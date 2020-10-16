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Сейчас в Киеве массовое засилье актеров из РФ: информация с "Миротворца" больше не влияет на их въезд в Украину, - кастинг-директор Самойленко

Сейчас в Киеве массовое засилье актеров из РФ: информация с

На сегодняшний день в Украину массово, несмотря на эпидемию, едут российские творческие кадры, не только актеры - и все возвращается к тому состоянию, которое было до войны: украинцы на подтанцовках, второй план, которому милостиво прощается легкая "нечистота" русского произношения.

Об этом сообщила кастинг-директор PRONTO FILM Алла Самойленко, передает Цензор.НЕТ.

"Эту информацию я получила от московской агентки, которая раньше, чем украинское медиасообщество, знает, что "Миротворец" больше не влияет ...

Еще - сейчас в Киеве массовое засилье актеров из РФ. Они переходят из проекта в проект. Производители отслеживают пребывания ИМЕННО российских актеров. Которые всем нужны, неважно, подходят под роль или нет - главное - российские. Есть, конечно, категории, где украинцев не хватает. Но есть категории, в которых наши актеры не то что не уступают - гораздо лучше выглядят, чем их коллеги из-за поребрика.

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Так вот, резюмируя - конечно, что кто-то, кто достиг определенного уровня узнаваемости у телепродюсеров, сохранит свою возможность сниматься в главных и больших ролях (много можно таких назвать?) русскоязычных сериалов.

Но что будет с тем замечательным молодым поколением, замену которому тоже везут из Москвы?

Я не делаю сериалы на два рынка. Считаю, что мне невероятно повезло. Я знаю немало актеров, кто уже не в состоянии сниматься в такой продукции - русский язык, обычно невысокое качество сценариев, оторванная от действительности тематика, нарушенная причинно-следственная связь, чужая ментальность, абстрактные признаки материального мира (номера машин, форма полицейских и т .п.) - но я знаю, что это НАШ ХЛЕБ, украинцы платят здесь налоги, они ни в чем не уступают в мастерстве россиянам (особенно сейчас, получив необходимый опыт), а иногда, за счет молодой энергии и широты мировоззрения - превосходят россиян!

Почему приоритет имеют россияне? Кэш, что передается из Москвы? Власть, которая изменила вектор? И мы об этом ничего не знаем, зато почему-то знают россияне.

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Когда началась война, россияне боялись сюда ехать, наши актеры разыгрались и начали получать (назначаться) главные роли в этих сериалах, потому что производство не прекращалось.

На сегодня - никто не стесняется, сюда так же массово, несмотря на эпидемию, едут российские творческие кадры, не только актеры - и все возвращается к тому состоянию, которое было до войны. Украинцы на подтанцовках, второй план, которому милостиво прощается легкая "нечистота" русского произношения.

Легко было предвидеть такое развитие событий. Следующим будет то, что уже произошло с Грузией - якобы примирение, полное взаимопроникновение двух сообществ. И полный мармелад "вне палитики".

Внимательно наблюдая все, что у нас происходит, могу сказать, что подавляющее большинство нашего киношного цеха к этому готово. Как и к тому, чтобы начать ездить сниматься в Россию. Благодаря небольшому эксперименту я это знаю точно. А согласно социологическим опросам, половина украинцев не видит в России врага.

Wellcome to the old world!

И могу, к тому же, с горечью констатировать, что наша красивая, полная молодых потенций, "взлетная полоса" кинопроцесса благодаря непрозрачным действиям власти и коллапсу экономики превращается в зеленое болото.

С чего все началось: получила вот такое письмо:

Сейчас в Киеве массовое засилье актеров из РФ: информация с Миротворца больше не влияет на их въезд в Украину, - кастинг-директор Самойленко 01", - рассказала Самойленко.


Сейчас в Киеве массовое засилье актеров из РФ: информация с Миротворца больше не влияет на их въезд в Украину, - кастинг-директор Самойленко 02
Сейчас в Киеве массовое засилье актеров из РФ: информация с Миротворца больше не влияет на их въезд в Украину, - кастинг-директор Самойленко 03

Автор: 

актер (295) запрет (1705) кино (1535) нон грата (407) отмена (160) россия (95365)


