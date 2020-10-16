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Новости Коронавирус и карантин
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В Ивано-Франковске, несмотря на попадание в "красную зону", ничего не изменится, - мэр Марцинкив

В Ивано-Франковске, несмотря на попадание в

Несмотря на "красную зону" карантина, все заведения торговли Ивано-Франковска могут работать в обычном режиме. Решение относительно обучения в школах будет вскоре.

Об этом утром сообщил городской глава Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Мэр отметил, что транспорт будет работать в режиме спецперевозок или даже в обычном режиме, поезда также будут ехать в обычном режиме.

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"Франковск, Тернополь, Хмельницкий - красная зона! Но выглядит, по обещаниям Кабмина и министра Степанова, что детские сады и школы будут работать по разрешению местной власти", - заявил он.

Также Марцинкив отметил, что от родителей и учителей ждет предложений относительно обучения в школах - будет ли оно обычным или дистанционным.

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Ивано-Франковск (827) карантин (16729) Марцинкив Руслан (99) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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стовідсотково
бо всі ті "зони" існують тільки в головах зедрисні
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16.10.2020 11:43 Ответить
Ага. Щоправда, в лікарнях вже місця для тяжких ковідних хворих не вистачає, а так все нормально.
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16.10.2020 12:27 Ответить
еге ж, а на Марсі є вода у вигляді льоду
тільки яке це має відношення до зон, які малює зедрисня?
і як зони, які малює зедрисня покращують епідситуацію?
а так - все нормально
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16.10.2020 12:43 Ответить
Я не експерт, щоб проводити детальний аналіз щодо ефективності кожного з обмежень. Однак відомо навіть дилетантам, що від інфекційних захворювань захищаються через карантинні обмеженння, рівень яких встановлюють зони. І політика тут ні до чого, щось подібне роила і Юлія Володимирівна у 2009-му році (щоправда, лише на кілька тиднів).
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16.10.2020 14:42 Ответить
а нужно было просто носить маски.... на западной в масках не ходят, на юге не ходят, а потом меры воюют за город, что б их не закрыли наглухо
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16.10.2020 11:48 Ответить
В СИЗО это дятла - вместе с мэром Тк5ернополя и им подобными. Ради дешевого популизма подставляет тех, кто его избирает.
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16.10.2020 12:25 Ответить
Скоріше тебе в дурку, панікер проплачений.
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16.10.2020 13:58 Ответить
 
 