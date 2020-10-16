В Ивано-Франковске, несмотря на попадание в "красную зону", ничего не изменится, - мэр Марцинкив
Несмотря на "красную зону" карантина, все заведения торговли Ивано-Франковска могут работать в обычном режиме. Решение относительно обучения в школах будет вскоре.
Об этом утром сообщил городской глава Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Мэр отметил, что транспорт будет работать в режиме спецперевозок или даже в обычном режиме, поезда также будут ехать в обычном режиме.
"Франковск, Тернополь, Хмельницкий - красная зона! Но выглядит, по обещаниям Кабмина и министра Степанова, что детские сады и школы будут работать по разрешению местной власти", - заявил он.
Также Марцинкив отметил, что от родителей и учителей ждет предложений относительно обучения в школах - будет ли оно обычным или дистанционным.
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бо всі ті "зони" існують тільки в головах зедрисні
тільки яке це має відношення до зон, які малює зедрисня?
і як зони, які малює зедрисня покращують епідситуацію?
а так - все нормально