Гражданка Украины пыталась вывезти за границу двух малолетних детей по поддельным документам, - Госпогранслужба

Вчера в пункте пропуска "Тиса" пограничники предотвратили попытку вывоза двух малолетних детей по поддельным документам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Во время паспортного контроля пассажиров легковушки, следовавшего из Украины в Италию, у пограничного наряда Чопского отряда возникли сомнения в законности выдачи предоставленных документов.

На проверку вместе с паспортами 32-летняя буковинка предъявила заявления от отца о согласии на вывоз восьмилетней девочки и трехлетнего мальчика за границу якобы выданные Генеральным консульством Украины в Милане. Однако, во время углубленной проверки документов пограничники установили, что заявления содержат признаки подделки. Они не соответствовали установленному образцу, а также содержали орфографические ошибки", - сказано в сообщении.

По данному факту пограничники направили в Ужгородское РО ГУНП в Закарпатской области сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.358 Уголовного кодекса Украины "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".

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Пограничники отказали в пропуске несовершеннолетних через границу. Дети вместе с матерью вернулись на территорию нашего государства.

С целью проведения следственных действий работали 2 сотрудника ГУНП в Закарпатской области, которые вместе с данными гражданами выбыли из ППр.