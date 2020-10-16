Нацполиция пресекла вмешательство в Единый реестр избирателей. Рекорд был зафиксирован в Затоке, - Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Нацполиция, вместе с ЦИК, начала фиксировать факты вмешательства в работу Единого реестра избирателей. Когда в отдельных территориальных общинах начало неожиданно увеличиваться количество избирателей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

"Рекорд был зафиксирован в Затоке Одесской области, где за месяц появилось 25% таких избирателей. По десяткам таких фактов были начаты уголовные производства, определенные лица хотели увеличить количество избирателей, чтобы повлиять на результат волеизъявления. В первую очередь это касалось небольших ОТГ. Как правило, это ОТГ вокруг Киева, или на берегу моря в Одесской области - где очень дорогая земля и постоянно идут ссоры за землю", - сообщил Геращенко.

Он отметил, что факты незаконного вмешательства в Единый реестр избирателей прекращены и лица, не имеющие права голосовать в этих ОТГ, не будут допущены к выборам.

"Следователи начали вызывать на допросы лиц, изъявивших желание голосовать в другом городе. Некоторые даже не знали, что их перерегистрировали, некоторые признавались, что их попросили так сделать ", - подчеркнул замминистра.

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Геращенко также напомнил, что сейчас в Украине работает чат бот, где каждый может сообщить о нарушении избирательного законодательства. Больше всего правоохранители фиксируют нарушения порядка ведения агитации, подкупа и нарушение порядка ведения реестров избирателей.