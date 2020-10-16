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Иск Медведчука о запрете продажи книги о Стусе: началось последнее судебное заседание

Иск Медведчука о запрете продажи книги о Стусе: началось последнее судебное заседание

Дарницкий районный суд Киева начал заседание по иску нардепа "ОПЗЖ" Виктора Медведчука по книге Вахтанга Кипиани о поэте Василии Стусе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

Отмечается, что у здания суда собрались представители "Рух опору капітуляції" и пресса. Также в суд приехал и автор книги Вахтанг Кипиани.

"Дело даже не в книге, мне кажется, дело Стуса не решалась в здании на Владимирской, его осудила Москва. Это история о том, что система хотела убить Стуса и она это сделала, и при этом присутствовал Медведчук. Сейчас по стороне Стуса выступает масса людей, не вижу никого, кто бы публично выступил в защиту Медведчука. Поэтому я считаю, что Медведчук в этом деле проиграл", - говорит Вахтанг Кипиани.

По словам автора, количество проданных книг уже превысило 10 тыс. экземпляров.

"Если мы проиграем это дело в первой инстанции, то будем подавать апелляцию. Но мне кажется, мы с вами встретились не последний раз. Медведчук не прибыл на заседание суда, выражая этим неуважение к суду, и судит книгу, которую не читал", - добавил Кипиани.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": #ЗащитиСтуса: под Дарницким судом проходит акция в поддержку книги, которую хочет запретить Медведчук. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОрепортаж

Автор: 

Кипиани Вахтанг (48) Медведчук Виктор (1788) Стус (94) суд (25077)


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Топ комментарии
+29
Україно, Україно, подивись на себе. В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе
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16.10.2020 10:47
+18
медведчук автоматически поднял спрос на книгу о поэте Стусе. После Стуса останеться память, а что после медведчука? дружба с херлом, тупнем руцкага мира, сцаря "вяликой мировой державы" (правда с НОЛЕМ авианосцев ?
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16.10.2020 10:48
+12
Подгорает у старого агента...
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16.10.2020 10:48
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Україно, Україно, подивись на себе. В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе
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16.10.2020 10:47 Ответить
Та вже побачили, у всій красі 21.04.2019.
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16.10.2020 10:54 Ответить
И он не один, а их целая кодла, и самое интересное, что они имеют поддержку порядка 10% избирателей этой страны.
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16.10.2020 12:02 Ответить
Досить лити сльози. Піди й дай в рило мертвечуку замість постити заяложені мантри.
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16.10.2020 14:14 Ответить
медведчук автоматически поднял спрос на книгу о поэте Стусе. После Стуса останеться память, а что после медведчука? дружба с херлом, тупнем руцкага мира, сцаря "вяликой мировой державы" (правда с НОЛЕМ авианосцев ?
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16.10.2020 10:48 Ответить
Подгорает у старого агента...
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16.10.2020 10:48 Ответить
Для мене є один чудовий маркер - позиція української інтелігенції... Якщо інтелігенція за, значить правильно робиться, якщо категорично проти - значить це лайно. Мене не цікавить думка бидло-люмпену простих українців, а лише думка інтелігенції, АТОшників та нормальних волонтерів (не таких, як Арахамія)...

Інтелігенція підтримала обидва Майдани і вийшла з народом в 2004 і 2013. Інтелігенція Донбасу виступила проти лугандонців. Інтелігенція підтримує і Кіпіані, що є чергоіим доказом правильності його дій!

А ще перед виборами 2019 інтелігенція масово виступила проти Зе. Причому не лише ті, хто за Петю був (як Роговцева, Чубай, Забужко, Сейтаблаєв чи Брюховецький), а й ті, хто за Юлю був (Яворівський, Пономарьов) чи за Вакарчука (Жадан), чи за Кошулинського (Компаніченко, Василюк), чи за Гриценка (Стецьків, Буткевич).
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16.10.2020 10:54 Ответить
І всі дружно, разом з медведчуківцями проти Порошенка.
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16.10.2020 12:09 Ответить
Ніт.
Всі, перелічені Вами, крім таких, як Роговцева і Забужко.
Можете ще раз перепитати.
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16.10.2020 12:28 Ответить
Так хто з вище перерахованих підтримав мертвечука у цьому судовому процесі проти Кіпіані? Прізвища - в студію!
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16.10.2020 12:43 Ответить
До речі, перед 2 туром виборів торік Яворівський, Жадан, Пономарьов долучилися до відкритого листа української інтелігенції, де закликали не голосувати за Зе...
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16.10.2020 12:44 Ответить
Яворівській перед виборами 2019, невпинно срав на Пороха, в своїй авторській програмі на Радіо І.
Завдяки таким, як він, я вже не слухаю Радіо І.
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16.10.2020 13:01 Ответить
Не хочет гнида, что бы его паскудная фамилия с именем была заклеймена в веках.
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16.10.2020 10:55 Ответить
Так ему поздняк метаться. Уже.
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16.10.2020 11:08 Ответить
Да вбейте гвоздь в голову уже этой цапской собаке
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16.10.2020 10:56 Ответить
А какого фера книгу о герое Украины запрещать ????

