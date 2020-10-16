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Геращенко о деле Маркива: Семья Рокелли хочет получить от Украины большую сумму компенсации

Геращенко о деле Маркива: Семья Рокелли хочет получить от Украины большую сумму компенсации

Семья погибшего в Донбассе итальянского журналиста Андреа Рокелли хочет получить от Украины большую сумму компенсации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського радіо" заявил замглавы МВД Антон Геращенко.

"Дело в том, что по делу Виталия Маркива у итальянской прокуратуры фактов и доказательств его причастности к гибели итальянского журналиста Рокелли просто нет, и приговор первой инстанции, которым дали Виталию 24 года, просто не подлежит даже никакой критике. Все правозащитники, читают приговор, у них волосы встают дыбом ... он построен лишь на домыслах итальянских прокуроров", - отметил замминистра.

Геращенко также отметил, что судьи и присяжные "ведут себя нейтрально":

"Они не имеют в своих выступлениях обвинительного уклона, поэтому нужно дождаться результатов апелляции, и мы надеемся, что Апелляционный суд исправит ошибку в первой инстанции", - добавил замглавы МВД.

"Семья Рокелли хочет получить от Украины достаточно большую сумму денег в качестве компенсации за гибель их родного человека, хотя итальянские дипломаты предупреждали итальянских граждан, что не надо в 2014 году ехать в Славянск, что там идет война, там люди гибнут. Есть попытки обвинения заявить о том, что якобы итальянского журналиста убили умышленно, - это полная ложь", - подытожил Геращенко.

Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам лишения свободы. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 г.

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Автор: 

Италия (1640) компенсации (479) Геращенко Антон (1438) Маркив Виталий (188)


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Топ комментарии
+28
Семья рокэлли идьот набуй! А Украине следовало бы провести расследование, каким образом и в каком месте этот рокэлли пересек госграницу, что он "освещал" и были ли его предки в рядах фашистов, и не хочет ли "семья" Рокэлли компенсировать Украине часть ущерба, нанесенного фашистской Италией во времена 2 Мировой?
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16.10.2020 12:00
+23
да пошли они нах всместе с компенсацией, нехер было скакать на войне за жаренными фактами, вот и поджарили макаронника ватного, х.лу в кремль пишите
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16.10.2020 11:56
+23
А что это Ракелли делал на оккупированной территории Украины в стане врага ( по сути в рядах террористов, у нас же АТО, во время боевых действий. Может на него посмертно завести уголовное дело и предъявить счет семье ( или стране).
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16.10.2020 12:01
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Сім'я Рокелі отримає статус міжнародних терористів і заборону на в'їзд в Україну до кінця життя.
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16.10.2020 12:00 Ответить
Действительно. Єтот Рокелли незаконно пересёк границу Украины приехал в район антитеррористической операции стоял на блок-посту с террористами, где и был убит вместе с ними.
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16.10.2020 12:34 Ответить
выплата компенсации - признание Украиной своей вины


