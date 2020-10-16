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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в МВД зафиксировано 247 случаев COVID-19, большинство в Хмельницкой и Запорожской областях, а также в Киеве

Сегодня, 16 октября, в сутки зафиксировано 247 новых лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни среди работников системы МВД.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

Наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано Хмельницкой области (20), Запорожской области (20) и в г. Киеве (+33).

С начала пандемии на коронавирусной болезни заболело 8749 правоохранителей МВД, выздоровели - 8077, умерли
- 22.

Напомним, медицинские учреждения системы МВД в 24 областях загружены на 50 - 90% в зависимости от региона. В Киевском гарнизоне загруженность коечного фонда составляет 97%.

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За сутки в МВД зафиксировано 247 случаев COVID-19, большинство в Хмельницкой и Запорожской областях, а также в Киеве 01

карантин (16729) МВД (9316) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Потрібно ввести обов'язкове щомісячне ПЛР тестування працівників МВС, щоб мати достовірні дані про захворюваність і не допускати розповсюдження коронавірусу в робочих колективах! Працівники МВС подовгу знаходяться в спільних приміщеннях, в автомобілях, контактують з великою кількістю людей і часто представниками найбільш вразливих для коронавірусу категорій, тому потрібно щомісяця перевіряти всіх на коронавірус і видавати сертифікат здоров'я.
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16.10.2020 11:32 Ответить
Да похер!
Пусть хоть все мусора, во главе с рюкзаковым, переболеют та повыздыхают - ничего не поменяется.
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16.10.2020 12:00 Ответить
 
 