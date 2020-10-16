Зеленский прибыл с рабочим визитом в Турцию, ожидается встреча с Эрдоганом, - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Турецкую Республику.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Глава государства проведет встречу с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Стороны обсудят широкий спектр вопросов взаимоотношений между Украиной и Турцией. Также будет подписан ряд двусторонних документов.
Топ комментарии
+11 Oljik
показать весь комментарий16.10.2020 12:04
+7 Старый зольдат
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+7 Olexandr Chornogorodskij
показать весь комментарий16.10.2020 12:04
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А то уже как то скучно настаёт, а порохоботов всё больше и больше.
Ну хоть что то вразумительное!
Вам платят зарплату и требуют чёткое выполнение своих обязанностей.
Так за что хвалить?
до руки Ердогана наче прилип шмат ліпучки, який він намагається струсити )))
здається не вмовив бубочку відкрити другий фронт на домбасі, щоб взяти на розтяжку путіна.