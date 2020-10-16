За сутки в МВД зафиксировано 247 случаев COVID-19, большинство в Хмельницкой и Запорожской областях, а также в Киеве

Сегодня, 16 октября, в сутки зафиксировано 247 новых лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни среди работников системы МВД.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

Наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано Хмельницкой области (20), Запорожской области (20) и в г. Киеве (+33).

С начала пандемии на коронавирусной болезни заболело 8749 правоохранителей МВД, выздоровели - 8077, умерли

- 22.

Напомним, медицинские учреждения системы МВД в 24 областях загружены на 50 - 90% в зависимости от региона. В Киевском гарнизоне загруженность коечного фонда составляет 97%.

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