая "нечистота" русского произношения.

Легко было предвидеть такое развитие событий. Следующим будет то, что уже произошло с Грузией - якобы примирение, полное взаимопроникновение двух сообществ. И полный мармелад "вне палитики".

Внимательно наблюдая все, что у нас происходит, могу сказать, что подавляющее большинство нашего киношного цеха к этому готово. Как и к тому, чтобы начать ездить сниматься в Россию. Благодаря небольшому эксперименту я это знаю точно. А согласно социологическим опросам, половина украинцев не видит в России врага.

Wellcome to the old world!

И могу, к тому же, с горечью констатировать, что наша красивая, полная молодых потенций, "взлетная полоса" кинопроцесса благодаря непрозрачным действиям власти и коллапсу экономики превращается в зеленое болото.

С чего все началось: получила вот такое письмо:

", - рассказала Самойленко.