этого нельзя делать !
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16.10.2020 14:34 Ответить
да пошли они нах всместе с компенсацией, нехер было скакать на войне за жаренными фактами, вот и поджарили макаронника ватного, х.лу в кремль пишите
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16.10.2020 11:56 Ответить
от мёртвого осла уши у своих кацапов получайте !
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16.10.2020 11:58 Ответить
Дулю з маком. І це ще дуже м*яко сказано...
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16.10.2020 11:59 Ответить
Семья рокэлли идьот набуй! А Украине следовало бы провести расследование, каким образом и в каком месте этот рокэлли пересек госграницу, что он "освещал" и были ли его предки в рядах фашистов, и не хочет ли "семья" Рокэлли компенсировать Украине часть ущерба, нанесенного фашистской Италией во времена 2 Мировой?
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16.10.2020 12:00 Ответить
Аааа, так этим меркантильно-ленивым макаронникам банально нужны ДЕНЬГИ, а не СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Вот где итальянская шелудивая собака порылась!
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16.10.2020 12:00 Ответить
А что это Ракелли делал на оккупированной территории Украины в стане врага ( по сути в рядах террористов, у нас же АТО, во время боевых действий. Может на него посмертно завести уголовное дело и предъявить счет семье ( или стране).
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16.10.2020 12:01 Ответить
Правильно если он не получал аккредитацию в Украине то о чём речь.Надо штраф им выписать за незаконное пересечение границы.
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16.10.2020 12:04 Ответить
7я рокелли пусть идёт на! Ублюдки.
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16.10.2020 12:01 Ответить
Там есть один нюанс. Виталий Маркив - гражданин Италии. А как пошло бы дело, если бы не было этой мелочи, неизвестно.
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16.10.2020 12:03 Ответить
Если нет прямых улик против его непонятно как его осудили?
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16.10.2020 12:05 Ответить
Это красноречиво подтверждает что руководствуются они не справедливостью, и даже не законом - а злым умыслом! Мерзавцы совершили вопиющий акт агрессии против Маркива и насилия! Бандиты невосполнимо отобрали у него годы жизни и сделали это вполне сознательно, по злому умыслу.
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16.10.2020 12:11 Ответить
А це вже кримінал. При цьому ЄСПЛ розбереться зі всім цим дуже швидко... А сь тоді Марків і його сім'я дійсно отримає відшкодування від держави Італія за її дії... І не маленьке...
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16.10.2020 12:51 Ответить
_Какое может быть возмещение отобранных агрессорами у маркива годов жизни? Какое?! Вот представьте просто себя на его месте... Это - невосполнимо! И потому наказывать за подобное бандитов надо с особой жестокостью.
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16.10.2020 12:54 Ответить
*маркива Маркива
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16.10.2020 12:57 Ответить
_И ещё умиляет вот это "ЄСПЛ розбереться зі всім цим дуже швидко". Вы будто из параллельной вселенной...
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16.10.2020 12:56 Ответить
Геращенко о деле Маркива: Семья Рокелли хочет получить от Украины большую сумму компенсации - Цензор.НЕТ 5062
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16.10.2020 12:05 Ответить
Пусть Аваков из своих компенсирует.
Это ж его преступное распоряжение маркив теперь прикрывает.
Если бы он сдал Авакова - и срок был бы меньше.
Одно дело выполнение преступного приказа, другое - совершение военного преступления.
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16.10.2020 12:06 Ответить
Тебе плохо?
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16.10.2020 14:26 Ответить
пусть у рассеюшки попросят.. и у их бантустанов...
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16.10.2020 12:11 Ответить
Какого калибра - 5.45, 7.62 или 9 мм? Выбирайте!
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16.10.2020 12:12 Ответить
Семья рокелли уху ела.
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16.10.2020 12:13 Ответить
Заплатить, значит признать свою вину. Хитрожопым макаронникам ни одного цента, а наоборот, пусть заплатят бойцу компенсацию
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16.10.2020 12:14 Ответить
вах,хорошо сказал !
точно !
по существу !
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16.10.2020 12:22 Ответить
Компенсацию надо требовать у того, кто эту войну организовал, а это точно не Украина.
Со вопросами по компенсации обращаться к рассее и ее бандитско-чекистской верхушке.
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16.10.2020 12:18 Ответить
Семья Рокелли хочет получить от Украины достаточно большую сумму денег в качестве компенсации за гибель их родного человека, Источник: https://censor.net/ru/n3225148

То нехай спочатку виплатять компенсацію Марківу за час проведений під вартою. Цей Рокеллі був акредитований в Україні? Якщо ні, то хай йдуть на буй.
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16.10.2020 12:24 Ответить
Ну и заплатите!! Лишь бы сразу освободили человека!! 24 года тюрьмы это не шутка!! Что в бюджете денег нет?? Или у Авакова в министерстве денег нет? Получат все бездельники МВД все всместе, в один месяц премии на 100 гривен меньше, и спасёте человека!! Поменьше тратьте на себя, на дураков дупутатов, на дебильных- рыночных ворюг из кабмина, наГенпрокуратуру и прочих бездельников!!
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16.10.2020 13:08 Ответить
пусть семья заплатит штраф за его нахождения в Украине.
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16.10.2020 13:22 Ответить
Хай у ДНР вимагають компенсацію. Журнашлюшка постраждав через те що, поліз на заробітки в небезпечне місце, про що його попереджали, на свій страх і ризик. В цьому питанні важливо ще вияснити, як він попав у Словянськ на сторону сєпарів.
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16.10.2020 13:43 Ответить
Семья должна получить страховку. При чём тут Украина?
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16.10.2020 13:55 Ответить
Пусть к лугандонцам съездят за компенсацией... на подвал.
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16.10.2020 13:58 Ответить
Антошка, во-первьіх пусть и с "той стороньі" тоже потребуют, во вторьіх пусть Аваков и компенсирует: рюкзаками наторговал, есть чем платить
А вообще адвокатам етого рокелли следует добиться ареста аваковской вилльі в качестве компенсации. Так будет справедливей
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16.10.2020 14:09 Ответить
Как он попал в зону боевых действий. Кем он был акредитован? Была ли у него страховка?
Пусть его газета или канал все оплачивают, они же его туда послпли.
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16.10.2020 16:20 Ответить
Пусть стают в очередь, мы не лохи сперва ысем ворюгам выплатим компенсации которые они отсуживают через самый честный суд в Галактике.
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16.10.2020 16:25 Ответить
Похоже что этой семейке один хрен кто убил их дебильного сынка - им главное получить компенсацию.
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16.10.2020 17:25 Ответить
 
 