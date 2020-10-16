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Украина в рамках COVAX может получить вакцины AstraZeneca или Novavax, - главный санврач Ляшко

Украина в рамках COVAX может получить вакцины AstraZeneca или Novavax, - главный санврач Ляшко

Украина в рамках инициативы COVAX может получить вакцины производителей AstraZeneca и Novavax.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга 16 октября сказал главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, Украина будет обеспечена вакцинами от коронавируса после их регистрации и квалификации Всемирной организацией здравоохранения.

"Мы делаем все, чтобы Украина получила вакцину приоритетно – среди первых стран, которые будут ее применять. Сегодня мы вошли в рамки механизма COVAX, который объединяет более 180 стран и который будет получать вакцину, чтобы все страны, независимо от их экономического состояния могли получить вакцину одними из приоритетных", – сказал Ляшко.

Он отметил, что предусматривается несколько траншей вакцин, чтобы покрыть минимум 20% населения – приоритетных групп: сотрудников системы здравоохранения с высоким риском инфицирования, сотрудников, которые борются с чрезвычайными ситуациями, например, ГСЧС, учителя и работники школ, людей с серьезными сопутствующими заболеваниями, люди преклонного возраста, люди, проживающие в приютах для бездомных или других учреждениях и т.д..

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По словам Ляшко, COVAX говорит, что для страны будут стараться давать один и тот же продукт, именно вакцинный препарат, который будет поставляться в Украину, как и в другие страны мира, и страна должна обеспечить принятие  продукта, развоз по каждому кабинету вакцинации и вакцинальные сессии. Сегодня проходит разработка около 180 вакцин-кандидатов, 10 из них на третей клинической стадии.

"Механизм COVAX предусматривает, что 92 страны получат вакцину или бесплатно, или по цене, ниже рыночной стоимости. Украина также входит в эти 92 страны. Планируется использование продукции фирмы AstraZeneca (Великобритания) для 61-й страны и Novavax (США) для 92 стан", – сказал замминистра.

Напомним, ранее Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что предварительная цена на вакцину от COVID-19 для украинцев составит $37 (1048 грн) за дозу. 

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Але пліснява влада налаштована закупити вакцину у кацапів...
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16.10.2020 10:51 Ответить
Для простых людей (73 %) наверно купят у кацапов. Бо для кацапов это бизнес и терять рынок страны с 35 млн населения они не намерены . Так шо будут давить интриговать скандалить подставлять, но продвигать свою гадость на украинский рынок
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16.10.2020 10:55 Ответить
 
 