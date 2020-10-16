Госспецсвязь удалила новость о заключении меморандума с "Huawei Украина" о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. СКРИНШОТЫ

Пресс-служба Госспецсвязи удалила новость о заключении меморандума с "Huawei Украина" о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

Как передает Цензор.НЕТ, сейчас на сайте Госспецсвязи страницы с данной новостью нет.

Ранее сообщалось, что Госспецсвязь и компания "Huawei Украина" заключили меморандум о государственно-частном партнерстве и взаимодействии в сфере кибербезопасности, киберзащиты и телекоммуникаций.

Так выглядела новость до ее удаления.

"Страницы не существует", - гласит надпись.

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