Легализация медицинского каннабиса поможет около 2 миллионам украинцев, нуждающимся в таких препаратах, - ОП
Украинцы на территории десятков государств уже сейчас могут воспользоваться принципом "каннабис - это лекарство", но на территории нашей страны это полностью нелегально.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, комментируя "вопрос Зеленского" о легализации медицинского каннабиса для тяжелобольных в Украине, передает Цензор.НЕТ.
Общественная дискуссия относительно легализации каннабиса происходит и в Украине.
"Политических споров, телеэфиров и публикаций по этой теме с каждым годом становится все больше. Были и попытки зарегистрировать соответствующие законопроекты в Верховной Раде, которые могли бы распространить и в нашей стране практику использования медицинских препаратов на основе каннабиса. Аргументы сторонников этой идеи известны: конопля без наркотического эффекта может использоваться как эффективное и легкое обезболивающее. Что особенно важно для людей с онкологическими заболеваниями, которые, пока каннабис остается нелегальным, вынуждены спасаться с помощью гораздо более тяжелых и опасных по последствиям для организма препаратов", - говорится в сообщении.
Также применение медицинской марихуаны в государствах, которые это уже разрешили, демонстрирует ее эффективность при депрессиях, посттравматическом стрессовом расстройстве, что является важным для военнослужащих, вернувшихся домой с войны. Активно используется группа препаратов и при ряде других тяжких состояний и заболеваний. По предварительным подсчетам, не менее двух миллионов украинцев нуждаются именно в таких препаратах.
"Аргументы оппонентов этой идеи также известны. Они отмечают, что под видом медицинских препаратов могут распространяться и наркотические вещества. Но эффективным является то государство, которое нивелирует риски и использует с пользой для народа все возможности, которые существуют", - добавили в ОП.
В Офисе Президента подчеркнули, речь идет только о препаратах медицинского характера, которые необходимы людям, переживающим тяжелую системную боль, крайне тревожные и депрессивные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство, в том числе и после фронта.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.
В заявлении Офиса Президента говорится, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.
Ранее Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса, который состоится 25 октября.
15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.
16 октября глава государства назвал три финальных вопроса.
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Так, ці два ляма серед 13,5 млн виборців ***********
А ви не переплутали кухню, з студією де знімаються «Свати» ?
И да, эта тема для меня болезненна, так как хорошо действующие препараты я должен или покупать во время отпуска, или заказывать друзьям. А у нас аптеки забиты индийскими фекалиями, которые принимать просто страшно. Легко травануться. А тебя каннабис давит? Курнуть по рецепту хочешь? И кто тут еще нарик?
будут теперь каждый раз разрешение на посрать спрашивать у народа?
нахрен вы там нужны, если такие вопросы задаете?
Приобщает к наркомании - однозначно.
В детстве наблюдал соседскую бабушку - жертву сталинского режима, которой официально продавали дурь в аптеке раз в месяц.
Она ее принимала за неделю и устраивала вырванные годы окружающим до следующей покупки.
Якщо що, у трави привикаємість МЕНША, ніж в тютюну - науково доведений факт! І я не впевнений, що гірше і небезпечніше для оточуючих - накурений, чи ужратий водкою...
P.S. Медична марихуана - сорти, від яких набагато менше вставляє, ніж від тих, які наркомани курять - вивчіть матчасть. Вона слабенька - майже, як коноплі, з яких одяг шиють (від тих взагалі наркотичного ефекту майже нема!).
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2000 р. № 770
ПЕРЕЛІК
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Таблиця I
Список № 1
Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено
- Канабіс, смола канабісу, екстракти і настойки канабісу
так, ВОЗ переглянув позицію, але тільки в частині виключення із списку особливо небезпечних наркотичних засобів, а не таких засобів взагалі. Ви не договорюєте, а ваші "обтікаємі" фрази дозволяють маніпулювати позицією ВОЗ.
У ВООЗ не дурні сидять і якщо вони не виключають із переліку наркотичних засобів, вони знають чому. Арахамія розповідає, що в медичному канабісі не має тих речовин, що роблять його наркотиком (наркотик тим і відрізняється від отруйних чи якихось інших речовин, що викликає залежність) , то на кой фіг його легалізувати, якщо жодна експертиза (по його словам) їх там не найде?
https://mybook.ru/author/norman-oler/tretij-rejh-na-narkotikah/read/
Радянська армія теж його використовувала.
https://ru-history.livejournal.com/3417795.html
В СССР распространение психостимуляторов было не столь впечатляющим. В 1940-1941 годах изучались материалы по первитину из Германии, затем профессор О. Ю. Магидсон произвёл первый синтез (из фенилацетона). Есть сведения (неподтверждённые), что в некоторых частях советским солдатам помимо «наркомовских 100 грамм» давали 30 мг амфетамина. В 1942-1946 годах препарат получали из Англии, для военного применения. Промышленный синтез был налажен только в 1946 году и с 1948 первитин упоминается в справочнике Машковского. Однако по другим сведениям (также, неподтверждённым) в блокадном Ленинграде химики синтезировали до 10 кг фенамина ежедневно. В журнале «Советская медицина» за 1942 -1943 годы есть призыв: «Новые лекарства фенамин и первитин помогают дополнительные 5 часов бороться за дело Ленина - Сталина против фашистских оккупантов!» Информация недостоверна, поскольку я эти подшивки в руках не держал. Но, в каждой шутке есть доля шутки.
Сколько стоит такая справка?
Продажу в пивных ларьках?
Продажу по рецепту как лекарство?
Против казино и покера обычно против те , кто в жизни там не играл и понятия об этом
не имеют - но осуждают.
Вобщем темные неграмотные валянки рулят, а страна из за них в таком плачевном
состоянии.