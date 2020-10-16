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Генштаб ВСУ усилил наблюдение за суицидальными настроениями военных: Мы внедрили опыт Вооруженных сил США

Генштаб ВСУ усилил наблюдение за суицидальными настроениями военных: Мы внедрили опыт Вооруженных сил США

В войсках меняется подход наблюдения за здоровьем бойцов. Каждый день проходит мониторинг психического состояния военного.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина представитель Главного управления морально-психологического обеспечения Ярослав Калиниченко, передает Цензор.НЕТ

По его словам, сослуживцы следят за настроением и реакцией на телефонные разговоры с семьей и близкими.

"Мы сейчас по опыту НАТО, а точнее Вооруженных сил США, внедрили в войсках работу групп наблюдения за суицидальным поведением военнослужащих", - объясняет полковник Ярослав Калиниченко.

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Есть группа военных, которые наблюдают друг за другом и отмечают особенности поведения. Такая группа есть в каждой части. Их учат выявлять признаки стресса и суицидального поведения у сослуживцев. Члены этой группы или сами помагают сослуживцу или передают информацию офицеру-психологу.

Автор: 

Генштаб ВС (6198) самоубийство (995) ВСУ (6547)


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В нас армія совково-призовна.Повністю те саме,що і москалів.Золота молодь не йде до неї.Це тільки бидло беруть.Саме так вони називають українців,що це бидло.Я взагалі не розумію.як ще люди цю систему підтримують.Маленька совкова.ніколи не переможе велику совкову.Я це казав в 2015 році,я це кажу зараз і буду казати,через 10 років.
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16.10.2020 12:07 Ответить
Армия должна воевать а не сидеть в окопах или шляться в тылу по кабаках. Иначе количество суицидальников или жерт в бытовых разборках превысит количество погибших в реальных боях.
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16.10.2020 12:14 Ответить
Пускай лучше с дедовщиной поборютя, тогда и суицидов меньше будет
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16.10.2020 12:52 Ответить
 
 