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Топ комментарии
+29
Більшість наших акторішек голосувала за зелену сарану, наплювавши на нормальні заробітки і той захист від московських зайд, який вони мали при попередній владі.
Тепер "http://myslovo.com/?dictionary=%d0%bd%d0%b5-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b0-%d1%81%d0%ba%d1%96%d0%b3%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b0-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%96-%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%83 Не треба скігліти, треба браті лопату ."
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16.10.2020 10:13
+24
Сейчас в Киеве массовое засилье актеров из РФ: информация с "Миротворца" больше не влияет на их въезд в Украину, - кастинг-директор Самойленко - Цензор.НЕТ 864
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16.10.2020 10:09
+11
Вот тебе и "опросы" - для простофиль клоунада.
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16.10.2020 10:10
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Правила форума Совет форумчан
ну так прийняли закон ще й від оподаткування їх звільнити.
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16.10.2020 10:08 Ответить
Сейчас в Киеве массовое засилье актеров из РФ: информация с "Миротворца" больше не влияет на их въезд в Украину, - кастинг-директор Самойленко - Цензор.НЕТ 864
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16.10.2020 10:09 Ответить
Зубажилые хихлы вестимо...
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16.10.2020 10:13 Ответить
А потом Ляшко плачется, что скоро койки в короновирусных отделениях коек не хватает.
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16.10.2020 12:54 Ответить
Вот тебе и "опросы" - для простофиль клоунада.
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16.10.2020 10:10 Ответить
Більшість наших акторішек голосувала за зелену сарану, наплювавши на нормальні заробітки і той захист від московських зайд, який вони мали при попередній владі.
Тепер "http://myslovo.com/?dictionary=%d0%bd%d0%b5-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b0-%d1%81%d0%ba%d1%96%d0%b3%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b0-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%96-%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%83 Не треба скігліти, треба браті лопату ."
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16.10.2020 10:13 Ответить
Думаю те кто голосовал за зеленую саранчу(?) давно уехали работать на рашку. Остаются как раз патриоты.
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16.10.2020 10:16 Ответить
Кому вони там треба?
Там своїх як гною.
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16.10.2020 10:18 Ответить
Потому что там банально работы больше.
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16.10.2020 10:34 Ответить
Нашим з 2014 по 2019 рік вистачало роботи в Україні. Кіновиробницто отримувало набагато більше грошей і замовлень, ніж до того.
Про це казали й самі актори. Але їхня безмозкість їх і згубила. Тепер жаліються на засилля рашкованів і другорядні ролі в фільмах.
Читайте статтю.
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16.10.2020 10:40 Ответить
ТАМ БЫЛО работы больше в тучные нефтяные годы. Теперь сюда прутся, потому что ТАМ уже платят меньше, а ТУТ медиарынок мало развит и есть возможность для подзаработать. Половина масляковского КВНа уже тут шарится.
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16.10.2020 12:22 Ответить
Один до одного:
Ліс стрімко скорочувався, але дерева продовжували голосувати за сокиру, бо її ручка була зроблена з дерева і вони думали, що вона одна з них.
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16.10.2020 11:39 Ответить
Зачем украинским киношникам кацапские актеры? Это загадка позабористее чем бермудский треугольник.
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16.10.2020 10:13 Ответить
Бабло кровью погибших за независимость Украины не пахнет.
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16.10.2020 10:15 Ответить
Украинские киношники работают прежде всего на российский рынок.
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16.10.2020 10:17 Ответить
вимога замовника, що тут незрозумілого.
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16.10.2020 10:55 Ответить
Спочатку кацапські актори в Україні масово знімаються в гівнних серіалах, а потім масово полізуть у Врховну Раду.
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16.10.2020 10:14 Ответить
Ко всему прочему они еще полные бездари, как и кварталовский блазень
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16.10.2020 10:15 Ответить
А когда это "миротворец" влиял на что либо?
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16.10.2020 10:16 Ответить
Как тараканы расползаются из параши по всему миру
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16.10.2020 10:18 Ответить
пореченков тоже наверное уже намыливается... за одно и в украинцев пострелять безнаказанно можно.
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16.10.2020 10:19 Ответить
Это не наши!!!
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16.10.2020 10:28 Ответить
Иуда предал Иисуса за 30 сребреников,а украинец продал свою свободу за килограмм гречки и безмозглость.
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16.10.2020 10:33 Ответить
Ще дешевше. За лайносеріал "слуга урода".
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16.10.2020 10:37 Ответить
Скажу непопулярную вещь... "Миротворец" нужен был когда в Украине развалилась система власти, началась война и государство не было готово принимать решения.
На сегодняшний день Миротворец себя изжил.
В правовом государстве никакие "Миротворцы" не нужны. Есть факт что какой-то артист давал концерты в Крыму - все, официальный запрет на въезд в Украину.
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16.10.2020 10:36 Ответить
На сегодняшний день Миротворец себя изжил.
Та невже? Миротворець поставляє фактуру. (хто, що , коли).
Далі справа за держустановами.
Але не з цією владою, як бачимо.
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16.10.2020 10:52 Ответить
Государство должно само себя обеспечивать фактурой. А не использовать информацию от 3-х лиц.
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16.10.2020 11:48 Ответить
Що правда?
Держава повинна використовувати усі доступні законні джерела. А от, чи з скористається інформацією від 3-х осіб - питання до керманичів відповідних установ.
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16.10.2020 12:16 Ответить
Нарпимер я пограничник, на пограничном контроле в Борисопле, проверяю документы Иванова И.И,, прибывшего из Минска. С какого меня должен интересовать какой-то "Миротворец"? На основании каких законодательных актов я должен проверять Иванова по "Миротворцу"? А никаких. Я должен руководствоваться официальными документами а не всякими миротворцами.
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16.10.2020 13:22 Ответить
Це якщо ти, наприклад прикордонник і зверху спустили офіційні документи .

