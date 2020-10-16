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Госспецсвязь удалила новость о заключении меморандума с "Huawei Украина" о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. СКРИНШОТЫ

Госспецсвязь удалила новость о заключении меморандума с

Пресс-служба Госспецсвязи удалила новость о заключении меморандума с "Huawei Украина" о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

Как передает Цензор.НЕТ, сейчас на сайте Госспецсвязи страницы с данной новостью нет.

Ранее сообщалось, что Госспецсвязь и компания "Huawei Украина" заключили меморандум о государственно-частном партнерстве и взаимодействии в сфере кибербезопасности, киберзащиты и телекоммуникаций.

Так выглядела новость до ее удаления.

Госспецсвязь удалила новость о заключении меморандума с Huawei Украина о сотрудничестве в сфере кибербезопасности 01

"Страницы не существует", - гласит надпись.

Госспецсвязь удалила новость о заключении меморандума с Huawei Украина о сотрудничестве в сфере кибербезопасности 02

Также читайте: Госспецсвязь начала расследование из-за сбоя в работе сайтов президента и СБУ

Автор: 

Госспецсвязь (175) Huawei (7)


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Топ комментарии
+16
вообще-то СНБО и СБУ должны провести внутренне расследование этого факта..
Ау!.. Данилов!.. хватит храпеть на работе!!!
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16.10.2020 11:13
+13
Данілов дебіл який нічого не розуміє в ІТ та телекомунікаціях і тому йому пох. Хуавей робить системи захисту від ДДОС атак і продає по 100 тис. доларів. Це дійсно в рази дешевше ніж Циско, але це дає китайцям доступ до обробки і люстрації всього трафіку державних закритих телекомунікаційних мереж! Пустити тоталітарний Китай, який є союзником путіна в українські закриті державні телекомунікаційні системи, щоб китайці контролювали і переглядали весь український секретний трафік - ну це все одно що вистрілити собі в скроню з пістолета! Будувати державні закриті мережі спеціально щоб віддати всю інформацію китайцям - чи є більш дебільна ідея у всесвіті?
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16.10.2020 11:16
+12
Я не удивлен. Больше удивился когда эта новость появилась. Дело в том что корпорации и правительство США сейчас активно борется с Huawei - начиная от обвинений в нечестной конкуренции до того что их оборудование будет использоваться для шпионажа. Идут переговоры с Великобританией чтобы они если не отказались от закупки оборудования Huawei то существенно ограничили.
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16.10.2020 11:19
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вообще-то СНБО и СБУ должны провести внутренне расследование этого факта..
Ау!.. Данилов!.. хватит храпеть на работе!!!
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16.10.2020 11:13 Ответить
Данілов дебіл який нічого не розуміє в ІТ та телекомунікаціях і тому йому пох. Хуавей робить системи захисту від ДДОС атак і продає по 100 тис. доларів. Це дійсно в рази дешевше ніж Циско, але це дає китайцям доступ до обробки і люстрації всього трафіку державних закритих телекомунікаційних мереж! Пустити тоталітарний Китай, який є союзником путіна в українські закриті державні телекомунікаційні системи, щоб китайці контролювали і переглядали весь український секретний трафік - ну це все одно що вистрілити собі в скроню з пістолета! Будувати державні закриті мережі спеціально щоб віддати всю інформацію китайцям - чи є більш дебільна ідея у всесвіті?
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16.10.2020 11:16 Ответить
Хуавей такие системы и нашару раздеёт. Если очень хочется получить доступ к данным
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16.10.2020 11:24 Ответить
Можете не підписувати договір, китайці і без договора будуть ходити на своє обладнання через закладки в програмному забезпеченні і на апаратному рівні розбирати Ваш трафік на молекули і копіювати те що їм цікаво!
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16.10.2020 11:34 Ответить
Есть еще понятие аудит безопасности, для этого и существуют отделы безопасности.
А закладки.... китайских пока не видел, а вот.... Бомбандировка Белгрода - остановлены все станции EWSD коды которых начинались на 38 (В том числе Международка в Киеве). Операция буря в пустыне - остановлены все станции в мире 5ESS .... Ранее остановлены станции AXE10 - Так кто закладки оставил ?
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16.10.2020 14:23 Ответить
Лягають далі під китайців.
Мерзота.
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16.10.2020 11:15 Ответить
Я не удивлен. Больше удивился когда эта новость появилась. Дело в том что корпорации и правительство США сейчас активно борется с Huawei - начиная от обвинений в нечестной конкуренции до того что их оборудование будет использоваться для шпионажа. Идут переговоры с Великобританией чтобы они если не отказались от закупки оборудования Huawei то существенно ограничили.
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16.10.2020 11:19 Ответить
Тупо борется. Вместо того чтобы поднапрячься и сделать свою продукцию лучше Хуавея - они санкции вводят. И да все верно забили тревогу, китайце на рынке уделывают господ.
