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Новости Местные выборы-2020
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Рейтинг партий на выборах Львовского горсовета: "ЕС" - 31,7%, "Самопомич" - 25,9%, "Свобода" - 7,2%, "Голос" - 6,8%, "ВАРТА" - 5,5%, - опрос "Социса"

Рейтинг партий на выборах Львовского горсовета:

Партия "Европейская Солидарность" является безоговорочным лидером на местных выборах во Львове - и в городской, и в областной совет.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса компании "SOCIS", передает Цензор.НЕТ.

Партия "Слуга народа" по данным опроса не попадает ни в горсовет, ни в облсовет.

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, среди тех, кто определился и пойдет голосовать на выборах во Львовский областной совет за "Европейскую Солидарность" готовы голосовать 37,2%, Объединение "Самопомич" - 20,9%, партию "Голос" - 7,2%, партию "ВАРТА" - 5,9%, партию "Объединение "Свобода" 5,2%, партию "Батькивщина" - 4,6%, партию "Слуга народа" - 4,4%, другие партии набирают меньше 3%.

На выборах во Львовский городской совет за партию "Европейская Солидарность" среди тех, кто определился и пойдет на выборы, готовы проголосовать 31,7%, Объединение "Самопомич" - 25,9%, партию "Объединение "Свобода" - 7,2%, партию "Голос" - 6,8%, партия "ВАРТА" - 5,5%, партию "Батькивщина" - 4,1%, партию "Слуга народа" - 3,8%, другие партии набирают меньше 3%.

На выборах городского головы лидируют Андрей Садовый ( "Самопомич", 39%) и Олег Синютка ( "Европейская Солидарность", 30,8%), которые с большой вероятностью выходят во второй тур. Руслан Кошулинский ( "Объединение "Свобода") набирает 11,9%, Игорь Зинкевич ("ВАРТА") - 5,5%, Ярослав Рущишин ("Голос") - 3,1%, Тарас Кльофа ( "Слуга народа") - 2%.

71% жителей Львовщины считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, и только 16,7% считают, что все идет правильно.

74,4% считают ситуацию в стране напряженной, 13,8% - взрывоопасной, стабильной ее назвали 8,4% опрошенных.

Исследование проводилось 6-11 октября 2020 г. во всех административно-территориальных районах города и в населенных пунктах, входящих в Львовский городской совет. Результаты представляют взрослое население Львова по таким показателям, как возраст (старше 18 лет), пол, а также разделение на районы. Всего были опрошены 2000 респондентов. Статистическая погрешность 2,3%.

Автор: 

Львов (4580) местные выборы (2752) опрос (2821) рейтинг (1636) Садовый Андрей (651) Свобода (2752) социология (530) СОЦИС (71) Самопомич (918) Синютка Олег (66) Голос партия (499) Европейская Солидарность (1051) Львовская область (2895)


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Топ комментарии
+44
Никаких опзж, шариев, пальчевских и прочих. Рейтинг здорового человека.
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16.10.2020 11:12
+41
От же ж біндери... Ніяк не увірують в покращення
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16.10.2020 11:09
+35
І ні тобі кацапського опзж, і ні тобі колаборантських "слуг". Краса.
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16.10.2020 11:12
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Какие именно проценты не совпадают, любитель карманной рыговской шавки тягныбыка?
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16.10.2020 15:15 Ответить
Это здравое и цивилизованное общество знает что опзжешные, слуганародные, замайбутние и петушариевские фекалии должны быть смыты в канализацию. Жаль что на большей части Украины живут говнососы и говноеды.
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16.10.2020 15:24 Ответить
Шкода, що це лише на заході України. Зараз східнота наголосує за шниріїв і опожопіків, а ти знов кидай сім*ю та їдь з автоматом в якісь *беня(
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16.10.2020 16:09 Ответить
Голос, голос.
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16.10.2020 16:57 Ответить
Искренне рад за львовян.
Всегда были самыми адекватными.
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16.10.2020 17:53 Ответить
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