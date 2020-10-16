Скоро все аэропорты Украины будут принимать приложение "Дія", - замминистра цифровой трансформации Выскуб

Скоро все аэропорты Украины будут принимать паспорта в мобильном приложении "Дія"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб в ходе брифинга в пятницу.

"Мы завершаем работу с аэропортами. Большинство аэропортов активно принимают "Дію". Это и "Борисполь", и "Жуляны" и Харьковский аэропорт, Львовский аэропорт. Завершаем работу с аэропортами Днепра и Ивано-Франковска. У нас пока там "Дія" не принимается, но мы продолжаем эту работу. Ждите отдельных сообщений, и скоро все аэропорты будут точно работать с мобильным приложением", - сказал он.

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