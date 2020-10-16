Сейчас в Киеве массовое засилье актеров из РФ: информация с "Миротворца" больше не влияет на их въезд в Украину, - кастинг-директор Самойленко
На сегодняшний день в Украину массово, несмотря на эпидемию, едут российские творческие кадры, не только актеры - и все возвращается к тому состоянию, которое было до войны: украинцы на подтанцовках, второй план, которому милостиво прощается легкая "нечистота" русского произношения.
Об этом сообщила кастинг-директор PRONTO FILM Алла Самойленко, передает Цензор.НЕТ.
"Эту информацию я получила от московской агентки, которая раньше, чем украинское медиасообщество, знает, что "Миротворец" больше не влияет ...
Еще - сейчас в Киеве массовое засилье актеров из РФ. Они переходят из проекта в проект. Производители отслеживают пребывания ИМЕННО российских актеров. Которые всем нужны, неважно, подходят под роль или нет - главное - российские. Есть, конечно, категории, где украинцев не хватает. Но есть категории, в которых наши актеры не то что не уступают - гораздо лучше выглядят, чем их коллеги из-за поребрика.
Так вот, резюмируя - конечно, что кто-то, кто достиг определенного уровня узнаваемости у телепродюсеров, сохранит свою возможность сниматься в главных и больших ролях (много можно таких назвать?) русскоязычных сериалов.
Но что будет с тем замечательным молодым поколением, замену которому тоже везут из Москвы?
Я не делаю сериалы на два рынка. Считаю, что мне невероятно повезло. Я знаю немало актеров, кто уже не в состоянии сниматься в такой продукции - русский язык, обычно невысокое качество сценариев, оторванная от действительности тематика, нарушенная причинно-следственная связь, чужая ментальность, абстрактные признаки материального мира (номера машин, форма полицейских и т .п.) - но я знаю, что это НАШ ХЛЕБ, украинцы платят здесь налоги, они ни в чем не уступают в мастерстве россиянам (особенно сейчас, получив необходимый опыт), а иногда, за счет молодой энергии и широты мировоззрения - превосходят россиян!
Почему приоритет имеют россияне? Кэш, что передается из Москвы? Власть, которая изменила вектор? И мы об этом ничего не знаем, зато почему-то знают россияне.
Когда началась война, россияне боялись сюда ехать, наши актеры разыгрались и начали получать (назначаться) главные роли в этих сериалах, потому что производство не прекращалось.
На сегодня - никто не стесняется, сюда так же массово, несмотря на эпидемию, едут российские творческие кадры, не только актеры - и все возвращается к тому состоянию, которое было до войны. Украинцы на подтанцовках, второй план, которому милостиво прощается легкая "нечистота" русского произношения.
Легко было предвидеть такое развитие событий. Следующим будет то, что уже произошло с Грузией - якобы примирение, полное взаимопроникновение двух сообществ. И полный мармелад "вне палитики".
Внимательно наблюдая все, что у нас происходит, могу сказать, что подавляющее большинство нашего киношного цеха к этому готово. Как и к тому, чтобы начать ездить сниматься в Россию. Благодаря небольшому эксперименту я это знаю точно. А согласно социологическим опросам, половина украинцев не видит в России врага.
Wellcome to the old world!
И могу, к тому же, с горечью констатировать, что наша красивая, полная молодых потенций, "взлетная полоса" кинопроцесса благодаря непрозрачным действиям власти и коллапсу экономики превращается в зеленое болото.
С чего все началось: получила вот такое письмо:
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Тепер "http://myslovo.com/?dictionary=%d0%bd%d0%b5-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b0-%d1%81%d0%ba%d1%96%d0%b3%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b0-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%96-%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%83 Не треба скігліти, треба браті лопату ."
Там своїх як гною.
Про це казали й самі актори. Але їхня безмозкість їх і згубила. Тепер жаліються на засилля рашкованів і другорядні ролі в фільмах.
Читайте статтю.
Ліс стрімко скорочувався, але дерева продовжували голосувати за сокиру, бо її ручка була зроблена з дерева і вони думали, що вона одна з них.
На сегодняшний день Миротворец себя изжил.
В правовом государстве никакие "Миротворцы" не нужны. Есть факт что какой-то артист давал концерты в Крыму - все, официальный запрет на въезд в Украину.
Та невже? Миротворець поставляє фактуру. (хто, що , коли).
Далі справа за держустановами.
Але не з цією владою, як бачимо.
Держава повинна використовувати усі доступні законні джерела. А от, чи з скористається інформацією від 3-х осіб - питання до керманичів відповідних установ.
Отже їх хтось готував. А чим керувався цей хтось коли розробляв ті офіційні документи?
- Отож....
ПМ; В нас будь-хто (від президента до охоронця на цвінтарі) - ОБС. Чим більш офіційний голос - тим більше в ньому від ОБС.
Ведущая на «5 канале» Янина Соколова эксклюзивно для «Телекритики» рассказывает...:
".... в Украину продолжают завозить на съемки сериалов российских актеров, въезжавших в Крым через территорию России, снимавшихся в пропагандистских фильмах. Я не ручаюсь за стопроцентную достоверность этой информации, но, по словам нескольких моих знакомых актерских агентов, существует кулуарная договоренность между агентами российских актеров в Украине и СБУ по обходу пункта въезда в Крым этими актерами со стороны России. По информации моего источника, существует целая схема, как российские актеры попадают сюда на съемки, несмотря на то что были в Крыму и снимались в российских фильмах, которые демонстрируют победу российской армии, силовых органов. Никому не выгодно об этом рассказывать - все сидят на потоках, агенты в частности..."