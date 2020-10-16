Украина находится в "серой эпидзоне" и не соответствует всем критериям для путешествующих в европейском регионе, - Ляшко

Украина пока не соответствует критериям, установленным Советом Европы для путешествующих в Европе.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

По словам Ляшко, Совет Европы принял единые подходы и индикаторы для путешествующих между странами европейского региона.

"Ключевые показатели - охват тестированием, заболеваемость (инцидентность) и количество положительных результатов среди проведенных исследований ПЦР. На основании показателей формируются "зеленый", "желтый" и "красный" уровни эпидопасности, а также есть "серый" - для стран, не соответствующих по охвату тестированием", - объяснил Ляшко.

Страны, которые не достигают показателя в 300 тестов на 100 тыс. населения, попадают в "серую зону" и не могут пользоваться правилами для других эпидзон.

"В Украине этот показатель составляет 120 на 100 тыс. населения (в Киеве он наивысший - 271 на 100 тыс. населения, в Кировоградской обл. наихудший - 64)", - добавил главный санврач.

часть положительных тестов должна быть менее 4% от всех ПЦР-исследований, тогда как в Украине этот показатель 18% (ближе всех к евростандарту Киеве - 6,7%, а дальше всех Житомирщина - 41%).

Инцидентность должна не превышать 25 случаев на 100 тыс. населения для "зеленой" зоны, в Украине - 179 на 100 тыс. (наилучший в Кировоградской обл. - 34, наихудший в Сумской - 334).

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