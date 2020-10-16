Загрузка коек в больницах превышает 50% в Киеве и 20 областях, в целом по стране заняты 63,2%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 16 октября Киев и 23 области Украины не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.

Всего по Украине загрузка коек составляет 63,2%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Таким образом, требованиям для смягчение карантина по-прежнему соответствует лишь Кировоградская область.

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