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16.10.2020 11:32 Ответить
И это тоже есть. Корпорации вкладывают в своих но отставание было. Похоже на моменте подход: закажите и мы разработаем, проиграл подходу: мы вот заранее разработали и изготовили - покупайте.
Тут еще может сработать ситуация когда важно место занять и поставить свое оборудование, потом выбить конкурента будет уже сложнее.
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16.10.2020 11:56 Ответить
Новость удалили, а меморандум подписан?
"Тупые при власти или предатели?" - единственный вопрос, который можно выносить на всенародный опрос.
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16.10.2020 11:21 Ответить
Предатели, всех назначает Эрмак, а кто он?
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16.10.2020 12:13 Ответить
Никогда так близко Штрилиц не был к провалу
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16.10.2020 11:21 Ответить
"Добрый путь" и "кибербезопасность" в одном предложении? Мбугагагага )))
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16.10.2020 11:22 Ответить
Huawei солидная компания, но главный ее сегмент рынка это сфера обороны Китая. Если у нас стратегическое партнерство с США и Евросоюзом, зачем связываться с компанией из Китая, которая тесно работает с китайскими госструктурами?
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16.10.2020 11:27 Ответить
Тогда надо покупать оборудование хуже и дороже но у америкозов обленившихся уже до предела.
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16.10.2020 11:30 Ответить
Тут все просто. Или англичани дают деньги или китайцы. Нужно выбирать. Одной попой на двух стульях не усидишь
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16.10.2020 11:27 Ответить
Умственно отсталым здесь писать нельзя
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16.10.2020 12:14 Ответить
не бачу нічого пасквільного.єдиною притензі. трампа і ко до хуавей те що вони китайські! жодної притензії по якості наданих послуг. на жаль на вільному ринку американські, європейські компанії не можуть вільно конкурувати з компаніями комуністичного китаю. тому зрештою це наш вибір.і ми не є стратегічним союзником сша, тому беремо там де якісно і вигідно. один раз нас киданули з бушерською аес...
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16.10.2020 11:32 Ответить
по качеству к ним никто и не выдвигал претензий. Учи матчасть.
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16.10.2020 11:55 Ответить
Боже ж мій, скільки "проффесіоналів" Зелене Гавно витянуло наверх. А давайте зебіли 25 жовтня в "опитувальник" включимо ще й питання "про укладення меморандуму з "Huawei Україна" про співпрацю в сфері кібербезпеки."
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16.10.2020 11:37 Ответить
Ребята, успокойтесь, и гугл и хуавей и киевстар и водафон и волякабель и фейсбук и ВСЕ
собирают данные о своих клиентах. Почитайте хоть раз соглашение об использовании персональных данных любого ІТ продукта.
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16.10.2020 11:39 Ответить
Речь идет о Госспецсвязи... Ты новость читал?
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16.10.2020 11:45 Ответить
Подобные меморандумы и подписываются с органами власти, которые отвечают за кибербезопасность (и не только). Или ты думаешь что они с Киевстаром такое подпишут ?
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19.10.2020 07:51 Ответить
Китайские спецслужбы будут помогать защищать секретные украинские каналы связи ?
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19.10.2020 15:43 Ответить
Зачем же зе-Госспецсвязь удалила свое сообщение о меморандуме с китайцами, если ничего страшного?
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16.10.2020 11:46 Ответить
затем что это скандал. Хуавей под санкциями в США и принимать их как официального патрнера = ссориться с США. Это объяснение не для тебя а для идиотов из других каментов которые не в теме но кукарекают.
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16.10.2020 11:57 Ответить
Мне это понятно, но интересен ответ успокаивающего всех "британца".
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16.10.2020 12:00 Ответить
Ви можете теж через анонімний проксі стати британцем, навіть не виходячи з дому.
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16.10.2020 13:22 Ответить
Понятное дело. Поэтому "британец" в кавычках.
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16.10.2020 13:53 Ответить
Держспецзв'язку видалила новину про укладення меморандуму з "Huawei Україна" про співпрацю в сфері кібербезпеки - Цензор.НЕТ 560
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16.10.2020 11:41 Ответить
Ну, аби справа була чесною то, новину не видаляли б. Але вони свідомі того що, заключили договір з компанією, яка знаходиться під санкціями США та є великим партнером в ерефії.
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16.10.2020 13:19 Ответить
Отставить панику. Скоро госспецсвязь сообщит что неизвестные хулиганы взломали ее сайт и разместили фейковую новость. А Госспецсвязь по прежнему стоит на страже кибербезопасности Украины.
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16.10.2020 14:10 Ответить
 
 