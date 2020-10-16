Зеленский прибыл с рабочим визитом в Турцию, ожидается встреча с Эрдоганом, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Турецкую Республику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства проведет встречу с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Стороны обсудят широкий спектр вопросов взаимоотношений между Украиной и Турцией. Также будет подписан ряд двусторонних документов.

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