Легализация медицинского каннабиса поможет около 2 миллионам украинцев, нуждающимся в таких препаратах, - ОП

Украинцы на территории десятков государств уже сейчас могут воспользоваться принципом "каннабис - это лекарство", но на территории нашей страны это полностью нелегально.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, комментируя "вопрос Зеленского" о легализации медицинского каннабиса для тяжелобольных в Украине, передает Цензор.НЕТ.

Общественная дискуссия относительно легализации каннабиса происходит и в Украине.

"Политических споров, телеэфиров и публикаций по этой теме с каждым годом становится все больше. Были и попытки зарегистрировать соответствующие законопроекты в Верховной Раде, которые могли бы распространить и в нашей стране практику использования медицинских препаратов на основе каннабиса. Аргументы сторонников этой идеи известны: конопля без наркотического эффекта может использоваться как эффективное и легкое обезболивающее. Что особенно важно для людей с онкологическими заболеваниями, которые, пока каннабис остается нелегальным, вынуждены спасаться с помощью гораздо более тяжелых и опасных по последствиям для организма препаратов", - говорится в сообщении.

Также применение медицинской марихуаны в государствах, которые это уже разрешили, демонстрирует ее эффективность при депрессиях, посттравматическом стрессовом расстройстве, что является важным для военнослужащих, вернувшихся домой с войны. Активно используется группа препаратов и при ряде других тяжких состояний и заболеваний. По предварительным подсчетам, не менее двух миллионов украинцев нуждаются именно в таких препаратах.

"Аргументы оппонентов этой идеи также известны. Они отмечают, что под видом медицинских препаратов могут распространяться и наркотические вещества. Но эффективным является то государство, которое нивелирует риски и использует с пользой для народа все возможности, которые существуют", - добавили в ОП.

В Офисе Президента подчеркнули, речь идет только о препаратах медицинского характера, которые необходимы людям, переживающим тяжелую системную боль, крайне тревожные и депрессивные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство, в том числе и после фронта.

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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.

В заявлении Офиса Президента говорится, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

Ранее Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса, который состоится 25 октября.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса.

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