Иск Медведчука о запрете продажи книги о Стусе: началось последнее судебное заседание

Дарницкий районный суд Киева начал заседание по иску нардепа "ОПЗЖ" Виктора Медведчука по книге Вахтанга Кипиани о поэте Василии Стусе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

Отмечается, что у здания суда собрались представители "Рух опору капітуляції" и пресса. Также в суд приехал и автор книги Вахтанг Кипиани.

"Дело даже не в книге, мне кажется, дело Стуса не решалась в здании на Владимирской, его осудила Москва. Это история о том, что система хотела убить Стуса и она это сделала, и при этом присутствовал Медведчук. Сейчас по стороне Стуса выступает масса людей, не вижу никого, кто бы публично выступил в защиту Медведчука. Поэтому я считаю, что Медведчук в этом деле проиграл", - говорит Вахтанг Кипиани.

По словам автора, количество проданных книг уже превысило 10 тыс. экземпляров.

"Если мы проиграем это дело в первой инстанции, то будем подавать апелляцию. Но мне кажется, мы с вами встретились не последний раз. Медведчук не прибыл на заседание суда, выражая этим неуважение к суду, и судит книгу, которую не читал", - добавил Кипиани.

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