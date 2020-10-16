За сутки в ВСУ выявили 85 новых случаев COVID-19, один человек умер, - Командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, 15 октября, лабораторно подтверждены 85 новых случаев коронавирусной болезни. Также был зафиксирован новый летальный случай.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Работник ВСУ остро заболел 13 октября 2020 года, когда появилась одышка и сухой кашель. В этот же день обратился за медицинской помощью и был госпитализирован в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Новояворовской ЦРБ с предварительным диагнозом: негоспитальная двусторонняя нижнедолевая пневмония. Положительный результат ПЦР-теста от 14 октября 2020 года. Несмотря на оказанную медицинскую помощь признаки дыхательной недостаточности продолжили нарастать. 15 октября 2020 года состояние здоровья пациента значительно ухудшилось, а интенсивная терапия сожалению, не дала положительного результата. По имеющейся информации, мужчина имел хронические сопутствующие заболевания", - указывается в сообщении.

Среди заболевших за минувшие сутки 14 человек госпитализированы, еще 71 – на самоизоляции под контролем медицинской службы, в том числе 19 военнослужащих и два работника ВСУ в Киевской области, 11 военнослужащих и один работник ВСУ во Львовской области и 8 военнослужащих в Одесской области.

Всего по состоянию на 10:00 16 октября в ВСУ острым респираторным заболеванием COVID-19 болеют 944 человека. Выздоровели за время пандемии 3 126 человек, летальных случаев - 12.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 457 человек.

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