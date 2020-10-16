За сутки в МВД зафиксировано 247 случаев COVID-19, большинство в Хмельницкой и Запорожской областях, а также в Киеве
Сегодня, 16 октября, в сутки зафиксировано 247 новых лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни среди работников системы МВД.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.
Наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано Хмельницкой области (20), Запорожской области (20) и в г. Киеве (+33).
С начала пандемии на коронавирусной болезни заболело 8749 правоохранителей МВД, выздоровели - 8077, умерли
- 22.
Напомним, медицинские учреждения системы МВД в 24 областях загружены на 50 - 90% в зависимости от региона. В Киевском гарнизоне загруженность коечного фонда составляет 97%.
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