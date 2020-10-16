Иск Медведчука о запрете продажи книги о Стусе: началось последнее судебное заседание
Дарницкий районный суд Киева начал заседание по иску нардепа "ОПЗЖ" Виктора Медведчука по книге Вахтанга Кипиани о поэте Василии Стусе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".
Отмечается, что у здания суда собрались представители "Рух опору капітуляції" и пресса. Также в суд приехал и автор книги Вахтанг Кипиани.
"Дело даже не в книге, мне кажется, дело Стуса не решалась в здании на Владимирской, его осудила Москва. Это история о том, что система хотела убить Стуса и она это сделала, и при этом присутствовал Медведчук. Сейчас по стороне Стуса выступает масса людей, не вижу никого, кто бы публично выступил в защиту Медведчука. Поэтому я считаю, что Медведчук в этом деле проиграл", - говорит Вахтанг Кипиани.
По словам автора, количество проданных книг уже превысило 10 тыс. экземпляров.
"Если мы проиграем это дело в первой инстанции, то будем подавать апелляцию. Но мне кажется, мы с вами встретились не последний раз. Медведчук не прибыл на заседание суда, выражая этим неуважение к суду, и судит книгу, которую не читал", - добавил Кипиани.
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бидло-люмпенупростих українців, а лише думка інтелігенції, АТОшників та нормальних волонтерів (не таких, як Арахамія)...
Інтелігенція підтримала обидва Майдани і вийшла з народом в 2004 і 2013. Інтелігенція Донбасу виступила проти лугандонців. Інтелігенція підтримує і Кіпіані, що є чергоіим доказом правильності його дій!
А ще перед виборами 2019 інтелігенція масово виступила проти Зе. Причому не лише ті, хто за Петю був (як Роговцева, Чубай, Забужко, Сейтаблаєв чи Брюховецький), а й ті, хто за Юлю був (Яворівський, Пономарьов) чи за Вакарчука (Жадан), чи за Кошулинського (Компаніченко, Василюк), чи за Гриценка (Стецьків, Буткевич).
Всі, перелічені Вами, крім таких, як Роговцева і Забужко.
Можете ще раз перепитати.
Завдяки таким, як він, я вже не слухаю Радіо І.
Куда СБУ СМОТРИТ ?
Вообще удивляюсь - как он до сих пор жив?!
«Етово нє можєт бить, потому чьто етово нє может бить, нікада !» ?
А де там, про «боятись»?
Саме Порошенко йому віддав - - три канали,забеспечив йому можливість політичної діяльності в країні і бізнес дозволив робити.
https://www.facebook.com/watch/?v=629610294571309
Це ж як воно виходить: суд визнає гребанного кума « персонажем произведения,»а не реальною людиною, і при цьому забороняє ображати «персонажа»? Та всім нормальним людям ясно, що «персонаж произведения», особливо такого як мертвечук,автору можна навіть вбити і розтрощити ті вонючі рештки на шматочки, і ні про які честь і достоїнство при цьому навіть і мови бути не може, так само як і в реального кума Хайла на літеру «у».
От скажіть мені, що ті судді курять в Украіні , може їм коняка лавруша кокаінчику підкидає?