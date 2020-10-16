Рейтинг партий на выборах Львовского горсовета: "ЕС" - 31,7%, "Самопомич" - 25,9%, "Свобода" - 7,2%, "Голос" - 6,8%, "ВАРТА" - 5,5%, - опрос "Социса"

Партия "Европейская Солидарность" является безоговорочным лидером на местных выборах во Львове - и в городской, и в областной совет.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса компании "SOCIS", передает Цензор.НЕТ.

Партия "Слуга народа" по данным опроса не попадает ни в горсовет, ни в облсовет.

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, среди тех, кто определился и пойдет голосовать на выборах во Львовский областной совет за "Европейскую Солидарность" готовы голосовать 37,2%, Объединение "Самопомич" - 20,9%, партию "Голос" - 7,2%, партию "ВАРТА" - 5,9%, партию "Объединение "Свобода" 5,2%, партию "Батькивщина" - 4,6%, партию "Слуга народа" - 4,4%, другие партии набирают меньше 3%.

На выборах во Львовский городской совет за партию "Европейская Солидарность" среди тех, кто определился и пойдет на выборы, готовы проголосовать 31,7%, Объединение "Самопомич" - 25,9%, партию "Объединение "Свобода" - 7,2%, партию "Голос" - 6,8%, партия "ВАРТА" - 5,5%, партию "Батькивщина" - 4,1%, партию "Слуга народа" - 3,8%, другие партии набирают меньше 3%.

На выборах городского головы лидируют Андрей Садовый ( "Самопомич", 39%) и Олег Синютка ( "Европейская Солидарность", 30,8%), которые с большой вероятностью выходят во второй тур. Руслан Кошулинский ( "Объединение "Свобода") набирает 11,9%, Игорь Зинкевич ("ВАРТА") - 5,5%, Ярослав Рущишин ("Голос") - 3,1%, Тарас Кльофа ( "Слуга народа") - 2%.

71% жителей Львовщины считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, и только 16,7% считают, что все идет правильно.

74,4% считают ситуацию в стране напряженной, 13,8% - взрывоопасной, стабильной ее назвали 8,4% опрошенных.

Исследование проводилось 6-11 октября 2020 г. во всех административно-территориальных районах города и в населенных пунктах, входящих в Львовский городской совет. Результаты представляют взрослое население Львова по таким показателям, как возраст (старше 18 лет), пол, а также разделение на районы. Всего были опрошены 2000 респондентов. Статистическая погрешность 2,3%.