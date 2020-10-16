Геращенко о деле Маркива: Семья Рокелли хочет получить от Украины большую сумму компенсации

Семья погибшего в Донбассе итальянского журналиста Андреа Рокелли хочет получить от Украины большую сумму компенсации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського радіо" заявил замглавы МВД Антон Геращенко.

"Дело в том, что по делу Виталия Маркива у итальянской прокуратуры фактов и доказательств его причастности к гибели итальянского журналиста Рокелли просто нет, и приговор первой инстанции, которым дали Виталию 24 года, просто не подлежит даже никакой критике. Все правозащитники, читают приговор, у них волосы встают дыбом ... он построен лишь на домыслах итальянских прокуроров", - отметил замминистра.

Геращенко также отметил, что судьи и присяжные "ведут себя нейтрально":

"Они не имеют в своих выступлениях обвинительного уклона, поэтому нужно дождаться результатов апелляции, и мы надеемся, что Апелляционный суд исправит ошибку в первой инстанции", - добавил замглавы МВД.

"Семья Рокелли хочет получить от Украины достаточно большую сумму денег в качестве компенсации за гибель их родного человека, хотя итальянские дипломаты предупреждали итальянских граждан, что не надо в 2014 году ехать в Славянск, что там идет война, там люди гибнут. Есть попытки обвинения заявить о том, что якобы итальянского журналиста убили умышленно, - это полная ложь", - подытожил Геращенко.

Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам лишения свободы. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 г.

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