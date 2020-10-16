Госспецсвязь удалила новость о заключении меморандума с "Huawei Украина" о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. СКРИНШОТЫ
Пресс-служба Госспецсвязи удалила новость о заключении меморандума с "Huawei Украина" о сотрудничестве в сфере кибербезопасности
Как передает Цензор.НЕТ, сейчас на сайте Госспецсвязи страницы с данной новостью нет.
Ранее сообщалось, что Госспецсвязь и компания "Huawei Украина" заключили меморандум о государственно-частном партнерстве и взаимодействии в сфере кибербезопасности, киберзащиты и телекоммуникаций.
Так выглядела новость до ее удаления.
"Страницы не существует", - гласит надпись.
Топ комментарии
+16 Шрек Баблокат
показать весь комментарий16.10.2020 11:13
+13 Igor L
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+12 Sergey Bardo
показать весь комментарий16.10.2020 11:19
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Ау!.. Данилов!.. хватит храпеть на работе!!!
А закладки.... китайских пока не видел, а вот.... Бомбандировка Белгрода - остановлены все станции EWSD коды которых начинались на 38 (В том числе Международка в Киеве). Операция буря в пустыне - остановлены все станции в мире 5ESS .... Ранее остановлены станции AXE10 - Так кто закладки оставил ?
Мерзота.
Тут еще может сработать ситуация когда важно место занять и поставить свое оборудование, потом выбить конкурента будет уже сложнее.
"Тупые при власти или предатели?" - единственный вопрос, который можно выносить на всенародный опрос.
собирают данные о своих клиентах. Почитайте хоть раз соглашение об использовании персональных данных любого ІТ продукта.