Куда СБУ СМОТРИТ ?
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16.10.2020 10:58 Ответить
Опера і спецуха в роботі, яка від тасування баканових та іншої срані не залежить.
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16.10.2020 11:19 Ответить
Суд должен рассматривать вопрос о запрете Мертвечука на территории Украины.
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16.10.2020 10:58 Ответить
Старая ватная гнида понимает, что его имя рядом с именем Стуса - как имена Каина и Авеля: он, как адвокат, должен был его защищать, а он даже прокурора "удивил", потребовав для своего ПОДЗАЩИТНОГО более строгое наказание, чем прокурор.
Вообще удивляюсь - как он до сих пор жив?!
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16.10.2020 11:13 Ответить
Почему не открыто ни одного уголовного дела против Медведчука 😡😡😡 Я представляю ,что бы сним сделали в Азербайджане ,нужно создать такую обстановку в Украине , чтобы 5-я колона сама бежала в Эрефию поселить у них страх 😡😡😡
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16.10.2020 11:18 Ответить
В украинском суде судят КНИГУ?! СССР и НКВД-КГБ вернулись?
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16.10.2020 11:19 Ответить
Підказую тим, у кого коротка пам'ять: мумію мертвечука витягнув з-під плінтуса не хто-небудь, а "великий патріот" порошнек. Забезпечив йому бізнес скрапленого газу, зачистивши поле від конкурентів за допомогою СБУ, а потім дав можливість за гроші пуйла придбати 3 ТБ-канали. Тільки не треба про "демократію" верховенство права і тд і тп. Тих, хто йому заважав, порошнек або вбивав (Олег Мужчиль "Лісник"), або виганяв (Саакашвілі, Шустер). Каджу іще раз: мумію мертвечука реанімував порошрек.
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16.10.2020 14:22 Ответить
Спасибо за подсказку, прихожане наверно совсем забыли, что во всём виноват Порошенко. Обязательно в теме с ********** всплывает знакомый тезис:

Позов Медведчука про заборону продажу книги про Стуса: розпочалося останнє судове засідання - Цензор.НЕТ 2542
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16.10.2020 15:23 Ответить
Хорошо что книгу успел купить, а то с нашими судами можно ожидать всего чего угодно
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16.10.2020 11:21 Ответить
В Украине все суды продажны со времён совка.И преремен пока нет.Круговая порука у судей.не выковырнешь с должности за продажность.Поэтому мертвечуки и им подобные берут верх над здравым смыслом.
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16.10.2020 11:41 Ответить
Я не читал, а теперь надо. Коль раша против.
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16.10.2020 11:45 Ответить
Де можна купити?
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16.10.2020 11:48 Ответить
Бро, а якщо за цю книжку, почнуть саджати, не подумав про таке?
«Етово нє можєт бить, потому чьто етово нє может бить, нікада !» ?
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16.10.2020 11:54 Ответить
Якщо за цю книжку почнуть саджати, то це означатиме, що там правда написана, а до нас повернувся совок.
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16.10.2020 12:04 Ответить
І від осознанія цього, в тюрмі: «станєт всєм свєтлєй, і кузнєчік, запілікаєт на скріпкє»...
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16.10.2020 12:07 Ответить
Тю.
А де там, про «боятись»?
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16.10.2020 12:26 Ответить
не читал.. но если эта крыса бьется в " экстазе" значит хорошая книга .. правильная
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16.10.2020 11:58 Ответить
С.Гайдай:Медведчук з"явився у нас як агент Путіна тільки за домовленістю з Порошенко.
Саме Порошенко йому віддав - - три канали,забеспечив йому можливість політичної діяльності в країні і бізнес дозволив робити.
https://www.facebook.com/watch/?v=629610294571309
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16.10.2020 12:02 Ответить
Шарій і Скабєєва підтверджують слова С.Гайдая ?
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16.10.2020 12:05 Ответить
Нагадайте мені де й коли Порошенко роздавав чи продавав ті канали? І з якого дива у нас президенти торгують каналами?
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16.10.2020 12:07 Ответить
Не клей дурня, номерний. Ти чудово знаєш відповіді на свої запитання.
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16.10.2020 14:26 Ответить
мразота мертвечук давно уже должен топтаь зону .
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16.10.2020 12:33 Ответить
Наступ на свободу слова.
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16.10.2020 13:15 Ответить
ЕСЛИ ЗАПРЕТЯТ, ТО СРАЗУ ТРЕТИЙ МАЙДАН !)
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16.10.2020 16:19 Ответить
А зачем ему читать? Он и так всё хорошо помнит.
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18.10.2020 23:05 Ответить
Вот сколько раз читаю про «вибрики» украинского правосудия 21 го века- столько раз диву даюсь.
Це ж як воно виходить: суд визнає гребанного кума « персонажем произведения,»а не реальною людиною, і при цьому забороняє ображати «персонажа»? Та всім нормальним людям ясно, що «персонаж произведения», особливо такого як мертвечук,автору можна навіть вбити і розтрощити ті вонючі рештки на шматочки, і ні про які честь і достоїнство при цьому навіть і мови бути не може, так само як і в реального кума Хайла на літеру «у».

От скажіть мені, що ті судді курять в Украіні , може їм коняка лавруша кокаінчику підкидає?
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20.10.2020 01:30 Ответить
 
 