Отже їх хтось готував. А чим керувався цей хтось коли розробляв ті офіційні документи?

- Отож....
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16.10.2020 15:42 Ответить
Ну от на основі Миротворця нехай внесуть в "чорний список" осіб які порушували законодавство і офіційно передадуть його до виконання в Прикордонну службу. Поки такого немає, будь-який прикордонник може той "Миротворець" хіба що до дупи прикласти..
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16.10.2020 15:45 Ответить
А я про що написав з самого почвтку? (https://censor.net/ru/comments/locate/3225112/019214af-19e3-7104-a709-183623c61354)
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16.10.2020 15:51 Ответить
согласен.
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16.10.2020 16:06 Ответить
Миротворец давно превратился в ОБС.
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16.10.2020 12:07 Ответить
Можливо. Але інформація перевіряєма. І якщо вона достовірна, то байдуже якщо вона навіть від ОБС.

ПМ; В нас будь-хто (від президента до охоронця на цвінтарі) - ОБС. Чим більш офіційний голос - тим більше в ньому від ОБС.
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16.10.2020 12:22 Ответить
Ну так Шефир, еще до избрания главного зебила жаловался,что деньги теряет от невозможности сотрудничать в кинобизнесе с рашкой. Вот бизнес и налаживается. Но проблема не в Зеле и не в Шефире,проблема в людях, которые населяют сегодняшнюю Украину. Если бы не было спроса на эти сраные рашка- сериалы,то никто бі сюда не ехал из-за поребрика...
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16.10.2020 10:42 Ответить
волонтеры от цирка зе-вавки.
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16.10.2020 10:45 Ответить
однажды, вечно маринованый вошдь, говоря о компромисах сказал, что они возможны повсюду. но есть место, где не может быть никаких компромисов. это идеология. то, что эти парашные актёры ртом и телом принадлежат к вражеской идеологии и её насаждению, это как шестой вопрос опросника - не нуждается в доказательствах. но в трускавцах, для тех хто академиев не заканчивали, про это сознательно умалчивалось. потому, что и они часть этой вражеской идеологии.
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16.10.2020 10:50 Ответить
Это пустяк.Пусть клоуны нас развлекают.Опасность для Украины это "пятая колона".Их необходимо вытеснить с нашей территории.Вместе с их каналами,партиями,деньгами,бизнесом.Пусть спокойно живут в Мордоре на Колыме.Иначе они нас взорвут изнутри.
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16.10.2020 10:52 Ответить
З зебілами ще й не те буде. Чекайте далі
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16.10.2020 10:53 Ответить
ну если сериал снимается с прицелом на два рынка, то приглашение в проект узнаваемых актеров - логичный и повсеместный ход...но вообще, это конечно ужасно...
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16.10.2020 10:53 Ответить
А в россии полно наших актеров, и что? Не надо так изза этого обсираться)
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16.10.2020 10:53 Ответить
Зеленскую нечисть пора пускать в расход...твари галимые
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16.10.2020 10:59 Ответить
06.09.2019
Ведущая на «5 канале» Янина Соколова эксклюзивно для «Телекритики» рассказывает...:

".... в Украину продолжают завозить на съемки сериалов российских актеров, въезжавших в Крым через территорию России, снимавшихся в пропагандистских фильмах. Я не ручаюсь за стопроцентную достоверность этой информации, но, по словам нескольких моих знакомых актерских агентов, существует кулуарная договоренность между агентами российских актеров в Украине и СБУ по обходу пункта въезда в Крым этими актерами со стороны России. По информации моего источника, существует целая схема, как российские актеры попадают сюда на съемки, несмотря на то что были в Крыму и снимались в российских фильмах, которые демонстрируют победу российской армии, силовых органов. Никому не выгодно об этом рассказывать - все сидят на потоках, агенты в частности..."
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16.10.2020 11:31 Ответить
Дакакаяразніца, мижеадіннарот.
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16.10.2020 11:48 Ответить
хуже не будет говорили они...
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16.10.2020 13:29 Ответить
Але ж Зе не питав у людей , чи можна сволоту московську в Україну запускати зза парєбріка.
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16.10.2020 13:42 Ответить
А в чому проблема? Більшість "украінцев" на цензорі розмовляє російською, от для них росіяни приїзджають і знімають фільмі на "панятнам язикє". Все закономірно, так як і має бути.
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16.10.2020 13:50 Ответить
Ос така в нас "українська влада" ,а українцям слід байкотувати ті фільми і серіали де знімаются такі актори.
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16.10.2020 15:19 Ответить
А НАРОД УКРАИНЫ ДЛЯ ЧЕГО !? НАДО ИХ ПОКОВЫРЯТ ТРОШКИ !)
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16.10.2020 16:23 Ответить
Только полный дебил думает сейчас, что Зеленский отстаивает интересы Украины и украинцев.
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16.10.2020 17:36 Ответить
довго ще терпітимо знущання зекремлядей над Україною?!
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16.10.2020 18:21 Ответить
А дебил зелёный про еврономера спрашивает...
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18.10.2020 22:48 Ответить
 
 