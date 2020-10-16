РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10156 посетителей онлайн
Новости
3 302 5

Гражданка Украины пыталась вывезти за границу двух малолетних детей по поддельным документам, - Госпогранслужба

Гражданка Украины пыталась вывезти за границу двух малолетних детей по поддельным документам, - Госпогранслужба

Вчера в пункте пропуска "Тиса" пограничники предотвратили попытку вывоза двух малолетних детей по поддельным документам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Во время паспортного контроля пассажиров легковушки, следовавшего из Украины в Италию, у пограничного наряда Чопского отряда возникли сомнения в законности выдачи предоставленных документов.

На проверку вместе с паспортами 32-летняя буковинка предъявила заявления от отца о согласии на вывоз восьмилетней девочки и трехлетнего мальчика за границу якобы выданные Генеральным консульством Украины в Милане. Однако, во время углубленной проверки документов пограничники установили, что заявления содержат признаки подделки. Они не соответствовали установленному образцу, а также содержали орфографические ошибки", - сказано в сообщении.

По данному факту пограничники направили в Ужгородское РО ГУНП в Закарпатской области сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.358 Уголовного кодекса Украины "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Неизвестная женщина с поддельным паспортом пыталась вылететь из Украины с тремя малолетними детьми. ВИДЕО

Пограничники отказали в пропуске несовершеннолетних через границу. Дети вместе с матерью вернулись на территорию нашего государства.

С целью проведения следственных действий работали 2 сотрудника ГУНП в Закарпатской области, которые вместе с данными гражданами выбыли из ППр.

Госпогранслужба (6374) дети (6472) пункт пропуска (675) Закарпатская область (2581)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мать (если не лишена родительских прав) должна иметь право вывозить своих детей куда захочет, а вот отец пусть берет разрешение у матери (закон дурной, его нужно менять)!
показать весь комментарий
16.10.2020 11:02 Ответить
ограничить вывоз СВОИХ детей матерью можно через суд (если есть для этого спорные и существенные причины), а в остальных случаях она их родила и имеет природное право на своих детей (а вот самцу-отцу может и отказать)!
показать весь комментарий
16.10.2020 11:17 Ответить
Ну ты и обиженка
показать весь комментарий
16.10.2020 11:38 Ответить
Вот когда так будет в Канаде, тогда сможеш давать советы.
показать весь комментарий
16.10.2020 11:39 Ответить
 
 