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Скоро все аэропорты Украины будут принимать приложение "Дія", - замминистра цифровой трансформации Выскуб

Скоро все аэропорты Украины будут принимать приложение

Скоро все аэропорты Украины будут принимать паспорта в мобильном приложении "Дія"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб в ходе брифинга в пятницу.

"Мы завершаем работу с аэропортами. Большинство аэропортов активно принимают "Дію". Это и "Борисполь", и "Жуляны" и Харьковский аэропорт, Львовский аэропорт. Завершаем работу с аэропортами Днепра и Ивано-Франковска. У нас пока там "Дія" не принимается, но мы продолжаем эту работу. Ждите отдельных сообщений, и скоро все аэропорты будут точно работать с мобильным приложением", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минцифры обещают заплатить "белым хакерам" более миллиона гривен за взлом "Дії"

аэропорт (1509) Выскуб Алексей (8) Минцифры (315) Дія (420)


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И чо это даст? Много народу внутренними рейсами летает?
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16.10.2020 11:45 Ответить
Благодаря бене нет. Летать это не для обычных обывателей. А для "шановних еліт"...
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16.10.2020 12:32 Ответить
"діджиталізація" коротше за "цифрова трансформація"
аж на 1 слог
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16.10.2020 11:45 Ответить
За рік Дія як була фуфломіцином так і залишилась. А ну пійдіть з цією дією до держ установи. Тільки сміх викличете... На законодавчому рівні ця програмуліна нічого не варта. Треба дофіга змінити нормативних документів. Але то треба працювати. А це не до цих "новых русских лиц"...
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16.10.2020 12:33 Ответить
Зачем эти полумеры. А если смарт потерял? Снова как без бумажки. Отпечатки пальцев, сканирование глаз или лица и тд это наше фсйо. Я серьезно. Можно даже голым ходить и везде можно идентифицироваться . Хоть в аэропорту, хоть при покупке буханки хлеба.
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16.10.2020 12:36 Ответить
СУПЕР !!! Коли вже голосуватимемо через Дію , щоб всі могли проголосувати і не заражали ковідом одне одного ???
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16.10.2020 13:52 Ответить
А АЭРОПОРТЫ ДРУГИХ СТРАН !!!???
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16.10.2020 16:07 Ответить
 
 