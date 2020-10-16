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Зеленский прибыл с рабочим визитом в Турцию, ожидается встреча с Эрдоганом, - ОП

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Турцию, ожидается встреча с Эрдоганом, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Турецкую Республику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства проведет встречу с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Стороны обсудят широкий спектр вопросов взаимоотношений между Украиной и Турцией. Также будет подписан ряд двусторонних документов.

Также читайте: "Недопустимо, чтобы Минская группа сейчас требовала прекращения огня в Нагорном Карабахе", - Эрдоган

Автор: 

визит (3070) Зеленский Владимир (20234) Турция (3371) Эрдоган Реджеп Тайип (893)


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Топ комментарии
+11
Думаю Ердоган почне зі смачного ляща за злиття вагнерівців.
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16.10.2020 12:04
+7
За шаурмой соскучился, болезный.
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Турцию, ожидается встреча с Эрдоганом, - ОП - Цензор.НЕТ 2790
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16.10.2020 12:04
+7
як то кажуть Боже бережи туреччину
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16.10.2020 12:04
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Думаю Ердоган почне зі смачного ляща за злиття вагнерівців.
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16.10.2020 12:04 Ответить
Так его за этим и позвали.
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16.10.2020 12:11 Ответить
За шаурмой соскучился, болезный.
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Турцию, ожидается встреча с Эрдоганом, - ОП - Цензор.НЕТ 2790
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16.10.2020 12:04 Ответить
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Турцию, ожидается встреча с Эрдоганом, - ОП - Цензор.НЕТ 8851
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16.10.2020 12:06 Ответить
Тепер Зе буде з візитом із язиком у дупі. Своїй або Реджеповій.
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16.10.2020 12:32 Ответить
як то кажуть Боже бережи туреччину
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16.10.2020 12:04 Ответить
Сподіваюся Ердоган його зустріне словами: "Слава Україні!". Хочу почути, що відповість наше чмо
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16.10.2020 12:08 Ответить
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Турцию, ожидается встреча с Эрдоганом, - ОП - Цензор.НЕТ 720
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16.10.2020 12:10 Ответить
Запізнився, чи запізднився краще підійде. Таке враження, що з під палки працює
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16.10.2020 12:19 Ответить
Бубочка устал, бубочка єдіт купацца.))
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16.10.2020 12:09 Ответить
это ж нада, такую свинью эрдогану подсунуть ))
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16.10.2020 12:10 Ответить
Пусть посмотрит в глаза настоящему лидеру своей страны.И научиться как надо вести переговоры с куйлом.
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16.10.2020 12:10 Ответить
Может хоть кто то что то напишет в защиту президента?
А то уже как то скучно настаёт, а порохоботов всё больше и больше.
Ну хоть что то вразумительное!
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16.10.2020 12:14 Ответить
Єдине що можу сказати: Вован, не запливай за буйки і не їж несвіжих рапанів.))
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16.10.2020 12:19 Ответить
Что можно сказать вразумительное по поводу недоразумения?!
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16.10.2020 13:08 Ответить
Артистів не захищають. Їх або нагороджують аплодисментами або ж закидують гнилими помідорами і тухлими яйцями.
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16.10.2020 13:31 Ответить
Если бы ТОЧНО знать что Зе поехал не просто проветрится , прокататься и записать очередной видосик-а его ЛИЧНАЯ поездка действительно МОЖЕТ решить что то КОНКРЕТНОЕ для Украины!!!Тогда можно было его и похвалить!!!
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16.10.2020 14:54 Ответить
Вас сильно хвалят за работу которую вы ОБЯЗАНЫ делать?
Вам платят зарплату и требуют чёткое выполнение своих обязанностей.
Так за что хвалить?
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16.10.2020 15:07 Ответить
интересненько....это англичане так ему вставили, что начал снова внеш политикой заниматься или Эрдоган вызвал на ковер?
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16.10.2020 12:16 Ответить
Надеюсь турки его *****.
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16.10.2020 12:24 Ответить
Шо он привез на продажу? Тема не раскрыта.
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16.10.2020 12:25 Ответить
http://www.radikal.ru Зеленский прибыл с рабочим визитом в Турцию, ожидается встреча с Эрдоганом, - ОП - Цензор.НЕТ 5715
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16.10.2020 12:30 Ответить
Давно пора завести надійних друзів, які підтримують незалежність України та повернення Криму. А ще попросити президента Ердогана в розстрочку на 250 років хоча б 500-1000 байрактарів з ракетами в додачу та глибинними бомбами. Дивись, і питання Криму може б відпало і москалі б Чорне море залишили, а "руцький мір" оголосив би про саморозпуск та й разом зі своїми апологетами виїхав подалі від нашої землі.
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16.10.2020 12:48 Ответить
вдала фотка ))

до руки Ердогана наче прилип шмат ліпучки, який він намагається струсити )))

здається не вмовив бубочку відкрити другий фронт на домбасі, щоб взяти на розтяжку путіна.
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16.10.2020 13:02 Ответить
В очікуванні зустрічі випадково рояль в кущах не поставили?
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16.10.2020 13:27 Ответить
З ВеликобританіЇ хороші новини привіз, надіюсь і з Ердоганом про щось домовляться! Молодець ЗЕ,втирай носа цим злодюгам!!!
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16.10.2020 14:51 Ответить
😁😁😁 після бритів туркам залишилося лише ятаганом попрацювати
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16.10.2020 15:34 Ответить
 
 